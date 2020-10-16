Зеленский наградил Эрдогана орденом Ярослава Мудрого
Президент Украины Владимир Зеленский вручил Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану орден князя Ярослава Мудрого I степени.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа в Турции.
"За выдающийся личный вклад в укрепление украинской-турецкого межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины", - зачитал соответствующий указ глава Офиса Президента Андрей Ермак.
Топ комментарии
+23 Шрек Баблокат
показать весь комментарий16.10.2020 19:14
+15 Ярослав Волохов
показать весь комментарий16.10.2020 19:21
+12 133133
показать весь комментарий16.10.2020 19:14
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
надеюсь, Эрдоган тоже вручит Зеленскому орден, и прикрутит его к черепу клоуна!
Богдана Хмельницкого, например
Кстати,к Каддафи отношусь с уважением.И его убийство смахивает на ритуальное убийство.Клинтоньша еще хихикала,когда ей покаэали видео зверств над Каддафи.
быстрой ездытеорий заговора?
Рептилоиды принесли твоего Каддафи в жертву Аццкому Сотоне. Зуб даю.
а по результатам работы министром экономики Украины есть претензии ?
Хм?!?!?!
А що там про 5-ть недолугих та незаконних питань найвлечнішого ліДора ********** думаєТЕ Ви паніЛайф?! Яка буде "ваша" відповідь щодо незаконного "опросу" на виборчих дільницях (особливо) за питанням "свободної торгівлі" "на крові" від най-НАЙ-велчинішого ліДора-ЗЕ?!
её тема Порох
Больно мне за наш СССР:
Отберите орден у Насера -
Не подходит к ордену Насер!
Можно даже крыть с трибуны матом,
Раздавать подарки вкривь и вкось,
Называть Насера нашим братом,
Но давать Героя - это брось!
Почему нет золота в стране?
Раздарили, гады, раздарили.
Лучше бы давали на войне,
А Насеры после б нас простили! (с)
Орден Свободы по статусу выше.
Было бы этичнее Орденом Свободы наградить,
но надо радоваться и тому, шо хоть не Княгиней Ольгой наградил.
Эрдоган сделал наглое заявление о Крыме и Карабахе | Русская весна
Президент Турции Реджеп Эрдоган сделал сегодня заявление, которое можно расценивать и как выпад в сторону России.
«Кризис, начавшийся с оккупации Крыма в Черном море, может повториться в любой момент.
Наиболее конкретным примером этого является ситуация в Нагорном Карабахе, которая началась с нападения Армении на Азербайджан», - заявил он журналистам.
😁😁😁
Ярославом можно награждать только глав иностранных суверенных государств.
Янык лоханулся и в википедии на странице Гундяйки про этот орден не упоминается
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/janukovich-nezakonno-nagradil-ordenami-patriarhov-kirilla-i-varf-210891/ Янукович незаконно наградил орденами патриархов Кирилла и Варфоломея - СМИ
На Армению кто-то напал ?
Своих вечных вассалов и сателлитов, Беларусь и Армению, рашке содержать все сложнее. В то время , как Турция, находится на подъеме и открыто поддерживает Азербайджан и Украину
Указ Президента України
Про відзначення державними нагородами України ветеранів команди товариства "Футбольний клуб "Динамо" Київ"
За вагомі особисті заслуги у розвитку і популяризації вітчизняного футболу, піднесення міжнародного спортивного престижу України та з нагоди 40-річчя перемог у фінальних матчах Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА, здобутих під керівництвом головного тренера футбольного клубу "Динамо" Київ", Героя України Лобановського Валерія Васильовича, постановляю:
Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого III ступеня
БЛОХІНА Олега Володимировича - кращого футболіста Європи 1975 року, дворазового володаря Кубка володарів кубків 1975, 1986 років і Суперкубка УЄФА 1975 року
Нагородити орденом "За заслуги" I ступеня
БУРЯКА Леоніда Йосиповича - володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року
ВЕРЕМІЄВА Володимира Григоровича - володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року
МУНТЯНА Володимира Федоровича - володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року
Нагородити орденом "За заслуги" II ступеня
КОНЬКОВА Анатолія Дмитровича - володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року
МАТВІЄНКА Віктора Антоновича - володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року
ОНИЩЕНКА Володимира Івановича - володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року
РЕШКА Стефана Михайловича - володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року
ТРОШКІНА Володимира Миколайовича - володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року
ФОМЕНКА Михайла Івановича -володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року
Нагородити орденом "За заслуги" III ступеня
ДАМІНА Олександра Миколайовича - володаря Суперкубка УЄФА 1975 року
ЗУЄВА Валерія Леонідовича - володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року
КУЗНЕЦОВА Сергія Васильовича - володаря Кубка володарів кубків УЄФА 1975 року
МАСЛОВА Віктора Борисовича - гравця футбольного клубу "Динамо" Київ" у 1974 році
СЛОБОДЯНА Петра Петровича - володаря Суперкубка УЄФА 1975 року
ШЕПЕЛЯ Анатолія Миколайовича - гравця футбольного клубу "Динамо" Київ" у 1974 році.
