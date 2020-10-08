Помічник Зеленського Сергій Шефір таємно зустрічається з Ахметовим. ВІДЕО+ФОТОрозслідування

Сергій Шефір, перший помічник президента Володимира Зеленського, увечері 31 серпня таємно відвідав олігарха Ріната Ахметова в його заміському будинку в Конча-Заспі.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.

Журналісти програми змогли відстежити, як увечері 31 серпня із бічних воріт Офісу президента виїхала Audi A8. Машина попрямувала Столичним шосе в бік Конча-Заспи і припаркувалася на заправці. Поруч із нею зупинився броньований Mercedes Maybach із номерами прикриття.

З Audi A8 вийшов і пересів у Maybach Сергій Шефір. Після чого Maybach попрямував до маєтку Ріната Ахметова.

Audi A8 виїжджає з Офісу президента ...

... і паркується на заправці на Столичному шосе.

Поруч зупиняється Maybach, в який пересідає Сергій Шефір.

Maybach доставляє Шефіра в маєток Ахметова.

Журналісти попросили Шефіра прокоментувати цей візит. Той відповів так: "Відповім на всі запитання відразу. Нічого, що суперечить інтересам нашої країни, нічого протизаконного я не роблю - крапка".





"Схеми" помітили, що в Ахметова буває не тільки Шефір. У день народження олігарха 21 вересня журналісти зафіксували, як із маєтку Ахметова виїжджає Mercedes, яким користується експрем'єр Арсеній Яценюк, а також Tesla і Lexus, оформлені на компанію, співвласником якої є Савік Шустер.

Після святкування з маєтку Ахметова виїхав Mercedes, яким користується Арсеній Яценюк ...





І 2 автомобілі, зареєстровані на компанію, співвласником якої є Шустер.

Читайте також: Ахметов спростовує інформацію про фінансування ним команди Зеленського, - речниця

Журналісти зазначають, що автомобілі охорони Ахметова були розставлені на відстані 20 км від його маєтку, а в лісі чатували охоронці з шевронами і чергувала пожежна машина.

Охорона біля маєтку Ахметова ...

І пожежна машина в лісі.

Святкування, за їхніми даними, тривало 3 дні.

Феєрверки над маєтком Ахметова в день його народження.