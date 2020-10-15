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Новини Місцеві вибори-2020
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Анкета на "опитуванні Зеленського" буде імітувати бюлетень, - "слуга народу" Мокан

Анкета на

З народними депутатами не консультувалися щодо опитування, яке в день виборів анонсував президент Володимир Зеленський. Це виключно ініціатива його Офісу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо", про це заявив представник Ради в уряді, нардеп "Слуги народу" Василь Мокан.

"Ні фракція "Слуги народу", ні партія, яка є суб’єктом виборчого процесу, не є і не можуть бути ні ініціаторами, ні співорганізаторами цього опитування. Його ідея у тому, що воно не може і не має бути пов’язане із виборчим процесом, впливаючи на результати у день виборів. Тобто, це автономне опитування поза межами дільниць. Організаційні, фінансові та всі інші нюанси та коментарі надаватиме Офіс президента", — сказав Мокан.

Він запевнив, що державних коштів чи інших державних ресурсів для цього не залучатимуть та додав, що опитування проводитиметься за межами виборчих дільниць.

Також читайте: Турчинов: Опитування 25 жовтня - зловживання владою, яке наражає на небезпеку життя і здоров'я громадян

"У добровільній формі виборцям пропонуватимуть взяти участь в опитуванністосовно п’яти запитань. Будуть зімітовані бюлетені з питаннями та можливостями відповідей "так/ні". Їх будуть організовувати волонтери, запропонують людям добровільно взяти у цьому участь. Орієнтовно буде 5 мільйонів бюлетенів", — зазначив нардеп.

Раніше Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.

У заяві Офісу Президента йдеться, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

Раніше Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування, яке відбудеться 25 жовтня.

Автор: 

бюлетені (70) Зеленський Володимир (23683) місцеві вибори (1366) опитування (1925) Офіс Президента (2020) Мокан Василь (55)


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Топ коментарі
+32
Анкета на "опросе Зеленского" будет имитировать бюллетень, - "слуга народа" Мокан - Цензор.НЕТ 9670
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15.10.2020 10:00
+14
Если зебло хочет услышать мнение нарида, то пусть проводит опросники в приложении "дЫя". Все зебилы, которые хотели его установить уже давно его поставили. И это будет абсолютно бесплатно
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15.10.2020 10:03
+11
Нормальный человек в этом цирке принимать участие не будет
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15.10.2020 09:58
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Нормальный человек в этом цирке принимать участие не будет
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15.10.2020 09:58 Відповісти
А по каким спискам этот опрос будет?
Или подходи куда хочешь и сколько хочешь и "опрашивайся"?
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15.10.2020 11:51 Відповісти
Конечно
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15.10.2020 12:54 Відповісти
Э-э-э, стой, там только 5 миллионов бумажек с опросником напечатали, на всех избирателей точно не хватит. Так что стой в очереди, я раньше тебя занял!
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16.10.2020 00:58 Відповісти
сымитированы бюллетени

эта ЗЕльоная проститутка все имитирует.

как неожиданно.....
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15.10.2020 13:21 Відповісти
Анкета на "опросе Зеленского" будет имитировать бюллетень, - "слуга народа" Мокан - Цензор.НЕТ 9670
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15.10.2020 10:00 Відповісти
Если зебло хочет услышать мнение нарида, то пусть проводит опросники в приложении "дЫя". Все зебилы, которые хотели его установить уже давно его поставили. И это будет абсолютно бесплатно
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15.10.2020 10:03 Відповісти
Отличная идея! Или на страничке ОП в Фейсбуке...
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15.10.2020 11:44 Відповісти
Нет в фейсбуке не репрезентативно, бо будут голосувать и коцапэ. А в дие ж там вроде как рега проходит по официальным документам и аккаунт у одного человека может быть только 1
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15.10.2020 11:47 Відповісти
вот предлог "за" в посте Гончаренко лишний.

