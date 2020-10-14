Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса, который состоится 25 октября.

Об этом Зеленский сообщил в Facebook и опубликовал соответствующее видео, передает Цензор.НЕТ.

"Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах? Приходи 25 октября на избирательный участок и решай!", - сообщил Зеленский.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Вместе с тем, в ЦИК заявили, что ничего не знает о всеукраинском опросе Зеленского. В "Голосе" заявили: "Опрос Зеленского" - потенциальная угроза национальным интересам Украины.

В заявлении Офиса Президента говорится, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

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