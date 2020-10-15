Анкета на "опитуванні Зеленського" буде імітувати бюлетень, - "слуга народу" Мокан

З народними депутатами не консультувалися щодо опитування, яке в день виборів анонсував президент Володимир Зеленський. Це виключно ініціатива його Офісу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо", про це заявив представник Ради в уряді, нардеп "Слуги народу" Василь Мокан.

"Ні фракція "Слуги народу", ні партія, яка є суб’єктом виборчого процесу, не є і не можуть бути ні ініціаторами, ні співорганізаторами цього опитування. Його ідея у тому, що воно не може і не має бути пов’язане із виборчим процесом, впливаючи на результати у день виборів. Тобто, це автономне опитування поза межами дільниць. Організаційні, фінансові та всі інші нюанси та коментарі надаватиме Офіс президента", — сказав Мокан.

Він запевнив, що державних коштів чи інших державних ресурсів для цього не залучатимуть та додав, що опитування проводитиметься за межами виборчих дільниць.

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"У добровільній формі виборцям пропонуватимуть взяти участь в опитуванністосовно п’яти запитань. Будуть зімітовані бюлетені з питаннями та можливостями відповідей "так/ні". Їх будуть організовувати волонтери, запропонують людям добровільно взяти у цьому участь. Орієнтовно буде 5 мільйонів бюлетенів", — зазначив нардеп.

Раніше Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.

У заяві Офісу Президента йдеться, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

Раніше Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування, яке відбудеться 25 жовтня.