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Новости Местные выборы-2020
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ЦИК ничего не знает о всеукраинском опросе Зеленского, - пресс-служба

ЦИК ничего не знает о всеукраинском опросе Зеленского, - пресс-служба

Центральная избирательная комиссия пока не ведет никаких подготовительных работ к проведению всеукраинского опроса, который сегодня анонсировал президент Владимир Зеленский.

Об этом в комментарии "КП в Украине" сказал руководитель пресс-службы ЦИК Константин Хивренко, передает Цензор.НЕТ.

"Мне не известно, о чем говорил и что анонсировал президент. Обращайтесь в пресс-службу Офиса президента. На сегодняшний день ЦИК готовится к проведению местных выборов и промежуточных парламентских выборов в 208 мажоритарном округе, - сказал Константин Хивренко.

При этом он не стал уточнять, сколько нужно времени ЦИК, чтобы организовать всеукраинский опрос. То есть, сможет ли Центризбирком провести опрос 25 октября, если 13 октября получит соответствующее распоряжение от президента.

"Я не отвечаю на вопросы, которые начинаются с "если". Будет формализованный факт, тогда и будет предмет комментария", - добавил Хивренко.

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13 октября Владимир Зеленский записал обращение к украинцам. В нем он призвал сограждан прийти на выборы и анонсировал 5 "важных вопросов" к каждому.

Зеленский Владимир (21096) местные выборы (2752) опрос (2870) ЦИК (3644) Хивренко (1)


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Топ комментарии
+28
Зеленський ще сам не знає які будуть питання, путін ще не прислав перелік.
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13.10.2020 12:17 Ответить
+20
Цик просто не в тій реальності, колумбійське борошно вам в поміч.)))
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13.10.2020 12:10 Ответить
+17
лохи, видосы смотреть вовремя нужно!
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13.10.2020 12:11 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Цик просто не в тій реальності, колумбійське борошно вам в поміч.)))
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13.10.2020 12:10 Ответить
Зеленський ще сам не знає які будуть питання, путін ще не прислав перелік.
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13.10.2020 12:17 Ответить
Он сам до телесуфлера не в курсе был.
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13.10.2020 12:55 Ответить
на самом деле зеленский давно умер, его телесную оболочку используют инопланетяне
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13.10.2020 16:16 Ответить
Можливо після президентських виборів і забув, що існує так інституція як ЦВК.
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14.10.2020 08:15 Ответить
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14.10.2020 09:38 Ответить
НЕЗАКОННАЯ АГИТАЦИЯ !
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13.10.2020 12:26 Ответить
"криминальная статья, дело молодежное"
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13.10.2020 12:27 Ответить
Вовка - юрист.

Вовка выше каких-то там законов.
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13.10.2020 12:45 Ответить
юридическую науку оно где изучало? в КВНе на паРаше? по молодости, в начале 2000-х под столом отсасывая заказчикам-свинособакам на обосРашке, на разных корпоративах и по саунам? там, что ли? в каких сферах шмаркля таки специЯлист?

ЦВК нічого не знає про всеукраїнське опитування Зеленського, - пресслужба - Цензор.НЕТ 8284
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13.10.2020 15:02 Ответить
його не палять з Кремля, тільки дваши цей шанс провести цей АПРОС . Візит до МІ-6 у Лондоні без Єрамка у свиті і усе прискорив.
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13.10.2020 12:47 Ответить
Після виборів в Америці можуть ще запросити в ЦРУ чи ФБР.
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14.10.2020 08:17 Ответить
Вот такой фокус чпокус получился)))
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13.10.2020 12:11 Ответить
лохи, видосы смотреть вовремя нужно!
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13.10.2020 12:11 Ответить
Потом скажет, что пошутил
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13.10.2020 12:12 Ответить
вырвали с контекста? (это фишка-коронка из последних политтехнологий зелешобла))))
ну или "не так поняли"))))
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13.10.2020 12:21 Ответить
«Дежурная» «отмазка» «ЗЕ-депутатов», когда язык работает быстрее мыслей в голове, а их «поймали за язык» - «Мои слова вырваны из контекста!…».
Бедный контекст. Они за год его в клочья порвали, В контексте уже места живого нет из-за этих клоунов.
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14.10.2020 09:19 Ответить
После того как действие кокса пройдёт.
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13.10.2020 12:26 Ответить
вовка просто закинулся неслабо, вот и понесло на опросы
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13.10.2020 12:13 Ответить
Подумаешь, кто их спрашивать будет? Бумажки с вопросами из-за поребрика завезут. Делов то...
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13.10.2020 12:13 Ответить
а слабо им уже сегодня заглянуть в результаты этого будущего опроса? ))
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13.10.2020 12:15 Ответить
Слабо, ибо ответы будут аналогичны ответам российского пенсионера про Путина и ёлочку.
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14.10.2020 08:38 Ответить
Дурной гнусавый гном-он и в Африке-дурной гнусавый гном.
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13.10.2020 12:16 Ответить
По тебе видно
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13.10.2020 12:18 Ответить
Один из немногих оставшихся здесь зебилов?
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13.10.2020 12:21 Ответить
Вава на видосике говорит "я задам тебе 5 вопросов".
Может, это он к Ленке обращается через телевизор?
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13.10.2020 12:17 Ответить
- Кума, в мене до Вас три питання...

