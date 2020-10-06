Минобразования с "Приватбанком" вернули 70% средств за пробное ВНО, - Минфин

В Министерстве финансов заявили, что Минобразования совместно с "Приватбанком" вернули 69,9% средств за пробное Внешнее независимое оценивание.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что по состоянию на 1 октября участникам вернули 36 млн 688 тыс грн за пробное ВНО - это 69,9% от общей суммы (52 млн 450 тыс грн). Таким образом вернули средства 149 тыс. 611 участников.

"Средства выплачиваются на безвозвратной основе из Фонда борьбы с болезнью COVID-19 и ее последствиями, которые были направлены в АО КБ "Приватбанк" для их возвращения 218 тыс. 663 участников. Проведение выплат происходит в период с 1 июля по 1 декабря 2020 года через отделение Приватбанка", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, пробное ВНО проходило 15 и 17 июня дома онлайн из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.