Около 6 тыс. учителей сейчас находятся на самоизоляции, - Минобразования

Около 6 тыс. учителей сейчас находятся на самоизоляции. Так как они заболели коронавирусом во время учебного процесса доплат нет, но вопрос урегулировали.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське Радіо", об этом заявил начальник главного управления школьного образования министерства.

Он добавил, что учителям доплачивают, в частности, за замену других педагогов.

"Около 6 тыс. учителей сейчас или болеют коронавирусом, или находятся на самоизоляции. Доплат нет. Но этот вопрос урегулирован независимо от коронавируса. На замену тем учителям, кто отсутствует, есть два варианта доплат. Первый: почасовая оплата в соответствии с проработанным временем, тем, кто заменяет уроки. Второй - когда, например, учитель математики заменяет учителя по другому предмета, когда его нет, а когда тот выходит, он заменяет потом учителя математики", - добавил чиновник.

Кононенко отметил, что наиболее приемлемый вариант выбирает уже само заведение, напрямую.

Он уточнил, что 315 учебных заведений полностью перешли на дистанционное обучение.

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