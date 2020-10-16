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Новини Коронавірус і карантин
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Міністр розвитку громад Чернишов захворів на COVID-19

Міністр розвитку громад Чернишов захворів на COVID-19

Міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов отримав позитивні результати ПЛР-тесту на COVID-19. Зараз він на самоізоляції. На період його відсутності, обов'язки виконуватиме перший заступник Василь Лозинський.

"Планую провести два тижні на самоізоляції. Всі робочі питання планую вирішувати і контролювати дистанційно. Цього року ми всі повинні освоїти цю звичку і навчитися бути ефективними в реальному житті і фактичних справах, залишаючись в онлайні. В Мінрегіоні ми одні з перших почали дистанційний формат роботи", - цитує міністра пресслужба Мінрегіону, передає Цензор.НЕТ.

Всі співробітники Міністерства, які були в контакті з міністром, проходять тестування або залишаються вдома на самоізоляції.

Мінрегіон дотримується всіх правил епідеміологічної безпеки, зокрема на вході в будівлю проводиться вимірювання температури, всі співробітники і відвідувачі в масках і дотримуються дистанції, є дезінфекційні засоби, всі приміщення провітрюються.

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Автор: 

карантин (18172) Мінрегіонрозвитку (751) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Олексій Чернишов (274)


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это что за министр такой? первый раз слышу
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16.10.2020 11:57 Відповісти
 
 