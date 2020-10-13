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Зеленський оголосив про проведення 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування, на якому громадянам буде запропоновано відповісти на п'ять запитань.

"25 жовтня на виборчій дільниці я поставлю тобі п'ять важливих запитань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаємося з друзями, батьками або таксистами, про те, про що раніше нас ніколи не питали. П'ять важливих запитань, щоб дізнатися твою думку", - сказав Зеленський у відеозверненні, оприлюдненому у вівторок вранці в ефірі низки українських телеканалів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Говорячи про те, які будуть запропоновані запитання, він сказав: "Про це пізніше".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чверть українців не знають дати найближчих місцевих виборів, - опитування

Він зазначив, що зараз Верховна Рада готується закріпити такий "важливий механізм", як народовладдя на законодавчому рівні.

Як відомо, на 25 жовтня в Україні заплановані місцеві вибори.

Автор: 

Зеленський Володимир (24589) місцеві вибори (1366) опитування (1986)


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Топ коментарі
+112
Знаете ..я никогда не думал что увижу президента тупее януковича.

никогда не говори никогда (с)
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13.10.2020 09:45 Відповісти
+98
А я задам этому ослу всего один вопрос....каким законом Украины регламентируется этот опрос на избирательных участках во время выборов..??
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13.10.2020 09:43 Відповісти
+86
ПНХ,Зеленый !!!
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13.10.2020 09:43 Відповісти
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https://starshinazapasa.livejournal.com/1247289.html Двадцать пятого октября я задам тебе пять вопросов:1. У Вовы было четыре яблока, у Пети шоколадная фабрика. Кто убил Эрику?2. Пасленовые. Кто они. Где они? Где я? Кто здесь?3. Концепция осуществления компактного тороида термоядерного реактора ITER для холодного синтеза ядер изотопа урана-238.4. *****, ***** я во все это вляпался... Жил бы себе спокойно с Ленкой в Испании. Игрался бы в свой квартал. Постил фоточки из спортзала. А так и рожа раздулась, и делать хрен его знает что теперь. ****** Беня. Так подставил, так подставил.5. Бурум бурим бурари, Ха-фа-на-на, Амаре кукарелла, ша-ла-ла-ла6. Где деньги, Зин.
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13.10.2020 17:34 Відповісти
Зеленський оголосив про проведення 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань" - Цензор.НЕТ 7606
Думка більшості завжди помилкова, бо воно різнорідне і складається з дуже різних суб'єктів! Так як в складі цієї більшості на жаль присутня просто величезна кількість різних ідіотів.
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13.10.2020 17:46 Відповісти
Если желаете служить будущему, не бойтесь оставаться в меньшинстве.
Шимон Перес
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14.10.2020 01:41 Відповісти
https://fill.com.ua/video/0695881f4f08548f0a7ae1821abb2e3d.mp4
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13.10.2020 18:02 Відповісти
Тикай свому єрмаку, зечувирло!
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13.10.2020 18:07 Відповісти
Зеля, пiдтримую! Порохоботы оборзели. Значит ты прав!
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13.10.2020 18:11 Відповісти
Почему оборзели? "Оборзевший"- это жаргонное осмелевший, обнаглевший, распоясавшийся...
Здесь уместнее термин- "горят пердаки". Учитесь правильно троллить порохоботов.)
А что касается того, что делает Зеленский, то к сожалению, по факту, ничего он не делает. От того и подгорает у порохоботов, что хотели бы, что бы на его месте ничего не делал Порошенко.
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13.10.2020 18:53 Відповісти
дебіл чого ти мені тикаєш??? Чмо лохануте-дебільно-промосковське
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13.10.2020 18:31 Відповісти
Обьявляю! 25-го будет опрос! Но какие вопросы - не скажу...
В этом весь Зе! - это его сущность. Недалёкий и пустопорожний. Пшик.
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13.10.2020 18:33 Відповісти
Свои полномочия, согласно Конституции Украины, Президент Украины, Премьер-министр Украины и ВСЕ остальные должностные лица, осуществляют исключительно в пределах предоставленных полномочий. Никому из должностных лиц не предоставлено право менять нормы законов. Закон Украины "Про місцеві вибори" не предусматривает проведение каких либо дополнительных опросов на избирательных участках во время проведения голосования. Каждый гражданин Украины обязан поставить в известность правоохранительные органы о совершенном или готовящемся преступлении (нарушении действующего законодательства). Поэтому каждый гражданин Украины обязан, заметив нарушение законодательства в виде "социальных опросов, пробников референдумов и других неоговоренных Законом Украины "Про місцеві вибори", вызвать полицию и задокументировать правонарушение с привлечение глав, секретарей и членов избирательных комиссий к уголовной ответственности
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13.10.2020 18:36 Відповісти
Ты, парень, нам не тыкай, а то сломаешь - чем тогда на рояле играть будешь?
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13.10.2020 19:09 Відповісти
а за яким законом він буде проводити так зване опитування? і чи знає про відповідальність через 3,5 років, якщо не раніше?
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13.10.2020 19:27 Відповісти
Зеленський оголосив про проведення 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань" - Цензор.НЕТ 7473
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13.10.2020 19:33 Відповісти
Зе-чмо все не прийде до тями. ))

