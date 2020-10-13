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Новини Місцеві вибори-2020
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Опитування Зеленського не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії, - ОП

Опитування Зеленського не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії, - ОП

Запропоноване президентом загальнонаціональне опитування дасть можливість кожному громадянину висловитися про те, що дійсно важливо для суспільства, щоб на рівні всієї держави можна було побачити громадську думку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Офісу Президента.

"Однією з неприємних і очевидно недемократичних особливостей політичного життя в Україні протягом кількох десятиліть була відокремленість змісту політики від очікувань громадян нашої держави. Держава окремо, суспільство окремо. Дуже вузьке коло так званих професійних політиків займалося ексклюзивним напрацюванням як питань стратегічного значення для України, так і відповідей на них. У цьому ми і вбачаємо ключові ризики для нашого майбутнього – держава не завжди могла й хотіла почути своїх громадян і зрозуміти первинні потреби суспільства", - зазначили в ОП.

В Офісі Президента нагадали, що серед ключових пріоритетів Зеленського, які були анонсовані ще в 2019 році і які мали на меті істотно переформатувати принципи нашого політичного устрою, окремо стояло бажання дати набагато більше можливостей саме суспільству вирішувати, як розвиватися державі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України, - "Голос"

"Саме для цього в парламенті опрацьовується пакет законів про народовладдя, і ключовий з них – про всеукраїнський референдум – уже на шляху до ухвалення депутатами. Але не тільки референдуми можуть використовуватися як засіб безпосереднього впливу громадян на зміст державної політики. Опитування – інший інструмент. У кожного інструменту є свій сенс і юридичне значення. Запропоноване Президентом загальнонаціональне опитування дасть можливість кожному громадянину висловитися про те, що справді важливо для нашого суспільства, щоб на рівні всієї держави можна було засвідчити суспільну думку без її корегування різними ангажованими "експертами" та політиками з понад 20-річним стажем маніпуляції народними очікуваннями. Тобто держава ставить прямі запитання суспільству та отримує прямі відповіді без посередників. Саме так працює істинна демократія", - підкреслили в ОП.

Зазначається, що опитування, проведення якого заплановано на 25 жовтня, не буде мати прямих юридичних наслідків.

"Потреба у цій формі безпосередньої демократії зумовлена тим, що зміст політики у державі має визначати народ, а не виключно ті, хто має достатньо медійного впливу та грошей, щоб маніпулювати у своїх особистих інтересах враженням про суспільну думку. 25 жовтня ми дізнаємося про те, що насправді думає народ. А також поставимо ті запитання, які ніхто й ніколи не хотів ставити напряму своїм співгромадянам у нашій країні", - підсумували в ОП.

Раніше Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Разом з тим, в ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського.  В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.

Автор: 

Зеленський Володимир (24595) місцеві вибори (1366) опитування (1987) Офіс Президента (2035)


