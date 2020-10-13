"Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України, - "Голос"

Партія "Голос" попереджає президента Володимира Зеленського про неприпустимість використання незаконного "опитування" в день місцевих виборів 25 жовтня в російських інтересах.

Про це йдеться в заяві політсили, передає Цензор.НЕТ.

"Дотепер спроби ініціювати подібні "опитування" здійснювались у Верховній Раді президентською партією, і були заблоковані через очевидну мету реалізувати кремлівський сценарій щодо Донбасу. Відтак, партія "Голос" розглядає ініціативу президента Володимира Зеленського щодо "псевдореферендуму" як потенційну загрозу національним інтересам України. У будь-якому разі подібні "опитування" порушують виборче законодавство, а також протирічать міжнародним стандартам демократичних виборів", - йдеться в заяві.

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"Будь-яке "загальне опитування" людей – це або вибори, або референдум. "Опитування" в день виборів — це величезний ризик і загроза вплинути на думку людей. Це спосіб легітимізувати небезпечні рішення, які має в планах офіс президента. Зокрема, про особливий статус Донбасу, або про "зійтися посередині" з агресором. Важливо не саме опитування, а як буде сформульовано питання. Вони вже хотіли це зробити без окремого закону про референдум, коли хотіли наділити ЦВК повноваженням проводити опитування. А але ми не дали це зробити у вересні. Тепер вони ламають державу через коліно, оголошуючи референдум взагалі без будь-яких законних підстав. Це величезна загроза для безпеки України в часі війни", - заявив нардеп Роман Лозинський.

Раніше Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Разом з тим, в ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського.