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Новости Местные выборы-2020
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"Опрос Зеленского" - потенциальная угроза национальным интересам Украины, - "Голос"

Партия "Голос" предупреждает президента Владимира Зеленского о недопустимости использования незаконного "опрос" в день местных выборов 25 октября в российских интересах.

Об этом говорится в заявлении политсилы, передает Цензор.НЕТ.

"До сих пор попытки инициировать подобные "опросы" осуществлялись в Верховной Раде президентской партией, и были заблокированы из-за очевидной цели реализовать кремлевский сценарий по Донбассу. Поэтому, партия "Голос" рассматривает инициативу президента Владимира Зеленского по псевдореферендуму как потенциальную угрозу национальным интересам Украины. В любом случае подобные "опросы" нарушают избирательное законодательство, а также противоречат международным стандартам демократических выборов", - говорится в заявлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский объявил о проведении 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". ВИДЕО

"Любой "всеобщее опрос" людей - это или выборы, или референдум. "Опрос" в день выборов - это огромный риск и угроза повлиять на мнение людей. Это способ легитимизировать опасные решения, которые имеет в планах Офис президента. В частности, об особом статусе Донбасса, или о "сойтись посередине" с агрессором. Важен не сам опрос, а как будет сформулирован вопрос. Они уже хотели это сделать без отдельного закона о референдуме, когда хотели наделить ЦИК полномочием проводить опрос. А но мы не дали это сделать в сентябре. Теперь они ломают государство через колено, объявляя референдум вообще без каких-либо законных оснований. Это огромная угроза для безопасности Украины во время войны", -  заявил нардеп Роман Лозинский.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Вместе с тем, в ЦИК заявили, что ничего не знает о всеукраинском опросе Зеленского.

Автор: 

Зеленский Владимир (21096) местные выборы (2752) опрос (2870) Голос партия (500) Лозинский Роман (39)


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Топ комментарии
+38
П'ять питань до президента:
1.Коли?
2.Ти?
3.Вже?
4.Підеш?
5.*****?
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13.10.2020 12:41 Ответить
+29
Ну хорошо Вовка, хендехох с тобой. Хочешь узнать мнение народа? Будет тебе мнение, в оба кармана! Хочешь услышать вопросы? Ты их услышишь.
Вот тебе мои пять вопросов.
1. Почему ты бросил умирать Ярослава Журавля?
2. Сколько лично тебе занесли, чтобы забрать деньги с коронавирусного фонда и устроить «Большую стройку», минуя тендерные процедуры?
3. Почему в стране, где президент официальный долларовый миллионер, копеечная пенсия?
4. Сколько раз в день, в твой кабинет заходит российский «крот»?
5. Как тебе спится имея статус «дважды потерпевший»?
Друзья, задавайте на своих аккаунтах вопросы президенту. Уважим Зеленского. Поможем ему услышать глас народа.
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13.10.2020 12:36 Ответить
+16
Йому уже все по барабану - це його останній шанс угодити Кремлю
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13.10.2020 12:34 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Йому уже все по барабану - це його останній шанс угодити Кремлю
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13.10.2020 12:34 Ответить
упороті оні такіє - непердбачувані...
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13.10.2020 12:35 Ответить
зеленских и есть угрозой национальным интересам
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13.10.2020 12:38 Ответить
зебіли є дебіли"Опрос Зеленского" - потенциальная угроза национальным интересам Украины, - "Голос" - Цензор.НЕТ 5048
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13.10.2020 12:46 Ответить
Помню наш завкафедры выпимший, чуваку так на курсаче расписался. Прямо на файлике. Хороший был мужик
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13.10.2020 12:49 Ответить
Этот опрос откровенно пахнет Кремлем. А Вова прикидывается дураком.
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13.10.2020 13:17 Ответить
Ну хорошо Вовка, хендехох с тобой. Хочешь узнать мнение народа? Будет тебе мнение, в оба кармана! Хочешь услышать вопросы? Ты их услышишь.
Вот тебе мои пять вопросов.
1. Почему ты бросил умирать Ярослава Журавля?
2. Сколько лично тебе занесли, чтобы забрать деньги с коронавирусного фонда и устроить «Большую стройку», минуя тендерные процедуры?
3. Почему в стране, где президент официальный долларовый миллионер, копеечная пенсия?
4. Сколько раз в день, в твой кабинет заходит российский «крот»?
5. Как тебе спится имея статус «дважды потерпевший»?
Друзья, задавайте на своих аккаунтах вопросы президенту. Уважим Зеленского. Поможем ему услышать глас народа.
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13.10.2020 12:36 Ответить
так это зебиленский с нариду будет спрашивать, а не наоборот
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13.10.2020 12:42 Ответить
типо ему не по Ермаку эти вопросы то?
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13.10.2020 12:44 Ответить
Вовка не читатель, Вовка пейсатель. Потому что общественное мнение торчит в инете, как комуняцкий прапор. Мэйби у Зебилки теплицца слабый огонек надежды, что мнение бабушек, не сидящих в инете, имеют другое мнение. Наивный. Но скорее всего, это некая многоходовочка.
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15.10.2020 11:25 Ответить
Нужно посмотреть на эти 5 вопросов. Но могу ванговать, что это будут вопросы об особом статусе Донбасса и закреплении этого статуса в Конституции.
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13.10.2020 12:37 Ответить
бубочка свинючка, я в ньому розчарувавс ще десь у 2010му
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13.10.2020 12:39 Ответить
https://twitter.com/golub
https://twitter.com/golub

