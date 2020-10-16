Зеленский наградил Эрдогана орденом Ярослава Мудрого

Президент Украины Владимир Зеленский вручил Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану орден князя Ярослава Мудрого I степени.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа в Турции.

"За выдающийся личный вклад в укрепление украинской-турецкого межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины", - зачитал соответствующий указ глава Офиса Президента Андрей Ермак.

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