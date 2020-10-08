РУС
957 11

Четверть украинцев не знают дату ближайших местных выборов, - опрос

Четверть украинцев до сих пор не знают, когда состоятся ближайшие местные выборы.

Об этом свидетельствуют результаты "четвертой волны" опроса "Мониторинг местных выборов 2020: Украина", проведенного с 4 по 7 октября Социологической группой "Рейтинг".

Так, 58% опрошенных знают, что выборы состоятся 25 октября, еще 14% ответили, что выборы пройдут в этом месяце, 2% назвали другой месяц и число. В то же время 26% избирателей вообще не знают даты голосования или же затруднились с ответом.

В то же время социологи заявили о росте осведомленности граждан о местных выборах.

Так, отмечается, что в середине сентября лишь треть знали точную дату местных выборов.

Кроме того, "четвертая волна" опроса продемонстрировала, что 20% избирателей знают, по какой системе пройдут местные выборы (в сентябре таких было 13%). 26% признали свою частичную осведомленность по этому вопросу. В то же время более половине (55%) украинцам ничего об этом неизвестно.

Топ комментарии
+3
Не было бы сейчас тупых свиней у корыта, если бы не бараны у урн в 2019 году.
08.10.2020 13:20 Ответить
+2
08.10.2020 13:17 Ответить
+2
Пліснява влада сподівається наловити рибки у мутній воді...
08.10.2020 13:17 Ответить
не знаю і не хочу знати....
08.10.2020 13:09 Ответить
08.10.2020 13:20 Ответить
и в 2014
08.10.2020 13:25 Ответить
Чверть українців не знають дати найближчих місцевих виборів, - опитування - Цензор.НЕТ 3389
08.10.2020 14:22 Ответить
))))))14% ответили-выборы в этом месяце,2% назвали другой месяц и число...а 26% избирателей,скотиняки ,вообще не знают когда выборы))))вот шо я только что прочитала...
08.10.2020 13:12 Ответить
08.10.2020 13:17 Ответить
08.10.2020 13:17 Ответить
Я тоже не знаю
08.10.2020 13:27 Ответить
Как только кто-либо говорит о делах государства: «Что мне до этого?» - следует считать, что государство погибло.
Жан Жак Руссо
08.10.2020 13:31 Ответить
А половина лохтората забывает за кого оно голосило, сразу как вылезет из кабинки голосования.
15.10.2020 05:54 Ответить
 
 