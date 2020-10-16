Арахамія про опитування Зеленського: Чому зараз? Тому що він так вирішив
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, чому президент Володимир Зеленський вирішив проводити своє опитування в день проведення місцевих виборів 25 жовтня.
Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Питання - це право президента ставити. Давайте не будемо обговорювати, які питання тоді, згодні? Це ж його право", - сказав Арахамія.
"Чому зараз? Відповідь: тому що він так вирішив. Підходить? Тому що це його опитування, він запитує, він має право запитати тоді, коли він хоче", - додав він.
Топ коментарі
+70 Eutectic
показати весь коментар16.10.2020 22:47
+57 Сергей Трофимов #428890
показати весь коментар16.10.2020 22:44
+51 18c49ed2
показати весь коментар16.10.2020 22:51
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Да,потому что страну возглавил артист - сепаратист!
Но к этим шуткам отношусь очень отрицательно!
А оно - зелёное, пахучее, противное -
Прыгало по комнате, ходило ходуном,
А потом послышалось пенье заунывное -
И виденье оказалось грубым мужиком!
В.Высоцкий
😲
Ему должно быть достаточно нашего решения как аргумента
Да потому что Зеленский отлично понимает, что просрал все свои предвыборные обещания, поэтому повторно их использовать будет довольно сложно.
А тут отличный способ создать иллюзию народного волеизъявления для своих избирателей!
вот, например, когда-то костян меладзе сбил насмерть женщину на пешеходном переходе под Киевом, откупился 30 тысячами долларов... помню на вопрос мусорам будет ли привлечён к ответственности этот хмырь, какой-то главмусор ответил что-то вроде:
- ну что вы развозите говно по тарелке, пусть человек работает - сочиняет хорошие песТни...
самих мусоров возьмите, кто-то из них помнит, что он работает в рамках правил и законов, установленных для них? да они считают себя выше закона и их руководители так считают - закон есть, но если очень хочется и нужно, то можно этим законом нахер пренебречь
И кстати, в Конституции Украины нет ни едного слова о том, что https://www.president.gov.ua/ua/documents/constitution/konstituciya-********-rozdil-v президент имеет какое то право или полноомочия нарушать Закон о выборах, и вмешиваться в выборы с какими либо "опросами".
А ті хто боїться почути справжню думку народу - можуть йти "лісом".
- А не пошел бы ты, Вова, в так горячо любимую тобой мокшанскую жопу со всем своим зеленым кагалом ?.. Там и живи, там и задавай свои вопросики.. Там скоморохов и дураков очень любят.
Культ личности налицо
дебілівЗЕбілів і їх вождя ЗЕ. Тепер вождь ЗЕ є гарантом Конституції і всього законодавства, які спресовані до одного слова - ХАЧУ! /А все почалося з незаконного - "ХАЧУ на стадіоні. Отвєчай ТЄ!". Пам'ятаєте?
За такой букет, как вы думаете, какой срок он и это абхазское чмо АРАхамия скоро получат?
Если бы власти действительно нужны были какие то опросы-- заказали бы их в серьезных социологических компаниях.
Те бы все сделали быстро, дешево, с правильным срезом общества (выборкой) и т.д.
те бигборды где пишут "Буде так, як виришишь ты" имеет видду ты = зеленского
Зачем спрашивать по свободной экономической зоны на Донбассе, через которую будут выкачивать деньги из страны и завозить контрабанду, ведь Презилент замалчивает, что хотят завозиться легально товар без налогов и отправлять деньги боевикам, ведать Президенту понравилось, как олигархи завезли без налогов солнечные панели из Китая , а теперь при помощи продажной власти вымагают деньги из народа , говоря, что это инвестииции, так если это инвестии то деньги получают продавая товар на рынке, а не из бюджета или Энергоатома или сокращая субсидии.
Народ отношение свое выскажет, он всегда за все хорошее и против плохого, но власть наперсточников, как Арахамия беженцу из Грузии, которому Украина дала приют гражданство, а теперь он депутат и управляет страной, сел на голову,а много ли Украинцев в парламенте Грузии при всем уважении - нет ни одного и молодцы, потому, что Грузиеей должныы управлять грузины без двойного гражданства, а Украиной украинцы по духу, а у нас всякие наперсточники могут попасть во власть, потому он и говорит, что президен захотел сделать опрос, он его и делает, только потом не стоит удевляться, когда оружие будут продавать и море убийств, а правохранительная система будет только реагировать подсчитывая трупа и задерживать конченых, а депутаты окажутся с двойным гражданствам, игровые автоматы где не попадя,а Землю засеят коноплей ведь закон о продаже Земли они приняли и не спрашивали народ продавать землю или надо создавать условия для народа работь зарабатывать и жить на Земле,хозяйсвуя через теже кооперативы , как в Европе и Израиле, а не сокращать население, сгоняя их деребаня Землю, как и все остальные активы, загнав народ в городские клетки во премя эпидемии, где она быстро распространяется без медицины дохода и пособий, и дело сделано, а на выборах говорили про борьбу с бедностью при помощи отсутствия коррупции и лжи, а какая разница они так захотели.
5 важливих запитань:
1) Як можна серйозно сприймати опитування, яке невідомо хто фінансує?
2) Як можна серйозно сприймати опитування, результати якого фіксуються на бюлетенях, котрі невідомо хто і в невідомій кількості друкує?
3) Як можна серйозно сприймати опитування, яке проводять нікому невідомі "волонтери" відібрані за невідомим критерієм?
4) Як можна серйозно сприймати опитування, яке проводиться без списків або належної вибірки, тобто просто всіх бажаючих невідому кількість разів?
5) Як можна серйозно сприймати опитування, результати якого невідомо хто і невідомо де буде рахувати?
короче, берете опросничек, рисуете дулю , смазываете клеем и лепите на лоб осуществляющему опрос. типа передай привет зебарану
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Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1317500548275458054 38 мин
Кого ви,блть,ВИБРАЛИ? Арахамия: «армию надо сокращать тк. не хватает денег» Долбо@бы, предатели,враги устроили соревнование в тупизме,мерзости,скотстве к Украине и её народу Каждая тварь уже старается стать первой у главного предателя
Почему же Зеленский теперь решил соврать, что до него этот вопрос никто не задавал? Предвзятые люди могли бы сказать, что он врет ради вранья, но это не так. Вранье для него не самоцель, он врет ради аферы.
Дело в том, что 29 августа 2019 г. Зеленский внес в парламент законопроект №1017 «О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы)». Там говорится не только о сокращении числа нардепов до 300, но и о том, что все 300 нардепов будут избираться по пропорциональной системе (то есть по партийным спискам), тогда как согласно нынешнему законодательству половина парламента избирается по пропорциональной, а половина - по мажоритарной системе (в одномандатных округах). Этот проект благополучно прошел через Конституционный суд и 4 февраля был предварительно одобрен Верховной Радой - его поддержали 236 нардепов. Сейчас самое время выносить этот проект на окончательное одобрение, однако Зеленский знает, что у него 300 голосов нет.
https://www.dsnews.ua/politics/afera-s-pyatyu-voprosami-kak-zelenskiy-hochet-eshche-tri-raza-vseh-obmanut-16102020-402792
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А что, Зеленский уже царь всея Украины? И Законы ему уже не указ?