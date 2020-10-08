Помощник Зеленского Сергей Шефир тайно встречается с Ахметовым. ВИДЕО+ФОТОрасследование

Сергей Шефир, первый помощник президента Владимира Зеленского, вечером 31 августа тайно посетил олигарха Рината Ахметова в его загородном доме в Конча-Заспе.

Речь об этом идет в расследовании программы "Схемы", информирует Цензор.НЕТ.

Ее журналисты смогли отследить, как вечером 31 августа из боковых ворот Офиса Президента выехала Audi A8. Машина направилась по Столичному шоссе в сторону Конча-Заспы и припарковалась на заправке. Рядом с ней остановился бронированный Mercedes Maybach с номерами прикрытия.

Из Audi A8 вышел и пересел в Maybach Сергей Шефир. После чего Maybach направился в имение Рината Ахметова.

Audi A8 выезжает из Офиса Президента...

... и паркуется на заправке на Столичном шоссе.

Рядом останавливается Maybach, в который пересаживается Сергей Шефир.



Maybach доставляет Шефира в имение Ахметова.



Журналисты попросили Шефира прокомментировать этот визит. Тот ответил так: "Отвечу на все вопросы сразу. Ничего противоречащего интересам нашей страны, ничего противозаконного я не делаю - точка".

"Схемы" отметили, что у Ахметова бывает не только Шефир. В день рождения олигарха 21 сентября журналисты зафиксировали, как из имения Ахметова выезжает Mercedes, которым пользуется экс-премьер Арсений Яценюк, а также Tesla и Lexus, оформленные на компанию, совладельцем которой является Савик Шустер.

После празднования из поместья Ахметова выехал Mercedes, которым пользуется Арсений Яценюк...





И 2 автомобиля, зарегистрированные на компанию, совладельцем которой является Шустер.

Журналисты отмечают, что автомобили охраны Ахметова были расставлены на расстоянии в 20 км от его поместья, а в лесу караулили охранники с шевронами и дежурила пожарная машина.

Охрана у поместья Ахметова...

И пожарная машина в лесу.

Празднование, по их данным, продолжалось 3 дня.

Фейерверки над поместьем Ахметова в день его рождения.