Зеленський нагородив Ердогана орденом Ярослава Мудрого

Президент України Володимир Зеленський вручив президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану орден князя Ярослава Мудрого I ступеня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Туреччині.

"За визначний особистий внесок у зміцнення українсько-турецького міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України", - зачитав відповідний указ глава Офісу президента Андрій Єрмак.