- В жопу не дам !

- Ну тоді два.
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13.10.2020 12:47 Ответить
Кто б удивился бы)))
Брехло **** ......
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13.10.2020 12:19 Ответить
Слышь ты,Вася,иди сюда. Надо кое шо у тебя спросить. Вы прослушали всеукраинский опрос Зеленского.
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13.10.2020 12:19 Ответить
та шож такое? чего сразу Вася?? а ???
ЦИК ничего не знает о всеукраинском опросе Зеленского, - пресс-служба - Цензор.НЕТ 3507

...
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13.10.2020 12:22 Ответить
"Косой , Косой - как что , так сразу Косой ! " (с)
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13.10.2020 12:54 Ответить
просто новая "трава" накрыла гиДранта)))))
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13.10.2020 12:20 Ответить
Он курнул, глаза закрыл-и тут..мысля пришла..
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13.10.2020 12:22 Ответить
Реально-он в неадекватном состоянии и нуждается в длительном лечении.
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13.10.2020 12:22 Ответить
при чем в закрытом учреждении
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13.10.2020 12:23 Ответить
Опрос так опрос - я за эвтаназию пациента
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13.10.2020 12:33 Ответить
Полная вентиляция легких - полная !
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13.10.2020 12:55 Ответить
А шо такоє ЦИК України на фоні вказівки з Кремля для упоротого?
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13.10.2020 12:23 Ответить
Как всегда шмаркля придумал како-то бред. Его никогда не интересовало мнение народа. А тут вдруг 5 вопросов. Вспомните сколько петиций подписали президенту люди, и по сколько десятков тысяч людей их подписывало. Он хоть одну петицию удовлетворил? Мы даже не знаем читал ли он их.
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13.10.2020 12:24 Ответить
Мнение народа его вААще не интересовало - в данном случае он , как обычно , и на законы клал и продолжает на пианине "играть" свою любимую кантату ...
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13.10.2020 12:59 Ответить
Это что-то больше напоминает еврейский развод: и не референдум, и не голосование. А потом будет президент и его слуги размахивать результатами этого "базар-опроса" как флагом, отстаивая свой интерес. Это игра краплеными картами. Лучше каждому из нас отказаться от участия в этом балагане, а просто проголосовать на выборах. А опросы пусть проводят социологи потом.
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13.10.2020 12:24 Ответить
так и есть, но вот что прикажете делать, если "опросник" зЭ-преступника включат в оин бланк с избирательным бюлетнем. Не заполните графы Вы - это с радостью вместо Вас сделают местные члены комиссии. Заполните - будет как в Крыму : похер, что против, главное своим участием Вы легализовали не предусмотренную ни одним Законом Украины vox populi зелемойского кодла
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13.10.2020 13:23 Ответить
абы что ляпнуть...украинцы и так получат не один бланк, минимум два будет, и опросник, если он будет, будет отдельно
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14.10.2020 09:37 Ответить
Зато не скучно, каждый день новый зашквар.
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13.10.2020 12:29 Ответить
МІ-6 у Лондоні дало вказівку упоротому викинути Єрмака - Вовка виконує його останнє побажання від уХйла .
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13.10.2020 12:30 Ответить
Это будет большим секретом от ЦИК во время избирательной компании.
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13.10.2020 12:32 Ответить
Назначать какую-то лабуду,называемую "опросом",из 5-ти пунктов,менее чем за две недели до его проведения,с неизвестной формулировкой самих вопросов,не имеющих абсолютно никаких законных оснований...Это просто-будни тяжело больного,в психическом плане человека,срочно нуждающегося в госпитализации в учреждении закрытого типа.
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13.10.2020 12:32 Ответить
"Не согласен с действиями власти", - сегодня ночью ветеран Микитенко совершил самосожжение на Майдане, сейчас он в коме.

