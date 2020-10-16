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Новости Опрос Зеленского
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Опрос Зеленского оплатят меценаты средствами "украинского происхождения", - "слуга народа" Кравчук

Опрос Зеленского оплатят меценаты средствами

В партии "Слуга народа" заявляют, что в ближайшее время будет официально представлена общественная организация, которая займется проведением опроса 25 октября, анонсированного президентом Владимиром Зеленским.

Об этом рассказала заместитель председателя фракции СН Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылекой на УНИАН.

Она пояснила, что ориентиры и направления пяти вопросов опроса выбирал лично Зеленский. А проводить его будет общественная организация.

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"Я думаю, что в ближайшее время об этой общественной организации заявят официально. Это будет некая общественная организация, которая будет этим заниматься совместно с социологами. Насколько я знаю, рассматривается вариант параллельно провести экзит-пол именно по ответам людей, по этому опросу, чтобы его можно было обнародовать сразу и сверить с официальными результатами", – говорит Кравчук.

Финансировать процесс, по словам Кравчук, будут меценаты средствами "украинского происхождения".

"Есть много меценатов, неравнодушных людей, это не такие большие средства, которые выделят или уже выделили на такой процесс. Политическую ответственность несет за это инициатор этого опроса. Я уверена, что все эти страшилки в ближайшее время будут развеяны. Средства будут украинского происхождения. Законодательно не закреплено это юридическое влияние, но решение в любом случае будет приниматься в парламенте", - сказала депутат.

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Она добавила, что юридически опрос будет закреплен нардепами или президентом в форме представления соответствующего законопроекта.

Автор: 

местные выборы (2752) опрос (2823) Шефир Борис (32) Кравчук Евгения (367)


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Топ комментарии
+51
В случае, если инициативу о так называемом "опросе народа" будут финансировать частные лица - это будет означать прямое нарушение Конституции и станет основанием для начала процедуры импичмента. (с) Н.Томенко
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16.10.2020 08:19
+47


"Слуга народу" Кравчук про фінансування "опитування Зеленського": "Є багато меценатів, небайдужих людей. Це не такі великі кошти" - Цензор.НЕТ 1062
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16.10.2020 08:30
+43
Охренительный ялтинский стратег и филантроп пенчук в помащь.
А если сирйозна то вапрос про корупционеров, финансируемый непонятно кем из бизнеса это уже факт коррупции. Зедебилы кароче
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16.10.2020 08:19
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Страница 2 из 2
Ой.....
Много ли надо для вашего опроса......
Пачка бумаги 500 листов - 90 грн. Заправка картриджа 150 грн . Итого Опрос 500 человек - 240 грн и бутылка водки!!!!
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16.10.2020 14:17 Ответить
Тобто, потім це спробують показати в парламенті, як волю народу?
Який ж гребаний цирк!
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16.10.2020 15:51 Ответить
Меценати оплатять хотєлки ВАЗеленського - це ж пряма корупція. Нелох не хоче задовольнити своє любопитство за свій рахунок?
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16.10.2020 16:13 Ответить
Я думаю, что в ближайшее время об этой общественной организации заявят официально. Это будет некая общественная организация, которая будет этим заниматься совместно с социологам Источник: https://censor.net/ru/n3225084

