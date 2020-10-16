РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12492 посетителя онлайн
Новости Опрос Зеленского
19 623 178

Арахамия об опросе Зеленского: Почему сейчас? Потому что он так решил

Арахамия об опросе Зеленского: Почему сейчас? Потому что он так решил

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пояснил, почему президент Владимир Зеленский решил проводить свой опрос в день проведения местных выборов 25 октября.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Вопросы - это право президента задавать. Давайте не будем обсуждать, какие вопросы тогда, согласны? Это ж его право", - сказал Арахамия.

"Почему сейчас? Ответ: потому что он так решил. Подходит? Потому что это его опрос, он спрашивает, он имеет право спросить тогда, когда он хочет", - добавил он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.

Представитель Рады в Кабмине Василий Мокан рассказал, что анкета на "опросе Зеленского" будет имитировать бюллетень

Замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук заявила, что опрос Зеленского оплатят меценаты средствами "украинского происхождения".

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что сделает все, чтобы пресечь проведение незаконного "опроса Зеленского".

Также на Цензор.НЕТ: 42% украинцев поддерживают инициативу Зеленского о проведении общенационального опроса, 22% - против, - "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Зеленский Владимир (20239) опрос (2823) шоу Шустера (315) Арахамия Давид (988)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+70
Нічого логічного. Встановлювати опитування не входить в повноваження президента, тим більше супереречить Закону про вибори
показать весь комментарий
16.10.2020 22:47
+57
Так выглядит решительность:

Арахамия об опросе Зеленского: Почему сейчас? Потому что он так решил - Цензор.НЕТ 6006
показать весь комментарий
16.10.2020 22:44
+51
Статья 116 Конституции Украины содержит исчерпывающий перечень полномочий Президента Украины. Никакого права на объявления каких бы то ни было "опросов" там нет.
Статья 19 Конституции Украины "Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. "

Можно увидеть хоть один закон о всеукраинском опросе? Ну хоть один?
показать весь комментарий
16.10.2020 22:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Действительно, нигде прямо и дословно не прописано, что президенту нельзя проводить опросы во время голосования. Но тогда также нигде не прописано, что любому гражданину, в том числе мне, тебе или Пупкину, (или какой-то организации) нельзя проводить опросы во время голосования. А если не нельзя, но значит можно ..Пацаны, вы поняли о чем я? Когда там у нас следующие выборы? Че бы там нам поспрашивать друг у друга? Короче, нахрена нам выборы! Да здравствует балаган опросов!
показать весь комментарий
16.10.2020 23:50 Ответить
Президент має робити тільки те, що прописано для нього в Конституції. А ви можете робити все, що не заборонено. Вчіться хоч трохи політиці.
показать весь комментарий
17.10.2020 03:40 Ответить
Почему сейчас?
Да,потому что страну возглавил артист - сепаратист!
показать весь комментарий
16.10.2020 23:51 Ответить
Ну, если я чего решил - я выпью-то обязательно,
Но к этим шуткам отношусь очень отрицательно!

А оно - зелёное, пахучее, противное -
Прыгало по комнате, ходило ходуном,
А потом послышалось пенье заунывное -
И виденье оказалось грубым мужиком!
В.Высоцкий
😲
показать весь комментарий
17.10.2020 00:11 Ответить
Давайте сообща решим отбуцать это жывотное!
Ему должно быть достаточно нашего решения как аргумента
показать весь комментарий
17.10.2020 00:19 Ответить
А какое ещё объяснение ждать от имбецила?
показать весь комментарий
17.10.2020 00:43 Ответить
Плюшева зелена чебураха, з ватними мізками, намагається нам локшину повісити.
показать весь комментарий
17.10.2020 20:39 Ответить
Почему сейчас?
Да потому что Зеленский отлично понимает, что просрал все свои предвыборные обещания, поэтому повторно их использовать будет довольно сложно.
А тут отличный способ создать иллюзию народного волеизъявления для своих избирателей!
показать весь комментарий
17.10.2020 00:58 Ответить
Ага, мы прямо исходим слюной на кухнях, обсуждая вопрос о легализации марихуаны.
показать весь комментарий
17.10.2020 07:05 Ответить
ТО есть не Конституция ему Закон, а он сам себе ? Император ***чий.
показать весь комментарий
17.10.2020 00:58 Ответить
так у мудрого нарида везде так: типа, нельзя, но если очень хочется, то можно!
вот, например, когда-то костян меладзе сбил насмерть женщину на пешеходном переходе под Киевом, откупился 30 тысячами долларов... помню на вопрос мусорам будет ли привлечён к ответственности этот хмырь, какой-то главмусор ответил что-то вроде:
- ну что вы развозите говно по тарелке, пусть человек работает - сочиняет хорошие песТни...
самих мусоров возьмите, кто-то из них помнит, что он работает в рамках правил и законов, установленных для них? да они считают себя выше закона и их руководители так считают - закон есть, но если очень хочется и нужно, то можно этим законом нахер пренебречь
показать весь комментарий
17.10.2020 08:01 Ответить
"ТО есть не Конституция ему Закон, а он сам себе ? Император ***чий."

