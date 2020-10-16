Зеленский озвучил три финальных вопроса: Сокращение количества нардепов, легализация каннабиса, гарантии безопасности на международном уровне. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский назвал оставшиеся три вопроса, которые планируют вынести на всеукраинский опрос 25 октября.
Об этом глава государства сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?", - говорится в сообщении.
Кроме того, Зеленский добавил, что если не все вопросы нравятся, то в комментарии к видео на официальных страницах можно написать свои варианты.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Вместе с тем, в ЦИК заявили, что ничего не знает о всеукраинском опросе Зеленского. В "Голосе" заявили: "Опрос Зеленского" - потенциальная угроза национальным интересам Украины.
В заявлении Офиса Президента говорится, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.
Ранее Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса, который состоится 25 октября.
15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.
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При лечении (!!!) можно и нужно применять любые наркотики, которые облегчат страдания больного.
Нужно постоянно заставлять стороны выполнять Меморандум, а не спрашивать "шо робить?"!
Он шо дурачок?
Из-за мечты о рейтинге Зеленский метался по стране, ударил ножкой по мячу, забросил мячик в корзину, доставил лекарство женщине.
ОФИЦИАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ КАННАБИС- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 психоактивное средство, получаемое из КОНОПЛИ, психоделического типа.
https://ru.wikipedia.org
Наркотики, проституция и рабство, или чего хотят либертарианцы - Утро в Большом Городе
29.05.2019 года.
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Franok.ictv.ua&redir_token=QUFFLUhqbVozRGYxcmtvTXVzUW10allveU1uLWRTdVlOUXxBQ3Jtc0trMG5KYWhkX3NyTVZURjdOUXBaaW9ZSmpGRzRrbEpIUFFvd1hOczNPNXowTlZtUGxFbnU5Y3dSWWFEdUVvTGp2OG5COFRia1FVWGtMYTFRS091ZXhhdTZvUGtEOFd0RUMwUUk4UTBqS2U3ZjNPX2ZFaw%3D%3D&v=2DfqN8O84rY&event=video_description http://ranok.ictv.ua
Руслан Стефанчук в своем заявлении упомянул построение либеральной экономики, к сторонникам которой можно отнести правых либертарианцев.
С точки зрения либертарианцев (как правых, так и левых), основную угрозу для личности несет государство
Что либертарианцы хотят отменить
· Налоги (или хотя бы резко уменьшить количество и снизить оставшиеся, поскольку, с их https://mises-media.s3.amazonaws.com/The%20Ethics%20of%20Liberty_0.pdf точки зрения , это узаконенный грабеж со стороны государства)
· Призыв в армию
Что либертарианцы хотят узаконить
· Однополые браки
· Свободное ношение оружия
· Эвтаназию
https://www.rbc.ua/rus/news/vladimir-zelenskiy-nam-vygodno-raspustit-1555546435.html Легализация медицинской 4марихуаны (либертарианство выступает за полную легализацию)
https://www.rbc.ua/rus/news/vladimir-zelenskiy-nam-vygodno-raspustit-1555546435.html Легализация проституции в отдельных районах страны
Создание свободного рынка землиОбразовательная реформа - уравнение частных и государственных вузов (хотя классическое либертарианство отвергает государственное образование в принципе), свободный доступ на украинский образовательный рынок иностранных игроков
? Зеленський, скільки ти отримав "мзди", за не цільове використання, а точніше дерибан коштів, виділених на боротьбу з ковідом? Зеленський ти посадиш свого куратора від Путіна
Медведчука чи віддаш йому владу, як замовляв Путін? Зеленський зрадник, ти за смертну кару за державну зраду головнокомадуючого України, чи за довічний термін? Ну що, ще хочиш питань? В мене ще багато їх.
Хочу йому сказати, що я не переймаюсь питанням про канабіс, бо то питання медицини: доведіть, що так має бути і використовуйте; про вільну економічну зону ми також з друзями не говоримо, бо навіть уявити цього не можемо (Крим навчив). Про інші питання те ж саме. Ну хіба що депутатів з сотню вистачить.
1.Нужно ли ставить в угол депутата, который плохо себя ведёт?
2.Нужно ли сократить всё население Украины до 300 депутатов?
3.Поддерживаешь ли ты легализацию медицинского каннабиса в Украине для тяжелобольных политиков?
4.В 1687 году был опубликован первый закон Ньютона - Закон всемирного тяготения. Нужно ли поднять на международном уровне вопрос о том, или все люди выполняют этот закон, или никто?
5.Может ли президент проводить такой референдум каждую неделю или только перед выборами?