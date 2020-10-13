УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8016 відвідувачів онлайн
Новини Місцеві вибори-2020
9 529 46

"Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України, - "Голос"

Партія "Голос" попереджає президента Володимира Зеленського про неприпустимість використання незаконного "опитування" в день місцевих виборів 25 жовтня в російських інтересах.

Про це йдеться в заяві політсили, передає Цензор.НЕТ.

"Дотепер спроби ініціювати подібні "опитування" здійснювались у Верховній Раді президентською партією, і були заблоковані через очевидну мету реалізувати кремлівський сценарій щодо Донбасу. Відтак, партія "Голос" розглядає ініціативу президента Володимира Зеленського щодо "псевдореферендуму" як потенційну загрозу національним інтересам України. У будь-якому разі подібні "опитування" порушують виборче законодавство, а також протирічать міжнародним стандартам демократичних виборів", - йдеться в заяві.

Також читайте: Зеленський оголосив про проведення 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". ВIДЕО

"Будь-яке "загальне опитування" людей – це або вибори, або референдум. "Опитування" в день виборів — це величезний ризик і загроза вплинути на думку людей. Це спосіб легітимізувати небезпечні рішення, які має в планах офіс президента. Зокрема, про особливий статус Донбасу, або про "зійтися посередині" з агресором. Важливо не саме опитування, а як буде сформульовано питання. Вони вже хотіли це зробити без окремого закону про референдум, коли хотіли наділити ЦВК повноваженням проводити опитування. А але ми не дали це зробити у вересні. Тепер вони ламають державу через коліно, оголошуючи референдум взагалі без будь-яких законних підстав. Це величезна загроза для безпеки України в часі війни", - заявив нардеп Роман Лозинський.

Раніше Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Разом з тим, в ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського.

Автор: 

Зеленський Володимир (24595) місцеві вибори (1366) опитування (1987) Голос партія (513) Лозинський Роман (37)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+38
П'ять питань до президента:
1.Коли?
2.Ти?
3.Вже?
4.Підеш?
5.*****?
показати весь коментар
13.10.2020 12:41 Відповісти
+29
Ну хорошо Вовка, хендехох с тобой. Хочешь узнать мнение народа? Будет тебе мнение, в оба кармана! Хочешь услышать вопросы? Ты их услышишь.
Вот тебе мои пять вопросов.
1. Почему ты бросил умирать Ярослава Журавля?
2. Сколько лично тебе занесли, чтобы забрать деньги с коронавирусного фонда и устроить «Большую стройку», минуя тендерные процедуры?
3. Почему в стране, где президент официальный долларовый миллионер, копеечная пенсия?
4. Сколько раз в день, в твой кабинет заходит российский «крот»?
5. Как тебе спится имея статус «дважды потерпевший»?
Друзья, задавайте на своих аккаунтах вопросы президенту. Уважим Зеленского. Поможем ему услышать глас народа.
показати весь коментар
13.10.2020 12:36 Відповісти
+16
Йому уже все по барабану - це його останній шанс угодити Кремлю
показати весь коментар
13.10.2020 12:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Йому уже все по барабану - це його останній шанс угодити Кремлю
показати весь коментар
13.10.2020 12:34 Відповісти
упороті оні такіє - непердбачувані...
показати весь коментар
13.10.2020 12:35 Відповісти
зеленских и есть угрозой национальным интересам
показати весь коментар
13.10.2020 12:38 Відповісти
зебіли є дебіли"Опрос Зеленского" - потенциальная угроза национальным интересам Украины, - "Голос" - Цензор.НЕТ 5048
показати весь коментар
13.10.2020 12:46 Відповісти
Помню наш завкафедры выпимший, чуваку так на курсаче расписался. Прямо на файлике. Хороший был мужик
показати весь коментар
13.10.2020 12:49 Відповісти
Этот опрос откровенно пахнет Кремлем. А Вова прикидывается дураком.
показати весь коментар
13.10.2020 13:17 Відповісти
Ну хорошо Вовка, хендехох с тобой. Хочешь узнать мнение народа? Будет тебе мнение, в оба кармана! Хочешь услышать вопросы? Ты их услышишь.
Вот тебе мои пять вопросов.
1. Почему ты бросил умирать Ярослава Журавля?
2. Сколько лично тебе занесли, чтобы забрать деньги с коронавирусного фонда и устроить «Большую стройку», минуя тендерные процедуры?
3. Почему в стране, где президент официальный долларовый миллионер, копеечная пенсия?
4. Сколько раз в день, в твой кабинет заходит российский «крот»?
5. Как тебе спится имея статус «дважды потерпевший»?
Друзья, задавайте на своих аккаунтах вопросы президенту. Уважим Зеленского. Поможем ему услышать глас народа.
показати весь коментар
13.10.2020 12:36 Відповісти
так это зебиленский с нариду будет спрашивать, а не наоборот
показати весь коментар
13.10.2020 12:42 Відповісти
типо ему не по Ермаку эти вопросы то?
показати весь коментар
13.10.2020 12:44 Відповісти
Вовка не читатель, Вовка пейсатель. Потому что общественное мнение торчит в инете, как комуняцкий прапор. Мэйби у Зебилки теплицца слабый огонек надежды, что мнение бабушек, не сидящих в инете, имеют другое мнение. Наивный. Но скорее всего, это некая многоходовочка.
показати весь коментар
15.10.2020 11:25 Відповісти
Нужно посмотреть на эти 5 вопросов. Но могу ванговать, что это будут вопросы об особом статусе Донбасса и закреплении этого статуса в Конституции.
показати весь коментар
13.10.2020 12:37 Відповісти
бубочка свинючка, я в ньому розчарувавс ще десь у 2010му
показати весь коментар
13.10.2020 12:39 Відповісти
https://twitter.com/golub
https://twitter.com/golub

