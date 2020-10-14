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Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування, яке відбудеться 25 жовтня.

Про це Зеленський повідомив у Facebook і опублікував відповідне відео, передає Цензор.НЕТ.

"Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах? Приходь 25 жовтня на виборчу дільницю та вирішуй!" - повідомив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турчинов: Опитування 25 жовтня - зловживання владою, яке наражає на небезпеку життя і здоров'я громадян

Автор: 

Зеленський (23659) місцеві вибори (1366) опитування (1924)


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Топ коментарі
+136
Идиот.
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14.10.2020 14:18
+64
Мой отвэт да.только начнем с тебя и твоих покровителей.
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14.10.2020 14:18
+63
Эй вы, 73%, теперь убедились, кого избрали Президентом? Оно совершенно не понимает, что шутит с огромной страной и миллионами людей. Стыд и позор вам за ваш выбор.
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14.10.2020 14:29
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вангую, следующие вопросы будут аля:
1 "нужно ли разогнать депутатов и оставить 100 человек?" (А это невозможно по Конституции, за что конечно же сами депутаты не проголосуют)
2. нужно ли забрать всё у олигархов и раздать все фабрики рабочим и крестьянам? (хе-хе...ну а че?? бабушки заценят, а спроса никакого за враньё.)
3. нужно ли выдать всем по бесплатной квартире и машине в 2050 году (попробуй доживи и что там будет с Украиной, ну а бабушки заценят уже сейчас)) ну итд
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14.10.2020 22:15 Відповісти
Оно вообще идиот, ты еще спроси, хотят ли украинцы большей зарплаты,лучшего медобслуживания. Лучше б дерьмо думало какие суды и судья будут их сажать, судья ВОВК что ли.
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14.10.2020 22:21 Відповісти
НЕ ПОЖИЗЕННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ, А СМЕРТНУЮ КАЗНЬ !!!
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14.10.2020 22:22 Відповісти
Развод лохов
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14.10.2020 22:32 Відповісти
Оно конченное
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14.10.2020 22:33 Відповісти
Вазелин,ответь сначала - ты достоин поцеловать меня в жепу? Да/нет. Ответь, потом будем говорить о рехверендуме. А так твой опрос имеет "те ж підгрунтя" (забув як російською)
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14.10.2020 22:48 Відповісти
Концерти продовжуються?!
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14.10.2020 22:49 Відповісти
Почався другий сезон "Слуги народу"? Чи вірніше реаліті-шоу?
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14.10.2020 23:08 Відповісти
кожного разу як бачу отаку фізіономію "пана" презЕдента, виникає передчуття, що воно зараз або труси зніме, або пронявкає "тыыы кофєє піііть бууудєєшь"..
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14.10.2020 23:35 Відповісти
У вас неудачное сравнение (лагiдне кошенятко и быдлован СИПЛЫЙ).
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15.10.2020 01:01 Відповісти
ВОва походу верит в то, шо Украина - большой КВН, в котором ты просто безнаказано валяешь дурака.
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15.10.2020 00:58 Відповісти
А по правде, в отличии от представлений ранее, теперь КВНщики предстают предо мной тупой массой с набором слов, або фраз, никаким образом не связаных между собой...ТУПОЙ ВОПРОС - и множество на него тупых ответов. НАПРИМЕР: скока весит килограм гвоздей, если от паровоза открутить гайку? Ответ: а нафига мне электровеник , если я не курю... (запасной ответ: а нафига мне мемэндэльша упала). ВОВА, и ты действительно веришь в ту мутотень , которую ты пытаешься затеять?... ЭТО ПРОСТО АБЫРВАЛГ. главное шо янелох тупо верит, даже не подозревая, шо скуден умишкой.
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15.10.2020 01:18 Відповісти
Дешевый популизм и желание еще раз понравится лохам. Ведь никого не сажают из коррупционеров даже по сегодняшнему более мягкому законодательству. Даже в Рашке сажают министров и глав областей а так-же высших силовиков(конечно только двадцатую их часть и для показухи) за коррупцию. В Украине никого и никогда не посадили и при этой власти-точно не посадят
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15.10.2020 01:22 Відповісти
ВОПРОС No 6: ТАк мендельша родила или - то просто вовина злая шутка ?
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15.10.2020 01:33 Відповісти
ВОПРОС No 7 )))))))))) мол, на предстоящих президентских выборах ТЫ проголосуешь за меня или за мертвечука из ОПЗЖ- принеть его в КВЖД(есть мнение, шо к власти может прорватся Порошенко... тю, могут прорваться пророссийские силы) .
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15.10.2020 01:29 Відповісти
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrwXxTEgYdflwcAeQTfzAt.;_ylu=Y29sbwMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1602744901/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3d0KzUvRiyotk/RK=2/RS=0w0UYlg8IsVzT7ENKAprhkdaG9Y- Товарищ Зеленский, до свидания !
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15.10.2020 01:56 Відповісти
