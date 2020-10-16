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Зеленский наградил Эрдогана орденом Ярослава Мудрого

Зеленский наградил Эрдогана орденом Ярослава Мудрого

Президент Украины Владимир Зеленский вручил Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану орден князя Ярослава Мудрого I степени.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа в Турции.

"За выдающийся личный вклад в укрепление украинской-турецкого межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины", - зачитал соответствующий указ глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский прибыл с рабочим визитом в Турцию, ожидается встреча с Эрдоганом, - ОП

Автор: 

Зеленский Владимир (20239) орден (188) Турция (3371) Эрдоган Реджеп Тайип (893)


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Топ комментарии
+23
помню, как в одной из сценок "95 квартала", Зеленский лично говорил: "Эрдоган - таракан"..
надеюсь, Эрдоган тоже вручит Зеленскому орден, и прикрутит его к черепу клоуна!
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16.10.2020 19:14
+15
Ердоган заслужив. Турки в Сирії намолотили стільки іхтамнетів із ЧВК Вагнер, що не завадить і другий орден.
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16.10.2020 19:21
+12
Ярослав в гробу перевернулся
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16.10.2020 19:14
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помню, как в одной из сценок "95 квартала", Зеленский лично говорил: "Эрдоган - таракан"..
надеюсь, Эрдоган тоже вручит Зеленскому орден, и прикрутит его к черепу клоуна!
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16.10.2020 19:14 Ответить
...как-то так
Зеленский наградил Эрдогана орденом Ярослава Мудрого - Цензор.НЕТ 9881
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16.10.2020 19:23 Ответить
Ярослав в гробу перевернулся
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16.10.2020 19:14 Ответить
Ердоган заслужив. Турки в Сирії намолотили стільки іхтамнетів із ЧВК Вагнер, що не завадить і другий орден.
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16.10.2020 19:21 Ответить
то, шо он заслужил - это неоспоримо, но наград у нас много разных.

Богдана Хмельницкого, например
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16.10.2020 19:50 Ответить
Ну,Ющенко тоже награждал этим орденом Муамара Каддафи,и что?
Кстати,к Каддафи отношусь с уважением.И его убийство смахивает на ритуальное убийство.Клинтоньша еще хихикала,когда ей покаэали видео зверств над Каддафи.
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16.10.2020 20:40 Ответить
Какой же руцкий не любит быстрой езды теорий заговора?
Рептилоиды принесли твоего Каддафи в жертву Аццкому Сотоне. Зуб даю.
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16.10.2020 22:02 Ответить
Лахта-номерная, а при чем тут Ярослав?
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16.10.2020 19:23 Ответить
при ордене
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16.10.2020 19:40 Ответить
Ярослав влаштував на Русі геноцид печенігів, а вони, як відомо, були тюрки.
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16.10.2020 21:10 Ответить
вот-вот )))
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16.10.2020 21:11 Ответить
Але треба віддати Зеленському належне - йому, принаймні, не спало на думку нагородити Ердогана орденом Сагайдачного...
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16.10.2020 21:26 Ответить
ему просто никто не сказал, что такой есть
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16.10.2020 21:33 Ответить
Пашинян получил под зад
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16.10.2020 19:14 Ответить
Президент Вірменії Саргсян теж є кавалером ордена Ярослава Мудрого, як і Фідель.
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16.10.2020 19:21 Ответить
При данных обстоятельствах такое награждение очень красноречиво и читается всеми, в том числе кремлем, однозначно. Смелое решение и поддержка
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16.10.2020 19:27 Ответить
Також кавалерами є обидва Алієви, батько і син, а також патріарх Кирил.
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16.10.2020 19:29 Ответить
А кирюху кто наградил?
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16.10.2020 19:35 Ответить
тот, за кого агитировал Зеленский в 2010 году
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16.10.2020 20:00 Ответить
именно он.