панове, визвiть шмарклi санiтарiв. воно ж небезпечне для суспiльства...
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13.10.2020 19:34 Відповісти
Пошло ты на... клавиши.
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13.10.2020 19:34 Відповісти
Зеленський оголосив про проведення 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань" - Цензор.НЕТ 2347
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13.10.2020 19:39 Відповісти
вiслюк, просто йди в сраку.
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13.10.2020 19:40 Відповісти
Твой опрос в дальнейшем может перерасти в твой допрос..
Думай -ЗЕ, думай, если мозги ещё остались.
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13.10.2020 19:44 Відповісти
и получишь один ответ, иди на.., в Ростов
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13.10.2020 19:45 Відповісти
Зеленський оголосив про проведення 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань" - Цензор.НЕТ 3292
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13.10.2020 19:51 Відповісти
судьба будто нарочно послала в президенты Зеленского для зарождения "дип стейта" в Украине
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13.10.2020 23:57 Відповісти
Мало того , что на этот "опрос" потратятся деньги немалые , так еще и благодаря дебильному "опросу" , да и когда не все разобрались с заполнением бюллетеней на выборах , очереди будут расти на избирательных участках. И это во время роста заболеваемости...
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13.10.2020 19:53 Відповісти
наркоман зеленый обнюхался доместоса с хлором
еще видео где он лижет камеру есть)
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13.10.2020 19:54 Відповісти
Чому ніхто з правників та прокурорів не подає на Зе до суду? Цього виродка з Кривого Рогу треба вже пакувати до в'язниці з конфіскацією і можливо навіть на довічно.
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13.10.2020 20:02 Відповісти
Зеленський оголосив про проведення 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань" - Цензор.НЕТ 8649
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13.10.2020 20:07 Відповісти
Нарик со стажем
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13.10.2020 21:08 Відповісти
с рождения
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14.10.2020 00:54 Відповісти
Це ні что інше як проведення агітації у день виборів!!!!!!!!!!!!!!
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13.10.2020 20:08 Відповісти
На будущих выборах главный спрос с термоса, ссыкуна коксовика и гидранта за все те предательские действия по разрушению украинского государства, который он проводит под руководством вернувшихся из мокшанских ибеней обрыгонов дегенератов, гнилых, провонявшихся ФСБшных консервов. Которых финансирует кремлевский параноик людоед. Сотни и сотни вопросов. Начиная с украденных 2600 вагонов зерна из гос. резерва, вывоз за рубеж 900 т. защитных масок во время разгара коронавируса, слив опереции военной котразведки по захвату лугандонских бандитов, которые сбивали самолеты ВСУ.
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13.10.2020 20:13 Відповісти
👍👏100%
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13.10.2020 21:05 Відповісти
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13.10.2020 20:19 Відповісти
Хитрый он . Пар у народа спустить. Просидит все 5 лет спустив в унитаз все что до него достигнуто .
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13.10.2020 20:19 Відповісти
А что было достигнуто? У нас Швейцария была?
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13.10.2020 20:52 Відповісти
Україна у нас була.А зараз можемо втратити.
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13.10.2020 23:05 Відповісти
Клоун йди геть!
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13.10.2020 20:29 Відповісти
Шануймося українці!
Нащо 5 запитань.
Так люди запутаються і результат буде не чіткий.
Два питання:
1.СІБАС-це риба.
2.СІБАС-це команда.
Від мене-2.Бо піймають,і роздеруть зелену жабу...................
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13.10.2020 20:30 Відповісти
https://censor.net/ru/user/464720, Гениально
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13.10.2020 20:41 Відповісти
ЗЕ ПНХ!!!!...сразу получи ответ на все 5
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13.10.2020 20:44 Відповісти
На вопрос :хотите-ли вы досрочные выборы Президента в кратчайшие сроки-я отвечу утвердительно.
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13.10.2020 20:57 Відповісти
А смысл? У Зеленского сейчас нет конкурентов.
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13.10.2020 21:03 Відповісти
настолько хохло малоросский люмпен деградировал шо кроме колуна нет у него лутших вариантов, а ещё ж медведчук
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13.10.2020 22:00 Відповісти
Не понял - Шафир с Мендель до 1-го ноября на Мальдивы уехали? Спросить не у кого?
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13.10.2020 21:45 Відповісти
Кто ты такой, чтобы задавать вопросы? Тебе уже пора отвечать за все содеянное...
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13.10.2020 22:05 Відповісти
Человек должен отвечать на вопросы обдумано. А этот хитрюга не даёт время на обдумывание. Наверно выдаст вопросы вместе с ответами на них.
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13.10.2020 22:41 Відповісти
Я хочу задати питання Зе, чому в Україні… в Одесі ... в школі дівчинка не могла відповісти на Українській ?позор
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13.10.2020 23:27 Відповісти
Это личная инициатива президента??
За какие деньги??
Осваиваем деньги нужные врачам для борьбы с вирусом??
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13.10.2020 23:30 Відповісти
Зеленський досі думає що він президент (розкрита таємниця п'яти секретних питань, про це нижче...)
Зеленський оголосив про проведення 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань" - Цензор.НЕТ 272

