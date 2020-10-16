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Новини Місцеві вибори-2020
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Опитування Зеленського оплатять меценати засобами "українського походження", - "слуга народу" Кравчук

Опитування Зеленського оплатять меценати засобами

У партії "Слуга народу" заявляють, що найближчим часом буде офіційно представлена ​​громадська організація, яка проводитиме опитування 25 жовтня, анонсоване президентом Володимиром Зеленським.

Про це розповіла заступниця голови фракції СН Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Вона пояснила, що орієнтири і напрямки п'яти питань опитування вибирав особисто Зеленський. А проводити його буде громадська організація.

"Я думаю, що найближчим часом про цю громадську організацію заявлять офіційно. Це буде якась громадська організація, яка буде цим займатись спільно із соціологами. Наскільки я знаю, розглядається варіант паралельно провести екзитпол саме щодо відповідей людей, за цим опитуванням, щоб його можна було оприлюднити одразу та звірити з офіційними результатами", – каже Кравчук.

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Фінансувати процес, за словами Кравчук, будуть меценати, коштами "українського походження".

"Є багато меценатів небайдужих людей, це не такі великі кошти, які виділять чи уже виділили на такий процес. Політичну відповідальність несе за це ініціатор цього опитування. Я впевнена, що всі оці страшилки найближчим часом будуть розвіяні. Кошти будуть українського походження. Законодавчо незакріплений цей юридичний вплив, але рішення у будь-якому випадку ухвалюватиметься у парламенті", - сказала депутатка.

Вона додала, що юридично опитування буде закріплено нардепами чи президентом у формі подання відповідного законопроєкту.

Автор: 

місцеві вибори (1366) опитування (1927) Кравчук Євгенія (374)


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Топ коментарі
+51
В случае, если инициативу о так называемом "опросе народа" будут финансировать частные лица - это будет означать прямое нарушение Конституции и станет основанием для начала процедуры импичмента. (с) Н.Томенко
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16.10.2020 08:19
+47


"Слуга народу" Кравчук про фінансування "опитування Зеленського": "Є багато меценатів, небайдужих людей. Це не такі великі кошти" - Цензор.НЕТ 1062
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16.10.2020 08:30
+43
Охренительный ялтинский стратег и филантроп пенчук в помащь.
А если сирйозна то вапрос про корупционеров, финансируемый непонятно кем из бизнеса это уже факт коррупции. Зедебилы кароче
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16.10.2020 08:19
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Ой.....
Много ли надо для вашего опроса......
Пачка бумаги 500 листов - 90 грн. Заправка картриджа 150 грн . Итого Опрос 500 человек - 240 грн и бутылка водки!!!!
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16.10.2020 14:17 Відповісти
Тобто, потім це спробують показати в парламенті, як волю народу?
Який ж гребаний цирк!
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16.10.2020 15:51 Відповісти
Меценати оплатять хотєлки ВАЗеленського - це ж пряма корупція. Нелох не хоче задовольнити своє любопитство за свій рахунок?
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16.10.2020 16:13 Відповісти
Я думаю, что в ближайшее время об этой общественной организации заявят официально. Это будет некая общественная организация, которая будет этим заниматься совместно с социологам Источник: https://censor.net/ru/n3225084