а по результатам работы министром экономики Украины есть претензии ?
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16.10.2020 21:48 Ответить
Шото я не пойму.Недавно,тут на цензоре приветствовали пашиняна,типа свой в доску парень из народа.И тут он едет к ***** советоваться.
Хм?!?!?!
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16.10.2020 19:46 Ответить
Але ЗЕлідор мовчить про це - навіть заради лохторуту не надасть точної відповіді...Але то не новина, а факт! Мене більше цікавить інше...
А що там про 5-ть недолугих та незаконних питань найвлечнішого ліДора ********** думаєТЕ Ви паніЛайф?! Яка буде "ваша" відповідь щодо незаконного "опросу" на виборчих дільницях (особливо) за питанням "свободної торгівлі" "на крові" від най-НАЙ-велчинішого ліДора-ЗЕ?!
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16.10.2020 19:51 Ответить
танька на такие вопросы не отвечает
её тема Порох
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16.10.2020 21:50 Ответить
Потешні ці людішки?
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16.10.2020 19:14 Ответить
На ...уя?!!
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16.10.2020 19:16 Ответить
Потеряю истинную веру -
Больно мне за наш СССР:
Отберите орден у Насера -
Не подходит к ордену Насер!

Можно даже крыть с трибуны матом,
Раздавать подарки вкривь и вкось,
Называть Насера нашим братом,
Но давать Героя - это брось!

Почему нет золота в стране?
Раздарили, гады, раздарили.
Лучше бы давали на войне,
А Насеры после б нас простили! (с)
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16.10.2020 19:17 Ответить
Турка... Орденом Ярослава... Бида...
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16.10.2020 19:18 Ответить
для иностранцев предусмотрен Ярослава Мудрого и Орден Свободы.

Орден Свободы по статусу выше.

Было бы этичнее Орденом Свободы наградить,

но надо радоваться и тому, шо хоть не Княгиней Ольгой наградил.
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16.10.2020 20:10 Ответить
Та да
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16.10.2020 23:16 Ответить
Шо еврея свастикой)))
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16.10.2020 20:18 Ответить
Ну хоть что полезное сделал зелЯ
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16.10.2020 19:19 Ответить
дорвался до орденов, як дурный до мила))
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16.10.2020 19:19 Ответить
Оце жесть... шо в тій голові робиться...
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16.10.2020 19:19 Ответить
- 16:48
Эрдоган сделал наглое заявление о Крыме и Карабахе | Русская весна
Президент Турции Реджеп Эрдоган сделал сегодня заявление, которое можно расценивать и как выпад в сторону России.

«Кризис, начавшийся с оккупации Крыма в Черном море, может повториться в любой момент.

Наиболее конкретным примером этого является ситуация в Нагорном Карабахе, которая началась с нападения Армении на Азербайджан», - заявил он журналистам.
😁😁😁
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16.10.2020 19:21 Ответить
Крутиться ця Україна грішна, як гімно в ополонці вже тисячу років, як не прикаяна. Хоче всіх на***и, а на***є постійно себе. Ментальна інвалідність....
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16.10.2020 19:21 Ответить
тебя в честь какого Эдуарда назвали ?
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16.10.2020 20:11 Ответить
Лимонова
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16.10.2020 20:49 Ответить
лучше бы ты наградил всех нас и подал в отставку,пока не поздно
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16.10.2020 19:22 Ответить
Кавалером ордену є також патріарх Кирил, ще один сумнівний персонаж.
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16.10.2020 19:27 Ответить
замяли то награждение.

Ярославом можно награждать только глав иностранных суверенных государств.

Янык лоханулся и в википедии на странице Гундяйки про этот орден не упоминается

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/janukovich-nezakonno-nagradil-ordenami-patriarhov-kirilla-i-varf-210891/ Янукович незаконно наградил орденами патриархов Кирилла и Варфоломея - СМИ
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16.10.2020 20:14 Ответить
На фоне войны с Арменией сейчас любые награды неуместно выглядят с нашей стороны. Честно говоря, не очень умное решение.
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16.10.2020 20:05 Ответить
На фоне войны с Арменией сейчас...


