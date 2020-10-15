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У більшості регіонів "червоної зони" не зупинятимуть громадський транспорт, - Ляшко
У більшості адміністративних територій, які потрапили в "червону зону" карантину, не зупинятимуть громадський транспорт. Також у деяких регіонах не зупинятимуть роботу закладів торгівлі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
"У більшості адміністративних територій, які я озвучив, було прийнято рішення не зупиняти громадський транспорт. В деяких адмінтериторіях працюватимуть дитячі садочки", - заявив він.
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Уже десятки миллионов заразились короновирусом и переболели по всему миру.
Смертность от короновируса - 2-3%. Смертность от голода - 100%
А вот если остановить опять всю страну то умрут от голода гораздо больше людей.
Сейчас в этом году от жёсткого карантина экономика упадёт на 6-7% в годовом исчеслении.
Если и сейчас всё позакрывать, то экономика упадёт хуже чем во время начала войны в 2014 г... и будет хаос.
И уже никогда не выйдем из этого хаоса и экономического коллапса.
youtube.com/watch?v=JqVGJdFunSw
Має бути введений надзвичайний стан та коменданська година або пенсіонери не вершталися по місту та базарах з ранку до ночі. Всі пенсіонери мають сидіти в дома та виходити лише у визначену години і не далі ніж 100 метрів від місця проживання, а поліція має за цим слідкувати. Вони більше ніж лікарі отримали з коронавірусного фонду.