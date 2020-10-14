Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування, яке відбудеться 25 жовтня.

Про це Зеленський повідомив у Facebook і опублікував відповідне відео, передає Цензор.НЕТ.

"Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах? Приходь 25 жовтня на виборчу дільницю та вирішуй!" - повідомив Зеленський.

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