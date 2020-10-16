Зеленський озвучив три фінальні питання: Скорочення кількості нардепів, легалізація канабісу, гарантії безпеки на міжнародному рівні. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський назвав останні три питання, які планують винести на всеукраїнське опитування 25 жовтня.

Про це глава держави повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу для зменшення болю у важких хворих? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні підняти питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Зеленський додав, що якщо не всі питання подобаються, то в коментарі до відео на офіційних сторінках можна написати свої варіанти.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.

У заяві Офісу Президента йдеться, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

Раніше Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування, яке відбудеться 25 жовтня.

15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.