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Топ коментарі
+28
"прямые юридические последствия":
1. Государственная измена
2. Нарушение Конституции
3. Вмешательство в избирательный процесс
4. Превышение служебных полномочий
5. Использование служебного положения в корыстных целях
...
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13.10.2020 13:02 Відповісти
+23
Почему это "не будет"?!!
Вполне четкие и однозначные юридические последствия:
"Государственная измена"
"Вмешательство в избирательный процесс"
...
СИДЕТЬ БУДЕТЕ ДОЛГО!!!
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13.10.2020 12:59 Відповісти
+23
Опрос Зеленского не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии, - ОП - Цензор.НЕТ 2326
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13.10.2020 13:00 Відповісти
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Пункт обісцянок "Ми все зЕзіденти" виконано.
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13.10.2020 13:07 Відповісти
ПРЕДЛАГАЮ - на все вопросы Зели ответить "НЕТ"!
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13.10.2020 13:08 Відповісти
Считаете ли вы правильным курс Украины в НАТО?
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13.10.2020 13:40 Відповісти
Этого вопроса там не будет.
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13.10.2020 15:40 Відповісти
Это первый Президент ,которого интересует моё мнение! Виват.А диарейщики с мусорным рейтингом могут смело это сделать во время опроса.
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13.10.2020 13:08 Відповісти
Он результаты твоего мнения переработает потом на рулон туалетной бумаги. Запомни: не лох Зеленский, а не ты.
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13.10.2020 13:15 Відповісти
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13.10.2020 13:53 Відповісти
Срать ему на твое мнение, овощ
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13.10.2020 13:57 Відповісти
Артьом, Ви на вибори ходите, ваапщє-то ??
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13.10.2020 18:44 Відповісти
Опрос Зеленского не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии, - ОП - Цензор.НЕТ 8611
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13.10.2020 13:08 Відповісти
Развод лохов Нелохом. Потом слуги будут манипулировать этим опросом в своих интересах, как собака собственным хвостом. Участвуйте в выборах, а не в этом балагане. Пусть опросы проводят социологи и не на выборах. Или проводите референдум со всеми его юридическими последствиями.
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13.10.2020 13:10 Відповісти
- в "суд", где всем заправляет мафия в мантиях из ОАСК и судебной администрации?
- в поллЮцию, где бизнес-корефан каламойского - рюкзакян сабакав?
- в САП/НАБУ//ГПУ/ГБР под портновской шлюхой бенядиктовной?
Вот и осталось только написать в "спортлото"
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13.10.2020 14:02 Відповісти
на секундочку: у рюкзакяна под его началом второе по численности после ВСУ вооруженное формирование в стране...и это еще не считая всякую праворадикальную интернациональную мразь, которую он прикормил за последние 6 лет, по типу титушек из анальных пружин и беглых со всего совка нацистов...
Так что кто на ростов дёрнет - это ещё вопрос...
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13.10.2020 14:25 Відповісти
ніхто за рюкзакяна рвати жопу не буде як стане гаряче.. навіть нацжони розбіжаться... за ялинковича не рвали а за рюкзакяна й подавно
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13.10.2020 14:30 Відповісти
за нього особисто - згоден, НІ
А за гроші - аж бігом і пританцьовуючи
Ми недалеко по організації каральних органів пішли від параші та вусатого таракана: холопів в асфальт закатують та мордують аж но гай шумить....
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13.10.2020 15:19 Відповісти
умирать даже за деньги дураков мало
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13.10.2020 16:53 Відповісти
Чому ти не проводив опитування коли зібрався продавати землю? преЗЕрватив.
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13.10.2020 13:12 Відповісти
Опрос Зеленского не будет иметь прямых юридических последствий (с)

