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Новости Опрос Зеленского
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42% украинцев поддерживают инициативу Зеленского о проведении общенационального опроса, 22% - против, - "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА

42% украинцев поддерживают инициативу Зеленского о проведении общенационального опроса, 22% - против, -

42% украинцев положительно относятся к идее президента Зеленского провести всенародный опрос 25 октября в день выборов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".

60% знают, что президент Зеленский объявил проведение всенародного опроса в день выборов 25 октября (25% заявили, что хорошо знают об этом, 35% - что-то слышали). 40% ничего об этом не знают. Относительно высокий уровень осведомленности о президентской инициативе среди жителей городов и старшего населения. Во время проведения опроса наблюдался постепенный рост количества тех, кто слышал об этой инициативе.

42% опрошенных положительно относятся к идее президента провести всенародный опрос в день выборов. 33% - нейтрально и 22% - отрицательно.

Относительно лучше поддерживают эту идею жители юго-восточных регионов страны, жители сел на малых городов, избиратели партии "Слуга народа". Негативно настроены к этой инициативе старшие опрошенные и избиратели партии "Европейская солидарность".

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 5000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1.4%. Сроки проведения: 14-16 октября 2020.

Читайте: Зеленский в Стамбуле помолился за Украину и встретился с Варфоломеем. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.

Представитель Рады в Кабмине Василий Мокан рассказал, что анкета на "опросе Зеленского" будет имитировать бюллетень

Замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук заявила, что опрос Зеленского оплатят меценаты средствами "украинского происхождения".

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что сделает все, чтобы пресечь проведение незаконного "опроса Зеленского".

Также читайте: Зеленский в Стамбуле помолился за Украину и встретился с Варфоломеем. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

42% украинцев поддерживают инициативу Зеленского о проведении общенационального опроса, 22% - против, - Рейтинг 01
42% украинцев поддерживают инициативу Зеленского о проведении общенационального опроса, 22% - против, - Рейтинг 02
42% украинцев поддерживают инициативу Зеленского о проведении общенационального опроса, 22% - против, - Рейтинг 03
42% украинцев поддерживают инициативу Зеленского о проведении общенационального опроса, 22% - против, - Рейтинг 04

Автор: 

Зеленский Владимир (20234) местные выборы (2752) опрос (2823) социология (530)


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Топ комментарии
+50
42% украинцев поддерживают инициативу Зеленского о проведении общенационального опроса, 22% - против, - "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 7903
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16.10.2020 14:52
+45
- Доктор, спасите, я задыхаюсь!
- Успокойтесь, больной. ИВЛ нет, но я вам расскажу про велике будівництво, инвестняню и задам 5 вопросов (из тви).
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16.10.2020 14:49
+40
бубочка нарушает закон. Всё.
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16.10.2020 14:49
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Я думаю ,что эти 42% это всего лишь те кого опросили и эти цифры сфальсифицированы,эта кампашка себе рейтинг повышает и только и вопросы поставленные зеленским следует просто игнорировать.
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16.10.2020 17:39 Ответить
Це все, що потрібно знати про соц.фірму "Рейтинг". Ще офіційно не були відомі всі "запитання" - а вони вони вже взнали, що населення "одобрямс".
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16.10.2020 18:55 Ответить
;42 % ДЛБ треба задуматись, чому не ставиться питання про застосування накопичуваної системи пенсійного забезпечення і якому банку доручити збирати і зберігати накопичувані гроші пенсіонера.
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16.10.2020 19:46 Ответить
Що, ідіотів не поменшало? Агенство рейтинг полічило кількість ідіотів, які погоджуються без суду посадити на довічний термін сусіда-чиновника за те, що той їздить на дорогому автомобілі. Невже у нас стільки недалеких і неосвічених? Згадайте, це вже було. Гітлер та сталін за "народної підтримки" призначали винних і знищували їх. Один в Бухенвальді, інший у Гулазі. Беззаконня не має меж:сьогодні воно зжере сусіда, а назавтра вас.І нехай вас не обманює надія, що я, мовляв, безгрішний. Сталін казав, що була б людина, а справа знайдеться.
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16.10.2020 21:20 Ответить
Рузультат этого опроса говорит только о том, что количество дегенератов в Украине не уменьшается. И элементарную манипуляцию не способны отличить от реальных дел и поступков.
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16.10.2020 22:19 Ответить
Или заказной бред или столько процентов идиотов осталось.
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17.10.2020 23:16 Ответить
Достоверные и обнадёживающие данные.
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18.10.2020 01:27 Ответить
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