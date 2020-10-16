МОЗ розглядає питання розгортання мобільних госпіталів, - Степанов
Міністерство охорони здоров'я опрацьовує питання розгортання мобільних госпіталів. Однак поки не починає їх встановлювати.
Про це сказав під час онлайн-брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"Ми дійсно вже 2-3 тижні опрацьовуємо питання щодо розгортання мобільних госпіталів: скільки часу нам потрібно, що нам для цього потрібно, і на якій території ми можемо розгорнути, якщо ситуація буде ще більш напружена, і більш складна з точки зору госпіталізації, і ліжок, передбачених нашими установами охорони здоров'я", - сказав Степанов.
Він розповів, що йдеться про тимчасові госпіталі, які можуть почати розгортати на великих територіях (наприклад, територіях спортивних установ).
"Зараз не стоїть питання, що ми починаємо розгортати мобільні госпіталі", - зазначив Степанов.
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не продать же деньгам !
Правильно, по сніжку і морозцю їх встановлення буде прикольнішим.