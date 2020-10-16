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Арахамія про опитування Зеленського: Чому зараз? Тому що він так вирішив

Арахамія про опитування Зеленського: Чому зараз? Тому що він так вирішив

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, чому президент Володимир Зеленський вирішив проводити своє опитування в день проведення місцевих виборів 25 жовтня.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Питання - це право президента ставити. Давайте не будемо обговорювати, які питання тоді, згодні? Це ж його право", - сказав Арахамія.

"Чому зараз? Відповідь: тому що він так вирішив. Підходить? Тому що це його опитування, він запитує, він має право запитати тоді, коли він хоче", - додав він.

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) опитування (1929) шоу Шустера (309) Арахамія Давид (1103)


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Топ коментарі
+70
Нічого логічного. Встановлювати опитування не входить в повноваження президента, тим більше супереречить Закону про вибори
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16.10.2020 22:47
+57
Так выглядит решительность:

Арахамия об опросе Зеленского: Почему сейчас? Потому что он так решил - Цензор.НЕТ 6006
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16.10.2020 22:44
+51
Статья 116 Конституции Украины содержит исчерпывающий перечень полномочий Президента Украины. Никакого права на объявления каких бы то ни было "опросов" там нет.
Статья 19 Конституции Украины "Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. "

Можно увидеть хоть один закон о всеукраинском опросе? Ну хоть один?
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16.10.2020 22:51
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Действительно, нигде прямо и дословно не прописано, что президенту нельзя проводить опросы во время голосования. Но тогда также нигде не прописано, что любому гражданину, в том числе мне, тебе или Пупкину, (или какой-то организации) нельзя проводить опросы во время голосования. А если не нельзя, но значит можно ..Пацаны, вы поняли о чем я? Когда там у нас следующие выборы? Че бы там нам поспрашивать друг у друга? Короче, нахрена нам выборы! Да здравствует балаган опросов!
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16.10.2020 23:50 Відповісти
Президент має робити тільки те, що прописано для нього в Конституції. А ви можете робити все, що не заборонено. Вчіться хоч трохи політиці.
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17.10.2020 03:40 Відповісти
Почему сейчас?
Да,потому что страну возглавил артист - сепаратист!
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16.10.2020 23:51 Відповісти
Ну, если я чего решил - я выпью-то обязательно,
Но к этим шуткам отношусь очень отрицательно!

А оно - зелёное, пахучее, противное -
Прыгало по комнате, ходило ходуном,
А потом послышалось пенье заунывное -
И виденье оказалось грубым мужиком!
В.Высоцкий
😲
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17.10.2020 00:11 Відповісти
Давайте сообща решим отбуцать это жывотное!
Ему должно быть достаточно нашего решения как аргумента
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17.10.2020 00:19 Відповісти
А какое ещё объяснение ждать от имбецила?
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17.10.2020 00:43 Відповісти
Плюшева зелена чебураха, з ватними мізками, намагається нам локшину повісити.
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17.10.2020 20:39 Відповісти
Почему сейчас?
Да потому что Зеленский отлично понимает, что просрал все свои предвыборные обещания, поэтому повторно их использовать будет довольно сложно.
А тут отличный способ создать иллюзию народного волеизъявления для своих избирателей!
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17.10.2020 00:58 Відповісти
Ага, мы прямо исходим слюной на кухнях, обсуждая вопрос о легализации марихуаны.
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17.10.2020 07:05 Відповісти
ТО есть не Конституция ему Закон, а он сам себе ? Император ***чий.
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17.10.2020 00:58 Відповісти
так у мудрого нарида везде так: типа, нельзя, но если очень хочется, то можно!
вот, например, когда-то костян меладзе сбил насмерть женщину на пешеходном переходе под Киевом, откупился 30 тысячами долларов... помню на вопрос мусорам будет ли привлечён к ответственности этот хмырь, какой-то главмусор ответил что-то вроде:
- ну что вы развозите говно по тарелке, пусть человек работает - сочиняет хорошие песТни...
самих мусоров возьмите, кто-то из них помнит, что он работает в рамках правил и законов, установленных для них? да они считают себя выше закона и их руководители так считают - закон есть, но если очень хочется и нужно, то можно этим законом нахер пренебречь
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17.10.2020 08:01 Відповісти
"ТО есть не Конституция ему Закон, а он сам себе ? Император ***чий."

