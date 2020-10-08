УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3935 відвідувачів онлайн
Новини
34 991 129

Помічник Зеленського Сергій Шефір таємно зустрічається з Ахметовим. ВІДЕО+ФОТОрозслідування

Сергій Шефір, перший помічник президента Володимира Зеленського, увечері 31 серпня таємно відвідав олігарха Ріната Ахметова в його заміському будинку в Конча-Заспі.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.

Журналісти програми змогли відстежити, як увечері 31 серпня із бічних воріт Офісу президента виїхала Audi A8. Машина попрямувала Столичним шосе в бік Конча-Заспи і припаркувалася на заправці. Поруч із нею зупинився броньований Mercedes Maybach із номерами прикриття.

З Audi A8 вийшов і пересів у Maybach Сергій Шефір. Після чого Maybach попрямував до маєтку Ріната Ахметова.

Помічник Зеленського Сергій Шефір таємно зустрічається з Ахметовим 01

Audi A8 виїжджає з Офісу президента ...

Помічник Зеленського Сергій Шефір таємно зустрічається з Ахметовим 02

... і паркується на заправці на Столичному шосе.

Помічник Зеленського Сергій Шефір таємно зустрічається з Ахметовим 03

Поруч зупиняється Maybach, в який пересідає Сергій Шефір.

Помічник Зеленського Сергій Шефір таємно зустрічається з Ахметовим 04

Maybach доставляє Шефіра в маєток Ахметова.

Журналісти попросили Шефіра прокоментувати цей візит. Той відповів так: "Відповім на всі запитання відразу. Нічого, що суперечить інтересам нашої країни, нічого протизаконного я не роблю - крапка".


"Схеми" помітили, що в Ахметова буває не тільки Шефір. У день народження олігарха 21 вересня журналісти зафіксували, як із маєтку Ахметова виїжджає Mercedes, яким користується експрем'єр Арсеній Яценюк, а також Tesla і Lexus, оформлені на компанію, співвласником якої є Савік Шустер.

Помічник Зеленського Сергій Шефір таємно зустрічається з Ахметовим 05

Після святкування з маєтку Ахметова виїхав Mercedes, яким користується Арсеній Яценюк ...

Помічник Зеленського Сергій Шефір таємно зустрічається з Ахметовим 06
Помічник Зеленського Сергій Шефір таємно зустрічається з Ахметовим 07

І 2 автомобілі, зареєстровані на компанію, співвласником якої є Шустер.

Читайте також: Ахметов спростовує інформацію про фінансування ним команди Зеленського, - речниця

Журналісти зазначають, що автомобілі охорони Ахметова були розставлені на відстані 20 км від його маєтку, а в лісі чатували охоронці з шевронами і чергувала пожежна машина.

Помічник Зеленського Сергій Шефір таємно зустрічається з Ахметовим 08

Охорона біля маєтку Ахметова ...

Помічник Зеленського Сергій Шефір таємно зустрічається з Ахметовим 09

І пожежна машина в лісі.

Святкування, за їхніми даними, тривало 3 дні.

Помічник Зеленського Сергій Шефір таємно зустрічається з Ахметовим 10

Феєрверки над маєтком Ахметова в день його народження.

Автор: 

Ахметов Рінат (2368) Зеленський Володимир (25578) Шустер Савік (362) Яценюк Арсеній (2577) Ткач Михайло (143) Шефір Борис (34) Шефір Сергій (128)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+72
Обсуждали дальнейшие планы по деолигархизации=)
показати весь коментар
08.10.2020 23:27 Відповісти
+66
Первый помощник Зеленского Шефир тайком побывал у Ахметова, - СМИ - Цензор.НЕТ 4852
показати весь коментар
08.10.2020 23:34 Відповісти
+58
Таки да

Первый помощник Зеленского Шефир тайком побывал у Ахметова, - СМИ - Цензор.НЕТ 5829
показати весь коментар
08.10.2020 23:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
То ли еще будет! Он скоро и к Пинчуку наведается, и к Новинскому и даже Косюка посетит. ..
показати весь коментар
09.10.2020 07:07 Відповісти
Сбор любителей дунуть в свисток Путина.
показати весь коментар
09.10.2020 06:42 Відповісти
Перший помічник Зеленського Шефір потайки побував у Ахметова, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 306
показати весь коментар
09.10.2020 06:58 Відповісти
Ні про що (!). Всі і так знають - договорняки з Ахметкою це обов'язкова складова кожноі влади, так було завжди, за Пороха теж
показати весь коментар
09.10.2020 07:04 Відповісти
Думаю ччто заголовок сильно приуменьшает значеие Шефира.

Мое мнение-- Шефир один из тех, кто реально управляет Украиной в т.ч. Зеленским, кто возможно осуществляет постоянный контакт с Кремлем и т.д. А Зеленский лишь актер, который пытается играть роль Президента.

