Четверть украинцев не знают дату ближайших местных выборов, - опрос

Четверть украинцев до сих пор не знают, когда состоятся ближайшие местные выборы.

Об этом свидетельствуют результаты "четвертой волны" опроса "Мониторинг местных выборов 2020: Украина", проведенного с 4 по 7 октября Социологической группой "Рейтинг".

Так, 58% опрошенных знают, что выборы состоятся 25 октября, еще 14% ответили, что выборы пройдут в этом месяце, 2% назвали другой месяц и число. В то же время 26% избирателей вообще не знают даты голосования или же затруднились с ответом.

В то же время социологи заявили о росте осведомленности граждан о местных выборах.

Так, отмечается, что в середине сентября лишь треть знали точную дату местных выборов.

Кроме того, "четвертая волна" опроса продемонстрировала, что 20% избирателей знают, по какой системе пройдут местные выборы (в сентябре таких было 13%). 26% признали свою частичную осведомленность по этому вопросу. В то же время более половине (55%) украинцам ничего об этом неизвестно.

