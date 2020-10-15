ЄС запровадив санкції проти шести російських чиновників через отруєння Навального

Європейський Союз 15 жовтня запровадив санкції проти шести чиновників Російської Федерації через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС, передає Цензор.НЕТ.

До списку санкцій внесено Директора ФСБ Олександра Бортнікова, першого заступника голови адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка та ще чотирьох високопоставлених російських чиновників.

Також санкції поширюються на Державний науково-дослідний інститут органічної хімії та технологій.

"Сьогодні Рада запровадила обмежувальні заходи проти шести осіб і однієї компанії, причетних до замаху на Олексія Навального", - йдеться в заяві.

Введені ЄС обмеження передбачають заборону на в'їзд на територію Євросоюзу і заморожування будь-яких фінансових активів у європейських банках.

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