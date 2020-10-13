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Новини Місцеві вибори-2020
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ЦВК нічого не знає про всеукраїнське опитування Зеленського, - пресслужба

ЦВК нічого не знає про всеукраїнське опитування Зеленського, - пресслужба

Центральна виборча комісія поки не веде жодних підготовчих робіт до проведення всеукраїнського опитування, яке сьогодні анонсував президент Володимир Зеленський.

Про це в коментарі "КП в Україні" сказав керівник пресслужби ЦВК Костянтин Хівренко, передає Цензор.НЕТ.

"Мені не відомо, про що говорив і що анонсував президент. Звертайтеся до пресслужби Офісу Президента. На сьогодні ЦВК готується до проведення місцевих виборів і проміжних парламентських виборів у 208 мажоритарному окрузі", - сказав Костянтин Хівренко.

При цьому він не став уточнювати, скільки потрібно часу ЦВК, щоб організувати всеукраїнське опитування. Тобто чи зможе Центрвиборчком провести опитування 25 жовтня, якщо 13 жовтня одержить відповідне розпорядження від президента.

"Я не відповідаю на запитання, які починаються з "якщо". Буде формалізований факт, тоді і буде предмет коментаря", - додав Хівренко.

Також читайте: Якщо у виборця симптоми застуди, він може проголосувати в окремій кабінці, - ЦВК

13 жовтня Володимир Зеленський записав звернення до українців. У ньому він закликав співгромадян прийти на вибори і анонсував 5 "важливих запитань" до кожного.

Автор: 

Зеленський Володимир (24595) місцеві вибори (1366) опитування (1987) ЦВК (1177) Хівренко (1)


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Топ коментарі
+28
Зеленський ще сам не знає які будуть питання, путін ще не прислав перелік.
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13.10.2020 12:17 Відповісти
+20
Цик просто не в тій реальності, колумбійське борошно вам в поміч.)))
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13.10.2020 12:10 Відповісти
+17
лохи, видосы смотреть вовремя нужно!
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13.10.2020 12:11 Відповісти
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Цик просто не в тій реальності, колумбійське борошно вам в поміч.)))
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13.10.2020 12:10 Відповісти
Зеленський ще сам не знає які будуть питання, путін ще не прислав перелік.
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13.10.2020 12:17 Відповісти
Он сам до телесуфлера не в курсе был.
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13.10.2020 12:55 Відповісти
на самом деле зеленский давно умер, его телесную оболочку используют инопланетяне
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13.10.2020 16:16 Відповісти
Можливо після президентських виборів і забув, що існує так інституція як ЦВК.
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14.10.2020 08:15 Відповісти
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14.10.2020 09:38 Відповісти
НЕЗАКОННАЯ АГИТАЦИЯ !
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13.10.2020 12:26 Відповісти
"криминальная статья, дело молодежное"
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13.10.2020 12:27 Відповісти
Вовка - юрист.

Вовка выше каких-то там законов.
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13.10.2020 12:45 Відповісти
юридическую науку оно где изучало? в КВНе на паРаше? по молодости, в начале 2000-х под столом отсасывая заказчикам-свинособакам на обосРашке, на разных корпоративах и по саунам? там, что ли? в каких сферах шмаркля таки специЯлист?

ЦВК нічого не знає про всеукраїнське опитування Зеленського, - пресслужба - Цензор.НЕТ 8284
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13.10.2020 15:02 Відповісти
його не палять з Кремля, тільки дваши цей шанс провести цей АПРОС . Візит до МІ-6 у Лондоні без Єрамка у свиті і усе прискорив.
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13.10.2020 12:47 Відповісти
Після виборів в Америці можуть ще запросити в ЦРУ чи ФБР.
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14.10.2020 08:17 Відповісти
Вот такой фокус чпокус получился)))
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13.10.2020 12:11 Відповісти
лохи, видосы смотреть вовремя нужно!
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13.10.2020 12:11 Відповісти
Потом скажет, что пошутил
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13.10.2020 12:12 Відповісти
вырвали с контекста? (это фишка-коронка из последних политтехнологий зелешобла))))
ну или "не так поняли"))))
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13.10.2020 12:21 Відповісти
«Дежурная» «отмазка» «ЗЕ-депутатов», когда язык работает быстрее мыслей в голове, а их «поймали за язык» - «Мои слова вырваны из контекста!…».
Бедный контекст. Они за год его в клочья порвали, В контексте уже места живого нет из-за этих клоунов.
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14.10.2020 09:19 Відповісти
После того как действие кокса пройдёт.
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13.10.2020 12:26 Відповісти
вовка просто закинулся неслабо, вот и понесло на опросы
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13.10.2020 12:13 Відповісти
Подумаешь, кто их спрашивать будет? Бумажки с вопросами из-за поребрика завезут. Делов то...
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13.10.2020 12:13 Відповісти
а слабо им уже сегодня заглянуть в результаты этого будущего опроса? ))
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13.10.2020 12:15 Відповісти
Слабо, ибо ответы будут аналогичны ответам российского пенсионера про Путина и ёлочку.
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14.10.2020 08:38 Відповісти
Дурной гнусавый гном-он и в Африке-дурной гнусавый гном.
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13.10.2020 12:16 Відповісти
По тебе видно
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13.10.2020 12:18 Відповісти
Один из немногих оставшихся здесь зебилов?
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13.10.2020 12:21 Відповісти
Вава на видосике говорит "я задам тебе 5 вопросов".
Может, это он к Ленке обращается через телевизор?
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13.10.2020 12:17 Відповісти
- Кума, в мене до Вас три питання...