нужно проще формулировать вопрос:

"Нужно ли посадить ЗЕленского ?"
ответы:
1. Да
2. Конечно, еще и прибить лопатой
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15.10.2020 13:24 Відповісти
За чей счот праздник? Как всегда за счот налогоплательщиков? Молодцы зебилы - сделали себе знову разом, бо уси вы презыденты, и це исты на. Дбл...
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15.10.2020 10:01 Відповісти
ССср дохляк имитировал Вяличие Мавзолейных коммуняк 74 года,сказка закончилась внезапно от инфаркта в 1991 году...
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15.10.2020 10:01 Відповісти
По сути этот опрос - скрытая форма агитация идиотов муд@ками.
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15.10.2020 10:02 Відповісти
Только один вопрос - Кто заплатит за это "шоу"? Если государство Зеленский иди "в сраку"!
Анкета на "опросе Зеленского" будет имитировать бюллетень, - "слуга народа" Мокан - Цензор.НЕТ 1525
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15.10.2020 10:03 Відповісти
ЗА ЭТО ШОУ УЖЕ ПЛАТЯТ ВСЕ!, В ТОМ ЧИСЛЕ И НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ НЕ МОГУТ ВЫЙТИ ИЗ МЧАЩЕГОСЯ АВТОБУСА С УМАЛИШЕННЫМ ВОДИТЕЛЕМ ЗА РУЛЕМ И С 73% НЕАДЕКВАТНЫМИ ПАССАЖИРАМИ
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15.10.2020 10:13 Відповісти
Зеля совок дремучий с серпом и молотом на лбу.....
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15.10.2020 10:03 Відповісти
Анкета на "опитуванні Зеленського" буде імітувати бюлетень, - "слуга народу" Мокан - Цензор.НЕТ 1054
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15.10.2020 10:04 Відповісти
Анкета на "опитуванні Зеленського" буде імітувати бюлетень, - "слуга народу" Мокан - Цензор.НЕТ 3278
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15.10.2020 10:38 Відповісти
Диджитализация на бумаге?
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15.10.2020 10:04 Відповісти
Прокатит. Для бобиков-само то. Прибегут по призыву Халабаротьки заполнять не нужные даже Халабаротьке опросники, ну заодно и за Халабаротькину "партию" проголосуют...
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15.10.2020 10:11 Відповісти
Томас Эдисон запантетовал первую в Мире лампочку в декабре 1879 года.С тер пор прошло 141 год,а на РАБссии до сих пор есть дома в деревнях где нет света.....вот вам и прогресс в 21 веке....
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15.10.2020 10:11 Відповісти
1.5 года прошло, а дурачок все еще какие-то вопросы задает.
ничего понять до сих пор не может
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15.10.2020 10:11 Відповісти
пипл хавает
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15.10.2020 10:14 Відповісти
Державний діяч зобов`язаний діяти тільки у спосіб визначений законом!
Абсолютное превышение власти обанкротившимся прнзидентом.
Опрос носит характер агитации за потерявшую доверие Украинцев партию.
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15.10.2020 10:12 Відповісти
А не засунули би ви свої "опитувальні бюлетені" в одне місце?
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15.10.2020 10:13 Відповісти
Це можливо, якщо ці бюлетні пустити на виготовлення туалетного паперу, про стратегічний запасна випадок китайської свинячої діареї.
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15.10.2020 10:28 Відповісти
Надеюсь, нормальные проигнорируют сей незаконный опрос, пусть зебилы отвечают.
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15.10.2020 10:14 Відповісти