Mikhail Golub

@golub

·https://twitter.com/golub/status/1315941127846088705 36 мин

Игнорируйте этот незаконный опрос зелёной власти. Эти черти еще нас к России так присоединят.

"Опрос Зеленского" - потенциальная угроза национальным интересам Украины, - "Голос" - Цензор.НЕТ 5890
показати весь коментар
13.10.2020 12:40 Відповісти
П'ять питань до президента:
1.Коли?
2.Ти?
3.Вже?
4.Підеш?
5.*****?
показати весь коментар
13.10.2020 12:41 Відповісти
"Опрос Зеленского" - потенциальная угроза национальным интересам Украины, - "Голос" - Цензор.НЕТ 7284
показати весь коментар
13.10.2020 12:42 Відповісти
5 пункт, будь ласка, без знаку питання. Ну хіба що три знака оклику - бігом марш!!!
показати весь коментар
13.10.2020 13:17 Відповісти
Сам факт, що анонсував опитування, але питання тримає у таємниці, говорить про те, що "п'ять питань" - це те, що не змогли проштовхнути Сивуха і Факін.
показати весь коментар
13.10.2020 12:41 Відповісти
Мир он разный бывает. Когда Крым Украине вернете, тогда про мир и потолкуем, усек?
показати весь коментар
13.10.2020 12:43 Відповісти
мир бывает разным.
Либо быть свободной страной(liberty, понятие отторгаемое "русским миром", где даже слова под это нет специального), либо под пяткой, колонией с местными князьками из ОПЗЖ и СН.
показати весь коментар
13.10.2020 12:44 Відповісти
Опрос это угроза? Бред. Организатор опроса - вот угроза для Украины.
показати весь коментар
13.10.2020 12:42 Відповісти
Зебил решил ещё раз включить дурака,хотя он таков и есть и снять в последствии ответственность с себя кивая на опрос мол народ так захотел,механизм отслеживания правды кто что сказал,понятно будет у Мертвечука, и какой опрос в итоге выйдет отображая реальную картину тоже можно приугадать
показати весь коментар
13.10.2020 12:43 Відповісти
Какой опрос? в период пандемии, объявляет за несколько дней до т.з. опроса, вопросы не известные, ни донести, ни понять, ни осмыслить его "вопросы" за такой короткий период не возможно, оно - Зеленое чмо, живет в своей скорлупе и вылупиться из нее не в состоянии... - забовталось и воняє... на всю Украину и Европу...
показати весь коментар
13.10.2020 12:44 Відповісти
Можно провести... с одним единственным вопросом: Куда бы нам (которые сделали всех вместе) еще можно сходить? - известные три места не предлагать, там все досконально изучено...
показати весь коментар
13.10.2020 12:45 Відповісти
Двадцать пятого октября я задам тебе пять вопросов:
1. У меня было четыре яблока, у Пети шоколадная фабрика. Кто убил Эрику?
2. Пасленовые. Кто они.
3. Концепция осуществления компактного тороида термоядерного реактора ITER для холодного синтеза ядер изотопа урана-238.
4. *****, на#уй я во все это вляпался... Жил бы себе спокойной с Ленкой в Испании. Игрался бы в свой квартал. Постил фоточки из спортзала. А так и рожа раздулась, и делать хрен его знает что теперь. Е#учий Беня. Так подставил, так подставил.
5. Где деньги, Зин.
показати весь коментар
13.10.2020 12:49 Відповісти
показати весь коментар
13.10.2020 12:51 Відповісти
Це просто фарисейство. Опитування ні дочого не зобов'язує ладу, такі опитування якщо так потрібно Зеленському виконають з мінімальною похибкою соціологі з незаплямованою репутацією тим більше коли їм не ставлять завдання брехати. Тому ці опитування є просто недоречні, інше діло референдум це коли треба втілювати в життя бажання більшості громадян наприклад по питанню подажу землі, вільного володіння зброєю, подання води до Криму, проетку внесення проправок чи навіть нових проектів Конституції тощо. У цьому ж разі коли психологи поставлять питання - Ви за мир на Донбасі, (але не уточнять якою ціною) то Зеленський скаже потім, Ну ось народ за мир! і ми капітулювали... , або - ви за те щоб землю можна було купити. І тут скаже ось бачите наш народ -За! Ми і виконали його волю і продали всю землю в Оман.
