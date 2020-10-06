Міносвіти з "Приватбанком" повернули 70% коштів за пробне ЗНО, - Мінфін

У Міністерстві фінансів заявили, що Міносвіти спільно з "Приватбанком" повернули 69,9% коштів за пробне Зовнішнє незалежне оцінювання.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що станом на 1 жовтня учасникам повернули 36 млн 688 тис. грн за пробне ЗНО - це 69,9% від загальної суми (52 млн 450 тис. грн). Таким чином повернули кошти 149 тис. 611 учасникам.

"Кошти виплачуються на безповоротній основі з Фонду боротьби з хворобою COVID-19 і її наслідками, які були спрямовані в АТ КБ "Приватбанк" для їх повернення 218 тис. 663 учасникам. Проведення виплат відбувається в період з 1 липня по 1 грудня 2020 року через відділення Приватбанку", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, пробне ЗНО відбувалося 15 і 17 червня вдома онлайн через погіршення епідеміологічної ситуації.

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