Западные спецслужбы считают, что за отравлением Навального стоит ФСБ РФ, - Guardian

Западные службы безопасности пришли к выводу, что отравление лидера российской оппозиции Алексея Навального организовала ФСБ Российской Федерации. По их утверждению, целью операции было не убить политика, а послать ему "недвусмысленное предупреждение" и вынудить покинуть РФ.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что выводы о причастности ФСБ поддержали спецслужбы Великобритании, Германии и Франции. На основании этого вывода страны ЕС и Великобритания ввели санкции в отношении главы ФСБ Александра Бортникова.

В решении о санкциях говорилось, что руководитель российской спецслужбы "оказывал поддержку" людям, которые отравили Навального или имели к этому отношение.

Двое собеседников сказали, что, по их мнению, за отравлением стоит Вторая служба ФСБ России, "отвечающая за противодействие терроризму, экстремизму и внутриполитическим угрозам от имени Кремля".

Они предполагают, что операция была задумана не для того, чтобы убить Навального, а для того, чтобы сделать ему "недвусмысленное предупреждение" и заставить его покинуть страну.

Источники в беседе с лондонским центром "Досье" Михаила Ходорковского заявили, что выбор "Новичка" был преднамеренным. ФСБ контролирует яды, многие из которых неизвестны. Они подчеркнули, что если бы ФСБ хотела убить Навального, то сделала бы это.

Ранее ОЗХО обнародовала заключение об отравлении Навального. В нем указано, что в биоматериалах российского оппозиционера обнаружили следы агента, подобного другим из группы "Новичок".

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Напомним, Европейский Союз ввел санкции против шести чиновников Российской Федерации из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Кроме того, власти Великобритании ввели санкции против шести физических лиц и Научно-исследовательского института органической химии и технологии в связи с отравлением Навального.