https://www.youtube.com/watch?v=X51ZioQTY1k Как поднять рєйтінг СЛУГ? А давай скажєм, что єсли голосуєшь за СЛУГ, получаєшь іммунітєт к коронавірусу.
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13.10.2020 23:33 Відповісти
вопрос первый: "Ку-ку...."
и т.д.

у мальчика ку-куха полностью съехала


люди мрут как мухи, а он квесты устраивает
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13.10.2020 23:49 Відповісти
интересно бы узнать, кто конкретно этот фантазёр, который насоветовал Зеленскому эту бредовую идею....
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13.10.2020 23:51 Відповісти
известно какой!
едет тихо, не спеша, крыша ШЕФИРОМ шурша...
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14.10.2020 01:14 Відповісти
Насколько я понимаю, перед окончательной капитуляцией банде зельцмана-дерьмака нужно прикрыться мнением народа, вот тут и подъехал "опрос", при этом все понимают что "результаты" будут липовые (такие как нужно капитулянтам), и по зомбоящику с утра до ночи будут вещать о том как народ хочет дать лугандону особый статус, да вообще любит пархатых иуд больше жизни.
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14.10.2020 03:07 Відповісти
ЗЕ! Тикай тим з ким траву курив, а не всім людям.
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13.10.2020 23:59 Відповісти
Borys Filatov
Я бы на месте одного человека вместо пяти вопросов задал бы исключительно один: «Что будет с бродячим шапито после того, как оно утратит власть?»
...
Я знаю, что ты меня читаешь.
Вспомни наш разговор между первым и вторым туром.
Тогда я сказал, что когда софиты гаснут и публика перестаёт аплодировать, то она начинает лезть по карманам за гнилыми помидорами и тухлыми яйцами.
Конец дурно пахнущего шоу всегда одинаков.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3402896573125549&id=100002157183088
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14.10.2020 00:16 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000973248746&__cft__[0]=AZURGOaQ18fa491wx_rHTPvArvhn0dR6cvlc0zl1fanrnOdbRbHrM3piVmKeo0OnIN1mOUO1qJDa6PR50YCcvbnQzrWmD_gtJXxCRoeYXgcaOAoEr__d1OfR6AhTQp0ht0o&__tn__=-UC%2CP-R Лариса Васильєва