На Армению кто-то напал ?
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16.10.2020 20:15 Ответить
Какой такой войны?
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16.10.2020 20:48 Ответить
Ердоган все життя мріяв щоб якийсь недоумок нагородив його орденом.
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16.10.2020 19:23 Ответить
Зеленский наградил Эрдогана орденом Ярослава Мудрого - Цензор.НЕТ 7219
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16.10.2020 19:24 Ответить
ты тупой от рождения или это приобретенное?
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16.10.2020 19:29 Ответить
Овса еще торбу ******...скот винторогий...для комплекта..
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16.10.2020 19:46 Ответить
в стойле тебе только ржать и остается. скот
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16.10.2020 19:52 Ответить
Эрдоган - сильный союзник. Теперь оккупанты в Крыму будут понимать, что , несмотря на годы, украденное прийдется вернуть все равно
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16.10.2020 19:24 Ответить
Ага. поэтому и отвалил окупантам три лярда зелени за С400. И отвалит еще десяток лярдов за строящуююся АЭС
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16.10.2020 19:28 Ответить
Это было в прошлой жизни. Все меняется очень быстро. Сейчас они по разные стороны баррикад. И это очень херово для нарассеи и хорошо для нас.
Своих вечных вассалов и сателлитов, Беларусь и Армению, рашке содержать все сложнее. В то время , как Турция, находится на подъеме и открыто поддерживает Азербайджан и Украину
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16.10.2020 19:33 Ответить
По какие разные? Паны ********* - у холопов чубы трещат
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16.10.2020 19:39 Ответить
Вы с луны упали? Рашка поддерживает армян, оккупировавших Карпбах, а Турция - Азербайджан.
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16.10.2020 19:42 Ответить
И что с того? Сталин с Гитлером тоже в Испании воевали добровольцами друг против друга, пакостили один одному постоянно. Но это совершенно не помешало им задружиться на почве раздела Польши. Что *****, что Эрдоган разницы никакой, один строит Российскую империю, другой Османскую.
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16.10.2020 20:15 Ответить
И да, Турция оккупировала треть Кипра у Греции.
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16.10.2020 20:17 Ответить
Ничего личного, просто бизнес.
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16.10.2020 20:53 Ответить
І тепер не скажіть ,що воно не дурне
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16.10.2020 19:24 Ответить
Тепер в відповідь Ердоган подарує помідори, були б доречні.
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16.10.2020 19:25 Ответить
Кстати, в одну воронку:

Указ Президента України
Про відзначення державними нагородами України ветеранів команди товариства "Футбольний клуб "Динамо" Київ"
За вагомі особисті заслуги у розвитку і популяризації вітчизняного футболу, піднесення міжнародного спортивного престижу України та з нагоди 40-річчя перемог у фінальних матчах Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА, здобутих під керівництвом головного тренера футбольного клубу "Динамо" Київ", Героя України Лобановського Валерія Васильовича, постановляю:

Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого III ступеня
БЛОХІНА Олега Володимировича - кращого футболіста Європи 1975 року, дворазового володаря Кубка володарів кубків 1975, 1986 років і Суперкубка УЄФА 1975 року

Нагородити орденом "За заслуги" I ступеня
БУРЯКА Леоніда Йосиповича - володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року
ВЕРЕМІЄВА Володимира Григоровича - володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року
МУНТЯНА Володимира Федоровича - володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року

Нагородити орденом "За заслуги" II ступеня
КОНЬКОВА Анатолія Дмитровича - володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року
МАТВІЄНКА Віктора Антоновича - володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року
ОНИЩЕНКА Володимира Івановича - володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року
РЕШКА Стефана Михайловича - володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року
ТРОШКІНА Володимира Миколайовича - володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року
ФОМЕНКА Михайла Івановича -володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року