Это неправда, юридические последствия будут, просто сопля ещё не догадывается какие.
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13.10.2020 13:12 Відповісти
Які ??
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13.10.2020 18:46 Відповісти
это будет сюрприз
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13.10.2020 19:28 Відповісти
Ідіть і сраку зі своїми опитуваннями, це не законно.
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13.10.2020 13:13 Відповісти
Шо, опять "клятые парахаботы" вырвали контекст у главного тупого ботинка?! ))
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13.10.2020 13:14 Відповісти
к тому же: у зЭосла что, мозг высох, если инициативы бабушки бени вынуждена шмендель обществу обосновывать?
Или у найвэлычнишага фэйла Украины после записи видосика опять переутомление и оно укатило в солнечную Тоскану повидать семью?
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13.10.2020 13:41 Відповісти
Нет, не уехал, а "улетел", взлетев по "белой дорожке"...
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13.10.2020 13:56 Відповісти
в десяточку ! ))
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13.10.2020 15:20 Відповісти
"непосредственная демократия это первая фаза развитой демократии на пути к полной победе демократии".
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13.10.2020 13:17 Відповісти
Десь з 24 червня по 01 липня вже таке "опитування" проводили. Берете "все ліпше" у кацапів? А ви не думали, так провокуючи українців, що скоро знову "Ёлку" будуть на Майдані встановлювати? А зброї в нас уже до хрена на руках є, барикади вже ніхто не буде строїти.
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13.10.2020 13:19 Відповісти
Вау! Это популизм в квадрате - свои собственные политические провалы или антигосударственные лозунги прикрывать волеизъявлениями народа. А у меньшинств есть шансы прорваться сквозь эту дымовую завесу прямой демократии?
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13.10.2020 13:20 Відповісти
Это очень опасная плюшка ! Незаконный "опрос", с объявленными в последнюю минуту вопросами,может стать основанием для дальнейшей ревизии курса страны. Манипуляция с "вопросами" -любимая тема прохиндеев от политики. Для реального выяснения мнения народа по актуальным вопросам необходимо объявить их за 3месяца ,минимум, и провести разъяснения и возможные последствия! В нашем случае народ вводят в заблуждение.... Спросят у вас ,- Вы за мир или нет? (Какой мир? С кем? На каких условиях? ) Все скажут- ДА!! За этим последует "зеленый" вывод - Народ желает .......
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13.10.2020 13:27 Відповісти
Никакие результаты опроса никому не интересны и не являются целью опроса.
Цель только 1 - привлечь избирателей и помочь им сделать выбор в пользу СН, типа Зеля такой молодец, слушает голос народа. 100% незаконная агитация в день выборов.
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13.10.2020 13:32 Відповісти
Так, це безперечно незаконна агітація, однак цілей декілька.
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14.10.2020 04:20 Відповісти
Зеля,ты реально не в курсе,что народу надо?Ок,озвучу.Чтоб не было таких **********,как ты.И мы будем мандец какие счастливые
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13.10.2020 13:28 Відповісти
Это форма незаконной агитации в день выборов. Достаточно включить "злободневные" вопросы (для молодежи - про легализацию каннасиба, для пенсов - что-то про тарифы), чтобы часть колеблющихся решили голосовать за "СН".
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13.10.2020 13:29 Відповісти
Цілком точно - це незаконна агітація у день виборів!

Хочуть посвітити своїми ЗЕ-мордами (обличчями і прізвищами) "безпосередньо" (перед проставленням відміток в бюлетенях).
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14.10.2020 04:18 Відповісти
Я не понял а шо за дискриминация по возрасту а осел
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13.10.2020 13:42 Відповісти
Там должен быть один вопрос - "Увольняюсь с должности президента по собственному желанию " или "В связи с несоответствием занимаемой должности".
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13.10.2020 13:43 Відповісти
Такое скажете... За самоустранение от выполнения служебных обязанностей, пусть только пару-тройку дней побегает на сафари (как пейнтболист).
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13.10.2020 14:26 Відповісти
Як це не буде наслідків? Має бути і тільки один - імпічмент через держзраду.
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13.10.2020 13:43 Відповісти
содержание политики в государстве должен определять народ, а не только те, кто имеет достаточно медийного влияния и денег, чтобы манипулировать в своих личных интересах впечатлением об общественном мнении

Вот это правильно! А то и дальше будет такая фигня как сделали нелох с Беней и сериалом про слугу народа по 1+1.

Только, минуточку...
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13.10.2020 13:48 Відповісти
Ага... Как "референдум" в Крыму...
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13.10.2020 13:54 Відповісти
Конечно, мне глубоко насрать, че вы там скажите и решите, никаких последствий это иметь не будет, но т.к. я хороший царь - я дам вам право че-то повякать и покажу, какой же я всеми любимый 42-летний не лох какой-то
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13.10.2020 13:54 Відповісти
Вы с дуба грохнулся. Там в ролик титушня уже повякала.
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13.10.2020 14:24 Відповісти
Прикол в тому шо відповіді на будь-які питання їм відомі, вони для того проводять не публічні соцопитування і чудово все знають. Тож справжня мета інша. Найнебезпечніша і найголовніша це прикритись волею народа і провести якісь антидержавні тези, які пізніше будуть розганятись через медіа вже від імені народу, легалізуючи державну зраду.
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13.10.2020 13:59 Відповісти
Давно обкатана ****** тема. Легітимізація злочинів і державної зради. Потім буде "ну ви ж самі так вирішили?"
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13.10.2020 14:23 Відповісти
цілком погоджуюсь! відповіді вже давно готові тим, хто ці питання хоче задавати. а це все - так, шоу для простачків
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13.10.2020 22:25 Відповісти
"Потребность в этой форме непосредственной демократии обусловлена ​​тем, что содержание политики в государстве должен определять народ---"не лох" сделал 73%
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13.10.2020 14:11 Відповісти
О ! новые качества зебиков - манипуляция демократией во время выборов , в корысных целях... Памятка: незнание законов не освобождает от ответственности. Интерпретировать законы - гоу в детский садик при дурдоме "Солнышко", иммедиатли.
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13.10.2020 14:22 Відповісти
Какие там будут вопросы, понятно. Какие они нарисуют ответы, тоже понятно. Потом зеленые аферисты будут ссылаться на этот "опрос", когда будут присоединять нас к Российской империи.
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13.10.2020 14:26 Відповісти
Ще одна нова НЕдержавна інституція опісля "узеленського" та Єрмака як офіційного представника України де попало - тепер "уофісіпрезедента" ???

