Опрос Зеленского оплатят меценаты средствами "украинского происхождения", - "слуга народа" Кравчук
В партии "Слуга народа" заявляют, что в ближайшее время будет официально представлена общественная организация, которая займется проведением опроса 25 октября, анонсированного президентом Владимиром Зеленским.
Об этом рассказала заместитель председателя фракции СН Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылекой на УНИАН.
Она пояснила, что ориентиры и направления пяти вопросов опроса выбирал лично Зеленский. А проводить его будет общественная организация.
"Я думаю, что в ближайшее время об этой общественной организации заявят официально. Это будет некая общественная организация, которая будет этим заниматься совместно с социологами. Насколько я знаю, рассматривается вариант параллельно провести экзит-пол именно по ответам людей, по этому опросу, чтобы его можно было обнародовать сразу и сверить с официальными результатами", – говорит Кравчук.
Финансировать процесс, по словам Кравчук, будут меценаты средствами "украинского происхождения".
"Есть много меценатов, неравнодушных людей, это не такие большие средства, которые выделят или уже выделили на такой процесс. Политическую ответственность несет за это инициатор этого опроса. Я уверена, что все эти страшилки в ближайшее время будут развеяны. Средства будут украинского происхождения. Законодательно не закреплено это юридическое влияние, но решение в любом случае будет приниматься в парламенте", - сказала депутат.
Она добавила, что юридически опрос будет закреплен нардепами или президентом в форме представления соответствующего законопроекта.
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Много ли надо для вашего опроса......
Пачка бумаги 500 листов - 90 грн. Заправка картриджа 150 грн . Итого Опрос 500 человек - 240 грн и бутылка водки!!!!
Який ж гребаний цирк!
Знаю я цього соціолога і його шоблу -
1 ч
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Президентский опрос и вопросы о Будапештском меморандуме оплатят "меценаты" - заявила Слуга народа Евгения Кравчук, которая ранее работала в пиар-службе партии УКРОП, контролируемой Игорем Коломойским. Интересно, а у каких меценатов есть деньги для организации опроса на 32 122 избирательных участках в Украине? Это "скромные средства", правда? И почему же эти меценаты собирают деньги на опрос, "не имеющий юридической силы", а не жертвуют их на доплаты медикам, на бесплатные тесты, на борьбу с коронавирусом, от которого ежедневно умирают десятки соотечественников президента? Может быть потому, что "меценаты" оплачивают опрос по статье пиар Слуги народа? Или кто-то думает, что этих неизвестных "меценатов" всерьез беспокоит Будапештский меморандум? И почему президент проводит опрос на деньги частных лиц в день голосования, рекламирует это - не является ли это незаконной агитацией, по всем признакам? Почему молчит назначенный президентской партией Центризбирком? Почему молчит Национальное агентство по предотвращению коррупции, Национальное антикоррупционное бюро? Кем будет проверено выделение средств на такой масштабный опрос? Возникает впечатление, что средства "украинского происхождения" для опроса поступят оттуда, откуда заказывают такой дорогой пиар. Из фонда Центрэнерго, из "большой стройки", из Укрхимаммиака, из таможни, из нелегальной продажи сигарет и спирта...
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4759545127419079?__cft__[0]=AZWPErKdwb4f_4I83NauJWSZ0f5gHdZokhCwhjx33UNaI-VRAp7xCYVVDHAw2-**************************************-syZHSTx1p91yBuEoZncKkhCX7tgEtc&__tn__=%2CO%2CP-R 32 мин. ·
2 сентября Печерский районный суд Киева удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к государственному ПриватБанку о возврате $ 350 млн - более 9 млрд грн, конвертируемых при национализации.
