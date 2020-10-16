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Новости Опрос Зеленского
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Зеленский озвучил три финальных вопроса: Сокращение количества нардепов, легализация каннабиса, гарантии безопасности на международном уровне. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский назвал оставшиеся три вопроса, которые планируют вынести на всеукраинский опрос 25 октября.

Об этом глава государства сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?", - говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский добавил, что если не все вопросы нравятся, то в комментарии к видео на официальных страницах можно написать свои варианты.

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Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Вместе с тем, в ЦИК заявили, что ничего не знает о всеукраинском опросе Зеленского. В "Голосе" заявили: "Опрос Зеленского" - потенциальная угроза национальным интересам Украины.

В заявлении Офиса Президента говорится, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

Ранее Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса, который состоится 25 октября.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

Также читайте: Зеленский наградил ветеранов "Динамо" по случаю 45-й годовщины победы в Кубке обладателей кубков. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (20232) местные выборы (2752) опрос (2821)


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Топ комментарии
+28
Зеленский озвучил три финальных вопроса: Сокращение количества нардепов, легализация каннабиса, гарантии безопасности на международном уровне - Цензор.НЕТ 3072
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16.10.2020 09:43
+25
Зеленский озвучил три финальных вопроса: Сокращение количества нардепов, легализация каннабиса, гарантии безопасности на международном уровне - Цензор.НЕТ 6461
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16.10.2020 09:49
+24
Зеленский озвучил три финальных вопроса: Сокращение количества нардепов, легализация каннабиса, гарантии безопасности на международном уровне - Цензор.НЕТ 5666
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16.10.2020 09:49
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Страница 2 из 2
При уменьшении количества депутатов уменьшится только количество профессионалов, а не наоборот.
При лечении (!!!) можно и нужно применять любые наркотики, которые облегчат страдания больного.
Нужно постоянно заставлять стороны выполнять Меморандум, а не спрашивать "шо робить?"!

Он шо дурачок?
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16.10.2020 13:33 Ответить
То, что он не умён и не образован - это сверх очевидно. То, что этот "опрос" не законен, более того - вреден, очевидно тоже. Дело всё в том, что Зеленского интересует и заботит только его рейтинг. Отсюда идиотские пять вопросов. Неопределённый термин "Донбасс", ну, что могут большинство людей сказать о канабисе? Этот опрос должен отвлечь от провала Зеленского в Бпритании.
Из-за мечты о рейтинге Зеленский метался по стране, ударил ножкой по мячу, забросил мячик в корзину, доставил лекарство женщине.
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16.10.2020 13:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=29an-R-_ykQ
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16.10.2020 13:44 Ответить
В мене складається враження, що на банковій вже легалізували канабіс...
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16.10.2020 13:45 Ответить
Та ні, та щось значно забористіше. Від канабісу так би не вставляло, пілять...
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16.10.2020 14:05 Ответить
После опроса про канабис, Зюзя сможет спокойно сдавать анализ на наркотики
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16.10.2020 13:47 Ответить
МАРИХУА́НА (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA исп. marijuana, marihuana),

ОФИЦИАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ КАННАБИС- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 психоактивное средство, получаемое из КОНОПЛИ, психоделического типа.
https://ru.wikipedia.org
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16.10.2020 13:55 Ответить
Украинские политики полным ходом готовятся к выборам. Одна из партий, которую считают едва ли не фаворитом парламентских выборов и связывают с действующим президентом, заявила, что они теперь либертарианцы. Чего хотят либертарианцы и реально ли это в Украине?


Наркотики, проституция и рабство, или чего хотят либертарианцы - Утро в Большом Городе