Знаю я цього соціолога і його шоблу -

Опитування Зеленського оплатять меценати засобами "українського походження", - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 6994
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16.10.2020 16:23 Ответить
Ещё раз доказывает, что наличие денег не есть следствие приложенного ума! Скорее наоборот, хитрости! Хотят услужить клоуну за наш счёт!
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16.10.2020 16:24 Ответить
Какие в звезду деньги украинского происхождения.
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16.10.2020 16:32 Ответить
Деньги, украденные у украинцев.
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16.10.2020 19:12 Ответить
Как видно зелени больше нехрен делать, как кроме заниматься своей хернёй опросами. Это тебе не лоху надо задать вопрос, до каких пор будешь вешать народу лапшу на уши???
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16.10.2020 16:37 Ответить
"Опрос Зеленского оплатят меценаты средствами "украинского происхождения", - "слуга народа" Кравчук" - меценаты, это Коломойский, Пинчук, Фирташ.
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16.10.2020 16:52 Ответить
И Ахметов тоже.
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16.10.2020 19:12 Ответить
те самые меценаты,что оплачивали Вовину тайную подорож в Оман и назад,куда случайно тоже приезжал человек путина? ))
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16.10.2020 16:54 Ответить
Евреи украинского происхождения?
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16.10.2020 17:22 Ответить
Быть евреем: модно или опасно?)
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16.10.2020 17:51 Ответить
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZXBLVLvJDv81QT51mMLYUr1xQMyDjLEcgYS3IsL01uJf3dgTWXCInSxGnh0_-RrAqXWjlntUxZVycUdoMdKOQ-bpiJPhCJIQO8QAWillbi70BJXJZ2IKFj_T19fU9KYP5g&__tn__=-UC%2CP-R Юрий Бутусов

1 ч
·

Президентский опрос и вопросы о Будапештском меморандуме оплатят "меценаты" - заявила Слуга народа Евгения Кравчук, которая ранее работала в пиар-службе партии УКРОП, контролируемой Игорем Коломойским. Интересно, а у каких меценатов есть деньги для организации опроса на 32 122 избирательных участках в Украине? Это "скромные средства", правда? И почему же эти меценаты собирают деньги на опрос, "не имеющий юридической силы", а не жертвуют их на доплаты медикам, на бесплатные тесты, на борьбу с коронавирусом, от которого ежедневно умирают десятки соотечественников президента? Может быть потому, что "меценаты" оплачивают опрос по статье пиар Слуги народа? Или кто-то думает, что этих неизвестных "меценатов" всерьез беспокоит Будапештский меморандум? И почему президент проводит опрос на деньги частных лиц в день голосования, рекламирует это - не является ли это незаконной агитацией, по всем признакам? Почему молчит назначенный президентской партией Центризбирком? Почему молчит Национальное агентство по предотвращению коррупции, Национальное антикоррупционное бюро? Кем будет проверено выделение средств на такой масштабный опрос? Возникает впечатление, что средства "украинского происхождения" для опроса поступят оттуда, откуда заказывают такой дорогой пиар. Из фонда Центрэнерго, из "большой стройки", из Укрхимаммиака, из таможни, из нелегальной продажи сигарет и спирта...
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16.10.2020 18:03 Ответить
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZWPErKdwb4f_4I83NauJWSZ0f5gHdZokhCwhjx33UNaI-VRAp7xCYVVDHAw2-**************************************-syZHSTx1p91yBuEoZncKkhCX7tgEtc&__tn__=-UC%2CP-R Юрий Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4759545127419079?__cft__[0]=AZWPErKdwb4f_4I83NauJWSZ0f5gHdZokhCwhjx33UNaI-VRAp7xCYVVDHAw2-**************************************-syZHSTx1p91yBuEoZncKkhCX7tgEtc&__tn__=%2CO%2CP-R 32 мин. ·

2 сентября Печерский районный суд Киева удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к государственному ПриватБанку о возврате $ 350 млн - более 9 млрд грн, конвертируемых при национализации.

3 сентября https://www.facebook.com/alex.danylyuk?__cft__[0]=AZWPErKdwb4f_4I83NauJWSZ0f5gHdZokhCwhjx33UNaI-VRAp7xCYVVDHAw2-**************************************-syZHSTx1p91yBuEoZncKkhCX7tgEtc&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/alex.danylyuk?__cft__[0]=AZWPErKdwb4f_4I83NauJWSZ0f5gHdZokhCwhjx33UNaI-VRAp7xCYVVDHAw2-**************************************-syZHSTx1p91yBuEoZncKkhCX7tgEtc&__tn__=-]K-R Alex Danylyuk
, бывший при Зеленском секретарем СНБО заявил: ""Деньги решают все! Абсолютно понятно, что суд был ангажирован Суркисами и Коломойским. Понятно, что правительство должно подавать в апелляцию. И вопрос не только в 9 млрд гривен налогоплательщиков, которые Суркисы могут положить в свои глубокие оффшорные карманы. Нет! Это начало развала результатов национализации Приватбанка. А это обойдется простым украинцам в сотни миллиардов гривен".

