Опитування Зеленського оплатять меценати засобами "українського походження", - "слуга народу" Кравчук

У партії "Слуга народу" заявляють, що найближчим часом буде офіційно представлена ​​громадська організація, яка проводитиме опитування 25 жовтня, анонсоване президентом Володимиром Зеленським.

Про це розповіла заступниця голови фракції СН Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Вона пояснила, що орієнтири і напрямки п'яти питань опитування вибирав особисто Зеленський. А проводити його буде громадська організація.

"Я думаю, що найближчим часом про цю громадську організацію заявлять офіційно. Це буде якась громадська організація, яка буде цим займатись спільно із соціологами. Наскільки я знаю, розглядається варіант паралельно провести екзитпол саме щодо відповідей людей, за цим опитуванням, щоб його можна було оприлюднити одразу та звірити з офіційними результатами", – каже Кравчук.

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Фінансувати процес, за словами Кравчук, будуть меценати, коштами "українського походження".

"Є багато меценатів небайдужих людей, це не такі великі кошти, які виділять чи уже виділили на такий процес. Політичну відповідальність несе за це ініціатор цього опитування. Я впевнена, що всі оці страшилки найближчим часом будуть розвіяні. Кошти будуть українського походження. Законодавчо незакріплений цей юридичний вплив, але рішення у будь-якому випадку ухвалюватиметься у парламенті", - сказала депутатка.

Вона додала, що юридично опитування буде закріплено нардепами чи президентом у формі подання відповідного законопроєкту.