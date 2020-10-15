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Новини Коронавірус і карантин
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У більшості регіонів "червоної зони" не зупинятимуть громадський транспорт, - Ляшко

У більшості регіонів

У більшості адміністративних територій, які потрапили в "червону зону" карантину, не зупинятимуть громадський транспорт. Також у деяких регіонах не зупинятимуть роботу закладів торгівлі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"У більшості адміністративних територій, які я озвучив, було прийнято рішення не зупиняти громадський транспорт. В деяких адмінтериторіях працюватимуть дитячі садочки", - заявив він.

Читайте також: З 19 жовтня в Україні встановлюється нове епідемічне зонування, у "червону" зону потрапили 8 обласних центрів, - Немчінов

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1512) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Если в городе есть 30 заболевших, они с кем то общались и заразили минимум по одному, дальше уже прогрессия. Чем вы там думаете, филейками?
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15.10.2020 19:54 Відповісти
ну и что?
Уже десятки миллионов заразились короновирусом и переболели по всему миру.
Смертность от короновируса - 2-3%. Смертность от голода - 100%
А вот если остановить опять всю страну то умрут от голода гораздо больше людей.
Сейчас в этом году от жёсткого карантина экономика упадёт на 6-7% в годовом исчеслении.
Если и сейчас всё позакрывать, то экономика упадёт хуже чем во время начала войны в 2014 г... и будет хаос.
И уже никогда не выйдем из этого хаоса и экономического коллапса.
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15.10.2020 20:05 Відповісти
ляжкапоц,шо хотел этим пукнуть? Что ты реально мудель и на тебя все ложили? Дык это-факт,и что,сам себя обосрал...Иди,дурилкв-незнайка,аптеку ближайшую шмонай на цену от антигриппа,мож хто и реально пейсты те припишет..без рецепа..
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15.10.2020 21:04 Відповісти
Коронавирус уйдёт только с мировым правительством.

youtube.com/watch?v=JqVGJdFunSw
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15.10.2020 20:02 Відповісти
Коронавірус піде разом з ****** і **************.
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15.10.2020 20:49 Відповісти
Депутатам поф на смерті людей з "червоної" зони вони в Шаріте чи Борисі вилікуються, а простим людям, де лікуватися, так як запропонували здихати в себе вдома та чекати, коли приїде швидка?
Має бути введений надзвичайний стан та коменданська година або пенсіонери не вершталися по місту та базарах з ранку до ночі. Всі пенсіонери мають сидіти в дома та виходити лише у визначену години і не далі ніж 100 метрів від місця проживання, а поліція має за цим слідкувати. Вони більше ніж лікарі отримали з коронавірусного фонду.
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15.10.2020 20:07 Відповісти
Ну и в чём тогда смысл всех этих зон?
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15.10.2020 20:13 Відповісти
показать бурную деятельность в деле заботы о здоровье населения
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15.10.2020 20:23 Відповісти
В деле разукрашивания страны в разные цвета
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15.10.2020 20:33 Відповісти
 
 