Знаю я цього соціолога і його шоблу -

Опитування Зеленського оплатять меценати засобами "українського походження", - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 6994
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16.10.2020 16:23 Відповісти
Ещё раз доказывает, что наличие денег не есть следствие приложенного ума! Скорее наоборот, хитрости! Хотят услужить клоуну за наш счёт!
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16.10.2020 16:24 Відповісти
Какие в звезду деньги украинского происхождения.
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16.10.2020 16:32 Відповісти
Деньги, украденные у украинцев.
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16.10.2020 19:12 Відповісти
Как видно зелени больше нехрен делать, как кроме заниматься своей хернёй опросами. Это тебе не лоху надо задать вопрос, до каких пор будешь вешать народу лапшу на уши???
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16.10.2020 16:37 Відповісти
"Опрос Зеленского оплатят меценаты средствами "украинского происхождения", - "слуга народа" Кравчук" - меценаты, это Коломойский, Пинчук, Фирташ.
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16.10.2020 16:52 Відповісти
И Ахметов тоже.
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16.10.2020 19:12 Відповісти
те самые меценаты,что оплачивали Вовину тайную подорож в Оман и назад,куда случайно тоже приезжал человек путина? ))
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16.10.2020 16:54 Відповісти
Евреи украинского происхождения?
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16.10.2020 17:22 Відповісти
Быть евреем: модно или опасно?)
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16.10.2020 17:51 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZXBLVLvJDv81QT51mMLYUr1xQMyDjLEcgYS3IsL01uJf3dgTWXCInSxGnh0_-RrAqXWjlntUxZVycUdoMdKOQ-bpiJPhCJIQO8QAWillbi70BJXJZ2IKFj_T19fU9KYP5g&__tn__=-UC%2CP-R Юрий Бутусов

1 ч
·

Президентский опрос и вопросы о Будапештском меморандуме оплатят "меценаты" - заявила Слуга народа Евгения Кравчук, которая ранее работала в пиар-службе партии УКРОП, контролируемой Игорем Коломойским. Интересно, а у каких меценатов есть деньги для организации опроса на 32 122 избирательных участках в Украине? Это "скромные средства", правда? И почему же эти меценаты собирают деньги на опрос, "не имеющий юридической силы", а не жертвуют их на доплаты медикам, на бесплатные тесты, на борьбу с коронавирусом, от которого ежедневно умирают десятки соотечественников президента? Может быть потому, что "меценаты" оплачивают опрос по статье пиар Слуги народа? Или кто-то думает, что этих неизвестных "меценатов" всерьез беспокоит Будапештский меморандум? И почему президент проводит опрос на деньги частных лиц в день голосования, рекламирует это - не является ли это незаконной агитацией, по всем признакам? Почему молчит назначенный президентской партией Центризбирком? Почему молчит Национальное агентство по предотвращению коррупции, Национальное антикоррупционное бюро? Кем будет проверено выделение средств на такой масштабный опрос? Возникает впечатление, что средства "украинского происхождения" для опроса поступят оттуда, откуда заказывают такой дорогой пиар. Из фонда Центрэнерго, из "большой стройки", из Укрхимаммиака, из таможни, из нелегальной продажи сигарет и спирта...
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16.10.2020 18:03 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZWPErKdwb4f_4I83NauJWSZ0f5gHdZokhCwhjx33UNaI-VRAp7xCYVVDHAw2-**************************************-syZHSTx1p91yBuEoZncKkhCX7tgEtc&__tn__=-UC%2CP-R Юрий Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4759545127419079?__cft__[0]=AZWPErKdwb4f_4I83NauJWSZ0f5gHdZokhCwhjx33UNaI-VRAp7xCYVVDHAw2-**************************************-syZHSTx1p91yBuEoZncKkhCX7tgEtc&__tn__=%2CO%2CP-R 32 мин. ·

2 сентября Печерский районный суд Киева удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к государственному ПриватБанку о возврате $ 350 млн - более 9 млрд грн, конвертируемых при национализации.

3 сентября https://www.facebook.com/alex.danylyuk?__cft__[0]=AZWPErKdwb4f_4I83NauJWSZ0f5gHdZokhCwhjx33UNaI-VRAp7xCYVVDHAw2-**************************************-syZHSTx1p91yBuEoZncKkhCX7tgEtc&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/alex.danylyuk?__cft__[0]=AZWPErKdwb4f_4I83NauJWSZ0f5gHdZokhCwhjx33UNaI-VRAp7xCYVVDHAw2-**************************************-syZHSTx1p91yBuEoZncKkhCX7tgEtc&__tn__=-]K-R Alex Danylyuk
, бывший при Зеленском секретарем СНБО заявил: ""Деньги решают все! Абсолютно понятно, что суд был ангажирован Суркисами и Коломойским. Понятно, что правительство должно подавать в апелляцию. И вопрос не только в 9 млрд гривен налогоплательщиков, которые Суркисы могут положить в свои глубокие оффшорные карманы. Нет! Это начало развала результатов национализации Приватбанка. А это обойдется простым украинцам в сотни миллиардов гривен".

