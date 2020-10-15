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Меморіальну дошку загиблій у зоні ООС старшому солдату ЗСУ Ярославі Никоненко відкрили в Миргороді. ФОТОрепортаж

У Миргороді (Полтавська область) відкрили меморіальну дошку старшому солдату Ярославі Никоненко, яка загинула рік тому в зоні ООС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Меморіальну дошку загиблій у зоні ООС старшому солдату ЗСУ Ярославі Никоненко відкрили в Миргороді 01

Рівно рік тому куля ворожого снайпера трагічно обірвала життя старшого солдата 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу ЗСУ Ярослави Никоненко.

Меморіальну дошку загиблій у зоні ООС старшому солдату ЗСУ Ярославі Никоненко відкрили в Миргороді 02

Пам'ятний знак було відкрито на фасаді Миргородської загальноосвітньої школи №1, де з 1995 по 2000 рік навчалася Ярослава.

Меморіальну дошку загиблій у зоні ООС старшому солдату ЗСУ Ярославі Никоненко відкрили в Миргороді 03

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Меморіальну дошку загиблій у зоні ООС старшому солдату ЗСУ Ярославі Никоненко відкрили в Миргороді 04

У мітингу-реквіємі взяли участь представники органів місцевої влади, бойові побратими, командування гарнізону, рідні і друзі героїні.

Меморіальну дошку загиблій у зоні ООС старшому солдату ЗСУ Ярославі Никоненко відкрили в Миргороді 05

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Із загиблою на Донбасі Ярославою Никоненко попрощалися в Миргороді. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Меморіальну дошку загиблій у зоні ООС старшому солдату ЗСУ Ярославі Никоненко відкрили в Миргороді 06

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Миргород (60) пам’ять (1183) меморіальна дошка (190) операція Об’єднаних сил (6725) Никоненко Ярослава (3)


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Що сказати. Такого ж горя в дім кожному кацапу.
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15.10.2020 23:49 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕМеморіальну дошку загиблій у зоні ООС старшому солдату ЗСУ Ярославі Никоненко відкрили в Миргороді - Цензор.НЕТ 8790
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15.10.2020 23:50 Відповісти
Герої не вмирають , а живуть вічно в наших серцях !!
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16.10.2020 00:19 Відповісти
Трохи не на кожній школі подібна табличка є... Зокрема, на стіні школи, де вчилися мої діти і тієї, де зараз вчиться внук, вони вже кілька років висять... Хороше виховання патріотизму...
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16.10.2020 07:05 Відповісти
Меморіальну дошку загиблій у зоні ООС старшому солдату ЗСУ Ярославі Никоненко відкрили в Миргороді - Цензор.НЕТ 9949
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16.10.2020 08:20 Відповісти
 
 