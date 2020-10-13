Зеленський оголосив про проведення 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування, на якому громадянам буде запропоновано відповісти на п'ять запитань.

"25 жовтня на виборчій дільниці я поставлю тобі п'ять важливих запитань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаємося з друзями, батьками або таксистами, про те, про що раніше нас ніколи не питали. П'ять важливих запитань, щоб дізнатися твою думку", - сказав Зеленський у відеозверненні, оприлюдненому у вівторок вранці в ефірі низки українських телеканалів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Говорячи про те, які будуть запропоновані запитання, він сказав: "Про це пізніше".

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Він зазначив, що зараз Верховна Рада готується закріпити такий "важливий механізм", як народовладдя на законодавчому рівні.

Як відомо, на 25 жовтня в Україні заплановані місцеві вибори.