И кстати, в Конституции Украины нет ни едного слова о том, что https://www.president.gov.ua/ua/documents/constitution/konstituciya-********-rozdil-v президент имеет какое то право или полноомочия нарушать Закон о выборах, и вмешиваться в выборы с какими либо "опросами".
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17.10.2020 13:05 Відповісти
Разом з виборами потрібно проводити всенародні референдуми з ключових питань.
А ті хто боїться почути справжню думку народу - можуть йти "лісом".
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17.10.2020 05:52 Відповісти
Он, мелкий дурак, не просто профукал все, он сходил по большому на головы избирателей и возродил контрреволюцию сделав ставку на врагов Украины.
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17.10.2020 05:58 Відповісти
игнорить этот опрос, он решил спросить, мы решили не отвечать)))
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17.10.2020 06:51 Відповісти
На избирательных участках по закону не должно быть никаких лишних людей, кроме членов избирательных комиссий и наблюдателей. Так что гнать грязными тряпками всех этих вопрошателей. И Зелю заодно.
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17.10.2020 07:04 Відповісти
а ведь арахамия действителдьно ыдыйот... как и вся его фракция...
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17.10.2020 07:29 Відповісти
макаки обнаглевшие куклы дядь посылают свех на хер..знают дяди прикроют до поры до времени
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17.10.2020 08:09 Відповісти
В Конституции Украины проведение таких опросов Президентом не предусмотрено. В Конституции Украины перечислены исключительно все права и обязанности Президента Украины. Исходя из этого такие действия неконституционны.
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17.10.2020 08:09 Відповісти
Поскольку, мы не знаем результат анализов Зеленского на наркотики, которые ему фальсифицировали его друзья-врачи, то уместно предположить, что это вопрос у него поднят им самим с подачи тех, кто эти анализы и фальсифицировал! Остальные вопросы, плод воспаленной фантазии при остром дефиците рейтинга, как самого Зеленского, так и его партии-призрака, блуждающего по Украине в виде тени "отца Гамлета", шепчущего всем на ухо: Это Порошенко во всем виноват! А Зеленский, это "хороший мальчик" своего папы! Но умалчивает, что "хороший мальчик", не профессия! В прочем, "хороший мальчик " в Кремле, это профессия, типа "ученик официанта в их столовой"!
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17.10.2020 08:23 Відповісти
она утонула... потому что он так решил
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17.10.2020 09:05 Відповісти
Тогда к Зеленскому такой вопрос :
- А не пошел бы ты, Вова, в так горячо любимую тобой мокшанскую жопу со всем своим зеленым кагалом ?.. Там и живи, там и задавай свои вопросики.. Там скоморохов и дураков очень любят.
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17.10.2020 09:06 Відповісти
по его интонации, "Он" надо писать с большой буквы.
Культ личности налицо
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17.10.2020 09:07 Відповісти
черножопый зверек без намордника...только я макаку вижу?
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17.10.2020 09:14 Відповісти
Дураку закон не писан,а Конституция не указ
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17.10.2020 09:18 Відповісти
Перекладаю: потому что пошли вьі на куй, вот почему
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17.10.2020 09:34 Відповісти
Конституція України, норми закону - це все вища математика для племені дебілів ЗЕбілів і їх вождя ЗЕ. Тепер вождь ЗЕ є гарантом Конституції і всього законодавства, які спресовані до одного слова - ХАЧУ! /А все почалося з незаконного - "ХАЧУ на стадіоні. Отвєчай ТЄ!". Пам'ятаєте?
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17.10.2020 11:07 Відповісти
Арахамія про опитування Зеленського: Чому зараз? Тому що він так вирішив - Цензор.НЕТ 1854
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17.10.2020 11:34 Відповісти
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17.10.2020 15:08 Відповісти
Одна поправка - играл на пианино.
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17.10.2020 19:48 Відповісти
Очевидно эта зеленая мразь уже примеряет на себя одно из этих званий - вождь, фюрер, дуче, каудилье. Или все сразу?
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17.10.2020 11:11 Відповісти
с фюрером им не по пути - 100%
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17.10.2020 15:09 Відповісти
Сраколиз поганий.
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17.10.2020 11:15 Відповісти
Йому замість цього трьопа можна просто на кожному інтерв'ю співати "Гоп-стоп, мы подошли из-за угла..."
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17.10.2020 11:21 Відповісти
А ще - "пульку распишем", прийде час, і питання вже будуть задавати власнику голосу з жлобським тембром. Він все бульше нагадує великого одесита Бориса Січкіна з фільму "невловимі месники"
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17.10.2020 11:28 Відповісти
ЗеДолбоДятлы, ваш избанник, а до этого офшорный вор выводяший на Кипр деньги заработанные имитацией игры х..м на рояле, опять подтёрся вашими правами и основным Законом Украины Конституцией, ну, заодно и Избирательным кКодексом. Конституция, что он нарушил, - ст.19 и ст.106. Избирательный Кодекс - ст.36, ст.38, ст. 52, ст. 258. Ну и нарушает ст.11 и ст.12 Государственного реэстра Украины. А так же ст.210 Уголовного Кодекса Украины.
За такой букет, как вы думаете, какой срок он и это абхазское чмо АРАхамия скоро получат?
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17.10.2020 11:33 Відповісти
эти прохиндеи из "слуг народа" даже не понимают, насколькол жалко выглядят их увертки и разводки....
Если бы власти действительно нужны были какие то опросы-- заказали бы их в серьезных социологических компаниях.
Те бы все сделали быстро, дешево, с правильным срезом общества (выборкой) и т.д.
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17.10.2020 11:34 Відповісти
"Арахамия об опросе Зеленского: Почему сейчас? Потому что он так решил" - смотрел вчера на этого Арахамию у Шустера. - наглый пацан, корчит из себя умного и что-то значащее. Чувствует приближение конца.
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17.10.2020 11:41 Відповісти
так вот оно что