ВОПРОС No 8: представителя евролаба по ЗЕсц.кавинню Пальчевского - на довiчне или заставить задекларировать виллу на Майорке?
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15.10.2020 05:13 Відповісти
по приколу посмотрел в википедии трактовку слогана НЕ ПО СЕНЬКЕ ШАПКА - Обычно насмешливое «Не по Сеньке шапка» звучит в адрес человека с амбициями, замахнувшегося на что-то, оказавшееся ему явно не под силу или чего он недостоин.
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15.10.2020 02:41 Відповісти
Дурні знову підтримають Популізм продовжується. Ні. За крадіжку не можна дават пожиттєвий термін. За зраду Батьківщини та массові вбивства так! Президенту можа підійти така стаття до речі.
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15.10.2020 03:38 Відповісти
Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування - Цензор.НЕТ 4496
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15.10.2020 04:40 Відповісти
с возвращением панночко Ведана.
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15.10.2020 05:02 Відповісти
,
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15.10.2020 05:03 Відповісти
Дякую.
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15.10.2020 05:07 Відповісти
Підеш пишеться без м'якого знака по-українськи (з м'яким знаком - пишеться по-російськи).
Але запитання правильні.
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16.10.2020 02:17 Відповісти
Ну, це ж не я писала.
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16.10.2020 03:58 Відповісти
І, якщо вже зовсім за правилами, то - українською. (москальською не рахуємо).
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16.10.2020 06:02 Відповісти
Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування - Цензор.НЕТ 2703
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15.10.2020 04:44 Відповісти
марковка для зебланов
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15.10.2020 05:07 Відповісти
А шо, собственно говоря, случилось? Чё все так взбеленились? Всё идёт своим чередом так, как и должно быть: у падлючего ЗЕлёносопельного БлаЗЕня просел рейтинг, надоевшие дурацкие видосики пипл не хавает и ЗЕ-кловун придумал новую кловунаду - видосики заменить опросиком в тщетной надежде - а вдруг кто-то схавает? И схавают. Как и положено любому кловуну, ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь превратил державу в КВН, в котором «весёлые» - это олигархи, «слуги народа», топ-менеджмеры государственных предприятий и монополий, ещё кое-кто. «Весёлые» и схавают, но их всё меньше и меньше. А остальным, особенно пенсионерам и прочим социально незащищённым, приходится быть «находчивыми», шобы ненароком не сдохнуть во всё более непригодной для нормальной жизни Украине. Вопрос в том, когда «находчивым» надоест быть «терпилами» и они врежут ЗЕ-фигляру дэбэлый пендель промеж субтильных полужопий так, шобы утлая дупчёнка раскололась пополам, шобы ЗЕ-паяц не то, шо тилипком на рояле не смог музицировать, а и элементарно пердануть было нечем?
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15.10.2020 06:14 Відповісти
опитування з ціллю підняття довіри, не має нічого спільного з прямою демократією, в країні, де жодного корупціонера вищої ланки, за 30 років не посадили, був один, паша, так і того в штатах оприходували
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15.10.2020 06:31 Відповісти
Коломойский потянет на "особо крупный масштаб"? Но ведь его не посадят пожизненно, а найдут какого-нибудь козла отпущения. Так в чем тогда смысл вопроса? Мне важно, чтобы в бюджет Украины вернулось все украденное до копейки, а не то, чтобы кто-то сидел пожизненно за госсчет, поэтому я ПРОТИВ.
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15.10.2020 08:19 Відповісти
Ответ на этот вопрос только один. Это первый шаг к образованию на территории Украины Украинской Коррупционной Республики УКР. Землю они выкупят построят элитные тюрьмы с пятизвёздочными камерами и будут там боговать на украинских харчах.
Полная конфискация, а по второму разу стенка.
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15.10.2020 08:44 Відповісти
дебіл кончений
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15.10.2020 08:52 Відповісти
ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ?

до выборов озвучит все пять вопросов, по одному в каждом видео, сериал какой-то для лохов

это так тупо, таким способом удерживать внимание публики, но нарид хавает

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15.10.2020 09:24 Відповісти
На КОГО это рассчитано?
Неужели большинство украинцев - такие?
Бедная Украина.....
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15.10.2020 10:24 Відповісти
ППЦ. Зелины вбросы абсолютно идентичны вбросам пригожинских троллей в соцсетях. Получает опыт работы, *****. Похоже, Бобочка не в Ростов лыжи навострил, а в Ольгино.
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15.10.2020 11:13 Відповісти
Як казав класик - текст питання по-дебільному написаний. Бо, ефективність правоохоронної системи визначається не важкістю покарання, а його невідворотністю. Що толку від прийнятого по-життєвого строку для корупціонерів, до якого не буде засуджено жодного.
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15.10.2020 11:38 Відповісти
Тобто вони самі приймуть "вишаковий" закон проти себе?! Це просто казка!
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15.10.2020 12:27 Відповісти
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