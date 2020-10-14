Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса, который состоится 25 октября.
Об этом Зеленский сообщил в Facebook и опубликовал соответствующее видео, передает Цензор.НЕТ.
"Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах? Приходи 25 октября на избирательный участок и решай!", - сообщил Зеленский.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Вместе с тем, в ЦИК заявили, что ничего не знает о всеукраинском опросе Зеленского. В "Голосе" заявили: "Опрос Зеленского" - потенциальная угроза национальным интересам Украины.
В заявлении Офиса Президента говорится, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.
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1 "нужно ли разогнать депутатов и оставить 100 человек?" (А это невозможно по Конституции, за что конечно же сами депутаты не проголосуют)
2. нужно ли забрать всё у олигархов и раздать все фабрики рабочим и крестьянам? (хе-хе...ну а че?? бабушки заценят, а спроса никакого за враньё.)
3. нужно ли выдать всем по бесплатной квартире и машине в 2050 году (попробуй доживи и что там будет с Украиной, ну а бабушки заценят уже сейчас)) ну итд
Але запитання правильні.
Полная конфискация, а по второму разу стенка.
до выборов озвучит все пять вопросов, по одному в каждом видео, сериал какой-то для лохов
это так тупо, таким способом удерживать внимание публики, но нарид хавает
Неужели большинство украинцев - такие?
Бедная Украина.....