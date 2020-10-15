ЕС ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального
Европейский Союз 15 октября ввел санкции против шести чиновников Российской Федерации из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.
Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС, передает Цензор.НЕТ.
В санкционный список включены Директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и еще четыре высокопоставленных российских чиновника включены в черный список Евросоюза.
Также санкции распространяются на Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий.
"Сегодня Рада ввела ограничительные меры против шести человек и одной компании, причастных к покушению на Алексея Навального", - говорится в заявлении.
Введенные ЕС ограничения предусматривают запрет на въезд на территорию Евросоюза и заморозку любых финансовых активов в европейских банках.
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