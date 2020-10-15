"Друге питання" Зеленського вже понад рік блокує його власна монобільшість, - Шахов
Запитання, яке президент анонсував для "загальнонародного опитування" - створення вільної економічної зони на Донбасі - вже другий рік на розгляді Верховної Ради. Законопроєкт №2070, поданий нардепом Сергієм Шаховим, блокує парламентська монобільшість, тобто президентська фракція "Слуга народу". Законопроєкт передбачає створення вільної економічної зони на території Луганської і Донецької областей з метою розвитку і стимулювання бізнесу.
Про це Сергій Шахов, який у Раду обраний від Луганщини, написав на своїй сторінці в Фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він натякає - президент привласнив його ідею тільки для передвиборчого піару.
"Ось які справи: спочатку повне ігнорування з боку монобільшості й уряду .. а перед виборами - це питання номер два від Зеленського. Дуже добре, що влада готова чути і підтримувати розумні думки. Дуже погано, що вона робить це тільки перед виборами і тільки для піару", - написав Шахов.
14 жовтня Зеленський озвучив перше запитання. Воно звучить так: Чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах? Сьогодні президент озвучив питання номер два: "Прийшов час для питання номер два. Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?", - написав Зеленський.
Нагадаємо, законопроєкт № 2070 було зареєстровано у вересні минулого року, проте на голосування він так і не потрапив, оскільки його блокували в профільних комітетах Ради. Він передбачає тимчасове звільнення від податків на додану вартість та на землю підприємств, які зареєстровані і працюють у Луганській і Донецькій областях і на яких працюють місцеві жителі. Водночас такі підприємства зобов'язуються збільшити заробітну плату своїм працівникам до розміру, який як мінімум удвічі перевищує мінімальну зарплату, а також витратити зекономлені від податків кошти на розвиток інфраструктури регіону.
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Пошли идиоты в сраку !!! Местные жители которые бросались под БТР и принесли войну в Украину хотят еще налоги не платить ? Да НА-ЕР
"штирлиц, знал, пройдет немного времени и мюллер выдаст его мысль за свою идею и он, штирлиц, ее поддержит..."
Helgi Sharp
-Самое страшное заблуждение у женщин: «Он изменится».
-Самое страшное заблуждение у мужчин: «Она никуда не денется».
-Самое страшное заблуждение у мужчин и женщин: «Зеленский - президент».
Остальное - решаемо и поправимо.
хотели приколоться?
прикалывайТЕсь!
як не маєш нічо спільного? то може ти жиєшь на кацапщині, а тут тільки їси ?
Ol Sharp Вільна економічна зона в ОРДЛО. Візуалізація.
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Engy Kpi
@EngineerKPI
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В ответ
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и
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Своими "5-ю вопросами" https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9?src=hashtag_click #Зеленский блестяще подтвердил и свою квалификацию и диагноз..
Верховная Рада предварительно одобрила сокращение числа депутатов до 300.
теперь узнаем мнения народа по этому вопросу.
Про які ж референдуми можна тоді казати з цими падлюками?!
Для них звичним є казати про "волю народу", не маючи на це ніяких підстав.