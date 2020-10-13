ЦВК нічого не знає про всеукраїнське опитування Зеленського, - пресслужба

Центральна виборча комісія поки не веде жодних підготовчих робіт до проведення всеукраїнського опитування, яке сьогодні анонсував президент Володимир Зеленський.

Про це в коментарі "КП в Україні" сказав керівник пресслужби ЦВК Костянтин Хівренко, передає Цензор.НЕТ.

"Мені не відомо, про що говорив і що анонсував президент. Звертайтеся до пресслужби Офісу Президента. На сьогодні ЦВК готується до проведення місцевих виборів і проміжних парламентських виборів у 208 мажоритарному окрузі", - сказав Костянтин Хівренко.

При цьому він не став уточнювати, скільки потрібно часу ЦВК, щоб організувати всеукраїнське опитування. Тобто чи зможе Центрвиборчком провести опитування 25 жовтня, якщо 13 жовтня одержить відповідне розпорядження від президента.

"Я не відповідаю на запитання, які починаються з "якщо". Буде формалізований факт, тоді і буде предмет коментаря", - додав Хівренко.

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13 жовтня Володимир Зеленський записав звернення до українців. У ньому він закликав співгромадян прийти на вибори і анонсував 5 "важливих запитань" до кожного.