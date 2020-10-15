"Друге питання" Зеленського вже понад рік блокує його власна монобільшість, - Шахов

Запитання, яке президент анонсував для "загальнонародного опитування" - створення вільної економічної зони на Донбасі - вже другий рік на розгляді Верховної Ради. Законопроєкт №2070, поданий нардепом Сергієм Шаховим, блокує парламентська монобільшість, тобто президентська фракція "Слуга народу". Законопроєкт передбачає створення вільної економічної зони на території Луганської і Донецької областей з метою розвитку і стимулювання бізнесу.

Про це Сергій Шахов, який у Раду обраний від Луганщини, написав на своїй сторінці в Фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він натякає - президент привласнив його ідею тільки для передвиборчого піару.

"Ось які справи: спочатку повне ігнорування з боку монобільшості й уряду .. а перед виборами - це питання номер два від Зеленського. Дуже добре, що влада готова чути і підтримувати розумні думки. Дуже погано, що вона робить це тільки перед виборами і тільки для піару", - написав Шахов.

14 жовтня Зеленський озвучив перше запитання. Воно звучить так: Чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах? Сьогодні президент озвучив питання номер два: "Прийшов час для питання номер два. Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?", - написав Зеленський.

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Нагадаємо, законопроєкт № 2070 було зареєстровано у вересні минулого року, проте на голосування він так і не потрапив, оскільки його блокували в профільних комітетах Ради. Він передбачає тимчасове звільнення від податків на додану вартість та на землю підприємств, які зареєстровані і працюють у Луганській і Донецькій областях і на яких працюють місцеві жителі. Водночас такі підприємства зобов'язуються збільшити заробітну плату своїм працівникам до розміру, який як мінімум удвічі перевищує мінімальну зарплату, а також витратити зекономлені від податків кошти на розвиток інфраструктури регіону.