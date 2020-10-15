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Новости Местные выборы-2020
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Анкета на "опросе Зеленского" будет имитировать бюллетень, - "слуга народа" Мокан

Анкета на

С народными депутатами не консультировались по опросу, который в день выборов анонсировал президент Владимир Зеленский. Это исключительно инициатива его Офиса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо", об этом заявил представитель Рады в правительстве, нардеп "Слуги народа" Василий Мокан.

"Нет фракция "Слуга народа", ни партия "Слуга народа", которая является субъектом избирательного процесса, не являются и не могут быть ни инициаторами, ни соорганизаторами этого опроса, потому что его идея в том, что он не может и не должен быть связан с избирательным процессом, воздействуя на результаты в день выборов. То есть, это автономное, вне участков опроса. Организационные, финансовые и все остальные нюансы и комментарии будет предоставлять Офис Президента", - сказал Мокан.

Нардеп заверил, что государственных средств или других государственных ресурсов для этого не будут привлекать и добавил, что опрос будет проводиться за пределами избирательных участков.

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"В добровольной форме избирателям будут предлагать принять участие в опросе относительно пяти вопросов, будут сымитированы бюллетени с вопросами и возможностями ответов "да/нет". Их будут организовывать волонтеры, предложат людям добровольно принять в этом участие. Ориентировочно будет 5 миллионов бюллетеней", - отметил Мокан.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Вместе с тем, в ЦИК заявили, что ничего не знает о всеукраинском опросе Зеленского. В "Голосе" заявили: "Опрос Зеленского" - потенциальная угроза национальным интересам Украины.

В заявлении Офиса Президента говорится, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

Ранее Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса, который состоится 25 октября.

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Автор: 

бюллетени (140) Зеленский (20210) местные выборы (2752) опрос (2820) Офис Президента (1795) Мокан Василий (44)


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Топ комментарии
+32
Анкета на "опросе Зеленского" будет имитировать бюллетень, - "слуга народа" Мокан - Цензор.НЕТ 9670
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15.10.2020 10:00
+14
Если зебло хочет услышать мнение нарида, то пусть проводит опросники в приложении "дЫя". Все зебилы, которые хотели его установить уже давно его поставили. И это будет абсолютно бесплатно
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15.10.2020 10:03
+11
Нормальный человек в этом цирке принимать участие не будет
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15.10.2020 09:58
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Правила форума Совет форумчан
Нормальный человек в этом цирке принимать участие не будет
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15.10.2020 09:58 Ответить
А по каким спискам этот опрос будет?
Или подходи куда хочешь и сколько хочешь и "опрашивайся"?
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15.10.2020 11:51 Ответить
Конечно
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15.10.2020 12:54 Ответить
Э-э-э, стой, там только 5 миллионов бумажек с опросником напечатали, на всех избирателей точно не хватит. Так что стой в очереди, я раньше тебя занял!
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16.10.2020 00:58 Ответить
сымитированы бюллетени

эта ЗЕльоная проститутка все имитирует.

как неожиданно.....
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15.10.2020 13:21 Ответить
Анкета на "опросе Зеленского" будет имитировать бюллетень, - "слуга народа" Мокан - Цензор.НЕТ 9670
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15.10.2020 10:00 Ответить
Если зебло хочет услышать мнение нарида, то пусть проводит опросники в приложении "дЫя". Все зебилы, которые хотели его установить уже давно его поставили. И это будет абсолютно бесплатно
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15.10.2020 10:03 Ответить
Отличная идея! Или на страничке ОП в Фейсбуке...
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15.10.2020 11:44 Ответить
Нет в фейсбуке не репрезентативно, бо будут голосувать и коцапэ. А в дие ж там вроде как рега проходит по официальным документам и аккаунт у одного человека может быть только 1
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15.10.2020 11:47 Ответить
вот предлог "за" в посте Гончаренко лишний.

