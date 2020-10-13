Опитування Зеленського не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії, - ОП

Запропоноване президентом загальнонаціональне опитування дасть можливість кожному громадянину висловитися про те, що дійсно важливо для суспільства, щоб на рівні всієї держави можна було побачити громадську думку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Офісу Президента.

"Однією з неприємних і очевидно недемократичних особливостей політичного життя в Україні протягом кількох десятиліть була відокремленість змісту політики від очікувань громадян нашої держави. Держава окремо, суспільство окремо. Дуже вузьке коло так званих професійних політиків займалося ексклюзивним напрацюванням як питань стратегічного значення для України, так і відповідей на них. У цьому ми і вбачаємо ключові ризики для нашого майбутнього – держава не завжди могла й хотіла почути своїх громадян і зрозуміти первинні потреби суспільства", - зазначили в ОП.

В Офісі Президента нагадали, що серед ключових пріоритетів Зеленського, які були анонсовані ще в 2019 році і які мали на меті істотно переформатувати принципи нашого політичного устрою, окремо стояло бажання дати набагато більше можливостей саме суспільству вирішувати, як розвиватися державі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України, - "Голос"

"Саме для цього в парламенті опрацьовується пакет законів про народовладдя, і ключовий з них – про всеукраїнський референдум – уже на шляху до ухвалення депутатами. Але не тільки референдуми можуть використовуватися як засіб безпосереднього впливу громадян на зміст державної політики. Опитування – інший інструмент. У кожного інструменту є свій сенс і юридичне значення. Запропоноване Президентом загальнонаціональне опитування дасть можливість кожному громадянину висловитися про те, що справді важливо для нашого суспільства, щоб на рівні всієї держави можна було засвідчити суспільну думку без її корегування різними ангажованими "експертами" та політиками з понад 20-річним стажем маніпуляції народними очікуваннями. Тобто держава ставить прямі запитання суспільству та отримує прямі відповіді без посередників. Саме так працює істинна демократія", - підкреслили в ОП.

Зазначається, що опитування, проведення якого заплановано на 25 жовтня, не буде мати прямих юридичних наслідків.

"Потреба у цій формі безпосередньої демократії зумовлена тим, що зміст політики у державі має визначати народ, а не виключно ті, хто має достатньо медійного впливу та грошей, щоб маніпулювати у своїх особистих інтересах враженням про суспільну думку. 25 жовтня ми дізнаємося про те, що насправді думає народ. А також поставимо ті запитання, які ніхто й ніколи не хотів ставити напряму своїм співгромадянам у нашій країні", - підсумували в ОП.

Раніше Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Разом з тим, в ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.