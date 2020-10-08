Чверть українців не знають дати найближчих місцевих виборів, - опитування

Чверть українців досі не знають, коли відбудуться найближчі місцеві вибори.

Про це свідчать результати "четвертої хвилі" опитування "Моніторинг місцевих виборів 2020: Україна", проведеного з 4 по 7 жовтня Соціологічною групою "Рейтинг".

Так, 58% опитаних знають, що вибори відбудуться 25 жовтня, ще 14% відповіли, що вибори пройдуть в цьому місяці, 2% назвали інший місяць і число. Водночас 26% виборців взагалі не знають дати голосування або ж не змогли дати відповідь.

Також соціологи заявили про зростання обізнаності громадян про місцеві вибори.

Так, зазначається, що в середині вересня лише третина знали точну дату місцевих виборів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партій на місцевих виборах: "Слуга народу" - 17,2%, ОПЗЖ - 12,6%, ЄС - 11,7%, "Батьківщина" - 7,5%, "За майбутнє" - 7,2%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Крім того, "четверта хвиля" опитування продемонструвала, що 20% виборців знають, за якою системою пройдуть місцеві вибори (у вересні таких було 13%). 26% визнали свою часткову обізнаність з цього питання. У той же час понад половині (55%) українців нічого про це невідомо.