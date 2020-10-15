Меморіальну дошку загиблій у зоні ООС старшому солдату ЗСУ Ярославі Никоненко відкрили в Миргороді. ФОТОрепортаж

У Миргороді (Полтавська область) відкрили меморіальну дошку старшому солдату Ярославі Никоненко, яка загинула рік тому в зоні ООС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Рівно рік тому куля ворожого снайпера трагічно обірвала життя старшого солдата 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу ЗСУ Ярослави Никоненко.

Пам'ятний знак було відкрито на фасаді Миргородської загальноосвітньої школи №1, де з 1995 по 2000 рік навчалася Ярослава.

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У мітингу-реквіємі взяли участь представники органів місцевої влади, бойові побратими, командування гарнізону, рідні і друзі героїні.

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