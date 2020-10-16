Зеленський: Легалізація зброї, подвійне громадянство, єврономери - що внести в наступні опитування?

Президент України Володимир анонсував додаткові питання, які можуть включити в наступні опитування. Серед них легалізація зброї і питання подвійного громадянства.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський зазначив, що "всі політики критикують ідею опитування", тому що бояться думки громадян, "переконують, що українці якісь дурні, неосвічені і, не дай бог, їх про щось питати".

"І ніщо не заважає нам щомісяця або навіть щотижня говорити про важливе і дізнаватися твою думку", - додав президент.

Президент закликав українців в коментарях на офіційних сторінках написати, про що ще вони хочуть висловитися і які питання хочуть почути.

"Легалізація зброї, подвійне громадянство, тривалість навчання в школі, єврономери, парламентська республіка і багато-багато іншого. Пиши, які питання варто включити в наступні опитування", - зазначив Зеленський.

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Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.

У заяві Офісу Президента йдеться, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

Раніше Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування, яке відбудеться 25 жовтня.

15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання.