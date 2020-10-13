ЦВК нічого не знає про всеукраїнське опитування Зеленського, - пресслужба
Центральна виборча комісія поки не веде жодних підготовчих робіт до проведення всеукраїнського опитування, яке сьогодні анонсував президент Володимир Зеленський.
Про це в коментарі "КП в Україні" сказав керівник пресслужби ЦВК Костянтин Хівренко, передає Цензор.НЕТ.
"Мені не відомо, про що говорив і що анонсував президент. Звертайтеся до пресслужби Офісу Президента. На сьогодні ЦВК готується до проведення місцевих виборів і проміжних парламентських виборів у 208 мажоритарному окрузі", - сказав Костянтин Хівренко.
При цьому він не став уточнювати, скільки потрібно часу ЦВК, щоб організувати всеукраїнське опитування. Тобто чи зможе Центрвиборчком провести опитування 25 жовтня, якщо 13 жовтня одержить відповідне розпорядження від президента.
"Я не відповідаю на запитання, які починаються з "якщо". Буде формалізований факт, тоді і буде предмет коментаря", - додав Хівренко.
13 жовтня Володимир Зеленський записав звернення до українців. У ньому він закликав співгромадян прийти на вибори і анонсував 5 "важливих запитань" до кожного.
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Вовка выше каких-то там законов.
ну или "не так поняли"))))
Бедный контекст. Они за год его в клочья порвали, В контексте уже места живого нет из-за этих клоунов.
Может, это он к Ленке обращается через телевизор?
- В жопу не дам !
- Ну тоді два.
Брехло **** ......
...
Дочь пострадавшего рассказала, что мотивы отца сугубо политические: разведение войск на линии разграничения и ползучая оккупация Россией.
Он был абсолютно в трезвой памяти, чётко осознавал, что делает, а перед этим безуспешно пытался привлечь внимание общественности через соцсети !
2) Нельзя делать референдум не озвучив вопросы заранее
3) Нельзя делать референдум за 5 дней до выборов, вопросы и подготовка начинаются за 0.5-2 года заранее.
Попыхи очень смазивают на попытку протащить кремлевский план ДО окончания выборов в США любой ценой.
Для всех остальных - это замещающий текст в дизайнерских шаблонах, который потом меняется на текст клиента.
Данный плакат наглядно демонстрирует не только безмозглость зелёных кандидатов, но и обслуживающих их дизайнеров (как вариант дизайнер прикололся )
ЦИК, в случае нарушения избирательного законодательства, ОБЯЗАНА обратиться в правохранительные органы о готовящемся преступлении
Съездь в Кривой Рог, Запорожье, Каменское (Днепродзержинкс) - и охреней от тамошней экологии от "промышленности"
Высокодоходные и экологически чистые направления надо развивать! В Индии например 50 миллионов программистов - больше чем населения в Украине.
https://censor.net/ru/user/443755 промышленность Макс , это высоко точные технологии , чистые комнаты , пятиосные CNC , лазерные станки и т. д. Не путать с Азотом в Днепродыме
?
Дуже дивно! - В такому разі я знаю трішки більше ніж ЦВК, а саме - наступне:
Будь-які організовані будь-якою політичною силою масові акції або заходи у день виборів, які не пов'язані з завданням з'ясувати об'єктивні результати саме цих виборів,
- ЦЕ є ПОЛІТИЧНА АГІТАЦІЯ на користь цієї політичної сили!
Законом України про вибори ПОЛІТИЧНА АГІТАЦІЯ (на користь будь-якої політичної сили) У ДЕНЬ ВИБОРІВ ЗАБОРОНЕНА.