Президент України
П.ПОРОШЕНКО
м. Київ
29 травня 2015 року
№ 299/2015
настоящий таки друг у ботоксного у Сцарька-лысогнома.)
https://echo.msk.ru/blog/ganapolsky/ АВТОР Матвей Ганапольский
Если бы была Нобелевская премия за популизм, то дать её нужно Владимиру Зеленскому - президент Украины её заслужил.
Началось всё с того, что в Украине грядут местные выборы, на которых дела у его партии «Слуга народа» далеко не блестящи. Вообще дела у Зеленского не блестящи - рейтинг на невыполненных обещаниях долго держаться не может, но тут еще сложнее - как известно, на местных выборах голосуют не за идеологических специалистов, а за местных хозяйственников, которых знают и которые будут заниматься трубами, асфальтом и детскими площадками. В общем, Зеленский подумал и вспомнил, что когда-то он говорил, что «каждый украинец - это президент» и что «мы будем советоваться с тобой, украинец, по любому вопросу! Украина - это ты!» И тогда, как в классическом сатирическом романе, был придуман «плодотворный дебют» - Зеленский задаёт пять вопросов гражданам, а они отвечают. Опрос, который был объявлен добровольным, будет совмещён с основными выборами, так что можно на этих вопросах пиариться до посинения. Для интриги Зеленский объявил, что это не простые вопросы, о них власть никогда раньше не спрашивала (ну, так взял бы и спросил, разве Зеленский не власть?), что эти вопросы мы обсуждаем в семье, в такси, и вообще, типа боимся говорит на эти темы. Такие пассажи были странны - в Украине обсуждается все, 24 часа в сутки на всех телеканалах.
И вот настал день «Х», Зеленский решил ежедневно объявлять по вопросу, чтобы все волновались и нервно курили в коридоре. Но в Украине секреты держать невозможно - все вопросы слили на второй день. Вот эти вопросы и небольшие комментарии к ним, чтобы было понятно как дешёвое продавать за дорого.
1. Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?
- Украинское законодательство за подобное преступление предусматривает 15 лет - это целая жизнь. Но люди проголосуют ЗА. А еще лучше расстреливать на Крещатике.
2. Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?
- Абсурдность этого вопроса в том, что не указано - это территории, где власть украинская, или там, где боевики. Если где боевики, то видимо Зеленский решил поднять их благосостояние.
3. Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?
- А почему до 300-т, почему не до ста, или вообще разогнать - украинцы считают парламент бездарным органом.
4. Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях - для уменьшения боли у тяжелых больных?
- Вопрос, конечно, для молодёжи, хотя её канабис интересует совсем не для медицинских целей. Так что, все проголосуют «За!»
И последний вопрос:
5. Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности.
- Абсурдность этого вопроса в том, что никто не может запретить государству использовать любые гарантии безопасности - это ведь не разрешение на агрессию, но для этого не нужно ничего спрашивать у домохозяек, для этого есть президент, который это и определяет. Кстати, Будапештский меморандум - это только меморандум - там нет никакого механизма защиты от России.
Вот такие вопросы от президента. Так и вижу, как молодожёны перед сексом шёпотом интересуются что партнёр думает по поводу Будапештского меморандума и сожалеет на ушко, что никто их об этом не спрашивает.
Теперь для отрезвления. Все политические партии, кроме Слуги народа, осудили этот опрос. Он неконституционен, на него нет денег и непонятно, кто это будет считать.
Что касается Зеленского, то он своей придумкой доволен и просит уже самих граждан писать новые вопросы. Главное, чтобы до выборов бесконечно о нем говорили.
Да внесите уже в студию Главный приз за оголтелый популизм!
Зеленский его заслужил!
«помогал» будущим османам в 11 веке греков щемить ))