показати весь коментар
13.10.2020 12:53 Відповісти
Все правильно. Статус опитування поза законом, як і фінансування. До того ж, на скільки це, ускладнить підрахунок?
показати весь коментар
13.10.2020 12:57 Відповісти
Слєдітє за рукамі! ))
показати весь коментар
13.10.2020 12:57 Відповісти
зелёные гниды
показати весь коментар
13.10.2020 13:04 Відповісти
ПРЕДЛАГАЮ - на все вопросы Зели ответить "НЕТ"!
показати весь коментар
13.10.2020 13:12 Відповісти
А може просто українською "на прутень"? І нехай мендель кумекає чий довший або товщий...
показати весь коментар
13.10.2020 13:20 Відповісти
При подсчётах это будет "о" вместо "-1"....
показати весь коментар
13.10.2020 15:37 Відповісти
Ну тоді як в самій математичній країні пишуть на парканах - ікс, ігрек і хитрий математичний символ через весь опитувальний лист. Розмашисто і твердою рукою!
показати весь коментар
13.10.2020 17:26 Відповісти
Ну, эти зелёные просто обнаглели - они, видите ли, решили узнать мнение народа! Это низко, подло, мерзко, оскорбительно и недопустимо! Ну, ничего - Порошенко придёт и порядок наведёт! Кстати, катера отремонтировали, а они всё ещё не в Мариуполе. Экипажи ждут-не дождутся, когда Порошенко снова отдаст им приказ: "Вперёд! В плен или пасть смертью храбрых!
показати весь коментар
13.10.2020 13:30 Відповісти
Дякую Голосу за державницьку позицію
показати весь коментар
13.10.2020 13:48 Відповісти
а в принципе - пусть нелох проводит свой опрос, а как только начнет кукарекать про "так решил нарид" - можно начинать процедуру выноса этого скота с Банковой на Лукьяновскую за систематическое нарушение конституции и законов Украины и за госизмену
показати весь коментар
13.10.2020 14:02 Відповісти
Вот заскулили! Давай ЗЕ не робей!
показати весь коментар
13.10.2020 15:11 Відповісти
Кира должна выступить с заявлением, что враг Порошенко
показати весь коментар
13.10.2020 16:14 Відповісти
Свои полномочия, согласно Конституции Украины, Президент Украины, Премьер-министр Украины и ВСЕ остальные должностные лица, осуществляют исключительно в пределах предоставленных полномочий. Никому из должностных лиц не предоставлено право менять нормы законов. Закон Украины "Про місцеві вибори" не предусматривает проведение каких либо дополнительных опросов на избирательных участках во время проведения голосования. Каждый гражданин Украины обязан поставить в известность правоохранительные органы о совершенном или готовящемся преступлении (нарушении действующего законодательства). Поэтому каждый гражданин Украины обязан, заметив нарушение законодательства в виде "социальных опросов, пробников референдумов и других неоговоренных Законом Украины "Про місцеві вибори", вызвать полицию и задокументировать правонарушение с привлечение глав, секретарей и членов избирательных комиссий к уголовной ответственности
показати весь коментар
13.10.2020 18:36 Відповісти
это не голос, это писк.
показати весь коментар
13.10.2020 21:00 Відповісти
опрос в виде экзит-пола законен. зрада нэма.
показати весь коментар
14.10.2020 04:49 Відповісти
 
 