ЦИК ничего не знает о всеукраинском опросе Зеленского, - пресс-служба

Центральная избирательная комиссия пока не ведет никаких подготовительных работ к проведению всеукраинского опроса, который сегодня анонсировал президент Владимир Зеленский.

Об этом в комментарии "КП в Украине" сказал руководитель пресс-службы ЦИК Константин Хивренко, передает Цензор.НЕТ.

"Мне не известно, о чем говорил и что анонсировал президент. Обращайтесь в пресс-службу Офиса президента. На сегодняшний день ЦИК готовится к проведению местных выборов и промежуточных парламентских выборов в 208 мажоритарном округе, - сказал Константин Хивренко.

При этом он не стал уточнять, сколько нужно времени ЦИК, чтобы организовать всеукраинский опрос. То есть, сможет ли Центризбирком провести опрос 25 октября, если 13 октября получит соответствующее распоряжение от президента.

"Я не отвечаю на вопросы, которые начинаются с "если". Будет формализованный факт, тогда и будет предмет комментария", - добавил Хивренко.

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13 октября Владимир Зеленский записал обращение к украинцам. В нем он призвал сограждан прийти на выборы и анонсировал 5 "важных вопросов" к каждому.