Міністр розвитку громад Чернишов захворів на COVID-19

Міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов отримав позитивні результати ПЛР-тесту на COVID-19. Зараз він на самоізоляції. На період його відсутності, обов'язки виконуватиме перший заступник Василь Лозинський.

"Планую провести два тижні на самоізоляції. Всі робочі питання планую вирішувати і контролювати дистанційно. Цього року ми всі повинні освоїти цю звичку і навчитися бути ефективними в реальному житті і фактичних справах, залишаючись в онлайні. В Мінрегіоні ми одні з перших почали дистанційний формат роботи", - цитує міністра пресслужба Мінрегіону, передає Цензор.НЕТ.

Всі співробітники Міністерства, які були в контакті з міністром, проходять тестування або залишаються вдома на самоізоляції.

Мінрегіон дотримується всіх правил епідеміологічної безпеки, зокрема на вході в будівлю проводиться вимірювання температури, всі співробітники і відвідувачі в масках і дотримуються дистанції, є дезінфекційні засоби, всі приміщення провітрюються.

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