И кстати, в Конституции Украины нет ни едного слова о том, что https://www.president.gov.ua/ua/documents/constitution/konstituciya-********-rozdil-v президент имеет какое то право или полноомочия нарушать Закон о выборах, и вмешиваться в выборы с какими либо "опросами".
показать весь комментарий
17.10.2020 13:05 Ответить
Разом з виборами потрібно проводити всенародні референдуми з ключових питань.
А ті хто боїться почути справжню думку народу - можуть йти "лісом".
показать весь комментарий
17.10.2020 05:52 Ответить
Он, мелкий дурак, не просто профукал все, он сходил по большому на головы избирателей и возродил контрреволюцию сделав ставку на врагов Украины.
показать весь комментарий
17.10.2020 05:58 Ответить
игнорить этот опрос, он решил спросить, мы решили не отвечать)))
показать весь комментарий
17.10.2020 06:51 Ответить
На избирательных участках по закону не должно быть никаких лишних людей, кроме членов избирательных комиссий и наблюдателей. Так что гнать грязными тряпками всех этих вопрошателей. И Зелю заодно.
показать весь комментарий
17.10.2020 07:04 Ответить
а ведь арахамия действителдьно ыдыйот... как и вся его фракция...
показать весь комментарий
17.10.2020 07:29 Ответить
макаки обнаглевшие куклы дядь посылают свех на хер..знают дяди прикроют до поры до времени
показать весь комментарий
17.10.2020 08:09 Ответить
В Конституции Украины проведение таких опросов Президентом не предусмотрено. В Конституции Украины перечислены исключительно все права и обязанности Президента Украины. Исходя из этого такие действия неконституционны.
показать весь комментарий
17.10.2020 08:09 Ответить
Поскольку, мы не знаем результат анализов Зеленского на наркотики, которые ему фальсифицировали его друзья-врачи, то уместно предположить, что это вопрос у него поднят им самим с подачи тех, кто эти анализы и фальсифицировал! Остальные вопросы, плод воспаленной фантазии при остром дефиците рейтинга, как самого Зеленского, так и его партии-призрака, блуждающего по Украине в виде тени "отца Гамлета", шепчущего всем на ухо: Это Порошенко во всем виноват! А Зеленский, это "хороший мальчик" своего папы! Но умалчивает, что "хороший мальчик", не профессия! В прочем, "хороший мальчик " в Кремле, это профессия, типа "ученик официанта в их столовой"!
показать весь комментарий
17.10.2020 08:23 Ответить
она утонула... потому что он так решил
показать весь комментарий
17.10.2020 09:05 Ответить
Тогда к Зеленскому такой вопрос :
- А не пошел бы ты, Вова, в так горячо любимую тобой мокшанскую жопу со всем своим зеленым кагалом ?.. Там и живи, там и задавай свои вопросики.. Там скоморохов и дураков очень любят.
показать весь комментарий
17.10.2020 09:06 Ответить
по его интонации, "Он" надо писать с большой буквы.
Культ личности налицо
показать весь комментарий
17.10.2020 09:07 Ответить
черножопый зверек без намордника...только я макаку вижу?
показать весь комментарий
17.10.2020 09:14 Ответить
Дураку закон не писан,а Конституция не указ
показать весь комментарий
17.10.2020 09:18 Ответить
Перекладаю: потому что пошли вьі на куй, вот почему
показать весь комментарий
17.10.2020 09:34 Ответить
Конституція України, норми закону - це все вища математика для племені дебілів ЗЕбілів і їх вождя ЗЕ. Тепер вождь ЗЕ є гарантом Конституції і всього законодавства, які спресовані до одного слова - ХАЧУ! /А все почалося з незаконного - "ХАЧУ на стадіоні. Отвєчай ТЄ!". Пам'ятаєте?
показать весь комментарий
17.10.2020 11:07 Ответить
Арахамія про опитування Зеленського: Чому зараз? Тому що він так вирішив - Цензор.НЕТ 1854
показать весь комментарий
17.10.2020 11:34 Ответить
показать весь комментарий
17.10.2020 15:08 Ответить
Одна поправка - играл на пианино.
показать весь комментарий
17.10.2020 19:48 Ответить
Очевидно эта зеленая мразь уже примеряет на себя одно из этих званий - вождь, фюрер, дуче, каудилье. Или все сразу?
показать весь комментарий
17.10.2020 11:11 Ответить
с фюрером им не по пути - 100%
показать весь комментарий
17.10.2020 15:09 Ответить
Сраколиз поганий.
показать весь комментарий
17.10.2020 11:15 Ответить
Йому замість цього трьопа можна просто на кожному інтерв'ю співати "Гоп-стоп, мы подошли из-за угла..."
показать весь комментарий
17.10.2020 11:21 Ответить
А ще - "пульку распишем", прийде час, і питання вже будуть задавати власнику голосу з жлобським тембром. Він все бульше нагадує великого одесита Бориса Січкіна з фільму "невловимі месники"
показать весь комментарий
17.10.2020 11:28 Ответить
ЗеДолбоДятлы, ваш избанник, а до этого офшорный вор выводяший на Кипр деньги заработанные имитацией игры х..м на рояле, опять подтёрся вашими правами и основным Законом Украины Конституцией, ну, заодно и Избирательным кКодексом. Конституция, что он нарушил, - ст.19 и ст.106. Избирательный Кодекс - ст.36, ст.38, ст. 52, ст. 258. Ну и нарушает ст.11 и ст.12 Государственного реэстра Украины. А так же ст.210 Уголовного Кодекса Украины.
За такой букет, как вы думаете, какой срок он и это абхазское чмо АРАхамия скоро получат?
показать весь комментарий
17.10.2020 11:33 Ответить
эти прохиндеи из "слуг народа" даже не понимают, насколькол жалко выглядят их увертки и разводки....
Если бы власти действительно нужны были какие то опросы-- заказали бы их в серьезных социологических компаниях.
Те бы все сделали быстро, дешево, с правильным срезом общества (выборкой) и т.д.
показать весь комментарий
17.10.2020 11:34 Ответить
"Арахамия об опросе Зеленского: Почему сейчас? Потому что он так решил" - смотрел вчера на этого Арахамию у Шустера. - наглый пацан, корчит из себя умного и что-то значащее. Чувствует приближение конца.
показать весь комментарий
17.10.2020 11:41 Ответить
так вот оно что