3 год
·

Мої перші п'ять питань Півшостому:

1) Чи сниться тобі морпіх Ярослав Журавель, якого ти кинув пораненим на палючому сонці вмирати чотири дні без води, їжі й допомоги, а сам жер, пив і селфівся на хрущовській дачі, здаючи ворогу нашу армію?
2) Що ти пообіцяв на таємній зустрічі в Омані під "акомпанемент" збитого для тебе в Ірані літака?
3) Чи ти пришвидшиш відповідь по Ваґнергейту після твоєї з Бакановим зустрічі в UK з очільником британської розвідки МІ-6 паном Річардом Муром?
4) Коли ти даси відповіді на ті ж самі питання, що ти їх на стадіоні задавав президенту Петру Порошенку, вистрибуючи зі штанців?
5) Що такого на тебе мають в архівах ФСБ, що в тебе очі лізуть на лоба від стиснутих ними фаберже?
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14.10.2020 00:19 Відповісти
Гундос задумал опрос
Опрос вызывает вопрос
Вопрос многоголос
Зачем нам этот прохвост?
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14.10.2020 01:14 Відповісти
Мне вот интересно, а кто определяет какие будут вопросы заданы, кем будет гарантирована объективность опроса (хотя бы та же самая защита бланка опроса от подделки), ну и самое главное, а кто заплатит за очередное шоу от клоуна???
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14.10.2020 03:01 Відповісти
Сам факт, что это будет не опрос, каким-нибудь известным соц.центром, где просто огласят результат и точка- типо, хочешь верь- хочешь не верь...) А на участках с должным мониторингом и освещением. Поэтому поддерживаю. Зачем боятся воли народа? Если кто опасается, что народ придерживается другого мнения, чем у 15% население известной партии. То на "обиженных" воду возят- наплевать на них! Другое дело, что это вся процедура нелегитимна в плане всех законодательных норм, но для понимания ситуации что требуется от власти- нужна!
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14.10.2020 03:34 Відповісти
а что за демоверсия... он же пришел во власть без программы... видимо страшный кризис у зеленского... во всем... ему уже нечего говорить...
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14.10.2020 04:07 Відповісти
ЗЕленський публічно оголосив. що має намір і планує порушувати закон України про вибори
шляхом незаконної агітації у день виборів.
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14.10.2020 04:52 Відповісти
опрос волонтёрами в виде экзит-пола не нарушает закон.
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14.10.2020 05:20 Відповісти
Екзит-пол не порушує закон тільки в одному разі: якщо запитують у виборців за кого вони проголосували і то - з можливістю не відповідати.
Інакше це не екзит-пол, а, щонайменше, - незаконна агітація.
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14.10.2020 05:38 Відповісти
а это не незаконная агитация, а опрос на выходе волонтёрами, не хошь - не отвечай, проходи мимо.
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14.10.2020 05:43 Відповісти
"Опрос на вьіходе" з виборчих дільниць може стосуватися тільки питань про ці вибори. Будь-які інші запитання у день виборів на виборчих дільницях - це незаконна агітація.
-----
- Вы проголосуете за ЗЕ, если это позволит потом надбавку к пенсии киевским пенсионерам повысить?

- Здравствуйте, Вы знаете, что преЗЕденту, чтобы Вам улучшить жизнь (надбавку к пенсии увеличить, например), нужна поддержка его ЗЕкоманды в т.ч. на местном уровне? Вы же хотите, чтобы Вам лучше стало жизнь (надбавка к пенсии), да?

- Здравствуйте. Вы хотели бы получать надбавку к пенсии из городского бюджета?

