У більшості регіонів "червоної зони" не зупинятимуть громадський транспорт, - Ляшко

У більшості адміністративних територій, які потрапили в "червону зону" карантину, не зупинятимуть громадський транспорт. Також у деяких регіонах не зупинятимуть роботу закладів торгівлі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"У більшості адміністративних територій, які я озвучив, було прийнято рішення не зупиняти громадський транспорт. В деяких адмінтериторіях працюватимуть дитячі садочки", - заявив він.

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