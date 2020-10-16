Зеленский озвучил три финальных вопроса: Сокращение количества нардепов, легализация каннабиса, гарантии безопасности на международном уровне. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский назвал оставшиеся три вопроса, которые планируют вынести на всеукраинский опрос 25 октября.

Об этом глава государства сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?", - говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский добавил, что если не все вопросы нравятся, то в комментарии к видео на официальных страницах можно написать свои варианты.

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Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Вместе с тем, в ЦИК заявили, что ничего не знает о всеукраинском опросе Зеленского. В "Голосе" заявили: "Опрос Зеленского" - потенциальная угроза национальным интересам Украины.

В заявлении Офиса Президента говорится, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

Ранее Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса, который состоится 25 октября.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

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