Що це взагалі таке? Чи існує подібна практика в інших країнах? Як це співвідноситься з Конституцією та іншими Законами УкраЇни?
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13.10.2020 14:28 Відповісти
эти опросы - очередное манипулирование сознанием населения...

вообще вопросы есть к этому президенту, и к предыдущему, и к предыдущему... причем, вопросы, которые генпрокуратура должна задавать!!!
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13.10.2020 14:41 Відповісти
Кто дал право этому хитрожопому неукраинцу так вольно распоряжаться выборами?
И на какие деньги?
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13.10.2020 14:42 Відповісти
То нехай робить ці опитування за власні кошти за межами виборчих дільниць. Тоді і претензій не буде.
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13.10.2020 14:47 Відповісти
"нелохи" снова хотят народ сделать лохами... дешовая пиз..ежь из ОП сбивает накал недовольства от их хотелок и "опросов"... какие "юридические" последствия нужны??? Зелохи ссылаясь на результаты опрса будут делать свое чорное, злочинное, прох..йловское, антиукраинское дело...
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13.10.2020 15:00 Відповісти
У нас ,"демократією" керують міжнародні аферисти Каломойський і Мертвечук, які знищують парламентаризм, судову систему і незалежні ЗМІ. Погоджуюся що "опитування", це легітимізація злочинів теперішніх напьорсточників. До демократії це немає ніякого відношення.
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13.10.2020 15:07 Відповісти
даже руки марать не стоит о ************* опросники.
разве можно отвечать на вопросы идиота клоуна?
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13.10.2020 15:14 Відповісти
Опросник:
1) Любите ли мертечука?
2) А как вы его любите?
3) Вы не против если вы поменяете его на мертвечука?
4) вы верете шо раша наш друг?
5) не хотите ли проголосовать на зеленых или опзж?

Что он еще может спросить? Чувак жопой чувствует как его начинает любить его же избиратель и любым путем хочет удержаться у корыта либо поставить врага Украины
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13.10.2020 15:33 Відповісти
Странно,что такой интерес к мнению народа,появился за 12 дней до выборов, а не раньше. Что то еще придумают, чтобы спасти " слуг и хозяина" от провала, на выборах.
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13.10.2020 15:37 Відповісти
Отмечается, что опрос, проведение которого запланировано на 25 октября, не будет иметь прямых юридических последствий. Источник: https://censor.net/ru/n3224575