Нагородити орденом "За заслуги" III ступеня
ДАМІНА Олександра Миколайовича - володаря Суперкубка УЄФА 1975 року
ЗУЄВА Валерія Леонідовича - володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року
КУЗНЕЦОВА Сергія Васильовича - володаря Кубка володарів кубків УЄФА 1975 року
МАСЛОВА Віктора Борисовича - гравця футбольного клубу "Динамо" Київ" у 1974 році
СЛОБОДЯНА Петра Петровича - володаря Суперкубка УЄФА 1975 року
ШЕПЕЛЯ Анатолія Миколайовича - гравця футбольного клубу "Динамо" Київ" у 1974 році.

Президент України
П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
29 травня 2015 року
№ 299/2015
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16.10.2020 19:26 Ответить
Ну хоть раз наш осёл оманский что то правильно сделал...
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16.10.2020 19:29 Ответить
Придурошное. Эрдоган то каким боком к этому ордену?
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16.10.2020 19:31 Ответить
Все хто мочить свинособак,все заслужили...,поняв дурень лаптеногий...
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16.10.2020 19:36 Ответить
Конечно верим...
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16.10.2020 19:43 Ответить
ага, точно, по дружбе самолеты сбивает, вОнюшек стреляет, послов убивает.))
настоящий таки друг у ботоксного у Сцарька-лысогнома.)

Зеленский наградил Эрдогана орденом Ярослава Мудрого - Цензор.НЕТ 2408
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16.10.2020 20:18 Ответить
Єврей нагороджує турка орденом Ярослава Мудрого...Це значить що ми вже сформувались як нація,далі формуватись нікуди...
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16.10.2020 19:31 Ответить
Розкидається нагородами.
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16.10.2020 19:42 Ответить
уХйло боится ввязываться с Эрдоганом за армян, теряя контроль над такой важной для него зоной Кавказа , а НЕлох награждает его... Выглядит так, что Вовка решил потрошить уХйла... Но скажите - это нормально делать государственные награды вывозными как гостевые сувениры ?
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16.10.2020 19:43 Ответить
Жапь , но у нас по моему нет ордена Князя Киевского Олега Вещего который прибивал щит на вратах Царьграда ( Стамбула) Шутка...
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16.10.2020 19:44 Ответить
Ну ладно, Эрдоганушка орден заслужил хотя бы за ножи в спину Фуйла...
Зеленский наградил Эрдогана орденом Ярослава Мудрого - Цензор.НЕТ 7506
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16.10.2020 20:04 Ответить
И это при том все ********* в Параше кричат, как в рашистскую империю валом валят террористы через Турцию , а Плешивый боится Эрдоганушку...
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16.10.2020 20:12 Ответить
Спрашивается, за что? Зеля разошелся в наградах не на шутку. Недавно друзей актеров награждал.
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16.10.2020 20:11 Ответить
Дайте Зеленскому награду за популизм! Он заслужил
https://echo.msk.ru/blog/ganapolsky/ Зеленский наградил Эрдогана орденом Ярослава Мудрого - Цензор.НЕТ 3542АВТОР Матвей Ганапольский

