УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11539 відвідувачів онлайн
Новини
644 2

Міносвіти з "Приватбанком" повернули 70% коштів за пробне ЗНО, - Мінфін

Міносвіти з

У Міністерстві фінансів заявили, що Міносвіти спільно з "Приватбанком" повернули 69,9% коштів за пробне Зовнішнє незалежне оцінювання.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що станом на 1 жовтня учасникам повернули 36 млн 688 тис. грн за пробне ЗНО - це 69,9% від загальної суми (52 млн 450 тис. грн). Таким чином повернули кошти 149 тис. 611 учасникам.

"Кошти виплачуються на безповоротній основі з Фонду боротьби з хворобою COVID-19 і її наслідками, які були спрямовані в АТ КБ "Приватбанк" для їх повернення 218 тис. 663 учасникам. Проведення виплат відбувається в період з 1 липня по 1 грудня 2020 року через відділення Приватбанку", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, пробне ЗНО відбувалося 15 і 17 червня вдома онлайн через погіршення епідеміологічної ситуації.

Читайте також: З 2021 року обов'язкове ЗНО з математики складатимуть по-різному - у завданнях буде два рівні складності

Автор: 

Мінфін (3662) ЗНО (323)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нівєрю!!
показати весь коментар
06.10.2020 17:44 Відповісти
Людям вернули аж 70% их собственных денег, причём почему то из фонда Ковид сюрр какой то....
показати весь коментар
07.10.2020 10:38 Відповісти
 
 