Ну так і нахрєна ви Зе клоуни тулите ці питання до виборів?
Здогадуюсь що там питання будуть задані так щоб відповісти на користь Кремля і сепарів -
ВИ ЗА МИР НА ДОБАСІ ?
ОТАКА ЗЕЛЕНА МЕРЗОТА
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13.10.2020 15:59 Відповісти
Запускаем флешмоб - сфотографируй бюлетень опроса с ответом на вопрос что ты думаешь о зеленском и как он называется
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13.10.2020 16:09 Відповісти
эти бюлетени опроса можно обсцыкать, закон этого прямо не запрещает, а те, кто будут раздавать эти бюлетени, те занимаются незаконной агитацией в день выборов, что прямо запрещено законом, значит неравнодушные граждане будут их задерживать (бить) и передавать полиции
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13.10.2020 16:11 Відповісти
Це саме вона і є - незаконна агітація у день виборів!
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14.10.2020 04:11 Відповісти
Боже, какие идиоты!
В соответствии с Конституцией у нас ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКАЯ, а не ПРЯМАЯ демократия!
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13.10.2020 16:18 Відповісти
Іноді і пряма також, навіть якщо особисто вам це і противно!
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13.10.2020 17:52 Відповісти
Не говори глупости. В доме на 10 подъездов народ не в состоянии ОСББ создать.
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13.10.2020 18:21 Відповісти
Краще хай Президент читає відгуки читачів до статей на Цензорі та інших проукраїнських видань, замість читання інформації, що йому подають.
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13.10.2020 17:14 Відповісти
До выборов эта шпана хитрила, не отвечало прямо не на один вопрос.
Сейчас, понимая, что проигрывают выборы с грохотом, придумывают аферу.
Пример: один из вопросов, вы за мир или за продолжение войны.
Ответ, мы за мир.
Вывод: я хоть пролетаю на выборах с моей шпаной, но вы меня поддерживает по всем этим вопросам, значить я на правильном пути, и вы мне даёте и дальше выполнять то что вы хотите(подтвердили).
Я нужен Украине и моя шпана.

Они хотят завести дополнительно своих сторонников-проверяющих опрос, на все избирательные участки Украины.
Этим проверяющим ответы на вопросы будут платить(взятка).
Это добавит им голоса.
Хотелось эту шпану матом послать, но удалят с обсуждения.
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13.10.2020 17:32 Відповісти
Сподіваюсь - на бюлетені опитування буде вказаний замовник оцього "опитування, як і джерела його фінансування, і хто власник оціх всіх офшорних рахунків, з яких надходили гроші.
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13.10.2020 17:51 Відповісти
Цей "опрос" - ПРЯМЕ ПОРУЩЕННЯ ЗАКОНУ.
Ці жопошники зовсім тупі?
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13.10.2020 18:21 Відповісти
Свои полномочия, согласно Конституции Украины, Президент Украины, Премьер-министр Украины и ВСЕ остальные должностные лица, осуществляют исключительно в пределах предоставленных полномочий. Никому из должностных лиц не предоставлено право менять нормы законов. Закон Украины "Про місцеві вибори" не предусматривает проведение каких либо дополнительных опросов на избирательных участках во время проведения голосования. Каждый гражданин Украины обязан поставить в известность правоохранительные органы о совершенном или готовящемся преступлении (нарушении действующего законодательства). Поэтому каждый гражданин Украины обязан, заметив нарушение законодательства в виде "социальных опросов, пробников референдумов и других неоговоренных Законом Украины "Про місцеві вибори", вызвать полицию и задокументировать правонарушение с привлечение глав, секретарей и членов избирательных комиссий к уголовной ответственности
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13.10.2020 18:35 Відповісти
треба прибрати інститут президента взагалі аби там більше ніколи не було дебілів та зрадників. Суто парламент і все
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13.10.2020 18:37 Відповісти
Я навіть не думав, що після Хряка Ростовського може бути щось тупіше та ганебніше. Виявляється, може.
Що тепер? Чекаємо усю шваль запоребрикову в Україну?!
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13.10.2020 18:42 Відповісти
На будущих выборах главный спрос с термоса, ссыкуна коксовика и гидранта за все те предательские действия по разрушению украинского государства, который он проводит под руководством вернувшихся из мокшанских ибеней обрыгонов дегенератов, гнилых, провонявшихся ФСБшных консервов. Которых финансирует кремлевский параноик людоед. Сотни и сотни вопросов. Начиная с украденных 2600 вагонов зерна из гос. резерва, вывоз за рубеж 900 т. защитных масок во время разгара коронавируса, слив опереции военной котразведки по захвату лугандонских бандитов, которые сбивали самолеты ВСУ.
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13.10.2020 19:53 Відповісти
Опрос Зеленского не будет иметь прямых юридических последствий, как и его президентство
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13.10.2020 20:07 Відповісти
Я тоже проведу опрос. Вопрос - сколько вы даете времени Ослу шоб ему добежать до Ростова? Месяц или два? ---Это форма непосредственной демократии.
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13.10.2020 20:55 Відповісти
опрос не запрещён никаким законом, значит разрешён.
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13.10.2020 20:55 Відповісти
У день виборів, під час виборів, у форматі виборів, опитування на бланках у виборчої комісії - референдум!!
Потімбуде сказано - так рішив наріт!! І виявиться, що наріт рішив стати частию московії!!!
Опитування Зеленського не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії, - ОП - Цензор.НЕТ 795