Если бы была Нобелевская премия за популизм, то дать её нужно Владимиру Зеленскому - президент Украины её заслужил.
Началось всё с того, что в Украине грядут местные выборы, на которых дела у его партии «Слуга народа» далеко не блестящи. Вообще дела у Зеленского не блестящи - рейтинг на невыполненных обещаниях долго держаться не может, но тут еще сложнее - как известно, на местных выборах голосуют не за идеологических специалистов, а за местных хозяйственников, которых знают и которые будут заниматься трубами, асфальтом и детскими площадками. В общем, Зеленский подумал и вспомнил, что когда-то он говорил, что «каждый украинец - это президент» и что «мы будем советоваться с тобой, украинец, по любому вопросу! Украина - это ты!» И тогда, как в классическом сатирическом романе, был придуман «плодотворный дебют» - Зеленский задаёт пять вопросов гражданам, а они отвечают. Опрос, который был объявлен добровольным, будет совмещён с основными выборами, так что можно на этих вопросах пиариться до посинения. Для интриги Зеленский объявил, что это не простые вопросы, о них власть никогда раньше не спрашивала (ну, так взял бы и спросил, разве Зеленский не власть?), что эти вопросы мы обсуждаем в семье, в такси, и вообще, типа боимся говорит на эти темы. Такие пассажи были странны - в Украине обсуждается все, 24 часа в сутки на всех телеканалах.
И вот настал день «Х», Зеленский решил ежедневно объявлять по вопросу, чтобы все волновались и нервно курили в коридоре. Но в Украине секреты держать невозможно - все вопросы слили на второй день. Вот эти вопросы и небольшие комментарии к ним, чтобы было понятно как дешёвое продавать за дорого.
1. Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?
- Украинское законодательство за подобное преступление предусматривает 15 лет - это целая жизнь. Но люди проголосуют ЗА. А еще лучше расстреливать на Крещатике.
2. Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?

- Абсурдность этого вопроса в том, что не указано - это территории, где власть украинская, или там, где боевики. Если где боевики, то видимо Зеленский решил поднять их благосостояние.
3. Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?
- А почему до 300-т, почему не до ста, или вообще разогнать - украинцы считают парламент бездарным органом.
4. Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях - для уменьшения боли у тяжелых больных?
- Вопрос, конечно, для молодёжи, хотя её канабис интересует совсем не для медицинских целей. Так что, все проголосуют «За!»
И последний вопрос:

5. Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности.
- Абсурдность этого вопроса в том, что никто не может запретить государству использовать любые гарантии безопасности - это ведь не разрешение на агрессию, но для этого не нужно ничего спрашивать у домохозяек, для этого есть президент, который это и определяет. Кстати, Будапештский меморандум - это только меморандум - там нет никакого механизма защиты от России.
Вот такие вопросы от президента. Так и вижу, как молодожёны перед сексом шёпотом интересуются что партнёр думает по поводу Будапештского меморандума и сожалеет на ушко, что никто их об этом не спрашивает.
Теперь для отрезвления. Все политические партии, кроме Слуги народа, осудили этот опрос. Он неконституционен, на него нет денег и непонятно, кто это будет считать.
Что касается Зеленского, то он своей придумкой доволен и просит уже самих граждан писать новые вопросы. Главное, чтобы до выборов бесконечно о нем говорили.
Да внесите уже в студию Главный приз за оголтелый популизм!
Зеленский его заслужил!
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16.10.2020 20:13 Ответить
Искать логику в вопросах субъекта, мыслящего хаотично, - зря время терять.
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16.10.2020 21:00 Ответить
Ну если Турция поможет нам наладить сп по производству боевых беспилотников и дронов камикадзе ,тогда правильно наградил.
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16.10.2020 20:28 Ответить
Зеленський нагородив Ердогана орденом Ярослава Мудрого - Цензор.НЕТ 8762
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16.10.2020 20:58 Ответить
эээ...., за памидоры чтоли?
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16.10.2020 21:06 Ответить
Турки - одна з чотирьох найжорстокіших націй в світі поряд з німцями, росіянами і японцями.
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16.10.2020 21:08 Ответить
Орден заслуженный многократно как по теме украинско-турецкого сотрудничества так и побоищах мордору, которые президент Турции устраивает гному регулярно, начиная от газовых и кончая военными. Тем самым, Эрдоган оказывает услуги Украине-Руси.
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16.10.2020 21:57 Ответить
Символично ))
«помогал» будущим османам в 11 веке греков щемить ))
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16.10.2020 22:47 Ответить
Турків там тоді ще не було
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16.10.2020 23:46 Ответить
Клоун вже й баригу переплюнув..............
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17.10.2020 06:44 Ответить
всё что наш шут может предложить международным партёнрам, это какие то медальки повесить смысл которых он сам не понимает
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17.10.2020 11:05 Ответить
 
 