те бигборды где пишут "Буде так, як виришишь ты" имеет видду ты = зеленского
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17.10.2020 12:04 Відповісти
А що можна чекати від наркомана на нитках ,ним помикають ГРУшники і свої щурі. А якщо і його ініціатива ,то не шукайте логіку і зхдоровий глузд (мізки вже пошкоджені, психічний стан на межі): "Я так хачу, я так вижу ... , я вам ничеВо не должен ... аха-ха-ха-ха".
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17.10.2020 12:10 Відповісти
Може краще робити щось для держави, а не опитувати?
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17.10.2020 12:35 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=s7WZ81c7P7Y Поярков рассказывает о Зеленском и его вопросах.
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17.10.2020 13:53 Відповісти
поярков , подам в суд за плагиат. снял текст с языка
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17.10.2020 19:28 Відповісти
Зачем спрашивать отношение украинцев к легализации марихуаны, оружия, двойного гражданства, смертной кары за коррупцию в особо крупных рамерах,( начиная с 22тыс$, тогда понятно , что до основных грабителей страны очередь не дойдет,а тем более тех , кто пилит бюддет не целевым использованием бюджетных средств и фонд короновируса покажется цветочками, посадят под эту пропаганду или исполнителей или вообше предпринимателей).
Зачем спрашивать по свободной экономической зоны на Донбассе, через которую будут выкачивать деньги из страны и завозить контрабанду, ведь Презилент замалчивает, что хотят завозиться легально товар без налогов и отправлять деньги боевикам, ведать Президенту понравилось, как олигархи завезли без налогов солнечные панели из Китая , а теперь при помощи продажной власти вымагают деньги из народа , говоря, что это инвестииции, так если это инвестии то деньги получают продавая товар на рынке, а не из бюджета или Энергоатома или сокращая субсидии.
Народ отношение свое выскажет, он всегда за все хорошее и против плохого, но власть наперсточников, как Арахамия беженцу из Грузии, которому Украина дала приют гражданство, а теперь он депутат и управляет страной, сел на голову,а много ли Украинцев в парламенте Грузии при всем уважении - нет ни одного и молодцы, потому, что Грузиеей должныы управлять грузины без двойного гражданства, а Украиной украинцы по духу, а у нас всякие наперсточники могут попасть во власть, потому он и говорит, что президен захотел сделать опрос, он его и делает, только потом не стоит удевляться, когда оружие будут продавать и море убийств, а правохранительная система будет только реагировать подсчитывая трупа и задерживать конченых, а депутаты окажутся с двойным гражданствам, игровые автоматы где не попадя,а Землю засеят коноплей ведь закон о продаже Земли они приняли и не спрашивали народ продавать землю или надо создавать условия для народа работь зарабатывать и жить на Земле,хозяйсвуя через теже кооперативы , как в Европе и Израиле, а не сокращать население, сгоняя их деребаня Землю, как и все остальные активы, загнав народ в городские клетки во премя эпидемии, где она быстро распространяется без медицины дохода и пособий, и дело сделано, а на выборах говорили про борьбу с бедностью при помощи отсутствия коррупции и лжи, а какая разница они так захотели.
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17.10.2020 14:14 Відповісти
Кого в ВР представляет "этнический трансвестит" Арахамия? А никого! Просто "список Зеленского" с "95 Квартала" то есть бумажку которой можно и нужно подтереться.
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17.10.2020 14:37 Відповісти
Президента ж також можна спитать. Тому встрєчьний опрос:

