УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4356 відвідувачів онлайн
Новини
2 389 28

Ахметов спростовує інформацію про фінансування ним команди Зеленського, - речниця

Ахметов спростовує інформацію про фінансування ним команди Зеленського, - речниця

Пширена низкою ЗМІ інформація про фінансування бізнесменом Рінатом Ахметовим команди президента України Володимира Зеленського та партії "Слуга народу" не відповідає реальності, заявила речниця Ахметова Анна Терехова.

"Рінат Ахметов передав управління своїм бізнесом менеджменту, а політичну діяльність він не веде з 2012 року. Все, на чому він зосереджений, - це благодійність і розвиток футбольного клубу "Шахтар". Тому будь-які спроби "прив'язати" Ріната Леонідовича до будь-яких політичних процесів не відповідають дійсності", - повідомила вона в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Зазначимо, раніше Бізнес-Цензор писав, що Рінат Ахметов виділяє щомісяця більш ніж $2 мільйони на команду президента Володимира Зеленського і президентську партію "Слуга народу".

Автор: 

Ахметов Рінат (2365) Зеленський Володимир (25133)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Ахметов опровергает информацию о финансировании им команды Зеленского, - пресс-секретарь - Цензор.НЕТ 1916
показати весь коментар
23.09.2020 13:43 Відповісти
+7
Все, на чем он сосредоточен - это благотворительность



не финансирование, а благотворительность !
показати весь коментар
23.09.2020 13:37 Відповісти
+7
Ахметов опровергает информацию о финансировании им команды Зеленского, - пресс-секретарь - Цензор.НЕТ 3696
показати весь коментар
23.09.2020 13:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все, на чем он сосредоточен - это благотворительность



не финансирование, а благотворительность !
показати весь коментар
23.09.2020 13:37 Відповісти
-Эй ты что творишь?
-благо!
показати весь коментар
23.09.2020 13:42 Відповісти
Ахметов опровергает информацию о финансировании им команды Зеленского, - пресс-секретарь - Цензор.НЕТ 1916
показати весь коментар
23.09.2020 13:43 Відповісти
Да-да, как же-как же, мы все верим честнейшему ахметке. Он же у нас просто светоч правды и порядочности. И не разу не помогал зеленодрочерам. Ах-ха-ха....
показати весь коментар
23.09.2020 13:47 Відповісти
Он "опроверг", мы "поверили". Теперь он может опять погудеть. И всеми своими заводами, и в казино Монако. Ну, как в 2013 гудел.
показати весь коментар
23.09.2020 13:37 Відповісти
К Зеленскому наверно очередь украинских и зарубежных олигархов для финансирования
показати весь коментар
23.09.2020 13:38 Відповісти
Украина как государство находиться в подвешенном состоянии,и государстве можно делать столько много тёмных дел,как всем нравиться эта буферная земля с не определившимся разобщённым народом.
показати весь коментар
23.09.2020 13:42 Відповісти
Ахметов опровергает информацию о финансировании им команды Зеленского, - пресс-секретарь - Цензор.НЕТ 3696
показати весь коментар
23.09.2020 13:43 Відповісти
проголосував вже, 73/43%-ний?
показати весь коментар
23.09.2020 15:02 Відповісти
каломойше, пинчук, ахметов, фирташ, мертведчук - враги Украины, которые привели к власти зеленое чучело. не верите? Тогда ответьте на вопрос: почему у этих мудаков стало больше денег при зеленском? почему на предвыборной кампании, ниодин из телеканалов этих мразей не рассказывал про офшоры зельмана и его истинную суть?! Поэтому ни для кого не секрет, что зеленский был посажен в кресло президента, этим тварями с целью грабить лохов
показати весь коментар
23.09.2020 13:44 Відповісти
ну ...так благотворительно и профинансировал... может он не в курсе))))
показати весь коментар
23.09.2020 13:46 Відповісти
"Ахметов опровергает информацию о финансировании им команды Зеленского, - пресс-секретарь" - А, ну тогда ладно.
показати весь коментар
23.09.2020 13:46 Відповісти
Хто фінансує Шмигаля, і його намагання потрвфити гудку? Чи це все заблагодійно?
Ага, повірили...
І що менеджмент рижого гудка від нього не залежить... Ну, на прикладі хоча би пенісова з рижемразєвських клубних анало-хуйболів.
показати весь коментар
23.09.2020 13:46 Відповісти
Шмыгаль , кореш ахметки !
показати весь коментар
23.09.2020 14:13 Відповісти
Ну раз опроверг, значит все так и есть ...нарид заспакоился !!!!
показати весь коментар
23.09.2020 13:47 Відповісти
Вцьому театрі не вистачає Станіславського.
показати весь коментар
23.09.2020 14:10 Відповісти
Канееешна. Мы верим только тебе, Гудок.
показати весь коментар
23.09.2020 14:11 Відповісти
По данным СМИ, Ахметов выделяет средства для команды президента Владимира Зеленского и фракции "Слуга народа". Речь идет о более 2 млн долларов каждый месяц #новости #новини !
Почему Ахметка не сидит , а зебубока , а потому что рыжая ахметка несёт золотые яички для слуг кремля ?
показати весь коментар
23.09.2020 14:12 Відповісти
Згідно з даними ЗМІ, люди Ахмєтова фігурють в списках партії СН на місцевих виборах.
показати весь коментар
23.09.2020 21:28 Відповісти
То что каждая власть пишет все законы и тарифы именно под Ахметова я бы очень удивился если бы Годок не отслюнявливал властям хороший процент с своих мнгомиллиардных прибылей на ровном месте.
показати весь коментар
23.09.2020 14:13 Відповісти
Да, и про какие то несчастные $2,5млн в месяц не смешите мои ботинки. За такие копейки никто проахметовские законы принимать не будет. Только один депутат за *правильное* голосование получает $1млн. Плюс еще главари партий и фракций в 10 раз больше. Так что ету сумму смело умножайте на 10.
показати весь коментар
23.09.2020 14:16 Відповісти
Ахметов врет. Он давно выкупил всю Зе шваль с потрохами.
показати весь коментар
23.09.2020 14:28 Відповісти
хто з зеленими поведеться, того і посадять
показати весь коментар
23.09.2020 14:31 Відповісти
Клован охметовская пэрхоть
показати весь коментар
23.09.2020 14:38 Відповісти
-Зе! Вы отдались Ахметке по-любви или за деньги?
-Конечно по-любви!! Разве 3 рубля это деньги??
показати весь коментар
23.09.2020 14:43 Відповісти
шмыгаль ,точно не даст соврать.что это 3,14стеж
показати весь коментар
23.09.2020 19:19 Відповісти
 
 