- В жопу не дам !

- Ну тоді два.
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13.10.2020 12:47 Відповісти
Кто б удивился бы)))
Брехло **** ......
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13.10.2020 12:19 Відповісти
Слышь ты,Вася,иди сюда. Надо кое шо у тебя спросить. Вы прослушали всеукраинский опрос Зеленского.
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13.10.2020 12:19 Відповісти
та шож такое? чего сразу Вася?? а ???
ЦИК ничего не знает о всеукраинском опросе Зеленского, - пресс-служба - Цензор.НЕТ 3507

...
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13.10.2020 12:22 Відповісти
"Косой , Косой - как что , так сразу Косой ! " (с)
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13.10.2020 12:54 Відповісти
просто новая "трава" накрыла гиДранта)))))
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13.10.2020 12:20 Відповісти
Он курнул, глаза закрыл-и тут..мысля пришла..
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13.10.2020 12:22 Відповісти
Реально-он в неадекватном состоянии и нуждается в длительном лечении.
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13.10.2020 12:22 Відповісти
при чем в закрытом учреждении
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13.10.2020 12:23 Відповісти
Опрос так опрос - я за эвтаназию пациента
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13.10.2020 12:33 Відповісти
Полная вентиляция легких - полная !
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13.10.2020 12:55 Відповісти
А шо такоє ЦИК України на фоні вказівки з Кремля для упоротого?
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13.10.2020 12:23 Відповісти
Как всегда шмаркля придумал како-то бред. Его никогда не интересовало мнение народа. А тут вдруг 5 вопросов. Вспомните сколько петиций подписали президенту люди, и по сколько десятков тысяч людей их подписывало. Он хоть одну петицию удовлетворил? Мы даже не знаем читал ли он их.
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13.10.2020 12:24 Відповісти
Мнение народа его вААще не интересовало - в данном случае он , как обычно , и на законы клал и продолжает на пианине "играть" свою любимую кантату ...
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13.10.2020 12:59 Відповісти
Это что-то больше напоминает еврейский развод: и не референдум, и не голосование. А потом будет президент и его слуги размахивать результатами этого "базар-опроса" как флагом, отстаивая свой интерес. Это игра краплеными картами. Лучше каждому из нас отказаться от участия в этом балагане, а просто проголосовать на выборах. А опросы пусть проводят социологи потом.
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13.10.2020 12:24 Відповісти
так и есть, но вот что прикажете делать, если "опросник" зЭ-преступника включат в оин бланк с избирательным бюлетнем. Не заполните графы Вы - это с радостью вместо Вас сделают местные члены комиссии. Заполните - будет как в Крыму : похер, что против, главное своим участием Вы легализовали не предусмотренную ни одним Законом Украины vox populi зелемойского кодла
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13.10.2020 13:23 Відповісти
абы что ляпнуть...украинцы и так получат не один бланк, минимум два будет, и опросник, если он будет, будет отдельно
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14.10.2020 09:37 Відповісти
Зато не скучно, каждый день новый зашквар.
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13.10.2020 12:29 Відповісти
МІ-6 у Лондоні дало вказівку упоротому викинути Єрмака - Вовка виконує його останнє побажання від уХйла .
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13.10.2020 12:30 Відповісти
Это будет большим секретом от ЦИК во время избирательной компании.
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13.10.2020 12:32 Відповісти
Назначать какую-то лабуду,называемую "опросом",из 5-ти пунктов,менее чем за две недели до его проведения,с неизвестной формулировкой самих вопросов,не имеющих абсолютно никаких законных оснований...Это просто-будни тяжело больного,в психическом плане человека,срочно нуждающегося в госпитализации в учреждении закрытого типа.
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13.10.2020 12:32 Відповісти
"Не согласен с действиями власти", - сегодня ночью ветеран Микитенко совершил самосожжение на Майдане, сейчас он в коме.