5 важливих запитань:

1) Як можна серйозно сприймати опитування, яке невідомо хто фінансує?

2) Як можна серйозно сприймати опитування, результати якого фіксуються на бюлетенях, котрі невідомо хто і в невідомій кількості друкує?

3) Як можна серйозно сприймати опитування, яке проводять нікому невідомі "волонтери" відібрані за невідомим критерієм?

4) Як можна серйозно сприймати опитування, яке проводиться без списків або належної вибірки, тобто просто всіх бажаючих невідому кількість разів?

5) Як можна серйозно сприймати опитування, результати якого невідомо хто і невідомо де буде рахувати?
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17.10.2020 15:01 Відповісти
Я бы добавили вопрос 6): Как можно спрашивать у народа о том, в чем народ абсолютно не петрит ?
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17.10.2020 17:43 Відповісти
Да пошёл он со своими опросами, а также и с выборами, все всегда брешут, вот пример самого зенелоха, никому никогда нельзя верить.
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17.10.2020 15:23 Відповісти
А що на президента,закони не діють, що забажає те і робить. Дивно чути від депутата верховної ради.
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17.10.2020 15:24 Відповісти
Не люблю Зесоплю, но вселенской зрады в его действиях не вижу.... Когда Порох был у власти, он вообще никого ни о чем не спрашивал - с кем договариваться, куда идти, с кем воевать, что продавать...... все решал самостоятельно. Все предельно просто - хотите отвечайте на его вопросы - хотите нет. Я вообще на выборы не пойду, сейчас эпидемия Кови на дворе, реально куча знакомых болеет, ну его нахрен лишний раз идти в толпу.
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17.10.2020 15:57 Відповісти
Нарушение закона это по вашему в порядке вещей?
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17.10.2020 16:27 Відповісти
тобто покурив і вирішив?? Я правильно зрозумів?
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17.10.2020 16:50 Відповісти
Помню, на Х-факторе выбирали победителя зрители путем телефонного голосования. Причем, с одного номера можно было сделать только один звонок. Вот и подумалось: а что, нельзя сделать этот опрос таким образом, как выбирали победителя Х-фактора ? И голосовали не один день, а целую неделю! А то, что придумали, это какой-то нонсес ! Хорошо хоть, что ответы не будут иметь НИКАКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ СИЛЫ !!! Но сам факт проведения такого опроса наволит на дополнительные размышления ою адек...
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17.10.2020 17:38 Відповісти
Шуту при Дворе было позволено все! Кроме как спать с Королевой! Логика понятна! Шут так решил! Шоу продолжается! Смейтесь, дамы и господа! Но вы это заслужили!
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17.10.2020 18:18 Відповісти
Відповідь Арахамії це його інтелектуальний рівень який плавно переходить в наглість.Убогий він якийсь.
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17.10.2020 18:38 Відповісти
судя по вы серу ара хама, чувак забил в айкосик заборную начинку, курнул.поймал глюк на 5 вопросов и решил опросу быть.чувак даже не в теме с точки зрения юриспруденции, зя или не зя. прикиньте какое безмозглое зедерьмо сидит в раде и не только ,решает как нам жить.
короче, берете опросничек, рисуете дулю , смазываете клеем и лепите на лоб осуществляющему опрос. типа передай привет зебарану