Дочь пострадавшего рассказала, что мотивы отца сугубо политические: разведение войск на линии разграничения и ползучая оккупация Россией.
Он был абсолютно в трезвой памяти, чётко осознавал, что делает, а перед этим безуспешно пытался привлечь внимание общественности через соцсети !
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13.10.2020 12:36 Ответить
Крім питання статуса цього опитування мене ще цікавить на скільки це затягне весь виборчий процес в особливості підрахунки голосів. Там і так завжди з цим проблема.
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13.10.2020 12:37 Ответить
1) Нельзя задавать вопросы в день выборов
2) Нельзя делать референдум не озвучив вопросы заранее
3) Нельзя делать референдум за 5 дней до выборов, вопросы и подготовка начинаются за 0.5-2 года заранее.
Попыхи очень смазивают на попытку протащить кремлевский план ДО окончания выборов в США любой ценой.
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13.10.2020 12:38 Ответить
Схоже, що їм все "льзя", пруть як барани на нові ворота. Хто ж це там такий погонич?
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14.10.2020 08:21 Ответить
Вопрос - кто будет считать эти опросники? ЦИК или стороники партии? кто будет наблюдателем при подсчете? Я ХОЧУ чтоб это были представители европейских стран, комиссия от официального ЕС, а не сборище сторонников СН или ОПЗЖ.
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13.10.2020 12:39 Ответить
ЕС - это Европейский союз, а не партия Порошенко.Я не хочу чтоб подсчет был от партий представленных у нас.
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13.10.2020 12:40 Ответить
Годами не в те газеты скручивал, вот терь и получаем дождь из букв, слогов, обрывков избитых клише и " вырв из конст" с ветерком паранои.
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13.10.2020 12:47 Ответить
крыса мечется
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13.10.2020 13:02 Ответить
ЦВК нічого не знає про всеукраїнське опитування Зеленського, - пресслужба - Цензор.НЕТ 8830
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13.10.2020 13:09 Ответить
сколько дерьма зеленого вылезло
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13.10.2020 14:03 Ответить
Так нерозумні виборці в 2019 році самі дріжджі вкинули. Вот процес і пішов.
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14.10.2020 08:23 Ответить
Ну картинка, ну иностранные буквы, суть то в чём?
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13.10.2020 14:08 Ответить
Для дебилов - ни в чем
Для всех остальных - это замещающий текст в дизайнерских шаблонах, который потом меняется на текст клиента.
Данный плакат наглядно демонстрирует не только безмозглость зелёных кандидатов, но и обслуживающих их дизайнеров (как вариант дизайнер прикололся )
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13.10.2020 14:54 Ответить
и если к тому же еще и молчит о полной незаконности этой преступной инициативы зЭ-осла - значит является соучастником данного преступления в полном составе.
ЦИК, в случае нарушения избирательного законодательства, ОБЯЗАНА обратиться в правохранительные органы о готовящемся преступлении
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13.10.2020 13:18 Ответить
Какой то аниматор. У меня к тебе пять вопросов, угадай какие, не скажу, а я угадаю твои пять ответов. Весело же как!
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13.10.2020 13:29 Ответить
Я против продажи земли, братанию с путинскими свино-собаками, воровству-нет. Медведчука и свору- в петлю или изгнать из страны. Развивать собственную промышленность. И в пределах учреждений общаться только на УКРАИНСКОМ языке. А за пределами- на любом ином!
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13.10.2020 13:57 Ответить
Какой тебе еще промышленности не хватает?
Съездь в Кривой Рог, Запорожье, Каменское (Днепродзержинкс) - и охреней от тамошней экологии от "промышленности"
Высокодоходные и экологически чистые направления надо развивать! В Индии например 50 миллионов программистов - больше чем населения в Украине.
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13.10.2020 14:57 Ответить
да ты стратег, однако странно, что не упомянул тезис, что мы должны стать великой аграрной державой
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14.10.2020 09:40 Ответить
ЦВК нічого не знає про всеукраїнське опитування Зеленського, - пресслужба - Цензор.НЕТ 8712 https://censor.net/ru/user/446311
https://censor.net/ru/user/443755 промышленность Макс , это высоко точные технологии , чистые комнаты , пятиосные CNC , лазерные станки и т. д. Не путать с Азотом в Днепродыме ЦВК нічого не знає про всеукраїнське опитування Зеленського, - пресслужба - Цензор.НЕТ 8712
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14.10.2020 09:41 Ответить
а может он спросит, не пойти ли ему нах? А то ведь уйти всё-равно придется, коли Байден президент
