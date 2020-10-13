Около 6 тыс. учителей сейчас находятся на самоизоляции, - Минобразования
Около 6 тыс. учителей сейчас находятся на самоизоляции. Так как они заболели коронавирусом во время учебного процесса доплат нет, но вопрос урегулировали.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське Радіо", об этом заявил начальник главного управления школьного образования министерства.
Он добавил, что учителям доплачивают, в частности, за замену других педагогов.
"Около 6 тыс. учителей сейчас или болеют коронавирусом, или находятся на самоизоляции. Доплат нет. Но этот вопрос урегулирован независимо от коронавируса. На замену тем учителям, кто отсутствует, есть два варианта доплат. Первый: почасовая оплата в соответствии с проработанным временем, тем, кто заменяет уроки. Второй - когда, например, учитель математики заменяет учителя по другому предмета, когда его нет, а когда тот выходит, он заменяет потом учителя математики", - добавил чиновник.
Кононенко отметил, что наиболее приемлемый вариант выбирает уже само заведение, напрямую.
Он уточнил, что 315 учебных заведений полностью перешли на дистанционное обучение.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В последние дни Харьковская область стала лидером по количеству заболевших коронавирусом. Местные врачи, которые лечат больных COVID-19, говорят, что в городе давно реализовался итальянский сценарий, когда выкарабкаться дают только тому, у кого больше шансов на жизнь.
Харьковская областная инфекционная больница лечит коронавирусных больных с апреля. Анестезиолог Владимир Корсунов, который работает там в реанимации, отметил, что такой нагрузки и заполненности медучреждения он не видел за всю свою жизнь в медицине - с 1984 года. Сейчас в инфекционке лечится более 300 человек, в реанимации - 12 (рассчитана на 6), еще 15 - на аппарате искусственной вентиляции легких, всего 28 тяжелых больных.
По словам врача, сейчас в харьковских больницах катастрофически не хватает медперсонала и кислорода. Мол, потенциал для размещения больных есть, только нет в достаточном количестве медиков и кислородных масок для всех, кому они нужны. За последние полгода регион не готовился к ухудшению ситуации, все делается только сейчас, и то на колене, когда эпидемия уже развернулась, а под больницами стоят очереди со скорыми.
"Эпидемию также спровоцировало открытие школ и высших учебных заведений. А Харьков - это город студентов. После первого сентября все пошло-поехало, а предвыборные концерты последних недель только усугубили ситуацию. Власть на местах не контролирует соблюдение карантина", - подытожил Корсунов. https://www.obozrevatel.com/society/harkovschina-vhodit-uzhe-ne-v-krasnuyu-zonu-a-v-chernuyu-situatsiya-katastroficheskaya-vrachi-i-volonteryi-rasskazali-ob-epidemii.htm