те бигборды где пишут "Буде так, як виришишь ты" имеет видду ты = зеленского
показать весь комментарий
17.10.2020 12:04 Ответить
А що можна чекати від наркомана на нитках ,ним помикають ГРУшники і свої щурі. А якщо і його ініціатива ,то не шукайте логіку і зхдоровий глузд (мізки вже пошкоджені, психічний стан на межі): "Я так хачу, я так вижу ... , я вам ничеВо не должен ... аха-ха-ха-ха".
показать весь комментарий
17.10.2020 12:10 Ответить
Може краще робити щось для держави, а не опитувати?
показать весь комментарий
17.10.2020 12:35 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=s7WZ81c7P7Y Поярков рассказывает о Зеленском и его вопросах.
показать весь комментарий
17.10.2020 13:53 Ответить
поярков , подам в суд за плагиат. снял текст с языка
показать весь комментарий
17.10.2020 19:28 Ответить
Зачем спрашивать отношение украинцев к легализации марихуаны, оружия, двойного гражданства, смертной кары за коррупцию в особо крупных рамерах,( начиная с 22тыс$, тогда понятно , что до основных грабителей страны очередь не дойдет,а тем более тех , кто пилит бюддет не целевым использованием бюджетных средств и фонд короновируса покажется цветочками, посадят под эту пропаганду или исполнителей или вообше предпринимателей).
Зачем спрашивать по свободной экономической зоны на Донбассе, через которую будут выкачивать деньги из страны и завозить контрабанду, ведь Презилент замалчивает, что хотят завозиться легально товар без налогов и отправлять деньги боевикам, ведать Президенту понравилось, как олигархи завезли без налогов солнечные панели из Китая , а теперь при помощи продажной власти вымагают деньги из народа , говоря, что это инвестииции, так если это инвестии то деньги получают продавая товар на рынке, а не из бюджета или Энергоатома или сокращая субсидии.
Народ отношение свое выскажет, он всегда за все хорошее и против плохого, но власть наперсточников, как Арахамия беженцу из Грузии, которому Украина дала приют гражданство, а теперь он депутат и управляет страной, сел на голову,а много ли Украинцев в парламенте Грузии при всем уважении - нет ни одного и молодцы, потому, что Грузиеей должныы управлять грузины без двойного гражданства, а Украиной украинцы по духу, а у нас всякие наперсточники могут попасть во власть, потому он и говорит, что президен захотел сделать опрос, он его и делает, только потом не стоит удевляться, когда оружие будут продавать и море убийств, а правохранительная система будет только реагировать подсчитывая трупа и задерживать конченых, а депутаты окажутся с двойным гражданствам, игровые автоматы где не попадя,а Землю засеят коноплей ведь закон о продаже Земли они приняли и не спрашивали народ продавать землю или надо создавать условия для народа работь зарабатывать и жить на Земле,хозяйсвуя через теже кооперативы , как в Европе и Израиле, а не сокращать население, сгоняя их деребаня Землю, как и все остальные активы, загнав народ в городские клетки во премя эпидемии, где она быстро распространяется без медицины дохода и пособий, и дело сделано, а на выборах говорили про борьбу с бедностью при помощи отсутствия коррупции и лжи, а какая разница они так захотели.
показать весь комментарий
17.10.2020 14:14 Ответить
Кого в ВР представляет "этнический трансвестит" Арахамия? А никого! Просто "список Зеленского" с "95 Квартала" то есть бумажку которой можно и нужно подтереться.
показать весь комментарий
17.10.2020 14:37 Ответить
Президента ж також можна спитать. Тому встрєчьний опрос:

5 важливих запитань:

1) Як можна серйозно сприймати опитування, яке невідомо хто фінансує?

2) Як можна серйозно сприймати опитування, результати якого фіксуються на бюлетенях, котрі невідомо хто і в невідомій кількості друкує?

3) Як можна серйозно сприймати опитування, яке проводять нікому невідомі "волонтери" відібрані за невідомим критерієм?

4) Як можна серйозно сприймати опитування, яке проводиться без списків або належної вибірки, тобто просто всіх бажаючих невідому кількість разів?

5) Як можна серйозно сприймати опитування, результати якого невідомо хто і невідомо де буде рахувати?
показать весь комментарий
17.10.2020 15:01 Ответить
Я бы добавили вопрос 6): Как можно спрашивать у народа о том, в чем народ абсолютно не петрит ?
показать весь комментарий
17.10.2020 17:43 Ответить
Да пошёл он со своими опросами, а также и с выборами, все всегда брешут, вот пример самого зенелоха, никому никогда нельзя верить.
показать весь комментарий
17.10.2020 15:23 Ответить
А що на президента,закони не діють, що забажає те і робить. Дивно чути від депутата верховної ради.
показать весь комментарий
17.10.2020 15:24 Ответить
Не люблю Зесоплю, но вселенской зрады в его действиях не вижу.... Когда Порох был у власти, он вообще никого ни о чем не спрашивал - с кем договариваться, куда идти, с кем воевать, что продавать...... все решал самостоятельно. Все предельно просто - хотите отвечайте на его вопросы - хотите нет. Я вообще на выборы не пойду, сейчас эпидемия Кови на дворе, реально куча знакомых болеет, ну его нахрен лишний раз идти в толпу.
показать весь комментарий
17.10.2020 15:57 Ответить
Нарушение закона это по вашему в порядке вещей?
показать весь комментарий
17.10.2020 16:27 Ответить
тобто покурив і вирішив?? Я правильно зрозумів?
показать весь комментарий
17.10.2020 16:50 Ответить
Помню, на Х-факторе выбирали победителя зрители путем телефонного голосования. Причем, с одного номера можно было сделать только один звонок. Вот и подумалось: а что, нельзя сделать этот опрос таким образом, как выбирали победителя Х-фактора ? И голосовали не один день, а целую неделю! А то, что придумали, это какой-то нонсес ! Хорошо хоть, что ответы не будут иметь НИКАКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ СИЛЫ !!! Но сам факт проведения такого опроса наволит на дополнительные размышления ою адек...
показать весь комментарий
17.10.2020 17:38 Ответить
Шуту при Дворе было позволено все! Кроме как спать с Королевой! Логика понятна! Шут так решил! Шоу продолжается! Смейтесь, дамы и господа! Но вы это заслужили!
показать весь комментарий
17.10.2020 18:18 Ответить
Відповідь Арахамії це його інтелектуальний рівень який плавно переходить в наглість.Убогий він якийсь.
показать весь комментарий
17.10.2020 18:38 Ответить
судя по вы серу ара хама, чувак забил в айкосик заборную начинку, курнул.поймал глюк на 5 вопросов и решил опросу быть.чувак даже не в теме с точки зрения юриспруденции, зя или не зя. прикиньте какое безмозглое зедерьмо сидит в раде и не только ,решает как нам жить.
короче, берете опросничек, рисуете дулю , смазываете клеем и лепите на лоб осуществляющему опрос. типа передай привет зебарану