15 октября братья Суркисы устроили для президента Зеленского торжественное пиар-мероприятие, как раз перед выборами - встречу с ветеранами "Динамо". На встрече в центре рядом с президентом стоит Суркис-младший, а слева за игроками стоит первый помощник президента Сергей Шефир, который вместе с главой СБУ Иваном Бакановым приезжал лично поздравлять Суркиса-старшего с днем рождения в 2019-м году. Офис президента поставил встречу с ветеранами на сайт, разогнал по всем каналам. Обратите внимание - в гости к Суркисам приехало все руководство Офиса президента, вот это уровень, вот это дружба. И никакой коррупции - ну просто случайно решили посниматься с ветеранами.

16 октября замглавы фракции Слуга народа Евгения Кравчук заявила, что деньги на проведение опроса, объявленного президентом Зеленским в день выборов 25 октября, соберут "меценаты", и это будут "средства украинского происхождения". Имен "меценатов" она за девять дней до выборов назвать не смогла. Но то, что на опрос пойдут "средства украинского происхождения", сомнений никаких быть не должно.
Опитування Зеленського оплатять меценати засобами "українського походження", - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 6669
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16.10.2020 18:04 Ответить
С этими новыми лицами беда.
Сначала над ними поиздевались акушеры.
Потом над ними поиздевались учителя.
И в добавок на них обиделась природа избавив от ума.
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16.10.2020 18:13 Ответить
як довго цей зелений дебілізм триватиме???
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16.10.2020 19:23 Ответить
Українське законодавство визначає меценатську діяльність як благодійну діяльність у сферах освіти, культури та мистецтва, охорони культурної спадщини, науки і наукових досліджень.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-z-1 [1]
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16.10.2020 19:47 Ответить
обратим внимание на один момент. Как будет проходить, на чьи деньги, и тд про этот сраный опрос рассказывают не представители президента, не сам недоделаный президент, об этом рассказывают представители партии Слуга народа, которые, по странному стечению обстоятельств именно в день опроса участвуют в выборах и, по идее, не должны иметь никакого отношения к данному опросу. Но, почему же, бл#ть, именно они рассказывают нам, КАК ОН БУДЕТ ПОХОДИТЬ? ВОТ ЭТО И ЕСТЬ - БЕЗЗАКОНИЕ В ЧИСТОМ ВИДЕ.
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16.10.2020 20:11 Ответить
Це хабар...
Тобто якісь люди виконують забаганки державного чинуши і після цього можуть розраховувати на привілеї... Інакше для чого допомогати чинуші???
Якщо хоче опитування, то виключно на свій рахунок, щоби відкритий звіт з податкової декларації...
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16.10.2020 21:52 Ответить
Пять вопросов, ответы на которые хочет получить Зеленский.

1.Нужно ли ставить в угол депутата, который плохо себя ведёт?
2.Нужно ли сократить всё население Украины до 300 депутатов?
3.Поддерживаешь ли ты легализацию медицинского каннабиса в Украине для тяжелобольных политиков?
4.В 1687 году был опубликован первый закон Ньютона - Закон всемирного тяготения. Нужно ли поднять на международном уровне вопрос о том, или все люди выполняют этот закон, или никто?
5.Может ли президент проводить такой референдум каждую неделю или только перед выборами?
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16.10.2020 21:57 Ответить
для больных и неадекватных политиков - только эвтаназия!!! нахер полумеры! медканабис только тем, кто действительно в нем нуждается !
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16.10.2020 22:26 Ответить
патриоты лондонских домов и гражданства Израиля???
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16.10.2020 22:25 Ответить
"Насколько я знаю, рассматривается вариант параллельно провести экзит-пол именно по ответам людей, по этому опросу, чтобы его можно было обнародовать сразу и сверить с официальными результатами"
Источник: https://censor.net/ru/n3225084