Mikhail Golub

@golub

·https://twitter.com/golub/status/1315941127846088705 36 мин

Игнорируйте этот незаконный опрос зелёной власти. Эти черти еще нас к России так присоединят.

"Опрос Зеленского" - потенциальная угроза национальным интересам Украины, - "Голос" - Цензор.НЕТ 5890
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13.10.2020 12:40 Ответить
П'ять питань до президента:
1.Коли?
2.Ти?
3.Вже?
4.Підеш?
5.*****?
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13.10.2020 12:41 Ответить
"Опрос Зеленского" - потенциальная угроза национальным интересам Украины, - "Голос" - Цензор.НЕТ 7284
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13.10.2020 12:42 Ответить
5 пункт, будь ласка, без знаку питання. Ну хіба що три знака оклику - бігом марш!!!
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13.10.2020 13:17 Ответить
Сам факт, що анонсував опитування, але питання тримає у таємниці, говорить про те, що "п'ять питань" - це те, що не змогли проштовхнути Сивуха і Факін.
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13.10.2020 12:41 Ответить
Мир он разный бывает. Когда Крым Украине вернете, тогда про мир и потолкуем, усек?
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13.10.2020 12:43 Ответить
мир бывает разным.
Либо быть свободной страной(liberty, понятие отторгаемое "русским миром", где даже слова под это нет специального), либо под пяткой, колонией с местными князьками из ОПЗЖ и СН.
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13.10.2020 12:44 Ответить
Опрос это угроза? Бред. Организатор опроса - вот угроза для Украины.
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13.10.2020 12:42 Ответить
Зебил решил ещё раз включить дурака,хотя он таков и есть и снять в последствии ответственность с себя кивая на опрос мол народ так захотел,механизм отслеживания правды кто что сказал,понятно будет у Мертвечука, и какой опрос в итоге выйдет отображая реальную картину тоже можно приугадать
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13.10.2020 12:43 Ответить
Какой опрос? в период пандемии, объявляет за несколько дней до т.з. опроса, вопросы не известные, ни донести, ни понять, ни осмыслить его "вопросы" за такой короткий период не возможно, оно - Зеленое чмо, живет в своей скорлупе и вылупиться из нее не в состоянии... - забовталось и воняє... на всю Украину и Европу...
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13.10.2020 12:44 Ответить
Можно провести... с одним единственным вопросом: Куда бы нам (которые сделали всех вместе) еще можно сходить? - известные три места не предлагать, там все досконально изучено...
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13.10.2020 12:45 Ответить
Двадцать пятого октября я задам тебе пять вопросов:
1. У меня было четыре яблока, у Пети шоколадная фабрика. Кто убил Эрику?
2. Пасленовые. Кто они.
3. Концепция осуществления компактного тороида термоядерного реактора ITER для холодного синтеза ядер изотопа урана-238.
4. *****, на#уй я во все это вляпался... Жил бы себе спокойной с Ленкой в Испании. Игрался бы в свой квартал. Постил фоточки из спортзала. А так и рожа раздулась, и делать хрен его знает что теперь. Е#учий Беня. Так подставил, так подставил.
5. Где деньги, Зин.
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13.10.2020 12:49 Ответить
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13.10.2020 12:51 Ответить
Це просто фарисейство. Опитування ні дочого не зобов'язує ладу, такі опитування якщо так потрібно Зеленському виконають з мінімальною похибкою соціологі з незаплямованою репутацією тим більше коли їм не ставлять завдання брехати. Тому ці опитування є просто недоречні, інше діло референдум це коли треба втілювати в життя бажання більшості громадян наприклад по питанню подажу землі, вільного володіння зброєю, подання води до Криму, проетку внесення проправок чи навіть нових проектів Конституції тощо. У цьому ж разі коли психологи поставлять питання - Ви за мир на Донбасі, (але не уточнять якою ціною) то Зеленський скаже потім, Ну ось народ за мир! і ми капітулювали... , або - ви за те щоб землю можна було купити. І тут скаже ось бачите наш народ -За! Ми і виконали його волю і продали всю землю в Оман.
