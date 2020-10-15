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ЕС ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального

ЕС ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального

Европейский Союз 15 октября ввел санкции против шести чиновников Российской Федерации из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС, передает Цензор.НЕТ.

В санкционный список включены Директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и еще четыре высокопоставленных российских чиновника включены в черный список Евросоюза.

Также санкции распространяются на Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий.

"Сегодня Рада ввела ограничительные меры против шести человек и одной компании, причастных к покушению на Алексея Навального", - говорится в заявлении.

Введенные ЕС ограничения предусматривают запрет на въезд на территорию Евросоюза и заморозку любых финансовых активов в европейских банках.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Послы ЕС одобрили санкции за отравление Навального: в списке 6 человек и 1 компания, - журналист Йозвяк

Автор: 

отравление (1582) россия (95361) санкции (11257) Евросоюз (17060) Навальный (855)


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Топ комментарии
+3
ни о чем. столько было грозных разговоров, а на выходе пшик.
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15.10.2020 12:53
+2
малоВато пользы
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15.10.2020 12:50
+2
вот мне интересно, они просто издеваются? зачем вобще вводить такие позорные санкции? Это уже даже не смешно.
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15.10.2020 13:00
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малоВато пользы
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15.10.2020 12:50 Ответить
ни о чем. столько было грозных разговоров, а на выходе пшик.
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15.10.2020 12:53 Ответить
я не удивлен
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15.10.2020 12:57 Ответить
Чересчур жестоко. Могли ж просто СП2 заблочить и вот такой удар.
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15.10.2020 12:55 Ответить
А разве Бабченко им еще не рассказал что Навальный нацист, расист и возможно, даже язык не поворачивается, гомофоб?
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15.10.2020 12:56 Ответить
вот мне интересно, они просто издеваются? зачем вобще вводить такие позорные санкции? Это уже даже не смешно.
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15.10.2020 13:00 Ответить
Ну так вони ж для своїх виборців повинні створювати видимість хоч якоїсь діяльності!
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15.10.2020 13:11 Ответить
ЖЕСТЬ
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15.10.2020 13:09 Ответить
Не забудьте ще "глибоке занепокоєння" виразити! А як там "Северный поток-2" ***** вже закінчує будувати?
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15.10.2020 13:12 Ответить
140 млн.чол. / 6 чол. = 23 млн. 333 тис. 333 сол. - це стільки людей ще можна отруїти, поки під такі "скажені" санкції попадуть ВСІ росіяни.
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15.10.2020 13:25 Ответить
Сорі: чол. - чоловік
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15.10.2020 13:27 Ответить
Какие то очень мелкие санкции.
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15.10.2020 13:41 Ответить
Цікаво,а ото проти скількох компаній і персоній козломордії ЄС ввів би санкції за "новічок"для пуцьки?
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15.10.2020 14:25 Ответить
Я представляю как с них Путлер ржёт.
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15.10.2020 14:41 Ответить
А на главного урода Пуйла Вовановича сцыкунят наложить что нибудь??...хер например!
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15.10.2020 21:31 Ответить
 
 