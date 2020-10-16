Західні спецслужби вважають, що за отруєнням Навального стоїть ФСБ РФ, - Guardian

Західні служби безпеки прийшли до висновку, що отруєння лідера російської опозиції Олексія Навального організувала ФСБ Російської Федерації. За їх твердженням, метою операції було не вбити політика, а послати йому "недвозначне попередження" і змусити покинути РФ.

Про це пише The Guardian із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що висновки про причетність ФСБ підтримали спецслужби Великої Британії, Німеччини та Франції. На підставі цього висновку країни ЄС і Великої Британія ввели санкції проти глави ФСБ Олександра Бортнікова.

У рішенні про санкції говорилося, що керівник російської спецслужби "надавав підтримку" людям, які отруїли Навального або мали до цього стосунок.

Двоє співрозмовників сказали, що, на їхню думку, за отруєнням стоїть Друга служба ФСБ Росії, "що відповідає за протидію тероризму, екстремізму та внутрішньополітичним загрозам від імені Кремля".

Вони припускають, що операція була задумана не для того, щоб убити Навального, а для того, щоб зробити йому "недвозначне попередження" і змусити його покинути країну.

Джерела в розмові з лондонським центром "Досьє" Михайла Ходорковського заявили, що вибір "Новачка" був навмисним. ФСБ контролює отрути, багато з яких невідомі. Вони підкреслили, що якби ФСБ хотіла вбити Навального, то зробила б це.

Раніше ОЗХЗ оприлюднила висновок про отруєння Навального. У ньому зазначено, що в біоматеріалах російського опозиціонера виявили сліди агента, подібного до інших із групи "Новачок".

Нагадаємо, Європейський Союз ввів санкції проти шести чиновників Російської Федерації через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Крім того, влада Великої Британії ввела санкції проти шести фізичних осіб і Науково-дослідного інституту органічної хімії і технології у зв'язку з отруєнням Навального.