Дочь пострадавшего рассказала, что мотивы отца сугубо политические: разведение войск на линии разграничения и ползучая оккупация Россией.
Он был абсолютно в трезвой памяти, чётко осознавал, что делает, а перед этим безуспешно пытался привлечь внимание общественности через соцсети !
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13.10.2020 12:36 Відповісти
Крім питання статуса цього опитування мене ще цікавить на скільки це затягне весь виборчий процес в особливості підрахунки голосів. Там і так завжди з цим проблема.
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13.10.2020 12:37 Відповісти
1) Нельзя задавать вопросы в день выборов
2) Нельзя делать референдум не озвучив вопросы заранее
3) Нельзя делать референдум за 5 дней до выборов, вопросы и подготовка начинаются за 0.5-2 года заранее.
Попыхи очень смазивают на попытку протащить кремлевский план ДО окончания выборов в США любой ценой.
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13.10.2020 12:38 Відповісти
Схоже, що їм все "льзя", пруть як барани на нові ворота. Хто ж це там такий погонич?
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14.10.2020 08:21 Відповісти
Вопрос - кто будет считать эти опросники? ЦИК или стороники партии? кто будет наблюдателем при подсчете? Я ХОЧУ чтоб это были представители европейских стран, комиссия от официального ЕС, а не сборище сторонников СН или ОПЗЖ.
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13.10.2020 12:39 Відповісти
ЕС - это Европейский союз, а не партия Порошенко.Я не хочу чтоб подсчет был от партий представленных у нас.
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13.10.2020 12:40 Відповісти
Годами не в те газеты скручивал, вот терь и получаем дождь из букв, слогов, обрывков избитых клише и " вырв из конст" с ветерком паранои.
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13.10.2020 12:47 Відповісти
крыса мечется
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13.10.2020 13:02 Відповісти
ЦВК нічого не знає про всеукраїнське опитування Зеленського, - пресслужба - Цензор.НЕТ 8830
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13.10.2020 13:09 Відповісти
сколько дерьма зеленого вылезло
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13.10.2020 14:03 Відповісти
Так нерозумні виборці в 2019 році самі дріжджі вкинули. Вот процес і пішов.
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14.10.2020 08:23 Відповісти
Ну картинка, ну иностранные буквы, суть то в чём?
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13.10.2020 14:08 Відповісти
Для дебилов - ни в чем
Для всех остальных - это замещающий текст в дизайнерских шаблонах, который потом меняется на текст клиента.
Данный плакат наглядно демонстрирует не только безмозглость зелёных кандидатов, но и обслуживающих их дизайнеров (как вариант дизайнер прикололся )
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13.10.2020 14:54 Відповісти
и если к тому же еще и молчит о полной незаконности этой преступной инициативы зЭ-осла - значит является соучастником данного преступления в полном составе.
ЦИК, в случае нарушения избирательного законодательства, ОБЯЗАНА обратиться в правохранительные органы о готовящемся преступлении
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13.10.2020 13:18 Відповісти
Какой то аниматор. У меня к тебе пять вопросов, угадай какие, не скажу, а я угадаю твои пять ответов. Весело же как!
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13.10.2020 13:29 Відповісти
Я против продажи земли, братанию с путинскими свино-собаками, воровству-нет. Медведчука и свору- в петлю или изгнать из страны. Развивать собственную промышленность. И в пределах учреждений общаться только на УКРАИНСКОМ языке. А за пределами- на любом ином!
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13.10.2020 13:57 Відповісти
Какой тебе еще промышленности не хватает?
Съездь в Кривой Рог, Запорожье, Каменское (Днепродзержинкс) - и охреней от тамошней экологии от "промышленности"
Высокодоходные и экологически чистые направления надо развивать! В Индии например 50 миллионов программистов - больше чем населения в Украине.
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13.10.2020 14:57 Відповісти
да ты стратег, однако странно, что не упомянул тезис, что мы должны стать великой аграрной державой
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14.10.2020 09:40 Відповісти
ЦВК нічого не знає про всеукраїнське опитування Зеленського, - пресслужба - Цензор.НЕТ 8712 https://censor.net/ru/user/446311
https://censor.net/ru/user/443755 промышленность Макс , это высоко точные технологии , чистые комнаты , пятиосные CNC , лазерные станки и т. д. Не путать с Азотом в Днепродыме ЦВК нічого не знає про всеукраїнське опитування Зеленського, - пресслужба - Цензор.НЕТ 8712
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14.10.2020 09:41 Відповісти
а может он спросит, не пойти ли ему нах? А то ведь уйти всё-равно придется, коли Байден президент
