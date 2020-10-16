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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ розглядає питання розгортання мобільних госпіталів, - Степанов

МОЗ розглядає питання розгортання мобільних госпіталів, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я опрацьовує питання розгортання мобільних госпіталів. Однак поки не починає їх встановлювати.

Про це сказав під час  онлайн-брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Ми дійсно вже 2-3 тижні опрацьовуємо питання щодо розгортання мобільних госпіталів: скільки часу нам потрібно, що нам для цього потрібно, і на якій території ми можемо розгорнути, якщо ситуація буде ще більш напружена, і більш складна з точки зору госпіталізації, і ліжок, передбачених нашими установами охорони здоров'я", - сказав Степанов.

Він розповів, що йдеться про тимчасові госпіталі, які можуть почати розгортати на великих територіях (наприклад, територіях спортивних установ).

"Зараз не стоїть питання, що ми починаємо розгортати мобільні госпіталі", - зазначив Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завантаженість ліжок у лікарнях перевищує 50% у Києві і 20 областях, в цілому по країні зайняті 63,2%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Території спортивних закладів не підходять для шпиталів. Мобільні шпиталі потрібно розгортати на території опорних лікарень, щоб ефективніше використовувати існуючу інфраструктуру опорних лікарень - опалення, електрику, воду, каналізацію, існуючі лабораторії та діагностичне обладнання. Достатньо поставити надувні ангари для розміщення хворих і лікарів на вулиці, а палати лікарні перетворювати на додаткову реанімацію та операційні! Це набагато дешевше ніж створювати новий шпиталь зі всією інфраструктурою в окремому місці від існючих медичних закладів! Але це якщо ми рахуємо і економимо гроші. Якщо ж ставиться завдання витратити і вкрасти побільше грошей, тоді можна розгортати мобільні шпиталі на стадіонах і створювати там реанімацію, операційну, всі види діагностики та лабораторії!
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16.10.2020 10:21 Відповісти
На територіях лікарень нічого великого не розмістиш. Крім того, будуть заважати проїзду "швидкої допомоги" та, в разі чого, пожежних машин. За містом і з нуля.
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16.10.2020 11:56 Відповісти
Всі території лікарень будувались в СРСР з розрахунком на розгортання на їх парковій зоні мобільних шпиталів, тому біля кожної лікарні є можливість поставити намети і організувати додаткові ліжко-місця для хворих! Не потрібно будувати з нуля нові лікарні. Вірус це тимчасовий процес, він пройде і ті лікарні не будуть нікому потрібні, як це було в Китаї!
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16.10.2020 12:02 Відповісти
заворачивайте больных в теплый асфальт "Большой стройки" !
не продать же деньгам !
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16.10.2020 14:42 Відповісти
Истерички, для вас стараются: будете там сопли и кашли "лечить".
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16.10.2020 10:23 Відповісти
...прорабатывает вопрос развертывания мобильных госпиталей. Однако пока не начинает их устанавливать. Источник: https://censor.net/ru/n3225114

Правильно, по сніжку і морозцю їх встановлення буде прикольнішим.
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16.10.2020 10:34 Відповісти
от ковида может и вылечат, но ревматизм больные получат
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16.10.2020 14:43 Відповісти
ПРАВИЛЬНО !!! СКОЛЬКО ДОМОВ ЯНУКОВСКИХ ПРОСТАИВАЕТ !!!
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16.10.2020 16:21 Відповісти
 
 