3 сентября https://www.facebook.com/alex.danylyuk?__cft__[0]=AZWPErKdwb4f_4I83NauJWSZ0f5gHdZokhCwhjx33UNaI-VRAp7xCYVVDHAw2-**************************************-syZHSTx1p91yBuEoZncKkhCX7tgEtc&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/alex.danylyuk?__cft__[0]=AZWPErKdwb4f_4I83NauJWSZ0f5gHdZokhCwhjx33UNaI-VRAp7xCYVVDHAw2-**************************************-syZHSTx1p91yBuEoZncKkhCX7tgEtc&__tn__=-]K-R Alex Danylyuk
, бывший при Зеленском секретарем СНБО заявил: ""Деньги решают все! Абсолютно понятно, что суд был ангажирован Суркисами и Коломойским. Понятно, что правительство должно подавать в апелляцию. И вопрос не только в 9 млрд гривен налогоплательщиков, которые Суркисы могут положить в свои глубокие оффшорные карманы. Нет! Это начало развала результатов национализации Приватбанка. А это обойдется простым украинцам в сотни миллиардов гривен".
15 октября братья Суркисы устроили для президента Зеленского торжественное пиар-мероприятие, как раз перед выборами - встречу с ветеранами "Динамо". На встрече в центре рядом с президентом стоит Суркис-младший, а слева за игроками стоит первый помощник президента Сергей Шефир, который вместе с главой СБУ Иваном Бакановым приезжал лично поздравлять Суркиса-старшего с днем рождения в 2019-м году. Офис президента поставил встречу с ветеранами на сайт, разогнал по всем каналам. Обратите внимание - в гости к Суркисам приехало все руководство Офиса президента, вот это уровень, вот это дружба. И никакой коррупции - ну просто случайно решили посниматься с ветеранами.
16 октября замглавы фракции Слуга народа Евгения Кравчук заявила, что деньги на проведение опроса, объявленного президентом Зеленским в день выборов 25 октября, соберут "меценаты", и это будут "средства украинского происхождения". Имен "меценатов" она за девять дней до выборов назвать не смогла. Но то, что на опрос пойдут "средства украинского происхождения", сомнений никаких быть не должно.
Сначала над ними поиздевались акушеры.
Потом над ними поиздевались учителя.
И в добавок на них обиделась природа избавив от ума.
Тобто якісь люди виконують забаганки державного чинуши і після цього можуть розраховувати на привілеї... Інакше для чого допомогати чинуші???
Якщо хоче опитування, то виключно на свій рахунок, щоби відкритий звіт з податкової декларації...
1.Нужно ли ставить в угол депутата, который плохо себя ведёт?
2.Нужно ли сократить всё население Украины до 300 депутатов?
3.Поддерживаешь ли ты легализацию медицинского каннабиса в Украине для тяжелобольных политиков?
4.В 1687 году был опубликован первый закон Ньютона - Закон всемирного тяготения. Нужно ли поднять на международном уровне вопрос о том, или все люди выполняют этот закон, или никто?
5.Может ли президент проводить такой референдум каждую неделю или только перед выборами?
Источник: https://censor.net/ru/n3225084
"Эксит-пол именно по ответам людей" - ах вот оно что.
Вы все поняли?
ОП хочет заменить результаты голосования результатами опроса!
Ведь результаты опроса покажут, что число ответивших положительно на вопросы Зеленского больше, чем число проголосоваших за Слуг Народа, и потому поддерживают партию Слуга Народа значительно больше людей, чем за Слуг Народа проголосовало согласно подсчетам! Они начнут говорить, что подсчет голосов был неправильный, обвинят во всем избиркомы, обвинят ЕС, и примут результаты опроса за результаты голосования.
Вы все поняли?
Они хотят заменить результаты выборов результатами опроса!
Турчинов результаты вашего "экзит-пола" никогда не примет за результаты голосования.
Не забывайте, Слуги Народные, бежать вам некуда: Европа полностью закрыта из-за ковида, а в РФ над вами открыто посмеются, разденут до трусов, и сапогом выпнут обратно в Украину.
сделают ещё глупость /скажут по воле народа /
что то задумано /даром деньги не дают /
И во что нам всем обойдется их "меценатство"?Источник: https://censor.net/ru/n3225084