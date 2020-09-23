Ахметов спростовує інформацію про фінансування ним команди Зеленського, - речниця

Пширена низкою ЗМІ інформація про фінансування бізнесменом Рінатом Ахметовим команди президента України Володимира Зеленського та партії "Слуга народу" не відповідає реальності, заявила речниця Ахметова Анна Терехова.

"Рінат Ахметов передав управління своїм бізнесом менеджменту, а політичну діяльність він не веде з 2012 року. Все, на чому він зосереджений, - це благодійність і розвиток футбольного клубу "Шахтар". Тому будь-які спроби "прив'язати" Ріната Леонідовича до будь-яких політичних процесів не відповідають дійсності", - повідомила вона в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Зазначимо, раніше Бізнес-Цензор писав, що Рінат Ахметов виділяє щомісяця більш ніж $2 мільйони на команду президента Володимира Зеленського і президентську партію "Слуга народу".