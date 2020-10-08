Помічник Зеленського Сергій Шефір таємно зустрічається з Ахметовим. ВІДЕО+ФОТОрозслідування
Сергій Шефір, перший помічник президента Володимира Зеленського, увечері 31 серпня таємно відвідав олігарха Ріната Ахметова в його заміському будинку в Конча-Заспі.
Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.
Журналісти програми змогли відстежити, як увечері 31 серпня із бічних воріт Офісу президента виїхала Audi A8. Машина попрямувала Столичним шосе в бік Конча-Заспи і припаркувалася на заправці. Поруч із нею зупинився броньований Mercedes Maybach із номерами прикриття.
З Audi A8 вийшов і пересів у Maybach Сергій Шефір. Після чого Maybach попрямував до маєтку Ріната Ахметова.
Audi A8 виїжджає з Офісу президента ...
... і паркується на заправці на Столичному шосе.
Поруч зупиняється Maybach, в який пересідає Сергій Шефір.
Maybach доставляє Шефіра в маєток Ахметова.
Журналісти попросили Шефіра прокоментувати цей візит. Той відповів так: "Відповім на всі запитання відразу. Нічого, що суперечить інтересам нашої країни, нічого протизаконного я не роблю - крапка".
"Схеми" помітили, що в Ахметова буває не тільки Шефір. У день народження олігарха 21 вересня журналісти зафіксували, як із маєтку Ахметова виїжджає Mercedes, яким користується експрем'єр Арсеній Яценюк, а також Tesla і Lexus, оформлені на компанію, співвласником якої є Савік Шустер.
Після святкування з маєтку Ахметова виїхав Mercedes, яким користується Арсеній Яценюк ...
І 2 автомобілі, зареєстровані на компанію, співвласником якої є Шустер.
Журналісти зазначають, що автомобілі охорони Ахметова були розставлені на відстані 20 км від його маєтку, а в лісі чатували охоронці з шевронами і чергувала пожежна машина.
Охорона біля маєтку Ахметова ...
І пожежна машина в лісі.
Святкування, за їхніми даними, тривало 3 дні.
Феєрверки над маєтком Ахметова в день його народження.
Мое мнение-- Шефир один из тех, кто реально управляет Украиной в т.ч. Зеленским, кто возможно осуществляет постоянный контакт с Кремлем и т.д. А Зеленский лишь актер, который пытается играть роль Президента.
Не зря в одном из первых интервью Ермак позиционировал себя как помощник Шефира.
Наверное поэтому , в то время как Ермак летает на президентском самолете на международные переговоры, Зеленский ездит по стране и перерезает ленточки на сельских стадионах