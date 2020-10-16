42% українців підтримують ініціативу Зеленського про проведення загальнонаціонального опитування, 22% - проти, - "Рейтинг". ІНФОГРАФІКА

42% українців позитивно ставляться до ідеї президента Зеленського провести всенародне опитування 25 жовтня в день виборів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".

60% знають, що президент Зеленський оголосив проведення всенародного опитування у день виборів 25 жовтня (25% заявили, що добре знають про це, 35% – щось чули). 40% нічого про це не знають. Відносно вищий рівень обізнаності про президентську ініціативу серед мешканців міст та старшого населення. Під час проведення опитування спостерігалося поступове зростання кількості тих, хто чув про цю ініціативу.

42% опитаних позитивно ставляться до ідеї президента провести всенародне опитування у день виборів. 33% – нейтрально і 22% – негативно.

Відносно краще підтримують цю ідею мешканці південно-східних регіонів країни, жителі сіл на малих міст, виборці партії "Слуга народу". Негативно настроєні до цієї ініціативи найстарші опитані та виборці партії "Європейська солідарність".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партій на виборах Львівської міськради: "ЄС" - 31,7%, "Самопоміч" - 25,9%, "Свобода" - 7,2%, "Голос" - 6,8%, "ВАРТА" - 5,5 %, - опитування "Соцісу"

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 5000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1.4%. Терміни проведення: 14-16 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.

У заяві Офісу Президента йдеться, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

Раніше Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування, яке відбудеться 25 жовтня.

15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

Того ж дня, 16 жовтня, глава держави анонсував додаткові питання, які можуть включити в наступні опитування. Серед них легалізація зброї і питання подвійного громадянства.

Представник Ради в Кабміні Василь Мокан розповів, що анкета на "опитуванні Зеленського" буде імітувати бюлетень

Заступниця голови фракції "СН" Євгенія Кравчук заявила, що опитування Зеленського оплатять меценати коштами "українського походження".

Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що зробить все, щоб припинити проведення незаконного "опитування Зеленського".

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, чому президент Володимир Зеленський вирішив проводити своє опитування в день проведення місцевих виборів 25 жовтня.