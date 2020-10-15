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ЄС запровадив санкції проти шести російських чиновників через отруєння Навального

ЄС запровадив санкції проти шести російських чиновників через отруєння Навального

Європейський Союз 15 жовтня запровадив санкції проти шести чиновників Російської Федерації через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС, передає Цензор.НЕТ.

До списку санкцій внесено Директора ФСБ Олександра Бортнікова, першого заступника голови адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка та ще чотирьох високопоставлених російських чиновників.

Також санкції поширюються на Державний науково-дослідний інститут органічної хімії та технологій.

"Сьогодні Рада запровадила обмежувальні заходи проти шести осіб і однієї компанії, причетних до замаху на Олексія Навального", - йдеться в заяві.

Введені ЄС обмеження передбачають заборону на в'їзд на територію Євросоюзу і заморожування будь-яких фінансових активів у європейських банках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посли ЄС схвалили санкції за отруєння Навального: у списку 6 осіб та 1 компанія, - журналіст Йозвяк

Автор: 

отруєння (943) росія (64923) санкції (11768) Євросоюз (13313) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+3
ни о чем. столько было грозных разговоров, а на выходе пшик.
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15.10.2020 12:53
+2
малоВато пользы
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15.10.2020 12:50
+2
вот мне интересно, они просто издеваются? зачем вобще вводить такие позорные санкции? Это уже даже не смешно.
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15.10.2020 13:00
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15.10.2020 12:50 Відповісти
ни о чем. столько было грозных разговоров, а на выходе пшик.
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15.10.2020 12:53 Відповісти
я не удивлен
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15.10.2020 12:57 Відповісти
Чересчур жестоко. Могли ж просто СП2 заблочить и вот такой удар.
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15.10.2020 12:55 Відповісти
А разве Бабченко им еще не рассказал что Навальный нацист, расист и возможно, даже язык не поворачивается, гомофоб?
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15.10.2020 12:56 Відповісти
вот мне интересно, они просто издеваются? зачем вобще вводить такие позорные санкции? Это уже даже не смешно.
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15.10.2020 13:00 Відповісти
Ну так вони ж для своїх виборців повинні створювати видимість хоч якоїсь діяльності!
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15.10.2020 13:11 Відповісти
ЖЕСТЬ
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15.10.2020 13:09 Відповісти
Не забудьте ще "глибоке занепокоєння" виразити! А як там "Северный поток-2" ***** вже закінчує будувати?
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15.10.2020 13:12 Відповісти
140 млн.чол. / 6 чол. = 23 млн. 333 тис. 333 сол. - це стільки людей ще можна отруїти, поки під такі "скажені" санкції попадуть ВСІ росіяни.
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15.10.2020 13:25 Відповісти
Сорі: чол. - чоловік
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15.10.2020 13:27 Відповісти
Какие то очень мелкие санкции.
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15.10.2020 13:41 Відповісти
Цікаво,а ото проти скількох компаній і персоній козломордії ЄС ввів би санкції за "новічок"для пуцьки?
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15.10.2020 14:25 Відповісти
Я представляю как с них Путлер ржёт.
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15.10.2020 14:41 Відповісти
А на главного урода Пуйла Вовановича сцыкунят наложить что нибудь??...хер например!
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15.10.2020 21:31 Відповісти
 
 