Ви ж зелю і "у зелі" знаєте.
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13.10.2020 21:38 Відповісти
"...не будет иметь прямых юридических последствий..." А НЕпрямых? а скрытая манипуляция общественным мнением? а где гарантия, что результаты этого "опороса" не будут фальсифицированы с целью влияния на мнение неустойчивой сомневающейся части населения Украины???
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13.10.2020 22:06 Відповісти
а референдум уже не является формой демократии? переходим на стиль "базар-вокзал"?
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13.10.2020 22:16 Відповісти
Пряма демократія - це вибори та референдум, кретини з дипломами юристів!
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13.10.2020 22:16 Відповісти
Прямая демократия в Украине --это Майдан, и проклятое зеленое кодло своими тупыми выходками, коррупцией и откровенным предательством его неумолимо приближает!
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13.10.2020 23:41 Відповісти
Опитування Зеленського не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії, - ОП - Цензор.НЕТ 5327
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13.10.2020 23:20 Відповісти
Гундос задумал опрос
Опрос вызывает вопрос
Вопрос многоголос
Зачем нам этот прохвост?
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14.10.2020 01:15 Відповісти
>>> 13.10.20 13:08 Опитування Зеленського не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії, - ОП

У заголовку цієї статті друга половина (після сполучника "а") логічно суперечить першій половині (до сполучника "а").
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14.10.2020 03:37 Відповісти
Віталій Портніков досить влучно написав про цю ілюзію опитування у своїй статті:
опитування заради опитування - https://twitter.com/portnikov/status/1315968057509056513
( 1. Створити ілюзію діяльності і демократії. Відволікти людей від наявних проблем у державі, які ЗЕ-влада не може розв'язати і так усунути. )

Однак ще він забув додати, що тут не 1 ціль, а декілька є у цих "ілюзіоністів"-ініціаторів:
2. Перекласти відповідальність з себе на інших людей.
3. Відволікти людей від процесу місцевих виборів.
4. ЗЕ-Агітація в день виборів, що є прямим порушенням закону України про вибори, який забороняє проводити агітацію у день виборів.
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14.10.2020 03:50 Відповісти
Якби хтось насправді хотів з'ясувати бажання людей, то в найменш точному вигляді можна зробити шляхом опитування громадської думки - соціологічного опитування.

(Але у день виборів такий був би незаконною агітацією.)

Якщо ж є бажання знати точніше, чого хочуть люди, то потрібно створити таку систему, яка б ПОСТІЙНО дозволяла людям заявляти про їхні бажання - не тоді, коли преЗЕденту чи його штатним шахраям вигідно обманути суспільство, а у будь-яку мить часу, тобто, коли у людей є час і можливість спокійно і зважено подумати і вирішити, а потім дати сигнал про це.
Для цього потрібна

https://continuousdemocracy.blogspot.com/2019/05/system-of-continuous-democracy.html https://continuousdemocracy.blogspot.com/ система неперервної демократії - system of continuous democracy
.
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14.10.2020 04:34 Відповісти
опрос в виде экзит-пола законен.

ну и зрада, конечно же.
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14.10.2020 04:55 Відповісти
ГГГГ Будет ЗАЧОТ, если на бюллетенях "опроса" 75% напишут это самое общественное мнение. К сожалению, Зебиля не офицер...
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15.10.2020 11:15 Відповісти
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