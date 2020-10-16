42% украинцев поддерживают инициативу Зеленского о проведении общенационального опроса, 22% - против, - "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА

42% украинцев положительно относятся к идее президента Зеленского провести всенародный опрос 25 октября в день выборов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".

60% знают, что президент Зеленский объявил проведение всенародного опроса в день выборов 25 октября (25% заявили, что хорошо знают об этом, 35% - что-то слышали). 40% ничего об этом не знают. Относительно высокий уровень осведомленности о президентской инициативе среди жителей городов и старшего населения. Во время проведения опроса наблюдался постепенный рост количества тех, кто слышал об этой инициативе.

42% опрошенных положительно относятся к идее президента провести всенародный опрос в день выборов. 33% - нейтрально и 22% - отрицательно.

Относительно лучше поддерживают эту идею жители юго-восточных регионов страны, жители сел на малых городов, избиратели партии "Слуга народа". Негативно настроены к этой инициативе старшие опрошенные и избиратели партии "Европейская солидарность".

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 5000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1.4%. Сроки проведения: 14-16 октября 2020.

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Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.

Представитель Рады в Кабмине Василий Мокан рассказал, что анкета на "опросе Зеленского" будет имитировать бюллетень

Замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук заявила, что опрос Зеленского оплатят меценаты средствами "украинского происхождения".

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что сделает все, чтобы пресечь проведение незаконного "опроса Зеленского".

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