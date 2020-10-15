Анкета на "опитуванні Зеленського" буде імітувати бюлетень, - "слуга народу" Мокан
З народними депутатами не консультувалися щодо опитування, яке в день виборів анонсував президент Володимир Зеленський. Це виключно ініціатива його Офісу.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо", про це заявив представник Ради в уряді, нардеп "Слуги народу" Василь Мокан.
"Ні фракція "Слуги народу", ні партія, яка є суб’єктом виборчого процесу, не є і не можуть бути ні ініціаторами, ні співорганізаторами цього опитування. Його ідея у тому, що воно не може і не має бути пов’язане із виборчим процесом, впливаючи на результати у день виборів. Тобто, це автономне опитування поза межами дільниць. Організаційні, фінансові та всі інші нюанси та коментарі надаватиме Офіс президента", — сказав Мокан.
Він запевнив, що державних коштів чи інших державних ресурсів для цього не залучатимуть та додав, що опитування проводитиметься за межами виборчих дільниць.
"У добровільній формі виборцям пропонуватимуть взяти участь в опитуванністосовно п’яти запитань. Будуть зімітовані бюлетені з питаннями та можливостями відповідей "так/ні". Їх будуть організовувати волонтери, запропонують людям добровільно взяти у цьому участь. Орієнтовно буде 5 мільйонів бюлетенів", — зазначив нардеп.
Раніше Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.
У заяві Офісу Президента йдеться, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.
Раніше Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування, яке відбудеться 25 жовтня.
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Или подходи куда хочешь и сколько хочешь и "опрашивайся"?
эта ЗЕльоная проститутка все имитирует.
как неожиданно.....
нужно проще формулировать вопрос:
"Нужно ли посадить ЗЕленского ?"
ответы:
1. Да
2. Конечно, еще и прибить лопатой
ничего понять до сих пор не может
Абсолютное превышение власти обанкротившимся прнзидентом.
Опрос носит характер агитации за потерявшую доверие Украинцев партию.
мужской голос из зала : Осуждам-с.
женский голос из зала глубоко осуждам-с.
дед из зала : помиловать,казнить нельзя....можитьь ани дитишков хотять...
Вожак Голобородька...ставлю на голосование кто За то чтобы бухаарики детей рожали?раз двап три пчять десять...Все ЗА,принято единогласно...
Кто их печатал и за чьи деньги??
В бюджете страны денег на подобную туфту не заложенно..
заначит украл Г.зеленский