Опрос Зеленского оплатят меценаты средствами "украинского происхождения", - "слуга народа" Кравчук

В партии "Слуга народа" заявляют, что в ближайшее время будет официально представлена общественная организация, которая займется проведением опроса 25 октября, анонсированного президентом Владимиром Зеленским.

Об этом рассказала заместитель председателя фракции СН Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылекой на УНИАН.

Она пояснила, что ориентиры и направления пяти вопросов опроса выбирал лично Зеленский. А проводить его будет общественная организация.

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"Я думаю, что в ближайшее время об этой общественной организации заявят официально. Это будет некая общественная организация, которая будет этим заниматься совместно с социологами. Насколько я знаю, рассматривается вариант параллельно провести экзит-пол именно по ответам людей, по этому опросу, чтобы его можно было обнародовать сразу и сверить с официальными результатами", – говорит Кравчук.

Финансировать процесс, по словам Кравчук, будут меценаты средствами "украинского происхождения".

"Есть много меценатов, неравнодушных людей, это не такие большие средства, которые выделят или уже выделили на такой процесс. Политическую ответственность несет за это инициатор этого опроса. Я уверена, что все эти страшилки в ближайшее время будут развеяны. Средства будут украинского происхождения. Законодательно не закреплено это юридическое влияние, но решение в любом случае будет приниматься в парламенте", - сказала депутат.

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Она добавила, что юридически опрос будет закреплен нардепами или президентом в форме представления соответствующего законопроекта.