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13.10.2020 14:04 Ответить
Это просто наш полудурок решил сам без Ермака порулить страной и никому об этом не сказал.
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13.10.2020 14:07 Ответить
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14.10.2020 09:48 Ответить
ЦИК - а кто такой Зеленский?
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13.10.2020 14:08 Ответить
неизвестно
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13.10.2020 14:29 Ответить
Пора возвращать Сєрьогу "Підрахуй!"-я.
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13.10.2020 14:45 Ответить
"Опытный" юрист Зе прокинул всех на том чем он играл на рояле и его действия вызывают вопрос в здравости его состоянии и его окружения а также психологическом состоянии или уже все планка у товарищей запала
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13.10.2020 15:27 Ответить
Нужно создать сайт референдумов и на нем люди будут писать петиции к народу и которые петиции будут набирать достаточно голосов большинства, то те петиции, будут приняты, как закон! Это и будут настоящие референдумы и народовластие! А то что они хотят делать, с вопросами из офиса президента, то это не референдумы, это фуфло и развод, это брехня и манипуляция...
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13.10.2020 16:38 Ответить
Такие опросы не мешало бы проводит каждый месяц, чтобы знать мнение народа. Респект Зеленскому!
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13.10.2020 17:24 Ответить
)))))))))
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13.10.2020 20:37 Ответить
Нікуди більше гроші витрачати?
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14.10.2020 08:25 Ответить
Во как порохоботы засуетились. Значит Зеля попал в самую точку!
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13.10.2020 17:25 Ответить
сьгодні прокуратор- завтра підслідний прокуратури
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13.10.2020 20:06 Ответить
ЦВК нічого не знає про всеукраїнське опитування Зеленського, - пресслужба - Цензор.НЕТ 4805
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13.10.2020 20:11 Ответить
менше спати потрібно!!!
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13.10.2020 20:23 Ответить
Зеленский , ты шо опять подливу хочешь впарить , Украинцам , не боишься
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13.10.2020 21:20 Ответить
https://censor.net/ru/user/7290 Вы имеете ввиду анальное отверстие Я не порохобот
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13.10.2020 21:24 Ответить
Він мав на увазі, що попав пальцем в небо.
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14.10.2020 08:28 Ответить
https://censor.net/ru/user/443755 промышленность Макс , это высоко точные технологии , чистые комнаты , пятиосные CNC , лазерные станки и т. д. Не путать с Азотом в Днепродыме
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13.10.2020 21:29 Ответить
Все в них не славабогу! ЦВК зеленського не знає про опитування зеленського.
ЦВК нічого не знає про всеукраїнське опитування Зеленського, - пресслужба - Цензор.НЕТ 979
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13.10.2020 22:01 Ответить
Зеленский, как президент, имеет право на общение с народом
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13.10.2020 22:17 Ответить
Это не референдум, это опрос. Спрашивать разрешение или ставить в известность ЦИК не обязательно
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13.10.2020 22:19 Ответить
Невже соцопитувань мало?
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14.10.2020 08:31 Ответить
Перед нами пример еще одного слишком порядочного президента. Воё по пословице ни одно доброе дело не проходит безнаказанно. Вон все предыдущие сами стали миллиардерами и родственников пристроили. И ничего
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13.10.2020 22:25 Ответить
А правда, що в цих палатках для опитування, якщо ТИ проголосував за СЛУГ, то отримаєш імунітет від коронавірусу? https://www.youtube.com/watch?v=X51ZioQTY1k
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13.10.2020 23:49 Ответить
И роди богатыря, мне к исходу октября...*)
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14.10.2020 03:27 Ответить
>>> 13.10.20 12:30 ЦВК нічого не знає про всеукраїнське опитування Зеленського, - пресслужба

?

Дуже дивно! - В такому разі я знаю трішки більше ніж ЦВК, а саме - наступне:

Будь-які організовані будь-якою політичною силою масові акції або заходи у день виборів, які не пов'язані з завданням з'ясувати об'єктивні результати саме цих виборів,

- ЦЕ є ПОЛІТИЧНА АГІТАЦІЯ на користь цієї політичної сили!

Законом України про вибори ПОЛІТИЧНА АГІТАЦІЯ (на користь будь-якої політичної сили) У ДЕНЬ ВИБОРІВ ЗАБОРОНЕНА.
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14.10.2020 04:03 Ответить
 
 