"Эксит-пол именно по ответам людей" - ах вот оно что.
Вы все поняли?
ОП хочет заменить результаты голосования результатами опроса!
Ведь результаты опроса покажут, что число ответивших положительно на вопросы Зеленского больше, чем число проголосоваших за Слуг Народа, и потому поддерживают партию Слуга Народа значительно больше людей, чем за Слуг Народа проголосовало согласно подсчетам! Они начнут говорить, что подсчет голосов был неправильный, обвинят во всем избиркомы, обвинят ЕС, и примут результаты опроса за результаты голосования.
Вы все поняли?
Они хотят заменить результаты выборов результатами опроса!
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17.10.2020 05:43 Ответить
Украина идет к войне.
Турчинов результаты вашего "экзит-пола" никогда не примет за результаты голосования.
Не забывайте, Слуги Народные, бежать вам некуда: Европа полностью закрыта из-за ковида, а в РФ над вами открыто посмеются, разденут до трусов, и сапогом выпнут обратно в Украину.
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17.10.2020 05:46 Ответить
вы верите этому замыслу
сделают ещё глупость /скажут по воле народа /
что то задумано /даром деньги не дают /
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17.10.2020 09:20 Ответить
Мы даже знаем фамилии этих " меценатов" Коломойский, Фирташ, Ахметов, Пинчук, Новинский, Медведчук
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17.10.2020 09:24 Ответить
Меценатство любого происхождения по отношению к президенту и всей его рати - это классическая коррупция 4-й стадии неизлечимости!
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17.10.2020 09:46 Ответить
Как завут этих меценатов-неравнодушных людей? Случайно не Коломойский с Ахметовым?
И во что нам всем обойдется их "меценатство"?Источник: https://censor.net/ru/n3225084
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17.10.2020 10:51 Ответить
Зеленые дебилы не в состоянии даже продумать заранее, согласовать и записать СВОЁ БУДУЩЕЕ ОЧЕРЕДНОЕ ВРАНЬЁ. Как и в оманской позорной истории, сейчас тоже ВМЕСТО ПРАВДЫ - охапка меняющихся лживых версий: ОПРОС БУДЕТ БЕСПЛАТНО-ВОЛОНТЕРСКИМ, ОПЛАТЯТ МЕЦЕНАТЫ, ОПЛАТИТ САМ ЗЕЛЯ, ОПЛАТИТ ПАРТИЯ... Это все варианты или будут ещё? Похоже, что реально платить будут СУРКИСЫ, как откат за помощь в возврате млрд. из "Привата"...
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24.10.2020 23:58 Ответить
Все понимают, что ЛИПОВЫЕ "НАРОДНЫЕ ОТВЕТЫ" на "пять важных вопросов" могут быть намалёваны с потолка НА ТОЙ ЖЕ САМОЙ КОЛЕНКЕ М.ПОДОЛЯКА, НА КОТОРОЙ ПИСАЛИ ЭТИ САМЫЕ "ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ"... Любая социол. фирма за смешные деньги могла просто добавить эти 5 вопросов в свой очередной регулярный нац. опрос и получить реальное мнение народа с научно обоснованным минимальн. процентом погрешности. Но зеле такого не нужно. У нас реальная наука - враг власти, почти, как в Китае во времена ХУНВЕЙБИНОВ... Нужны быстрые корпоративчики на скорую руку за шальные деньги... Зеленому поголовью такое нравится...
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25.10.2020 00:09 Ответить
Зеленые врут, как дышат... ЛЯШКО (24.03.20): "МЫ СПОСОБНЫ ПРОТЕСТИРОВАТЬ ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ СТРАНЫ ЗА ОДИН МЕСЯЦ" - https://censor.net/ru/n3183897?fbclid=IwAR27FqGnnpAJy9YgSlfHZY1lYPJTj5bEsWlOs9jJu46k3sY4QZ1lWhsHw8U
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25.10.2020 00:16 Ответить
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