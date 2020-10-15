Анкета на "опросе Зеленского" будет имитировать бюллетень, - "слуга народа" Мокан
С народными депутатами не консультировались по опросу, который в день выборов анонсировал президент Владимир Зеленский. Это исключительно инициатива его Офиса.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо", об этом заявил представитель Рады в правительстве, нардеп "Слуги народа" Василий Мокан.
"Нет фракция "Слуга народа", ни партия "Слуга народа", которая является субъектом избирательного процесса, не являются и не могут быть ни инициаторами, ни соорганизаторами этого опроса, потому что его идея в том, что он не может и не должен быть связан с избирательным процессом, воздействуя на результаты в день выборов. То есть, это автономное, вне участков опроса. Организационные, финансовые и все остальные нюансы и комментарии будет предоставлять Офис Президента", - сказал Мокан.
Нардеп заверил, что государственных средств или других государственных ресурсов для этого не будут привлекать и добавил, что опрос будет проводиться за пределами избирательных участков.
"В добровольной форме избирателям будут предлагать принять участие в опросе относительно пяти вопросов, будут сымитированы бюллетени с вопросами и возможностями ответов "да/нет". Их будут организовывать волонтеры, предложат людям добровольно принять в этом участие. Ориентировочно будет 5 миллионов бюллетеней", - отметил Мокан.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Вместе с тем, в ЦИК заявили, что ничего не знает о всеукраинском опросе Зеленского. В "Голосе" заявили: "Опрос Зеленского" - потенциальная угроза национальным интересам Украины.
В заявлении Офиса Президента говорится, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.
Ранее Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса, который состоится 25 октября.
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эта ЗЕльоная проститутка все имитирует.
как неожиданно.....
нужно проще формулировать вопрос:
"Нужно ли посадить ЗЕленского ?"
ответы:
1. Да
2. Конечно, еще и прибить лопатой
ничего понять до сих пор не может
Абсолютное превышение власти обанкротившимся прнзидентом.
Опрос носит характер агитации за потерявшую доверие Украинцев партию.
мужской голос из зала : Осуждам-с.
женский голос из зала глубоко осуждам-с.
дед из зала : помиловать,казнить нельзя....можитьь ани дитишков хотять...
Вожак Голобородька...ставлю на голосование кто За то чтобы бухаарики детей рожали?раз двап три пчять десять...Все ЗА,принято единогласно...
Кто их печатал и за чьи деньги??
В бюджете страны денег на подобную туфту не заложенно..
заначит украл Г.зеленский