Не зря в одном из первых интервью Ермак позиционировал себя как помощник Шефира.
Наверное поэтому , в то время как Ермак летает на президентском самолете на международные переговоры, Зеленский ездит по стране и перерезает ленточки на сельских стадионах
показати весь коментар
09.10.2020 07:04 Відповісти
К хозяину на поклон нужно же ходить иногда))
показати весь коментар
09.10.2020 07:17 Відповісти
Тайная встреча лишний раз подтверждает проолигархичность президента и его команды, а народ для олигархов - это средство обогащения и им начхать на народ и государство. Отсюда следует, что и президент со своей командой "ЛОЖИТ" на народ и государство! Такого президента и его свору надо гнать от бюджета и вообще с Украины.
Перший помічник Зеленського Шефір потайки побував у Ахметова, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7457
показати весь коментар
09.10.2020 08:16 Відповісти
Перший помічник Зеленського Шефір потайки побував у Ахметова, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7162
показати весь коментар
09.10.2020 08:16 Відповісти
Тут ведь интереснее другое - кого там НЕ увидели. А не увидели там никого от мертветчука.
показати весь коментар
09.10.2020 08:31 Відповісти
Не увидели , ещё не значит , что они не вместе
показати весь коментар
09.10.2020 12:51 Відповісти
ППерший помічник Зеленського Шефір потайки побував у Ахметова, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9739арняги обсуждали пути повышения благосостояния нарида-грабленосца
показати весь коментар
09.10.2020 08:38 Відповісти
граблеходца
показати весь коментар
09.10.2020 11:47 Відповісти
Отримував інструкції для Зеленського від господаря... І дивіться, виконують точно. Ахметка вже в сотні разів компенсував свої втрати від закупівлі продуктових наборів, машин для швидкої та апаратів ШВЛ. Бідний канал"Україна" вже замучився кричати про благодійника на весь світ...
показати весь коментар
09.10.2020 09:37 Відповісти
Біда в тому що більшість ведеться на це, в їх головах ахмєтка благодійник. Думаю в нашій державі тільки тоді буде якесь просвітлення коли люди усвідомлять що ахмєтка і йому подібні ніколи, нікому, нічого даром або без власної вигоди не дають. Дав людям на 100 тисяч вкрав з бюджету (використовуючи різні схеми та підкуп керівників влади) на 10 мільйонів. А що таке бюджет це наші з вами кошти які мали б піти на покращення умов життя. Тож поки люди задовольняються мізерними подачками і "благотворять" за це "ахмєткіних" і не зрозуміють що якби не розкрадався бюджет вони б отримали врази більше, доти буде така ситуація і країні. Напевно більшість ще не усвідомлює це, а ті хто усвідомив в меншості тому і виїзджають з країни розуміючи безальтернативність покращення умов життя з більшістю зебілів.
показати весь коментар
09.10.2020 10:54 Відповісти
А ,как те недалекие могут осознать , если их с утра до ночи зомбируют 📺ящики , телеканалов кровопийц олигархов ? Зазомбированные , 🐏🐑 даже , членограю булаву вручили
показати весь коментар
09.10.2020 12:58 Відповісти
Гребаные штирлицы - нет на них папаши Мюллера.
показати весь коментар
09.10.2020 10:48 Відповісти
Зефир поехал к Ахметке за зарплатой?
показати весь коментар
09.10.2020 11:10 Відповісти
То-то, в политической рекламе, в последние дни, начала резко возрастать «зеленая масса». Пошло финансирование?
показати весь коментар
09.10.2020 11:19 Відповісти
чефир,скрипучая дверь,потное жиле(ермак),и остальная смесь-это прыщи на жопе ахметова!
показати весь коментар
09.10.2020 11:47 Відповісти
"Неначе суки з кобелями,жиди злигались з москалями. І тічка та здавна й понині,гаса п нашій Україні." (с)
показати весь коментар
09.10.2020 14:34 Відповісти
Панове, там в уряді/ОП-і бодай один етнічний українець є? Що не на посаді підмітайла, а трохи вищій?
показати весь коментар
09.10.2020 15:08 Відповісти
Думаю что есть, но такие украинцы будут хуже евреев, которым они служат.
показати весь коментар
09.10.2020 16:24 Відповісти
А он тайно посещал синагогу?
показати весь коментар
09.10.2020 16:22 Відповісти
А Я ДУМАЮ КАКАЯ ПАДЛА НОЧЬЮ ФЕЙЕРВЕРКИ СТРЕЛЯЕТ !?)
показати весь коментар
09.10.2020 16:43 Відповісти
Ну чому горить Луганщина, Житомирщина, а не Кончена Заспа?
показати весь коментар
09.10.2020 17:16 Відповісти
ТАЙНО встречаются!?, так может у них любовный треугольник - Ахметов так же тайно встречается с О. Ляшко.
показати весь коментар
09.10.2020 17:53 Відповісти
из заголовка я понимаю шо они ипуцца
показати весь коментар
09.10.2020 18:21 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 