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Новини Місцеві вибори-2020
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Зеленський озвучив три фінальні питання: Скорочення кількості нардепів, легалізація канабісу, гарантії безпеки на міжнародному рівні. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський назвав останні три питання, які планують винести на всеукраїнське опитування 25 жовтня.

Про це глава держави повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу для зменшення болю у важких хворих? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні підняти питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Зеленський додав, що якщо не всі питання подобаються, то в коментарі до відео на офіційних сторінках можна написати свої варіанти.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.

У заяві Офісу Президента йдеться, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

Раніше Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування, яке відбудеться 25 жовтня.

15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) місцеві вибори (1366) опитування (1926)


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Топ коментарі
+28
Зеленский озвучил три финальных вопроса: Сокращение количества нардепов, легализация каннабиса, гарантии безопасности на международном уровне - Цензор.НЕТ 3072
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16.10.2020 09:43
+25
Зеленский озвучил три финальных вопроса: Сокращение количества нардепов, легализация каннабиса, гарантии безопасности на международном уровне - Цензор.НЕТ 6461
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16.10.2020 09:49
+24
Зеленский озвучил три финальных вопроса: Сокращение количества нардепов, легализация каннабиса, гарантии безопасности на международном уровне - Цензор.НЕТ 5666
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16.10.2020 09:49
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При уменьшении количества депутатов уменьшится только количество профессионалов, а не наоборот.
При лечении (!!!) можно и нужно применять любые наркотики, которые облегчат страдания больного.
Нужно постоянно заставлять стороны выполнять Меморандум, а не спрашивать "шо робить?"!

Он шо дурачок?
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16.10.2020 13:33 Відповісти
То, что он не умён и не образован - это сверх очевидно. То, что этот "опрос" не законен, более того - вреден, очевидно тоже. Дело всё в том, что Зеленского интересует и заботит только его рейтинг. Отсюда идиотские пять вопросов. Неопределённый термин "Донбасс", ну, что могут большинство людей сказать о канабисе? Этот опрос должен отвлечь от провала Зеленского в Бпритании.
Из-за мечты о рейтинге Зеленский метался по стране, ударил ножкой по мячу, забросил мячик в корзину, доставил лекарство женщине.
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16.10.2020 13:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=29an-R-_ykQ
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16.10.2020 13:44 Відповісти
В мене складається враження, що на банковій вже легалізували канабіс...
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16.10.2020 13:45 Відповісти
Та ні, та щось значно забористіше. Від канабісу так би не вставляло, пілять...
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16.10.2020 14:05 Відповісти
После опроса про канабис, Зюзя сможет спокойно сдавать анализ на наркотики
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16.10.2020 13:47 Відповісти
МАРИХУА́НА (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA исп. marijuana, marihuana),

ОФИЦИАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ КАННАБИС- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 психоактивное средство, получаемое из КОНОПЛИ, психоделического типа.
https://ru.wikipedia.org
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16.10.2020 13:55 Відповісти
Украинские политики полным ходом готовятся к выборам. Одна из партий, которую считают едва ли не фаворитом парламентских выборов и связывают с действующим президентом, заявила, что они теперь либертарианцы. Чего хотят либертарианцы и реально ли это в Украине?


Наркотики, проституция и рабство, или чего хотят либертарианцы - Утро в Большом Городе