- Здравствуйте. Мы проводим опрос по инициативе преЗЕдента ЗЕЛЕНСКОГО. ПреЗЕденту ЗЕЛЕНСКОМУ, как настоящему СЛУГЕ НАРОДУ, интересно, как у Вас дела, что болит, хотите ли Вы повышения пенсии, есть ли у Вас замечания, пожелания, предложения о том, что надо бы улучшить в Вашем доме, в районе, в городе, в стране...
...
Це все (і тисячі інших можливих варіацій) - це незаконна агітація у день виборів.
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14.10.2020 06:16 Відповісти
угу, только вопросов никто не знает, а остальное - брехня.
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14.10.2020 06:40 Відповісти
придурку, спочатку взнай, що таке екзіт-пол. це тільки опитування про те, за кого виборець проголосував і ніщо інше.
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15.10.2020 23:44 Відповісти
здорово ты само себе лишь о себе написало, на вот прочти ещё раз само себе о себе: "придурку, спочатку взнай, що таке екзіт-пол. це тільки опитування про те, за кого виборець проголосував і ніщо інше."
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18.10.2020 00:34 Відповісти
Нащо чекати 25-го числа?.. Які ще н.. невідомі 5 запитань?.. Чому 5 запитань?..

Я можу зараз свої бажання повідомити:

1. Хочу, щоб державні службовці в Україні не порушували, а виконували закони України, особливо Конституцію України. При цьому закон не вважається чинним, поки не встановлено Конституційним судом України, що дане формулювання цього закону задовольняє вимоги усіх статей Конституції України.

(Відповідно до Конституції України Президент України (зобов'язаний) забезпечувати виконання Конституції України на всій території України, в т.ч. (активно) захищати права громадян та людей без громадянства (на всій території). - Якими засобами? - Про це теж написано в Конституції та законах.)

2. Хочу, щоб усі громадяни України мали хоча б мінімальну, але безумовну і рівну для всіх підтримку - безумовний базовий дохід рівний для всіх громадян - хоча би 200 грн. за місяць, але всім без винятку і без будь-яких умов, окрім одної - наявність правомірно набутого громадянства України.

(Отримання громадянином України громадянства чи підданства (тощо) хоча б одної іншої країни автоматично вважається (будь-якими іншими громадянами України) вираженою не словами, а діями відмовою від громадянства України, яка автоматично вважається задоволеною, тобто, виконаною (з можливістю максимально спрощеної процедури повернення в разі повернення до відсутності громадянства чи підданства іншої країни).)

3. Хочу, щоб обман виборців виборці могли виправити у будь-яку мить, як тільки вони зрозуміли, що кандидат або партія, яким вони віддали делегували (тимчасово позичили право представляти) свій голос (свої інтереси), обманули їх або з інших причин виявилися не спроможні діяти в інтересах даного виборця. Шляхом делегування свого голосу (представництва своїх інтересів) іншому представнику або без представників самостійно голосувати за чи проти проекти будь-яких рішень У БУДЬ-ЯКУ МИТЬ - завдяки тому, що створена і діє
https://continuousdemocracy.blogspot.com/ https://continuousdemocracy.blogspot.com/ https://continuousdemocracy.blogspot.com/ система неперервної демократії - system of continuous democracy
.

