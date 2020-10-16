Зеленський озвучив три фінальні питання: Скорочення кількості нардепів, легалізація канабісу, гарантії безпеки на міжнародному рівні. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський назвав останні три питання, які планують винести на всеукраїнське опитування 25 жовтня.
Про це глава держави повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу для зменшення болю у важких хворих? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні підняти питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?", - йдеться в повідомленні.
Крім того, Зеленський додав, що якщо не всі питання подобаються, то в коментарі до відео на офіційних сторінках можна написати свої варіанти.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.
У заяві Офісу Президента йдеться, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.
Раніше Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування, яке відбудеться 25 жовтня.
15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.
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При лечении (!!!) можно и нужно применять любые наркотики, которые облегчат страдания больного.
Нужно постоянно заставлять стороны выполнять Меморандум, а не спрашивать "шо робить?"!
Он шо дурачок?
Из-за мечты о рейтинге Зеленский метался по стране, ударил ножкой по мячу, забросил мячик в корзину, доставил лекарство женщине.
ОФИЦИАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ КАННАБИС- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 психоактивное средство, получаемое из КОНОПЛИ, психоделического типа.
https://ru.wikipedia.org
Наркотики, проституция и рабство, или чего хотят либертарианцы - Утро в Большом Городе
29.05.2019 года.
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Franok.ictv.ua&redir_token=QUFFLUhqbVozRGYxcmtvTXVzUW10allveU1uLWRTdVlOUXxBQ3Jtc0trMG5KYWhkX3NyTVZURjdOUXBaaW9ZSmpGRzRrbEpIUFFvd1hOczNPNXowTlZtUGxFbnU5Y3dSWWFEdUVvTGp2OG5COFRia1FVWGtMYTFRS091ZXhhdTZvUGtEOFd0RUMwUUk4UTBqS2U3ZjNPX2ZFaw%3D%3D&v=2DfqN8O84rY&event=video_description http://ranok.ictv.ua
Руслан Стефанчук в своем заявлении упомянул построение либеральной экономики, к сторонникам которой можно отнести правых либертарианцев.
С точки зрения либертарианцев (как правых, так и левых), основную угрозу для личности несет государство
Что либертарианцы хотят отменить
· Налоги (или хотя бы резко уменьшить количество и снизить оставшиеся, поскольку, с их https://mises-media.s3.amazonaws.com/The%20Ethics%20of%20Liberty_0.pdf точки зрения , это узаконенный грабеж со стороны государства)
· Призыв в армию
Что либертарианцы хотят узаконить
· Однополые браки
· Свободное ношение оружия
· Эвтаназию
https://www.rbc.ua/rus/news/vladimir-zelenskiy-nam-vygodno-raspustit-1555546435.html Легализация медицинской 4марихуаны (либертарианство выступает за полную легализацию)
https://www.rbc.ua/rus/news/vladimir-zelenskiy-nam-vygodno-raspustit-1555546435.html Легализация проституции в отдельных районах страны
Создание свободного рынка землиОбразовательная реформа - уравнение частных и государственных вузов (хотя классическое либертарианство отвергает государственное образование в принципе), свободный доступ на украинский образовательный рынок иностранных игроков
? Зеленський, скільки ти отримав "мзди", за не цільове використання, а точніше дерибан коштів, виділених на боротьбу з ковідом? Зеленський ти посадиш свого куратора від Путіна
Медведчука чи віддаш йому владу, як замовляв Путін? Зеленський зрадник, ти за смертну кару за державну зраду головнокомадуючого України, чи за довічний термін? Ну що, ще хочиш питань? В мене ще багато їх.
Хочу йому сказати, що я не переймаюсь питанням про канабіс, бо то питання медицини: доведіть, що так має бути і використовуйте; про вільну економічну зону ми також з друзями не говоримо, бо навіть уявити цього не можемо (Крим навчив). Про інші питання те ж саме. Ну хіба що депутатів з сотню вистачить.
1.Нужно ли ставить в угол депутата, который плохо себя ведёт?
2.Нужно ли сократить всё население Украины до 300 депутатов?
3.Поддерживаешь ли ты легализацию медицинского каннабиса в Украине для тяжелобольных политиков?
4.В 1687 году был опубликован первый закон Ньютона - Закон всемирного тяготения. Нужно ли поднять на международном уровне вопрос о том, или все люди выполняют этот закон, или никто?
5.Может ли президент проводить такой референдум каждую неделю или только перед выборами?