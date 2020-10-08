УКР
Новини
Чверть українців не знають дати найближчих місцевих виборів, - опитування

Чверть українців досі не знають, коли відбудуться найближчі місцеві вибори.

Про це свідчать результати "четвертої хвилі" опитування "Моніторинг місцевих виборів 2020: Україна", проведеного з 4 по 7 жовтня Соціологічною групою "Рейтинг".

Так, 58% опитаних знають, що вибори відбудуться 25 жовтня, ще 14% відповіли, що вибори пройдуть в цьому місяці, 2% назвали інший місяць і число. Водночас 26% виборців взагалі не знають дати голосування або ж не змогли дати відповідь.

Також соціологи заявили про зростання обізнаності громадян про місцеві вибори.

Так, зазначається, що в середині вересня лише третина знали точну дату місцевих виборів.

Крім того, "четверта хвиля" опитування продемонструвала, що 20% виборців знають, за якою системою пройдуть місцеві вибори (у вересні таких було 13%). 26% визнали свою часткову обізнаність з цього питання. У той же час понад половині (55%) українців нічого про це невідомо.

Автор: 

+3
Не было бы сейчас тупых свиней у корыта, если бы не бараны у урн в 2019 году.
08.10.2020 13:20 Відповісти
+2
Четверть украинцев не знают дату ближайших местных выборов, - опрос - Цензор.НЕТ 4007
08.10.2020 13:17 Відповісти
+2
Пліснява влада сподівається наловити рибки у мутній воді...
08.10.2020 13:17 Відповісти
не знаю і не хочу знати....
08.10.2020 13:09 Відповісти
Не было бы сейчас тупых свиней у корыта, если бы не бараны у урн в 2019 году.
08.10.2020 13:20 Відповісти
и в 2014
08.10.2020 13:25 Відповісти
Чверть українців не знають дати найближчих місцевих виборів, - опитування - Цензор.НЕТ 3389
08.10.2020 14:22 Відповісти
))))))14% ответили-выборы в этом месяце,2% назвали другой месяц и число...а 26% избирателей,скотиняки ,вообще не знают когда выборы))))вот шо я только что прочитала...
08.10.2020 13:12 Відповісти
Пліснява влада сподівається наловити рибки у мутній воді...
08.10.2020 13:17 Відповісти
Четверть украинцев не знают дату ближайших местных выборов, - опрос - Цензор.НЕТ 4007
08.10.2020 13:17 Відповісти
Я тоже не знаю
08.10.2020 13:27 Відповісти
Как только кто-либо говорит о делах государства: «Что мне до этого?» - следует считать, что государство погибло.
Жан Жак Руссо
08.10.2020 13:31 Відповісти
А половина лохтората забывает за кого оно голосило, сразу как вылезет из кабинки голосования.
15.10.2020 05:54 Відповісти
 
 