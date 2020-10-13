"Опрос Зеленского" - потенциальная угроза национальным интересам Украины, - "Голос"
Партия "Голос" предупреждает президента Владимира Зеленского о недопустимости использования незаконного "опрос" в день местных выборов 25 октября в российских интересах.
Об этом говорится в заявлении политсилы, передает Цензор.НЕТ.
"До сих пор попытки инициировать подобные "опросы" осуществлялись в Верховной Раде президентской партией, и были заблокированы из-за очевидной цели реализовать кремлевский сценарий по Донбассу. Поэтому, партия "Голос" рассматривает инициативу президента Владимира Зеленского по псевдореферендуму как потенциальную угрозу национальным интересам Украины. В любом случае подобные "опросы" нарушают избирательное законодательство, а также противоречат международным стандартам демократических выборов", - говорится в заявлении.
"Любой "всеобщее опрос" людей - это или выборы, или референдум. "Опрос" в день выборов - это огромный риск и угроза повлиять на мнение людей. Это способ легитимизировать опасные решения, которые имеет в планах Офис президента. В частности, об особом статусе Донбасса, или о "сойтись посередине" с агрессором. Важен не сам опрос, а как будет сформулирован вопрос. Они уже хотели это сделать без отдельного закона о референдуме, когда хотели наделить ЦИК полномочием проводить опрос. А но мы не дали это сделать в сентябре. Теперь они ломают государство через колено, объявляя референдум вообще без каких-либо законных оснований. Это огромная угроза для безопасности Украины во время войны", - заявил нардеп Роман Лозинский.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Вместе с тем, в ЦИК заявили, что ничего не знает о всеукраинском опросе Зеленского.
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Вот тебе мои пять вопросов.
1. Почему ты бросил умирать Ярослава Журавля?
2. Сколько лично тебе занесли, чтобы забрать деньги с коронавирусного фонда и устроить «Большую стройку», минуя тендерные процедуры?
3. Почему в стране, где президент официальный долларовый миллионер, копеечная пенсия?
4. Сколько раз в день, в твой кабинет заходит российский «крот»?
5. Как тебе спится имея статус «дважды потерпевший»?
Друзья, задавайте на своих аккаунтах вопросы президенту. Уважим Зеленского. Поможем ему услышать глас народа.
https://twitter.com/golub
Mikhail Golub
@golub
·https://twitter.com/golub/status/1315941127846088705 36 мин
Игнорируйте этот незаконный опрос зелёной власти. Эти черти еще нас к России так присоединят.
1.Коли?
2.Ти?
3.Вже?
4.Підеш?
5.*****?
Либо быть свободной страной(liberty, понятие отторгаемое "русским миром", где даже слова под это нет специального), либо под пяткой, колонией с местными князьками из ОПЗЖ и СН.
1. У меня было четыре яблока, у Пети шоколадная фабрика. Кто убил Эрику?
2. Пасленовые. Кто они.
3. Концепция осуществления компактного тороида термоядерного реактора ITER для холодного синтеза ядер изотопа урана-238.
4. *****, на#уй я во все это вляпался... Жил бы себе спокойной с Ленкой в Испании. Игрался бы в свой квартал. Постил фоточки из спортзала. А так и рожа раздулась, и делать хрен его знает что теперь. Е#учий Беня. Так подставил, так подставил.
5. Где деньги, Зин.