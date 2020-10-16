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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав рассматривает вопрос развертывания мобильных госпиталей, - Степанов

Минздрав рассматривает вопрос развертывания мобильных госпиталей, - Степанов

Министерство здравоохранения прорабатывает вопрос развертывания мобильных госпиталей. Однако пока не начинает их устанавливать.

Об этом сказал во время онлайн-брифинга министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Мы действительно уже 2-3 недели прорабатываем вопрос по развертыванию мобильных госпиталей: сколько времени нам нужно, что нам для этого нужно, и на какой территории мы можем развернуть, если ситуация будет еще более напряженная, и более сложная с точки зрения госпитализации, и коек, предусмотренных нашими учреждениями здравоохранения", - сказал Степанов.

Он рассказал, что речь идет о временных госпиталях, которые могут начать разворачивать на больших территориях (например, территориях спортивных учреждений).

"Сейчас не стоит вопрос, что мы начинаем разворачивать мобильные госпитали", - отметил Степанов.

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Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Території спортивних закладів не підходять для шпиталів. Мобільні шпиталі потрібно розгортати на території опорних лікарень, щоб ефективніше використовувати існуючу інфраструктуру опорних лікарень - опалення, електрику, воду, каналізацію, існуючі лабораторії та діагностичне обладнання. Достатньо поставити надувні ангари для розміщення хворих і лікарів на вулиці, а палати лікарні перетворювати на додаткову реанімацію та операційні! Це набагато дешевше ніж створювати новий шпиталь зі всією інфраструктурою в окремому місці від існючих медичних закладів! Але це якщо ми рахуємо і економимо гроші. Якщо ж ставиться завдання витратити і вкрасти побільше грошей, тоді можна розгортати мобільні шпиталі на стадіонах і створювати там реанімацію, операційну, всі види діагностики та лабораторії!
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16.10.2020 10:21 Ответить
На територіях лікарень нічого великого не розмістиш. Крім того, будуть заважати проїзду "швидкої допомоги" та, в разі чого, пожежних машин. За містом і з нуля.
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16.10.2020 11:56 Ответить
Всі території лікарень будувались в СРСР з розрахунком на розгортання на їх парковій зоні мобільних шпиталів, тому біля кожної лікарні є можливість поставити намети і організувати додаткові ліжко-місця для хворих! Не потрібно будувати з нуля нові лікарні. Вірус це тимчасовий процес, він пройде і ті лікарні не будуть нікому потрібні, як це було в Китаї!
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16.10.2020 12:02 Ответить
заворачивайте больных в теплый асфальт "Большой стройки" !
не продать же деньгам !
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16.10.2020 14:42 Ответить
Истерички, для вас стараются: будете там сопли и кашли "лечить".
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16.10.2020 10:23 Ответить
...прорабатывает вопрос развертывания мобильных госпиталей. Однако пока не начинает их устанавливать. Источник: https://censor.net/ru/n3225114

Правильно, по сніжку і морозцю їх встановлення буде прикольнішим.
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16.10.2020 10:34 Ответить
от ковида может и вылечат, но ревматизм больные получат
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16.10.2020 14:43 Ответить
ПРАВИЛЬНО !!! СКОЛЬКО ДОМОВ ЯНУКОВСКИХ ПРОСТАИВАЕТ !!!
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16.10.2020 16:21 Ответить
 
 