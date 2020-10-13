"Опрос Зеленского" - потенциальная угроза национальным интересам Украины, - "Голос"

Партия "Голос" предупреждает президента Владимира Зеленского о недопустимости использования незаконного "опрос" в день местных выборов 25 октября в российских интересах.

Об этом говорится в заявлении политсилы, передает Цензор.НЕТ.

"До сих пор попытки инициировать подобные "опросы" осуществлялись в Верховной Раде президентской партией, и были заблокированы из-за очевидной цели реализовать кремлевский сценарий по Донбассу. Поэтому, партия "Голос" рассматривает инициативу президента Владимира Зеленского по псевдореферендуму как потенциальную угрозу национальным интересам Украины. В любом случае подобные "опросы" нарушают избирательное законодательство, а также противоречат международным стандартам демократических выборов", - говорится в заявлении.

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"Любой "всеобщее опрос" людей - это или выборы, или референдум. "Опрос" в день выборов - это огромный риск и угроза повлиять на мнение людей. Это способ легитимизировать опасные решения, которые имеет в планах Офис президента. В частности, об особом статусе Донбасса, или о "сойтись посередине" с агрессором. Важен не сам опрос, а как будет сформулирован вопрос. Они уже хотели это сделать без отдельного закона о референдуме, когда хотели наделить ЦИК полномочием проводить опрос. А но мы не дали это сделать в сентябре. Теперь они ломают государство через колено, объявляя референдум вообще без каких-либо законных оснований. Это огромная угроза для безопасности Украины во время войны", - заявил нардеп Роман Лозинский.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Вместе с тем, в ЦИК заявили, что ничего не знает о всеукраинском опросе Зеленского.