29.05.2019 года.
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Franok.ictv.ua&redir_token=QUFFLUhqbVozRGYxcmtvTXVzUW10allveU1uLWRTdVlOUXxBQ3Jtc0trMG5KYWhkX3NyTVZURjdOUXBaaW9ZSmpGRzRrbEpIUFFvd1hOczNPNXowTlZtUGxFbnU5Y3dSWWFEdUVvTGp2OG5COFRia1FVWGtMYTFRS091ZXhhdTZvUGtEOFd0RUMwUUk4UTBqS2U3ZjNPX2ZFaw%3D%3D&v=2DfqN8O84rY&event=video_description http://ranok.ictv.ua
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16.10.2020 14:12 Відповісти
Партия Владимира Зеленского выбрала своей идеологией либертарианство. Что это такое?
Руслан Стефанчук в своем заявлении упомянул построение либеральной экономики, к сторонникам которой можно отнести правых либертарианцев.
С точки зрения либертарианцев (как правых, так и левых), основную угрозу для личности несет государство
Что либертарианцы хотят отменить
· Налоги (или хотя бы резко уменьшить количество и снизить оставшиеся, поскольку, с их https://mises-media.s3.amazonaws.com/The%20Ethics%20of%20Liberty_0.pdf точки зрения , это узаконенный грабеж со стороны государства)
· Призыв в армию
Что либертарианцы хотят узаконить
· Однополые браки
· Свободное ношение оружия
· Эвтаназию
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16.10.2020 14:18 Відповісти
Либертарианские идеи из http://vibori.in.ua/kandidaty/predvibornie-programy/2385-predvybornaya-programma-kandidata-v-prezidenty-ukrainy-2019-zelenskogo-vladimira-aleksandrovicha.html программы Зеленского

https://www.rbc.ua/rus/news/vladimir-zelenskiy-nam-vygodno-raspustit-1555546435.html Легализация медицинской 4марихуаны (либертарианство выступает за полную легализацию)
https://www.rbc.ua/rus/news/vladimir-zelenskiy-nam-vygodno-raspustit-1555546435.html Легализация проституции в отдельных районах страны
Создание свободного рынка землиОбразовательная реформа - уравнение частных и государственных вузов (хотя классическое либертарианство отвергает государственное образование в принципе), свободный доступ на украинский образовательный рынок иностранных игроков
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16.10.2020 14:20 Відповісти
Мені до одного місця твої питання, зелене... Слухай мої питання:Які девіденти пообіцяв тобі Путін і які ти вже отримав за державну зраду, за злиття інтесів України,за видачу Росії її терористів без вироку Українського суду, за відступ з підконтрольних нам територій під виглядом "розведення війск? Зеленський, зрадник, ты особисто зірвав спецоперацію СБУ, щодо вагнрівців, чи тобі допоміг твій керівник Єрмак? За чий рахунок покриється нестача коштів, що виникла після депінгової продажи електроенергії Коломойскому? Зеленський, коли ти посадиш Коломойского за крадіжки у приватбанку? Ти за довічний термін ув'язнення за твою співучасть у крадіжці коштів приватбанку та вивід їх у офшори через твою фірму
? Зеленський, скільки ти отримав "мзди", за не цільове використання, а точніше дерибан коштів, виділених на боротьбу з ковідом? Зеленський ти посадиш свого куратора від Путіна
Медведчука чи віддаш йому владу, як замовляв Путін? Зеленський зрадник, ти за смертну кару за державну зраду головнокомадуючого України, чи за довічний термін? Ну що, ще хочиш питань? В мене ще багато їх.
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16.10.2020 15:09 Відповісти
Наконец то. Разродился.
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16.10.2020 17:04 Відповісти
Плять. В очередной раз не смог это дослушать.
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16.10.2020 17:19 Відповісти
Президент наголошував, що поставить питання, які ми обговорюємо на кухні, в таксі...
Хочу йому сказати, що я не переймаюсь питанням про канабіс, бо то питання медицини: доведіть, що так має бути і використовуйте; про вільну економічну зону ми також з друзями не говоримо, бо навіть уявити цього не можемо (Крим навчив). Про інші питання те ж саме. Ну хіба що депутатів з сотню вистачить.
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16.10.2020 19:43 Відповісти
Пять вопросов, ответы на которые хочет получить Зеленский.

1.Нужно ли ставить в угол депутата, который плохо себя ведёт?
2.Нужно ли сократить всё население Украины до 300 депутатов?
3.Поддерживаешь ли ты легализацию медицинского каннабиса в Украине для тяжелобольных политиков?
4.В 1687 году был опубликован первый закон Ньютона - Закон всемирного тяготения. Нужно ли поднять на международном уровне вопрос о том, или все люди выполняют этот закон, или никто?
5.Может ли президент проводить такой референдум каждую неделю или только перед выборами?
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16.10.2020 22:02 Відповісти
Из за вопроса о канабисе советские деды трясут бородой и вертятся в гробах и на балконах спальных районов
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23.10.2020 11:27 Відповісти
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