Є ще інші бажання у мене, але спочатку ці 3, хоча би, потрібно здійснити.
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14.10.2020 05:28 Відповісти
СМЕШНО И ЗАГАДОЧНО !)
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14.10.2020 05:40 Відповісти
Выбирать евреев у власть .это преступление.конечно если человку не полный дебил он голосовать за их не будет .когда поймут эту истинну тогда и что то поменяется .
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14.10.2020 05:58 Відповісти
Зеленський оголосив про проведення 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань" - Цензор.НЕТ 6385
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14.10.2020 07:29 Відповісти
Сейчас плесень не только фальсифицирует итоги выборов, но еще и итоги опроса населения. Получится так как хотела шмаркля.
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14.10.2020 07:33 Відповісти
оно мне тыкает...? зеленый ПНХ!!!
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14.10.2020 08:14 Відповісти
Пять вопросов Зеленскому-
1.когда посадит петрушку и всех этих "судей Вовков"? Сдаст ли Коломойского американскому правосудию?
2.Когда перестанет деньги укатывать в асфальт,если у нас нет военной боевой авиации,а только советский металлолом?
3.Почему не восстановлена законность с приватизированными незаконно объектами?
4.Почему боится ветеранов АТО и нац. корпус,тогда как нужно наоборот-привлечь их?
5.Когда отзовёт НЕЗАКОННЫЙ с точки зрения конституции закон о продаже земли?
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14.10.2020 08:36 Відповісти
Треба бэню витягувати за яйці (давно в розшуку)-остогидли ці піарні компанії з одоробалом-нічого корисного ця мафія не зробила для України-тільки шкодить.
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14.10.2020 08:53 Відповісти
Наверное, вопрос будет "О ПРОДАЖЕ ЗЕМЛИ" или только расейские вопросы; вопросы,выгодные и сформулированные расеей в ОМАНЕ; вопросы "типа-крымского референдума"??!
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14.10.2020 09:04 Відповісти
Заигрались в учителя.... Задавать вопросы....Задавать вопросы , должны мы Вам, граждани Украины . Пусть каждый украинец , задаст Вам 5 вопросов. Думаю ,что их будет больше чем 1000
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14.10.2020 09:08 Відповісти
Баранов не спрашивают как их стричь, кому и почем продать затем шерсть! Если им решили дать проблеять "МЕ-Е-Е" , то здесь явный подвох - не верьте КОЗЛУ-ПРОВАКАТОРУ, он в итоге приведет вас на живодерню!

Хотя для кого я это пишу, овцы глупы и невежественны и думать не умеют!
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14.10.2020 09:09 Відповісти
Это не законно. Это Вам выборы , а не соцопрос. Боитесь что пошлют н... Ваших соцопросов Вот и пытаются прилепится к бюллетени.Только это не пройдёт.Вопросы которые будут там наверняка о войне ,Крыму, медицине, гражданстве и о власти .
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14.10.2020 09:23 Відповісти
щодо президентів кравчука, кучми.ющенка питання щодо їх загальноосвітньої грамотості не виникало. Перші сумніви в в грамотності почали виникати за часи януковича. де апофеозом стало написання слова профессор. ну а в наявності атестата про середню освіту, диплома про вищу освіту у нинішнього виникають сумніви. А згубний вплив на Зеленського в цій, так сказати, частині мають такі дохтора правничих наук, як Портной, перший зам Разумкова молодшого, генпрокурорша, та ще ряд "доцентів з кандидатами". Прийде час і виникне необхідність перевірити їх дипломи про вищу освіту та дисертації на наявність плагіату. А на даний час зупинити плату за наукове звання особам, якеі не займаються викладацькою діяльністю. А то Стефанчук крім твердої ставки отримує ще 40 відсотків доплати за наукове звання і разом з тим підбрює ясне сонечко на вчинення кримінально караних дій. Він сам же нічого не підписував. Це буде різновидом конституційної реформи 2010 року імені бездипломного Андрія. А по простому часу мало, що б по приколюватись з Олександровича, він же говорив, я не дох.
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14.10.2020 09:27 Відповісти
Зеленський оголосив про проведення 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань" - Цензор.НЕТ 4572
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14.10.2020 09:36 Відповісти
Уважаемый МЕЕ-Е-Е . Это у вас бараны и овцы . по этому Вы и убежали с Луганска в Канаду😊 Овца отбилась от стада🐏🐏🐏🐏🐏🐑🐑🐑🐑 Вам там наверняка не легко , цены на недвижимость там заоблачные (в Торонто),жизнь дорогая..Так что не дерзите ( назвав нас баранами), поблудите ,и назад ,в своё стадо вернётесь .
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14.10.2020 09:38 Відповісти
Не надо нам никаких опросов....
Зеленський оголосив про проведення 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань" - Цензор.НЕТ 7723
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14.10.2020 10:03 Відповісти
Краще задай собі питаннячко: "Чому я сів у крісло Президента?". Саме не "служити" народу України, а сісти. Громадянине Ви просто протираєте штанці!!! Прийде час і нарід спитає:"А що ви зробили?"
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14.10.2020 10:45 Відповісти
бєня -скороспіл розважається:перше питання народив і тепер регоче на всю Україну-хіба на вас нема Бога?Це злочин а не прікол бєні.
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15.10.2020 08:45 Відповісти
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