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17.10.2020 18:48 Відповісти
Арахамія про опитування Зеленського: Чому зараз? Тому що він так вирішив - Цензор.НЕТ 2577
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17.10.2020 19:36 Відповісти
"он так решил"? він не господь. а всього навсього президент. тож виконуй закон
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17.10.2020 19:55 Відповісти
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https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1317500548275458054 38 мин

Кого ви,блть,ВИБРАЛИ? Арахамия: «армию надо сокращать тк. не хватает денег» Долбо@бы, предатели,враги устроили соревнование в тупизме,мерзости,скотстве к Украине и её народу Каждая тварь уже старается стать первой у главного предателя
Арахамія про опитування Зеленського: Чому зараз? Тому що він так вирішив - Цензор.НЕТ 6940
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17.10.2020 19:59 Відповісти
Да мало ли какой бред взбредёт в его голову, и что, надо его реализовать???
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17.10.2020 20:04 Відповісти
Это президент, он не имеет права бредить.
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18.10.2020 06:41 Відповісти
Главный вопросс нужно ли это зеленое дерьмо у власти , или сразу на нары
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17.10.2020 20:49 Відповісти
Може хоч колись в СІЗО цього зебіла побриють... А паскудні очі як бігають... Бридко...
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17.10.2020 21:16 Відповісти
Арахамія про опитування Зеленського: Чому зараз? Тому що він так вирішив - Цензор.НЕТ 2721
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17.10.2020 21:20 Відповісти
как же эта зеленая жаба меня задрала своей тупостью, где же зарождаются такие выродки, как заленский? на каких помойках
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17.10.2020 22:57 Відповісти
вас зебилов валить надо на каждом углу - мразь прокацапленая.
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17.10.2020 23:15 Відповісти
А якби на місці Арахамії був якийсь дурачок...?
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18.10.2020 00:08 Відповісти
на всеукраинском референдуме 16 апреля 2000 г. уже был задан вопрос: «Согласны ли Вы с уменьшением общего количества народных депутатов Украины с 450 до 300 и связанной с этим заменой в части первой статьи 76 Конституции Украины слов "четыреста пятьдесят" на слово "триста", а также внесением соответствующих изменений в избирательное законодательство?» Явка составила 81,1%. И среди тех, кто принял участие в референдуме, 91,1% ответили «да».

Почему же Зеленский теперь решил соврать, что до него этот вопрос никто не задавал? Предвзятые люди могли бы сказать, что он врет ради вранья, но это не так. Вранье для него не самоцель, он врет ради аферы.

Дело в том, что 29 августа 2019 г. Зеленский внес в парламент законопроект №1017 «О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы)». Там говорится не только о сокращении числа нардепов до 300, но и о том, что все 300 нардепов будут избираться по пропорциональной системе (то есть по партийным спискам), тогда как согласно нынешнему законодательству половина парламента избирается по пропорциональной, а половина - по мажоритарной системе (в одномандатных округах). Этот проект благополучно прошел через Конституционный суд и 4 февраля был предварительно одобрен Верховной Радой - его поддержали 236 нардепов. Сейчас самое время выносить этот проект на окончательное одобрение, однако Зеленский знает, что у него 300 голосов нет.
https://www.dsnews.ua/politics/afera-s-pyatyu-voprosami-kak-zelenskiy-hochet-eshche-tri-raza-vseh-obmanut-16102020-402792
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18.10.2020 00:44 Відповісти
Нафига такое правительство, которое само не способно принять решение по этим вопросам?
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18.10.2020 01:48 Відповісти
Молодец, правильно решил.
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18.10.2020 02:09 Відповісти
Почему сейчас? Потому что он так решил

--------------------------------------------------------------------
А что, Зеленский уже царь всея Украины? И Законы ему уже не указ?
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18.10.2020 08:51 Відповісти
Застрелись, агрохимия, вместе со своим зебилом. Это будет лучшее, что Вы сделаете для Украины!
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24.10.2020 17:24 Відповісти
какой цирк террористов и жидоуродов ахахах там же вздернуть и киву..ахахха оно ж трипером головы как ленин полкуеврей))
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03.02.2021 13:57 Відповісти
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