нужно проще формулировать вопрос:

"Нужно ли посадить ЗЕленского ?"
ответы:
1. Да
2. Конечно, еще и прибить лопатой
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15.10.2020 13:24 Ответить
За чей счот праздник? Как всегда за счот налогоплательщиков? Молодцы зебилы - сделали себе знову разом, бо уси вы презыденты, и це исты на. Дбл...
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15.10.2020 10:01 Ответить
ССср дохляк имитировал Вяличие Мавзолейных коммуняк 74 года,сказка закончилась внезапно от инфаркта в 1991 году...
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15.10.2020 10:01 Ответить
По сути этот опрос - скрытая форма агитация идиотов муд@ками.
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15.10.2020 10:02 Ответить
Только один вопрос - Кто заплатит за это "шоу"? Если государство Зеленский иди "в сраку"!
Анкета на "опросе Зеленского" будет имитировать бюллетень, - "слуга народа" Мокан - Цензор.НЕТ 1525
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15.10.2020 10:03 Ответить
ЗА ЭТО ШОУ УЖЕ ПЛАТЯТ ВСЕ!, В ТОМ ЧИСЛЕ И НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ НЕ МОГУТ ВЫЙТИ ИЗ МЧАЩЕГОСЯ АВТОБУСА С УМАЛИШЕННЫМ ВОДИТЕЛЕМ ЗА РУЛЕМ И С 73% НЕАДЕКВАТНЫМИ ПАССАЖИРАМИ
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15.10.2020 10:13 Ответить
Зеля совок дремучий с серпом и молотом на лбу.....
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15.10.2020 10:03 Ответить
Анкета на "опитуванні Зеленського" буде імітувати бюлетень, - "слуга народу" Мокан - Цензор.НЕТ 1054
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15.10.2020 10:04 Ответить
Анкета на "опитуванні Зеленського" буде імітувати бюлетень, - "слуга народу" Мокан - Цензор.НЕТ 3278
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15.10.2020 10:38 Ответить
Диджитализация на бумаге?
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15.10.2020 10:04 Ответить
Прокатит. Для бобиков-само то. Прибегут по призыву Халабаротьки заполнять не нужные даже Халабаротьке опросники, ну заодно и за Халабаротькину "партию" проголосуют...
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15.10.2020 10:11 Ответить
Томас Эдисон запантетовал первую в Мире лампочку в декабре 1879 года.С тер пор прошло 141 год,а на РАБссии до сих пор есть дома в деревнях где нет света.....вот вам и прогресс в 21 веке....
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15.10.2020 10:11 Ответить
1.5 года прошло, а дурачок все еще какие-то вопросы задает.
ничего понять до сих пор не может
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15.10.2020 10:11 Ответить
пипл хавает
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15.10.2020 10:14 Ответить
Державний діяч зобов`язаний діяти тільки у спосіб визначений законом!
Абсолютное превышение власти обанкротившимся прнзидентом.
Опрос носит характер агитации за потерявшую доверие Украинцев партию.
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15.10.2020 10:12 Ответить
А не засунули би ви свої "опитувальні бюлетені" в одне місце?
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15.10.2020 10:13 Ответить
Це можливо, якщо ці бюлетні пустити на виготовлення туалетного паперу, про стратегічний запасна випадок китайської свинячої діареї.
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15.10.2020 10:28 Ответить
Надеюсь, нормальные проигнорируют сей незаконный опрос, пусть зебилы отвечают.
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15.10.2020 10:14 Ответить
