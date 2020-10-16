УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5544 відвідувача онлайн
Новини Місцеві вибори-2020
7 317 107

42% українців підтримують ініціативу Зеленського про проведення загальнонаціонального опитування, 22% - проти, - "Рейтинг". ІНФОГРАФІКА

42% українців підтримують ініціативу Зеленського про проведення загальнонаціонального опитування, 22% - проти, -

42% українців позитивно ставляться до ідеї президента Зеленського провести всенародне опитування 25 жовтня в день виборів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".

60% знають, що президент Зеленський оголосив проведення всенародного опитування у день виборів 25 жовтня (25% заявили, що добре знають про це, 35% – щось чули). 40% нічого про це не знають. Відносно вищий рівень обізнаності про президентську ініціативу серед мешканців міст та старшого населення. Під час проведення опитування спостерігалося поступове зростання кількості тих, хто чув про цю ініціативу.

  • 42% опитаних позитивно ставляться до ідеї президента провести всенародне опитування у день виборів. 33% – нейтрально і 22% – негативно.

Відносно краще підтримують цю ідею мешканці південно-східних регіонів країни, жителі сіл на малих міст, виборці партії "Слуга народу". Негативно настроєні до цієї ініціативи найстарші опитані та виборці партії "Європейська солідарність".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партій на виборах Львівської міськради: "ЄС" - 31,7%, "Самопоміч" - 25,9%, "Свобода" - 7,2%, "Голос" - 6,8%, "ВАРТА" - 5,5 %, - опитування "Соцісу"

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 5000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1.4%. Терміни проведення: 14-16 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.

У заяві Офісу Президента йдеться, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

Раніше Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування, яке відбудеться 25 жовтня.

15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

Того ж дня, 16 жовтня, глава держави анонсував додаткові питання, які можуть включити в наступні опитування. Серед них легалізація зброї і питання подвійного громадянства.

Представник Ради в Кабміні Василь Мокан розповів, що анкета на "опитуванні Зеленського" буде імітувати бюлетень

Заступниця голови фракції "СН" Євгенія Кравчук заявила, що опитування Зеленського оплатять меценати коштами "українського походження".

Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що зробить все, щоб припинити проведення незаконного "опитування Зеленського".

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, чому президент Володимир Зеленський вирішив проводити своє опитування в день проведення місцевих виборів 25 жовтня.

Автор: 

Зеленський Володимир (23691) місцеві вибори (1366) опитування (1927) соціологія (260)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+50
42% украинцев поддерживают инициативу Зеленского о проведении общенационального опроса, 22% - против, - "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 7903
показати весь коментар
16.10.2020 14:52
+45
- Доктор, спасите, я задыхаюсь!
- Успокойтесь, больной. ИВЛ нет, но я вам расскажу про велике будівництво, инвестняню и задам 5 вопросов (из тви).
показати весь коментар
16.10.2020 14:49
+40
бубочка нарушает закон. Всё.
показати весь коментар
16.10.2020 14:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Я думаю ,что эти 42% это всего лишь те кого опросили и эти цифры сфальсифицированы,эта кампашка себе рейтинг повышает и только и вопросы поставленные зеленским следует просто игнорировать.
показати весь коментар
16.10.2020 17:39 Відповісти
Це все, що потрібно знати про соц.фірму "Рейтинг". Ще офіційно не були відомі всі "запитання" - а вони вони вже взнали, що населення "одобрямс".
показати весь коментар
16.10.2020 18:55 Відповісти
;42 % ДЛБ треба задуматись, чому не ставиться питання про застосування накопичуваної системи пенсійного забезпечення і якому банку доручити збирати і зберігати накопичувані гроші пенсіонера.
показати весь коментар
16.10.2020 19:46 Відповісти
Що, ідіотів не поменшало? Агенство рейтинг полічило кількість ідіотів, які погоджуються без суду посадити на довічний термін сусіда-чиновника за те, що той їздить на дорогому автомобілі. Невже у нас стільки недалеких і неосвічених? Згадайте, це вже було. Гітлер та сталін за "народної підтримки" призначали винних і знищували їх. Один в Бухенвальді, інший у Гулазі. Беззаконня не має меж:сьогодні воно зжере сусіда, а назавтра вас.І нехай вас не обманює надія, що я, мовляв, безгрішний. Сталін казав, що була б людина, а справа знайдеться.
показати весь коментар
16.10.2020 21:20 Відповісти
Рузультат этого опроса говорит только о том, что количество дегенератов в Украине не уменьшается. И элементарную манипуляцию не способны отличить от реальных дел и поступков.
показати весь коментар
16.10.2020 22:19 Відповісти
Или заказной бред или столько процентов идиотов осталось.
показати весь коментар
17.10.2020 23:16 Відповісти
Достоверные и обнадёживающие данные.
показати весь коментар
18.10.2020 01:27 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 