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13.10.2020 12:53 Ответить
Все правильно. Статус опитування поза законом, як і фінансування. До того ж, на скільки це, ускладнить підрахунок?
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13.10.2020 12:57 Ответить
Слєдітє за рукамі! ))
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13.10.2020 12:57 Ответить
зелёные гниды
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13.10.2020 13:04 Ответить
ПРЕДЛАГАЮ - на все вопросы Зели ответить "НЕТ"!
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13.10.2020 13:12 Ответить
А може просто українською "на прутень"? І нехай мендель кумекає чий довший або товщий...
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13.10.2020 13:20 Ответить
При подсчётах это будет "о" вместо "-1"....
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13.10.2020 15:37 Ответить
Ну тоді як в самій математичній країні пишуть на парканах - ікс, ігрек і хитрий математичний символ через весь опитувальний лист. Розмашисто і твердою рукою!
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13.10.2020 17:26 Ответить
Ну, эти зелёные просто обнаглели - они, видите ли, решили узнать мнение народа! Это низко, подло, мерзко, оскорбительно и недопустимо! Ну, ничего - Порошенко придёт и порядок наведёт! Кстати, катера отремонтировали, а они всё ещё не в Мариуполе. Экипажи ждут-не дождутся, когда Порошенко снова отдаст им приказ: "Вперёд! В плен или пасть смертью храбрых!
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13.10.2020 13:30 Ответить
Дякую Голосу за державницьку позицію
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13.10.2020 13:48 Ответить
а в принципе - пусть нелох проводит свой опрос, а как только начнет кукарекать про "так решил нарид" - можно начинать процедуру выноса этого скота с Банковой на Лукьяновскую за систематическое нарушение конституции и законов Украины и за госизмену
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13.10.2020 14:02 Ответить
Вот заскулили! Давай ЗЕ не робей!
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13.10.2020 15:11 Ответить
Кира должна выступить с заявлением, что враг Порошенко
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13.10.2020 16:14 Ответить
Свои полномочия, согласно Конституции Украины, Президент Украины, Премьер-министр Украины и ВСЕ остальные должностные лица, осуществляют исключительно в пределах предоставленных полномочий. Никому из должностных лиц не предоставлено право менять нормы законов. Закон Украины "Про місцеві вибори" не предусматривает проведение каких либо дополнительных опросов на избирательных участках во время проведения голосования. Каждый гражданин Украины обязан поставить в известность правоохранительные органы о совершенном или готовящемся преступлении (нарушении действующего законодательства). Поэтому каждый гражданин Украины обязан, заметив нарушение законодательства в виде "социальных опросов, пробников референдумов и других неоговоренных Законом Украины "Про місцеві вибори", вызвать полицию и задокументировать правонарушение с привлечение глав, секретарей и членов избирательных комиссий к уголовной ответственности
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13.10.2020 18:36 Ответить
это не голос, это писк.
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13.10.2020 21:00 Ответить
опрос в виде экзит-пола законен. зрада нэма.
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14.10.2020 04:49 Ответить
 
 