29.05.2019 года.
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Franok.ictv.ua&redir_token=QUFFLUhqbVozRGYxcmtvTXVzUW10allveU1uLWRTdVlOUXxBQ3Jtc0trMG5KYWhkX3NyTVZURjdOUXBaaW9ZSmpGRzRrbEpIUFFvd1hOczNPNXowTlZtUGxFbnU5Y3dSWWFEdUVvTGp2OG5COFRia1FVWGtMYTFRS091ZXhhdTZvUGtEOFd0RUMwUUk4UTBqS2U3ZjNPX2ZFaw%3D%3D&v=2DfqN8O84rY&event=video_description http://ranok.ictv.ua
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16.10.2020 14:12 Ответить
Партия Владимира Зеленского выбрала своей идеологией либертарианство. Что это такое?
Руслан Стефанчук в своем заявлении упомянул построение либеральной экономики, к сторонникам которой можно отнести правых либертарианцев.
С точки зрения либертарианцев (как правых, так и левых), основную угрозу для личности несет государство
Что либертарианцы хотят отменить
· Налоги (или хотя бы резко уменьшить количество и снизить оставшиеся, поскольку, с их https://mises-media.s3.amazonaws.com/The%20Ethics%20of%20Liberty_0.pdf точки зрения , это узаконенный грабеж со стороны государства)
· Призыв в армию
Что либертарианцы хотят узаконить
· Однополые браки
· Свободное ношение оружия
· Эвтаназию
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16.10.2020 14:18 Ответить
Либертарианские идеи из http://vibori.in.ua/kandidaty/predvibornie-programy/2385-predvybornaya-programma-kandidata-v-prezidenty-ukrainy-2019-zelenskogo-vladimira-aleksandrovicha.html программы Зеленского

https://www.rbc.ua/rus/news/vladimir-zelenskiy-nam-vygodno-raspustit-1555546435.html Легализация медицинской 4марихуаны (либертарианство выступает за полную легализацию)
https://www.rbc.ua/rus/news/vladimir-zelenskiy-nam-vygodno-raspustit-1555546435.html Легализация проституции в отдельных районах страны
Создание свободного рынка землиОбразовательная реформа - уравнение частных и государственных вузов (хотя классическое либертарианство отвергает государственное образование в принципе), свободный доступ на украинский образовательный рынок иностранных игроков
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16.10.2020 14:20 Ответить
Мені до одного місця твої питання, зелене... Слухай мої питання:Які девіденти пообіцяв тобі Путін і які ти вже отримав за державну зраду, за злиття інтесів України,за видачу Росії її терористів без вироку Українського суду, за відступ з підконтрольних нам територій під виглядом "розведення війск? Зеленський, зрадник, ты особисто зірвав спецоперацію СБУ, щодо вагнрівців, чи тобі допоміг твій керівник Єрмак? За чий рахунок покриється нестача коштів, що виникла після депінгової продажи електроенергії Коломойскому? Зеленський, коли ти посадиш Коломойского за крадіжки у приватбанку? Ти за довічний термін ув'язнення за твою співучасть у крадіжці коштів приватбанку та вивід їх у офшори через твою фірму
? Зеленський, скільки ти отримав "мзди", за не цільове використання, а точніше дерибан коштів, виділених на боротьбу з ковідом? Зеленський ти посадиш свого куратора від Путіна
Медведчука чи віддаш йому владу, як замовляв Путін? Зеленський зрадник, ти за смертну кару за державну зраду головнокомадуючого України, чи за довічний термін? Ну що, ще хочиш питань? В мене ще багато їх.
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16.10.2020 15:09 Ответить
Наконец то. Разродился.
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16.10.2020 17:04 Ответить
Плять. В очередной раз не смог это дослушать.
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16.10.2020 17:19 Ответить
Президент наголошував, що поставить питання, які ми обговорюємо на кухні, в таксі...
Хочу йому сказати, що я не переймаюсь питанням про канабіс, бо то питання медицини: доведіть, що так має бути і використовуйте; про вільну економічну зону ми також з друзями не говоримо, бо навіть уявити цього не можемо (Крим навчив). Про інші питання те ж саме. Ну хіба що депутатів з сотню вистачить.
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16.10.2020 19:43 Ответить
Пять вопросов, ответы на которые хочет получить Зеленский.

1.Нужно ли ставить в угол депутата, который плохо себя ведёт?
2.Нужно ли сократить всё население Украины до 300 депутатов?
3.Поддерживаешь ли ты легализацию медицинского каннабиса в Украине для тяжелобольных политиков?
4.В 1687 году был опубликован первый закон Ньютона - Закон всемирного тяготения. Нужно ли поднять на международном уровне вопрос о том, или все люди выполняют этот закон, или никто?
5.Может ли президент проводить такой референдум каждую неделю или только перед выборами?
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16.10.2020 22:02 Ответить
Из за вопроса о канабисе советские деды трясут бородой и вертятся в гробах и на балконах спальных районов
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23.10.2020 11:27 Ответить
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