15 октября братья Суркисы устроили для президента Зеленского торжественное пиар-мероприятие, как раз перед выборами - встречу с ветеранами "Динамо". На встрече в центре рядом с президентом стоит Суркис-младший, а слева за игроками стоит первый помощник президента Сергей Шефир, который вместе с главой СБУ Иваном Бакановым приезжал лично поздравлять Суркиса-старшего с днем рождения в 2019-м году. Офис президента поставил встречу с ветеранами на сайт, разогнал по всем каналам. Обратите внимание - в гости к Суркисам приехало все руководство Офиса президента, вот это уровень, вот это дружба. И никакой коррупции - ну просто случайно решили посниматься с ветеранами.

16 октября замглавы фракции Слуга народа Евгения Кравчук заявила, что деньги на проведение опроса, объявленного президентом Зеленским в день выборов 25 октября, соберут "меценаты", и это будут "средства украинского происхождения". Имен "меценатов" она за девять дней до выборов назвать не смогла. Но то, что на опрос пойдут "средства украинского происхождения", сомнений никаких быть не должно.
Опитування Зеленського оплатять меценати засобами "українського походження", - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 6669
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16.10.2020 18:04 Відповісти
С этими новыми лицами беда.
Сначала над ними поиздевались акушеры.
Потом над ними поиздевались учителя.
И в добавок на них обиделась природа избавив от ума.
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16.10.2020 18:13 Відповісти
як довго цей зелений дебілізм триватиме???
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16.10.2020 19:23 Відповісти
Українське законодавство визначає меценатську діяльність як благодійну діяльність у сферах освіти, культури та мистецтва, охорони культурної спадщини, науки і наукових досліджень.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-z-1 [1]
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16.10.2020 19:47 Відповісти
обратим внимание на один момент. Как будет проходить, на чьи деньги, и тд про этот сраный опрос рассказывают не представители президента, не сам недоделаный президент, об этом рассказывают представители партии Слуга народа, которые, по странному стечению обстоятельств именно в день опроса участвуют в выборах и, по идее, не должны иметь никакого отношения к данному опросу. Но, почему же, бл#ть, именно они рассказывают нам, КАК ОН БУДЕТ ПОХОДИТЬ? ВОТ ЭТО И ЕСТЬ - БЕЗЗАКОНИЕ В ЧИСТОМ ВИДЕ.
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16.10.2020 20:11 Відповісти
Це хабар...
Тобто якісь люди виконують забаганки державного чинуши і після цього можуть розраховувати на привілеї... Інакше для чого допомогати чинуші???
Якщо хоче опитування, то виключно на свій рахунок, щоби відкритий звіт з податкової декларації...
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16.10.2020 21:52 Відповісти
Пять вопросов, ответы на которые хочет получить Зеленский.

1.Нужно ли ставить в угол депутата, который плохо себя ведёт?
2.Нужно ли сократить всё население Украины до 300 депутатов?
3.Поддерживаешь ли ты легализацию медицинского каннабиса в Украине для тяжелобольных политиков?
4.В 1687 году был опубликован первый закон Ньютона - Закон всемирного тяготения. Нужно ли поднять на международном уровне вопрос о том, или все люди выполняют этот закон, или никто?
5.Может ли президент проводить такой референдум каждую неделю или только перед выборами?
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16.10.2020 21:57 Відповісти
для больных и неадекватных политиков - только эвтаназия!!! нахер полумеры! медканабис только тем, кто действительно в нем нуждается !
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16.10.2020 22:26 Відповісти
патриоты лондонских домов и гражданства Израиля???
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16.10.2020 22:25 Відповісти
"Насколько я знаю, рассматривается вариант параллельно провести экзит-пол именно по ответам людей, по этому опросу, чтобы его можно было обнародовать сразу и сверить с официальными результатами"
Источник: https://censor.net/ru/n3225084

