Арахамия об опросе Зеленского: Почему сейчас? Потому что он так решил
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пояснил, почему президент Владимир Зеленский решил проводить свой опрос в день проведения местных выборов 25 октября.
Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Вопросы - это право президента задавать. Давайте не будем обсуждать, какие вопросы тогда, согласны? Это ж его право", - сказал Арахамия.
"Почему сейчас? Ответ: потому что он так решил. Подходит? Потому что это его опрос, он спрашивает, он имеет право спросить тогда, когда он хочет", - добавил он.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.
14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.
15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.
16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?
В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.
Представитель Рады в Кабмине Василий Мокан рассказал, что анкета на "опросе Зеленского" будет имитировать бюллетень
Замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук заявила, что опрос Зеленского оплатят меценаты средствами "украинского происхождения".
Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что сделает все, чтобы пресечь проведение незаконного "опроса Зеленского".
Также на Цензор.НЕТ: 42% украинцев поддерживают инициативу Зеленского о проведении общенационального опроса, 22% - против, - "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА
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Да,потому что страну возглавил артист - сепаратист!
Но к этим шуткам отношусь очень отрицательно!
А оно - зелёное, пахучее, противное -
Прыгало по комнате, ходило ходуном,
А потом послышалось пенье заунывное -
И виденье оказалось грубым мужиком!
В.Высоцкий
😲
Ему должно быть достаточно нашего решения как аргумента
Да потому что Зеленский отлично понимает, что просрал все свои предвыборные обещания, поэтому повторно их использовать будет довольно сложно.
А тут отличный способ создать иллюзию народного волеизъявления для своих избирателей!
вот, например, когда-то костян меладзе сбил насмерть женщину на пешеходном переходе под Киевом, откупился 30 тысячами долларов... помню на вопрос мусорам будет ли привлечён к ответственности этот хмырь, какой-то главмусор ответил что-то вроде:
- ну что вы развозите говно по тарелке, пусть человек работает - сочиняет хорошие песТни...
самих мусоров возьмите, кто-то из них помнит, что он работает в рамках правил и законов, установленных для них? да они считают себя выше закона и их руководители так считают - закон есть, но если очень хочется и нужно, то можно этим законом нахер пренебречь
И кстати, в Конституции Украины нет ни едного слова о том, что https://www.president.gov.ua/ua/documents/constitution/konstituciya-********-rozdil-v президент имеет какое то право или полноомочия нарушать Закон о выборах, и вмешиваться в выборы с какими либо "опросами".
А ті хто боїться почути справжню думку народу - можуть йти "лісом".
- А не пошел бы ты, Вова, в так горячо любимую тобой мокшанскую жопу со всем своим зеленым кагалом ?.. Там и живи, там и задавай свои вопросики.. Там скоморохов и дураков очень любят.
Культ личности налицо
дебілівЗЕбілів і їх вождя ЗЕ. Тепер вождь ЗЕ є гарантом Конституції і всього законодавства, які спресовані до одного слова - ХАЧУ! /А все почалося з незаконного - "ХАЧУ на стадіоні. Отвєчай ТЄ!". Пам'ятаєте?
За такой букет, как вы думаете, какой срок он и это абхазское чмо АРАхамия скоро получат?
Если бы власти действительно нужны были какие то опросы-- заказали бы их в серьезных социологических компаниях.
Те бы все сделали быстро, дешево, с правильным срезом общества (выборкой) и т.д.
те бигборды где пишут "Буде так, як виришишь ты" имеет видду ты = зеленского
Зачем спрашивать по свободной экономической зоны на Донбассе, через которую будут выкачивать деньги из страны и завозить контрабанду, ведь Презилент замалчивает, что хотят завозиться легально товар без налогов и отправлять деньги боевикам, ведать Президенту понравилось, как олигархи завезли без налогов солнечные панели из Китая , а теперь при помощи продажной власти вымагают деньги из народа , говоря, что это инвестииции, так если это инвестии то деньги получают продавая товар на рынке, а не из бюджета или Энергоатома или сокращая субсидии.
Народ отношение свое выскажет, он всегда за все хорошее и против плохого, но власть наперсточников, как Арахамия беженцу из Грузии, которому Украина дала приют гражданство, а теперь он депутат и управляет страной, сел на голову,а много ли Украинцев в парламенте Грузии при всем уважении - нет ни одного и молодцы, потому, что Грузиеей должныы управлять грузины без двойного гражданства, а Украиной украинцы по духу, а у нас всякие наперсточники могут попасть во власть, потому он и говорит, что президен захотел сделать опрос, он его и делает, только потом не стоит удевляться, когда оружие будут продавать и море убийств, а правохранительная система будет только реагировать подсчитывая трупа и задерживать конченых, а депутаты окажутся с двойным гражданствам, игровые автоматы где не попадя,а Землю засеят коноплей ведь закон о продаже Земли они приняли и не спрашивали народ продавать землю или надо создавать условия для народа работь зарабатывать и жить на Земле,хозяйсвуя через теже кооперативы , как в Европе и Израиле, а не сокращать население, сгоняя их деребаня Землю, как и все остальные активы, загнав народ в городские клетки во премя эпидемии, где она быстро распространяется без медицины дохода и пособий, и дело сделано, а на выборах говорили про борьбу с бедностью при помощи отсутствия коррупции и лжи, а какая разница они так захотели.
5 важливих запитань:
1) Як можна серйозно сприймати опитування, яке невідомо хто фінансує?
2) Як можна серйозно сприймати опитування, результати якого фіксуються на бюлетенях, котрі невідомо хто і в невідомій кількості друкує?
3) Як можна серйозно сприймати опитування, яке проводять нікому невідомі "волонтери" відібрані за невідомим критерієм?
4) Як можна серйозно сприймати опитування, яке проводиться без списків або належної вибірки, тобто просто всіх бажаючих невідому кількість разів?
5) Як можна серйозно сприймати опитування, результати якого невідомо хто і невідомо де буде рахувати?
короче, берете опросничек, рисуете дулю , смазываете клеем и лепите на лоб осуществляющему опрос. типа передай привет зебарану
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Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1317500548275458054 38 мин
Кого ви,блть,ВИБРАЛИ? Арахамия: «армию надо сокращать тк. не хватает денег» Долбо@бы, предатели,враги устроили соревнование в тупизме,мерзости,скотстве к Украине и её народу Каждая тварь уже старается стать первой у главного предателя
Почему же Зеленский теперь решил соврать, что до него этот вопрос никто не задавал? Предвзятые люди могли бы сказать, что он врет ради вранья, но это не так. Вранье для него не самоцель, он врет ради аферы.
Дело в том, что 29 августа 2019 г. Зеленский внес в парламент законопроект №1017 «О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы)». Там говорится не только о сокращении числа нардепов до 300, но и о том, что все 300 нардепов будут избираться по пропорциональной системе (то есть по партийным спискам), тогда как согласно нынешнему законодательству половина парламента избирается по пропорциональной, а половина - по мажоритарной системе (в одномандатных округах). Этот проект благополучно прошел через Конституционный суд и 4 февраля был предварительно одобрен Верховной Радой - его поддержали 236 нардепов. Сейчас самое время выносить этот проект на окончательное одобрение, однако Зеленский знает, что у него 300 голосов нет.
https://www.dsnews.ua/politics/afera-s-pyatyu-voprosami-kak-zelenskiy-hochet-eshche-tri-raza-vseh-obmanut-16102020-402792
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А что, Зеленский уже царь всея Украины? И Законы ему уже не указ?