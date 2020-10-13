"Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України, - "Голос"
Партія "Голос" попереджає президента Володимира Зеленського про неприпустимість використання незаконного "опитування" в день місцевих виборів 25 жовтня в російських інтересах.
Про це йдеться в заяві політсили, передає Цензор.НЕТ.
"Дотепер спроби ініціювати подібні "опитування" здійснювались у Верховній Раді президентською партією, і були заблоковані через очевидну мету реалізувати кремлівський сценарій щодо Донбасу. Відтак, партія "Голос" розглядає ініціативу президента Володимира Зеленського щодо "псевдореферендуму" як потенційну загрозу національним інтересам України. У будь-якому разі подібні "опитування" порушують виборче законодавство, а також протирічать міжнародним стандартам демократичних виборів", - йдеться в заяві.
"Будь-яке "загальне опитування" людей – це або вибори, або референдум. "Опитування" в день виборів — це величезний ризик і загроза вплинути на думку людей. Це спосіб легітимізувати небезпечні рішення, які має в планах офіс президента. Зокрема, про особливий статус Донбасу, або про "зійтися посередині" з агресором. Важливо не саме опитування, а як буде сформульовано питання. Вони вже хотіли це зробити без окремого закону про референдум, коли хотіли наділити ЦВК повноваженням проводити опитування. А але ми не дали це зробити у вересні. Тепер вони ламають державу через коліно, оголошуючи референдум взагалі без будь-яких законних підстав. Це величезна загроза для безпеки України в часі війни", - заявив нардеп Роман Лозинський.
Раніше Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Разом з тим, в ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського.
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Вот тебе мои пять вопросов.
1. Почему ты бросил умирать Ярослава Журавля?
2. Сколько лично тебе занесли, чтобы забрать деньги с коронавирусного фонда и устроить «Большую стройку», минуя тендерные процедуры?
3. Почему в стране, где президент официальный долларовый миллионер, копеечная пенсия?
4. Сколько раз в день, в твой кабинет заходит российский «крот»?
5. Как тебе спится имея статус «дважды потерпевший»?
Друзья, задавайте на своих аккаунтах вопросы президенту. Уважим Зеленского. Поможем ему услышать глас народа.
https://twitter.com/golub
Mikhail Golub
@golub
·https://twitter.com/golub/status/1315941127846088705 36 мин
Игнорируйте этот незаконный опрос зелёной власти. Эти черти еще нас к России так присоединят.
1.Коли?
2.Ти?
3.Вже?
4.Підеш?
5.*****?
Либо быть свободной страной(liberty, понятие отторгаемое "русским миром", где даже слова под это нет специального), либо под пяткой, колонией с местными князьками из ОПЗЖ и СН.
1. У меня было четыре яблока, у Пети шоколадная фабрика. Кто убил Эрику?
2. Пасленовые. Кто они.
3. Концепция осуществления компактного тороида термоядерного реактора ITER для холодного синтеза ядер изотопа урана-238.
4. *****, на#уй я во все это вляпался... Жил бы себе спокойной с Ленкой в Испании. Игрался бы в свой квартал. Постил фоточки из спортзала. А так и рожа раздулась, и делать хрен его знает что теперь. Е#учий Беня. Так подставил, так подставил.
5. Где деньги, Зин.