"Эксит-пол именно по ответам людей" - ах вот оно что.
Вы все поняли?
ОП хочет заменить результаты голосования результатами опроса!
Ведь результаты опроса покажут, что число ответивших положительно на вопросы Зеленского больше, чем число проголосоваших за Слуг Народа, и потому поддерживают партию Слуга Народа значительно больше людей, чем за Слуг Народа проголосовало согласно подсчетам! Они начнут говорить, что подсчет голосов был неправильный, обвинят во всем избиркомы, обвинят ЕС, и примут результаты опроса за результаты голосования.
Вы все поняли?
Они хотят заменить результаты выборов результатами опроса!
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17.10.2020 05:43 Відповісти
Украина идет к войне.
Турчинов результаты вашего "экзит-пола" никогда не примет за результаты голосования.
Не забывайте, Слуги Народные, бежать вам некуда: Европа полностью закрыта из-за ковида, а в РФ над вами открыто посмеются, разденут до трусов, и сапогом выпнут обратно в Украину.
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17.10.2020 05:46 Відповісти
вы верите этому замыслу
сделают ещё глупость /скажут по воле народа /
что то задумано /даром деньги не дают /
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17.10.2020 09:20 Відповісти
Мы даже знаем фамилии этих " меценатов" Коломойский, Фирташ, Ахметов, Пинчук, Новинский, Медведчук
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17.10.2020 09:24 Відповісти
Меценатство любого происхождения по отношению к президенту и всей его рати - это классическая коррупция 4-й стадии неизлечимости!
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17.10.2020 09:46 Відповісти
Как завут этих меценатов-неравнодушных людей? Случайно не Коломойский с Ахметовым?
И во что нам всем обойдется их "меценатство"?Источник: https://censor.net/ru/n3225084
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17.10.2020 10:51 Відповісти
Зеленые дебилы не в состоянии даже продумать заранее, согласовать и записать СВОЁ БУДУЩЕЕ ОЧЕРЕДНОЕ ВРАНЬЁ. Как и в оманской позорной истории, сейчас тоже ВМЕСТО ПРАВДЫ - охапка меняющихся лживых версий: ОПРОС БУДЕТ БЕСПЛАТНО-ВОЛОНТЕРСКИМ, ОПЛАТЯТ МЕЦЕНАТЫ, ОПЛАТИТ САМ ЗЕЛЯ, ОПЛАТИТ ПАРТИЯ... Это все варианты или будут ещё? Похоже, что реально платить будут СУРКИСЫ, как откат за помощь в возврате млрд. из "Привата"...
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24.10.2020 23:58 Відповісти
Все понимают, что ЛИПОВЫЕ "НАРОДНЫЕ ОТВЕТЫ" на "пять важных вопросов" могут быть намалёваны с потолка НА ТОЙ ЖЕ САМОЙ КОЛЕНКЕ М.ПОДОЛЯКА, НА КОТОРОЙ ПИСАЛИ ЭТИ САМЫЕ "ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ"... Любая социол. фирма за смешные деньги могла просто добавить эти 5 вопросов в свой очередной регулярный нац. опрос и получить реальное мнение народа с научно обоснованным минимальн. процентом погрешности. Но зеле такого не нужно. У нас реальная наука - враг власти, почти, как в Китае во времена ХУНВЕЙБИНОВ... Нужны быстрые корпоративчики на скорую руку за шальные деньги... Зеленому поголовью такое нравится...
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25.10.2020 00:09 Відповісти
Зеленые врут, как дышат... ЛЯШКО (24.03.20): "МЫ СПОСОБНЫ ПРОТЕСТИРОВАТЬ ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ СТРАНЫ ЗА ОДИН МЕСЯЦ" - https://censor.net/ru/n3183897?fbclid=IwAR27FqGnnpAJy9YgSlfHZY1lYPJTj5bEsWlOs9jJu46k3sY4QZ1lWhsHw8U
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25.10.2020 00:16 Відповісти
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