Минздрав рассматривает вопрос развертывания мобильных госпиталей, - Степанов

Министерство здравоохранения прорабатывает вопрос развертывания мобильных госпиталей. Однако пока не начинает их устанавливать.

Об этом сказал во время онлайн-брифинга министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Мы действительно уже 2-3 недели прорабатываем вопрос по развертыванию мобильных госпиталей: сколько времени нам нужно, что нам для этого нужно, и на какой территории мы можем развернуть, если ситуация будет еще более напряженная, и более сложная с точки зрения госпитализации, и коек, предусмотренных нашими учреждениями здравоохранения", - сказал Степанов.

Он рассказал, что речь идет о временных госпиталях, которые могут начать разворачивать на больших территориях (например, территориях спортивных учреждений).

"Сейчас не стоит вопрос, что мы начинаем разворачивать мобильные госпитали", - отметил Степанов.

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