показать весь комментарий
17.10.2020 18:48 Ответить
Арахамія про опитування Зеленського: Чому зараз? Тому що він так вирішив - Цензор.НЕТ 2577
показать весь комментарий
17.10.2020 19:36 Ответить
"он так решил"? він не господь. а всього навсього президент. тож виконуй закон
показать весь комментарий
17.10.2020 19:55 Ответить
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1317500548275458054 38 мин

Кого ви,блть,ВИБРАЛИ? Арахамия: «армию надо сокращать тк. не хватает денег» Долбо@бы, предатели,враги устроили соревнование в тупизме,мерзости,скотстве к Украине и её народу Каждая тварь уже старается стать первой у главного предателя
Арахамія про опитування Зеленського: Чому зараз? Тому що він так вирішив - Цензор.НЕТ 6940
показать весь комментарий
17.10.2020 19:59 Ответить
Да мало ли какой бред взбредёт в его голову, и что, надо его реализовать???
показать весь комментарий
17.10.2020 20:04 Ответить
Это президент, он не имеет права бредить.
показать весь комментарий
18.10.2020 06:41 Ответить
Главный вопросс нужно ли это зеленое дерьмо у власти , или сразу на нары
показать весь комментарий
17.10.2020 20:49 Ответить
Може хоч колись в СІЗО цього зебіла побриють... А паскудні очі як бігають... Бридко...
показать весь комментарий
17.10.2020 21:16 Ответить
Арахамія про опитування Зеленського: Чому зараз? Тому що він так вирішив - Цензор.НЕТ 2721
показать весь комментарий
17.10.2020 21:20 Ответить
как же эта зеленая жаба меня задрала своей тупостью, где же зарождаются такие выродки, как заленский? на каких помойках
показать весь комментарий
17.10.2020 22:57 Ответить
вас зебилов валить надо на каждом углу - мразь прокацапленая.
показать весь комментарий
17.10.2020 23:15 Ответить
А якби на місці Арахамії був якийсь дурачок...?
показать весь комментарий
18.10.2020 00:08 Ответить
на всеукраинском референдуме 16 апреля 2000 г. уже был задан вопрос: «Согласны ли Вы с уменьшением общего количества народных депутатов Украины с 450 до 300 и связанной с этим заменой в части первой статьи 76 Конституции Украины слов "четыреста пятьдесят" на слово "триста", а также внесением соответствующих изменений в избирательное законодательство?» Явка составила 81,1%. И среди тех, кто принял участие в референдуме, 91,1% ответили «да».

Почему же Зеленский теперь решил соврать, что до него этот вопрос никто не задавал? Предвзятые люди могли бы сказать, что он врет ради вранья, но это не так. Вранье для него не самоцель, он врет ради аферы.

Дело в том, что 29 августа 2019 г. Зеленский внес в парламент законопроект №1017 «О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы)». Там говорится не только о сокращении числа нардепов до 300, но и о том, что все 300 нардепов будут избираться по пропорциональной системе (то есть по партийным спискам), тогда как согласно нынешнему законодательству половина парламента избирается по пропорциональной, а половина - по мажоритарной системе (в одномандатных округах). Этот проект благополучно прошел через Конституционный суд и 4 февраля был предварительно одобрен Верховной Радой - его поддержали 236 нардепов. Сейчас самое время выносить этот проект на окончательное одобрение, однако Зеленский знает, что у него 300 голосов нет.
https://www.dsnews.ua/politics/afera-s-pyatyu-voprosami-kak-zelenskiy-hochet-eshche-tri-raza-vseh-obmanut-16102020-402792
показать весь комментарий
18.10.2020 00:44 Ответить
Нафига такое правительство, которое само не способно принять решение по этим вопросам?
показать весь комментарий
18.10.2020 01:48 Ответить
Молодец, правильно решил.
показать весь комментарий
18.10.2020 02:09 Ответить
Почему сейчас? Потому что он так решил

--------------------------------------------------------------------
А что, Зеленский уже царь всея Украины? И Законы ему уже не указ?
показать весь комментарий
18.10.2020 08:51 Ответить
Застрелись, агрохимия, вместе со своим зебилом. Это будет лучшее, что Вы сделаете для Украины!
показать весь комментарий
24.10.2020 17:24 Ответить
какой цирк террористов и жидоуродов ахахах там же вздернуть и киву..ахахха оно ж трипером головы как ленин полкуеврей))
показать весь комментарий
03.02.2021 13:57 Ответить
Страница 2 из 2
 
 