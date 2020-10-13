ЦИК ничего не знает о всеукраинском опросе Зеленского, - пресс-служба
Центральная избирательная комиссия пока не ведет никаких подготовительных работ к проведению всеукраинского опроса, который сегодня анонсировал президент Владимир Зеленский.
Об этом в комментарии "КП в Украине" сказал руководитель пресс-службы ЦИК Константин Хивренко, передает Цензор.НЕТ.
"Мне не известно, о чем говорил и что анонсировал президент. Обращайтесь в пресс-службу Офиса президента. На сегодняшний день ЦИК готовится к проведению местных выборов и промежуточных парламентских выборов в 208 мажоритарном округе, - сказал Константин Хивренко.
При этом он не стал уточнять, сколько нужно времени ЦИК, чтобы организовать всеукраинский опрос. То есть, сможет ли Центризбирком провести опрос 25 октября, если 13 октября получит соответствующее распоряжение от президента.
"Я не отвечаю на вопросы, которые начинаются с "если". Будет формализованный факт, тогда и будет предмет комментария", - добавил Хивренко.
13 октября Владимир Зеленский записал обращение к украинцам. В нем он призвал сограждан прийти на выборы и анонсировал 5 "важных вопросов" к каждому.
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Вовка выше каких-то там законов.
ну или "не так поняли"))))
Бедный контекст. Они за год его в клочья порвали, В контексте уже места живого нет из-за этих клоунов.
Может, это он к Ленке обращается через телевизор?
- В жопу не дам !
- Ну тоді два.
Брехло **** ......
...
Дочь пострадавшего рассказала, что мотивы отца сугубо политические: разведение войск на линии разграничения и ползучая оккупация Россией.
Он был абсолютно в трезвой памяти, чётко осознавал, что делает, а перед этим безуспешно пытался привлечь внимание общественности через соцсети !
2) Нельзя делать референдум не озвучив вопросы заранее
3) Нельзя делать референдум за 5 дней до выборов, вопросы и подготовка начинаются за 0.5-2 года заранее.
Попыхи очень смазивают на попытку протащить кремлевский план ДО окончания выборов в США любой ценой.
Для всех остальных - это замещающий текст в дизайнерских шаблонах, который потом меняется на текст клиента.
Данный плакат наглядно демонстрирует не только безмозглость зелёных кандидатов, но и обслуживающих их дизайнеров (как вариант дизайнер прикололся )
ЦИК, в случае нарушения избирательного законодательства, ОБЯЗАНА обратиться в правохранительные органы о готовящемся преступлении
Съездь в Кривой Рог, Запорожье, Каменское (Днепродзержинкс) - и охреней от тамошней экологии от "промышленности"
Высокодоходные и экологически чистые направления надо развивать! В Индии например 50 миллионов программистов - больше чем населения в Украине.
https://censor.net/ru/user/443755 промышленность Макс , это высоко точные технологии , чистые комнаты , пятиосные CNC , лазерные станки и т. д. Не путать с Азотом в Днепродыме
?
Дуже дивно! - В такому разі я знаю трішки більше ніж ЦВК, а саме - наступне:
Будь-які організовані будь-якою політичною силою масові акції або заходи у день виборів, які не пов'язані з завданням з'ясувати об'єктивні результати саме цих виборів,
- ЦЕ є ПОЛІТИЧНА АГІТАЦІЯ на користь цієї політичної сили!
Законом України про вибори ПОЛІТИЧНА АГІТАЦІЯ (на користь будь-якої політичної сили) У ДЕНЬ ВИБОРІВ ЗАБОРОНЕНА.