я бы задал вопрос А НУЖЕН ЛИ УКРАИНЕ ДИКТАТОР ИДИОТ ПОД ДОЛЖНОСТЬЮ ПРЕЗИДЕНТ И НЕ ЛУЧШЕ ЛИ ВВЕСТИ В СТРАНЕ УПРАВЛЕНИЕ КОМИТЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО СПАСЕНИЯ УКРАИНЫ КУДА ОТБИРАТЬ МЕТОДОМ ЖЕРЕБЬЕВКИ (ШАРОВ С НОМЕРОМ) ЛЮДЕЙ КОТОРЫЙ БУДУТ ВКЛЮЧАТЬСЯ В СОВЕТ КОМИТЕТЕ (ИМЕТЬ ПРАВО ОТКАЗАТЬСЯ САМООТВОД) И УПРАВЛЯТЬ СТРАНОЙ ПОЛТОРА ГОДА ЕСЛИ ЧТО НЕ ТАК АВТОМАТОМ ОТЗЫВ С ДОЛЖНОСТИ С АВТО ЗАМЕНОЙ ПО СЛУЧАЙНОМУ ВЫПАДЕНИЮ НОМЕРА ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА ЧЕЛОВЕКОМ.. номера анонимные методом случайного подбора номера и анкетных данных человека как в лотереях... думаю что за 10 лет в управлении страной примут участие не меньше 50% населения что исключит такие финты -как попадание во власть зеленых и подобных им идиетов... я вообще за то чтобы Указы Президента Постановы КМУ( там хотя бы заседает Кабмин и голосует) и все же чтобы подписывались эти Акты тремя... Президент+ Глава Правительства и + Спикер Рады...
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15.10.2020 10:20 Ответить
Партсобрание в дяревне Забухайлово.в президиуме продседатель кольхозу,парторг и комсомольский вожак Голобородько.Повестка дня.поведение бухого коммуниста Вовки Пивоварова и комсомолки полупьяной Ленки Пивоваровой в стоге сена во время сенокоса.Какие мнения товаристчи?
мужской голос из зала : Осуждам-с.
женский голос из зала глубоко осуждам-с.
дед из зала : помиловать,казнить нельзя....можитьь ани дитишков хотять...
Вожак Голобородька...ставлю на голосование кто За то чтобы бухаарики детей рожали?раз двап три пчять десять...Все ЗА,принято единогласно...
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15.10.2020 10:23 Ответить
Почему такая истерика?
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15.10.2020 10:25 Ответить
дошло что не на избирательных участках, возле мусорки желательно. Чтобы ваши опросники по назначению отправить. Имеет право зеленский открыто агитировать за слугу Народов? Можно ли рассматривать опросник от клоуна который учавствует в выбоном процессе агитацией? Если Гбр еще спит, то после твоей конденции будет очень много вопросов к тебе. Почему не декларировал бабло, офшоры, что делал президент в Ми-6....
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15.10.2020 10:29 Ответить
Представьте гипотетически Зеля... президент КГБшной РАБссии...
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15.10.2020 10:31 Ответить
за полтора года минусов, теоретически сложно представить
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15.10.2020 10:33 Ответить
Как дела по Бене, по Тищенко, Ермаку? Шо сходняк решил
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15.10.2020 10:32 Ответить
Лукашеску в Белоруси был хоть председателем совхоза.... Зеля косил бабло в Израиле, на Кипре...и даже на РАБссии с гастролями...бизнес на крови?
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15.10.2020 10:37 Ответить
Интересно, кто их олигархов это банкет оплачивает, если это не из бюджета
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15.10.2020 11:16 Ответить
По всьому видно,бізнес-партнери єрмака спонсорують цю бодягу.
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15.10.2020 11:36 Ответить
имитация преза будет имитировать опрос на имитированном бюллетене
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15.10.2020 12:13 Ответить
Ну, можна сказати що, найактивнішу участь в опитуванні приймуть прихильники мертвечука та шарія бо, для них це важливо.
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15.10.2020 12:29 Ответить
какова стоимость бланков "анкет" не имеющих накако-го значения??
Кто их печатал и за чьи деньги??
В бюджете страны денег на подобную туфту не заложенно..
заначит украл Г.зеленский
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15.10.2020 12:56 Ответить
Якби президент зеленський дійсно збирався реагувати на думку своїх виборців, то відреагував би позитивно хоч на одну петицію до нього, як президента, підписану десятками тисяч людей.
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15.10.2020 13:06 Ответить
Точно как Зе имитирует себя на должности прездента
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15.10.2020 13:47 Ответить
это не просто цирк, это уголовное преступление банды Офиса Президента во главе с Ермаком, Подоляком и прочей шайкой
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15.10.2020 17:24 Ответить
 
 