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13.10.2020 14:04 Відповісти
Это просто наш полудурок решил сам без Ермака порулить страной и никому об этом не сказал.
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13.10.2020 14:07 Відповісти
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14.10.2020 09:48 Відповісти
ЦИК - а кто такой Зеленский?
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13.10.2020 14:08 Відповісти
неизвестно
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13.10.2020 14:29 Відповісти
Пора возвращать Сєрьогу "Підрахуй!"-я.
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13.10.2020 14:45 Відповісти
"Опытный" юрист Зе прокинул всех на том чем он играл на рояле и его действия вызывают вопрос в здравости его состоянии и его окружения а также психологическом состоянии или уже все планка у товарищей запала
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13.10.2020 15:27 Відповісти
Нужно создать сайт референдумов и на нем люди будут писать петиции к народу и которые петиции будут набирать достаточно голосов большинства, то те петиции, будут приняты, как закон! Это и будут настоящие референдумы и народовластие! А то что они хотят делать, с вопросами из офиса президента, то это не референдумы, это фуфло и развод, это брехня и манипуляция...
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13.10.2020 16:38 Відповісти
Такие опросы не мешало бы проводит каждый месяц, чтобы знать мнение народа. Респект Зеленскому!
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13.10.2020 17:24 Відповісти
)))))))))
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13.10.2020 20:37 Відповісти
Нікуди більше гроші витрачати?
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14.10.2020 08:25 Відповісти
Во как порохоботы засуетились. Значит Зеля попал в самую точку!
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13.10.2020 17:25 Відповісти
сьгодні прокуратор- завтра підслідний прокуратури
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13.10.2020 20:06 Відповісти
ЦВК нічого не знає про всеукраїнське опитування Зеленського, - пресслужба - Цензор.НЕТ 4805
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13.10.2020 20:11 Відповісти
менше спати потрібно!!!
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13.10.2020 20:23 Відповісти
Зеленский , ты шо опять подливу хочешь впарить , Украинцам , не боишься
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13.10.2020 21:20 Відповісти
https://censor.net/ru/user/7290 Вы имеете ввиду анальное отверстие Я не порохобот
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13.10.2020 21:24 Відповісти
Він мав на увазі, що попав пальцем в небо.
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14.10.2020 08:28 Відповісти
https://censor.net/ru/user/443755 промышленность Макс , это высоко точные технологии , чистые комнаты , пятиосные CNC , лазерные станки и т. д. Не путать с Азотом в Днепродыме
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13.10.2020 21:29 Відповісти
Все в них не славабогу! ЦВК зеленського не знає про опитування зеленського.
ЦВК нічого не знає про всеукраїнське опитування Зеленського, - пресслужба - Цензор.НЕТ 979
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13.10.2020 22:01 Відповісти
Зеленский, как президент, имеет право на общение с народом
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13.10.2020 22:17 Відповісти
Это не референдум, это опрос. Спрашивать разрешение или ставить в известность ЦИК не обязательно
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13.10.2020 22:19 Відповісти
Невже соцопитувань мало?
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14.10.2020 08:31 Відповісти
Перед нами пример еще одного слишком порядочного президента. Воё по пословице ни одно доброе дело не проходит безнаказанно. Вон все предыдущие сами стали миллиардерами и родственников пристроили. И ничего
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13.10.2020 22:25 Відповісти
А правда, що в цих палатках для опитування, якщо ТИ проголосував за СЛУГ, то отримаєш імунітет від коронавірусу? https://www.youtube.com/watch?v=X51ZioQTY1k
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13.10.2020 23:49 Відповісти
И роди богатыря, мне к исходу октября...*)
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14.10.2020 03:27 Відповісти
>>> 13.10.20 12:30 ЦВК нічого не знає про всеукраїнське опитування Зеленського, - пресслужба

?

Дуже дивно! - В такому разі я знаю трішки більше ніж ЦВК, а саме - наступне:

Будь-які організовані будь-якою політичною силою масові акції або заходи у день виборів, які не пов'язані з завданням з'ясувати об'єктивні результати саме цих виборів,

- ЦЕ є ПОЛІТИЧНА АГІТАЦІЯ на користь цієї політичної сили!

Законом України про вибори ПОЛІТИЧНА АГІТАЦІЯ (на користь будь-якої політичної сили) У ДЕНЬ ВИБОРІВ ЗАБОРОНЕНА.
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14.10.2020 04:03 Відповісти
 
 