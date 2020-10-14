Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування, яке відбудеться 25 жовтня.
Про це Зеленський повідомив у Facebook і опублікував відповідне відео, передає Цензор.НЕТ.
"Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах? Приходь 25 жовтня на виборчу дільницю та вирішуй!" - повідомив Зеленський.
Топ коментарі
+136 ggl chrm
показати весь коментар14.10.2020 14:18
+64 Сергей Яковлев #435776
показати весь коментар14.10.2020 14:18
+63 Злая Одесситка
показати весь коментар14.10.2020 14:29
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1 "нужно ли разогнать депутатов и оставить 100 человек?" (А это невозможно по Конституции, за что конечно же сами депутаты не проголосуют)
2. нужно ли забрать всё у олигархов и раздать все фабрики рабочим и крестьянам? (хе-хе...ну а че?? бабушки заценят, а спроса никакого за враньё.)
3. нужно ли выдать всем по бесплатной квартире и машине в 2050 году (попробуй доживи и что там будет с Украиной, ну а бабушки заценят уже сейчас)) ну итд
Але запитання правильні.
Полная конфискация, а по второму разу стенка.
до выборов озвучит все пять вопросов, по одному в каждом видео, сериал какой-то для лохов
это так тупо, таким способом удерживать внимание публики, но нарид хавает
Неужели большинство украинцев - такие?
Бедная Украина.....