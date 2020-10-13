Опитування Зеленського не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії, - ОП
Запропоноване президентом загальнонаціональне опитування дасть можливість кожному громадянину висловитися про те, що дійсно важливо для суспільства, щоб на рівні всієї держави можна було побачити громадську думку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Офісу Президента.
"Однією з неприємних і очевидно недемократичних особливостей політичного життя в Україні протягом кількох десятиліть була відокремленість змісту політики від очікувань громадян нашої держави. Держава окремо, суспільство окремо. Дуже вузьке коло так званих професійних політиків займалося ексклюзивним напрацюванням як питань стратегічного значення для України, так і відповідей на них. У цьому ми і вбачаємо ключові ризики для нашого майбутнього – держава не завжди могла й хотіла почути своїх громадян і зрозуміти первинні потреби суспільства", - зазначили в ОП.
В Офісі Президента нагадали, що серед ключових пріоритетів Зеленського, які були анонсовані ще в 2019 році і які мали на меті істотно переформатувати принципи нашого політичного устрою, окремо стояло бажання дати набагато більше можливостей саме суспільству вирішувати, як розвиватися державі.
"Саме для цього в парламенті опрацьовується пакет законів про народовладдя, і ключовий з них – про всеукраїнський референдум – уже на шляху до ухвалення депутатами. Але не тільки референдуми можуть використовуватися як засіб безпосереднього впливу громадян на зміст державної політики. Опитування – інший інструмент. У кожного інструменту є свій сенс і юридичне значення. Запропоноване Президентом загальнонаціональне опитування дасть можливість кожному громадянину висловитися про те, що справді важливо для нашого суспільства, щоб на рівні всієї держави можна було засвідчити суспільну думку без її корегування різними ангажованими "експертами" та політиками з понад 20-річним стажем маніпуляції народними очікуваннями. Тобто держава ставить прямі запитання суспільству та отримує прямі відповіді без посередників. Саме так працює істинна демократія", - підкреслили в ОП.
Зазначається, що опитування, проведення якого заплановано на 25 жовтня, не буде мати прямих юридичних наслідків.
"Потреба у цій формі безпосередньої демократії зумовлена тим, що зміст політики у державі має визначати народ, а не виключно ті, хто має достатньо медійного впливу та грошей, щоб маніпулювати у своїх особистих інтересах враженням про суспільну думку. 25 жовтня ми дізнаємося про те, що насправді думає народ. А також поставимо ті запитання, які ніхто й ніколи не хотів ставити напряму своїм співгромадянам у нашій країні", - підсумували в ОП.
Раніше Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Разом з тим, в ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- в поллЮцию, где бизнес-корефан каламойского - рюкзакян сабакав?
- в САП/НАБУ//ГПУ/ГБР под портновской шлюхой бенядиктовной?
Вот и осталось только написать в "спортлото"
Так что кто на ростов дёрнет - это ещё вопрос...
А за гроші - аж бігом і пританцьовуючи
Ми недалеко по організації каральних органів пішли від параші та вусатого таракана: холопів в асфальт закатують та мордують аж но гай шумить....
Это неправда, юридические последствия будут, просто сопля ещё не догадывается какие.
Или у найвэлычнишага фэйла Украины после записи видосика опять переутомление и оно укатило в солнечную Тоскану повидать семью?
Цель только 1 - привлечь избирателей и помочь им сделать выбор в пользу СН, типа Зеля такой молодец, слушает голос народа. 100% незаконная агитация в день выборов.
Хочуть посвітити своїми ЗЕ-мордами (обличчями і прізвищами) "безпосередньо" (перед проставленням відміток в бюлетенях).
Вот это правильно! А то и дальше будет такая фигня как сделали нелох с Беней и сериалом про слугу народа по 1+1.
Только, минуточку...
Що це взагалі таке? Чи існує подібна практика в інших країнах? Як це співвідноситься з Конституцією та іншими Законами УкраЇни?
вообще вопросы есть к этому президенту, и к предыдущему, и к предыдущему... причем, вопросы, которые генпрокуратура должна задавать!!!
И на какие деньги?
разве можно отвечать на вопросы идиота клоуна?
1) Любите ли мертечука?
2) А как вы его любите?
3) Вы не против если вы поменяете его на мертвечука?
4) вы верете шо раша наш друг?
5) не хотите ли проголосовать на зеленых или опзж?
Что он еще может спросить? Чувак жопой чувствует как его начинает любить его же избиратель и любым путем хочет удержаться у корыта либо поставить врага Украины
Ну так і нахрєна ви Зе клоуни тулите ці питання до виборів?
Здогадуюсь що там питання будуть задані так щоб відповісти на користь Кремля і сепарів -
ВИ ЗА МИР НА ДОБАСІ ?
ОТАКА ЗЕЛЕНА МЕРЗОТА
бить) и передавать полиции
В соответствии с Конституцией у нас ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКАЯ, а не ПРЯМАЯ демократия!
Сейчас, понимая, что проигрывают выборы с грохотом, придумывают аферу.
Пример: один из вопросов, вы за мир или за продолжение войны.
Ответ, мы за мир.
Вывод: я хоть пролетаю на выборах с моей шпаной, но вы меня поддерживает по всем этим вопросам, значить я на правильном пути, и вы мне даёте и дальше выполнять то что вы хотите(подтвердили).
Я нужен Украине и моя шпана.
Они хотят завести дополнительно своих сторонников-проверяющих опрос, на все избирательные участки Украины.
Этим проверяющим ответы на вопросы будут платить(взятка).
Это добавит им голоса.
Хотелось эту шпану матом послать, но удалят с обсуждения.
Ці жопошники зовсім тупі?
Що тепер? Чекаємо усю шваль запоребрикову в Україну?!
прямых юридическихпоследствий, как и его президентство
Потімбуде сказано - так рішив наріт!! І виявиться, що наріт рішив стати частию московії!!!
Ви ж зелю і "у зелі" знаєте.
Опрос вызывает вопрос
Вопрос многоголос
Зачем нам этот прохвост?
У заголовку цієї статті друга половина (після сполучника "а") логічно суперечить першій половині (до сполучника "а").
опитування заради опитування - https://twitter.com/portnikov/status/1315968057509056513
( 1. Створити ілюзію діяльності і демократії. Відволікти людей від наявних проблем у державі, які ЗЕ-влада не може розв'язати і так усунути. )
Однак ще він забув додати, що тут не 1 ціль, а декілька є у цих "ілюзіоністів"-ініціаторів:
2. Перекласти відповідальність з себе на інших людей.
3. Відволікти людей від процесу місцевих виборів.
4. ЗЕ-Агітація в день виборів, що є прямим порушенням закону України про вибори, який забороняє проводити агітацію у день виборів.
(Але у день виборів такий був би незаконною агітацією.)
Якщо ж є бажання знати точніше, чого хочуть люди, то потрібно створити таку систему, яка б ПОСТІЙНО дозволяла людям заявляти про їхні бажання - не тоді, коли преЗЕденту чи його штатним шахраям вигідно обманути суспільство, а у будь-яку мить часу, тобто, коли у людей є час і можливість спокійно і зважено подумати і вирішити, а потім дати сигнал про це.
Для цього потрібна
https://continuousdemocracy.blogspot.com/2019/05/system-of-continuous-democracy.html https://continuousdemocracy.blogspot.com/ система неперервної демократії - system of continuous democracy
.
ну и зрада, конечно же.