я бы задал вопрос А НУЖЕН ЛИ УКРАИНЕ ДИКТАТОР ИДИОТ ПОД ДОЛЖНОСТЬЮ ПРЕЗИДЕНТ И НЕ ЛУЧШЕ ЛИ ВВЕСТИ В СТРАНЕ УПРАВЛЕНИЕ КОМИТЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО СПАСЕНИЯ УКРАИНЫ КУДА ОТБИРАТЬ МЕТОДОМ ЖЕРЕБЬЕВКИ (ШАРОВ С НОМЕРОМ) ЛЮДЕЙ КОТОРЫЙ БУДУТ ВКЛЮЧАТЬСЯ В СОВЕТ КОМИТЕТЕ (ИМЕТЬ ПРАВО ОТКАЗАТЬСЯ САМООТВОД) И УПРАВЛЯТЬ СТРАНОЙ ПОЛТОРА ГОДА ЕСЛИ ЧТО НЕ ТАК АВТОМАТОМ ОТЗЫВ С ДОЛЖНОСТИ С АВТО ЗАМЕНОЙ ПО СЛУЧАЙНОМУ ВЫПАДЕНИЮ НОМЕРА ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА ЧЕЛОВЕКОМ.. номера анонимные методом случайного подбора номера и анкетных данных человека как в лотереях... думаю что за 10 лет в управлении страной примут участие не меньше 50% населения что исключит такие финты -как попадание во власть зеленых и подобных им идиетов... я вообще за то чтобы Указы Президента Постановы КМУ( там хотя бы заседает Кабмин и голосует) и все же чтобы подписывались эти Акты тремя... Президент+ Глава Правительства и + Спикер Рады...
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15.10.2020 10:20 Відповісти
Партсобрание в дяревне Забухайлово.в президиуме продседатель кольхозу,парторг и комсомольский вожак Голобородько.Повестка дня.поведение бухого коммуниста Вовки Пивоварова и комсомолки полупьяной Ленки Пивоваровой в стоге сена во время сенокоса.Какие мнения товаристчи?
мужской голос из зала : Осуждам-с.
женский голос из зала глубоко осуждам-с.
дед из зала : помиловать,казнить нельзя....можитьь ани дитишков хотять...
Вожак Голобородька...ставлю на голосование кто За то чтобы бухаарики детей рожали?раз двап три пчять десять...Все ЗА,принято единогласно...
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15.10.2020 10:23 Відповісти
Почему такая истерика?
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15.10.2020 10:25 Відповісти
дошло что не на избирательных участках, возле мусорки желательно. Чтобы ваши опросники по назначению отправить. Имеет право зеленский открыто агитировать за слугу Народов? Можно ли рассматривать опросник от клоуна который учавствует в выбоном процессе агитацией? Если Гбр еще спит, то после твоей конденции будет очень много вопросов к тебе. Почему не декларировал бабло, офшоры, что делал президент в Ми-6....
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15.10.2020 10:29 Відповісти
Представьте гипотетически Зеля... президент КГБшной РАБссии...
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15.10.2020 10:31 Відповісти
за полтора года минусов, теоретически сложно представить
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15.10.2020 10:33 Відповісти
Как дела по Бене, по Тищенко, Ермаку? Шо сходняк решил
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15.10.2020 10:32 Відповісти
Лукашеску в Белоруси был хоть председателем совхоза.... Зеля косил бабло в Израиле, на Кипре...и даже на РАБссии с гастролями...бизнес на крови?
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15.10.2020 10:37 Відповісти
Интересно, кто их олигархов это банкет оплачивает, если это не из бюджета
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15.10.2020 11:16 Відповісти
По всьому видно,бізнес-партнери єрмака спонсорують цю бодягу.
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15.10.2020 11:36 Відповісти
имитация преза будет имитировать опрос на имитированном бюллетене
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15.10.2020 12:13 Відповісти
Ну, можна сказати що, найактивнішу участь в опитуванні приймуть прихильники мертвечука та шарія бо, для них це важливо.
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15.10.2020 12:29 Відповісти
какова стоимость бланков "анкет" не имеющих накако-го значения??
Кто их печатал и за чьи деньги??
В бюджете страны денег на подобную туфту не заложенно..
заначит украл Г.зеленский
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15.10.2020 12:56 Відповісти
Якби президент зеленський дійсно збирався реагувати на думку своїх виборців, то відреагував би позитивно хоч на одну петицію до нього, як президента, підписану десятками тисяч людей.
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15.10.2020 13:06 Відповісти
Точно как Зе имитирует себя на должности прездента
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15.10.2020 13:47 Відповісти
это не просто цирк, это уголовное преступление банды Офиса Президента во главе с Ермаком, Подоляком и прочей шайкой
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15.10.2020 17:24 Відповісти
 
 