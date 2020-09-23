РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3669 посетителей онлайн
Новости
2 389 28

Ахметов опровергает информацию о финансировании им команды Зеленского, - пресс-секретарь

Ахметов опровергает информацию о финансировании им команды Зеленского, - пресс-секретарь

Распространенная рядом СМИ информация о финансировании бизнесменом Ринатом Ахметовым команды президента Украины Владимира Зеленского и партии "Слуга народа" не соответствует реальности, заявила пресс-секретарь Ахметова Анна Терехова.

"Ринат Ахметов передал управление своим бизнесом менеджменту, а политическую деятельность он не ведёт с 2012 года. Все, на чем он сосредоточен - это благотворительность и развитие футбольного клуба "Шахтер". Поэтому любые попытки "привязать" Рината Леонидовича к каким-либо политическим процессам не соответствуют действительности", - сообщила она в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Отмети, ранее Бизнес-Цензор писал, что Ринат Ахметов выделяет каждый месяц более $2 миллионов на команду президента Владимира Зеленского и президентскую партию "Слуга народа".

Автор: 

Ахметов Ринат (2004) Зеленский Владимир (21598)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Ахметов опровергает информацию о финансировании им команды Зеленского, - пресс-секретарь - Цензор.НЕТ 1916
показать весь комментарий
23.09.2020 13:43 Ответить
+7
Все, на чем он сосредоточен - это благотворительность



не финансирование, а благотворительность !
показать весь комментарий
23.09.2020 13:37 Ответить
+7
Ахметов опровергает информацию о финансировании им команды Зеленского, - пресс-секретарь - Цензор.НЕТ 3696
показать весь комментарий
23.09.2020 13:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все, на чем он сосредоточен - это благотворительность



не финансирование, а благотворительность !
показать весь комментарий
23.09.2020 13:37 Ответить
-Эй ты что творишь?
-благо!
показать весь комментарий
23.09.2020 13:42 Ответить
Ахметов опровергает информацию о финансировании им команды Зеленского, - пресс-секретарь - Цензор.НЕТ 1916
показать весь комментарий
23.09.2020 13:43 Ответить
Да-да, как же-как же, мы все верим честнейшему ахметке. Он же у нас просто светоч правды и порядочности. И не разу не помогал зеленодрочерам. Ах-ха-ха....
показать весь комментарий
23.09.2020 13:47 Ответить
Он "опроверг", мы "поверили". Теперь он может опять погудеть. И всеми своими заводами, и в казино Монако. Ну, как в 2013 гудел.
показать весь комментарий
23.09.2020 13:37 Ответить
К Зеленскому наверно очередь украинских и зарубежных олигархов для финансирования
показать весь комментарий
23.09.2020 13:38 Ответить
Украина как государство находиться в подвешенном состоянии,и государстве можно делать столько много тёмных дел,как всем нравиться эта буферная земля с не определившимся разобщённым народом.
показать весь комментарий
23.09.2020 13:42 Ответить
Ахметов опровергает информацию о финансировании им команды Зеленского, - пресс-секретарь - Цензор.НЕТ 3696
показать весь комментарий
23.09.2020 13:43 Ответить
проголосував вже, 73/43%-ний?
показать весь комментарий
23.09.2020 15:02 Ответить
каломойше, пинчук, ахметов, фирташ, мертведчук - враги Украины, которые привели к власти зеленое чучело. не верите? Тогда ответьте на вопрос: почему у этих мудаков стало больше денег при зеленском? почему на предвыборной кампании, ниодин из телеканалов этих мразей не рассказывал про офшоры зельмана и его истинную суть?! Поэтому ни для кого не секрет, что зеленский был посажен в кресло президента, этим тварями с целью грабить лохов
показать весь комментарий
23.09.2020 13:44 Ответить
ну ...так благотворительно и профинансировал... может он не в курсе))))
показать весь комментарий
23.09.2020 13:46 Ответить
"Ахметов опровергает информацию о финансировании им команды Зеленского, - пресс-секретарь" - А, ну тогда ладно.
показать весь комментарий
23.09.2020 13:46 Ответить
Хто фінансує Шмигаля, і його намагання потрвфити гудку? Чи це все заблагодійно?
Ага, повірили...
І що менеджмент рижого гудка від нього не залежить... Ну, на прикладі хоча би пенісова з рижемразєвських клубних анало-хуйболів.
показать весь комментарий
23.09.2020 13:46 Ответить
Шмыгаль , кореш ахметки !
показать весь комментарий
23.09.2020 14:13 Ответить
Ну раз опроверг, значит все так и есть ...нарид заспакоился !!!!
показать весь комментарий
23.09.2020 13:47 Ответить
Вцьому театрі не вистачає Станіславського.
показать весь комментарий
23.09.2020 14:10 Ответить
Канееешна. Мы верим только тебе, Гудок.
показать весь комментарий
23.09.2020 14:11 Ответить
По данным СМИ, Ахметов выделяет средства для команды президента Владимира Зеленского и фракции "Слуга народа". Речь идет о более 2 млн долларов каждый месяц #новости #новини !
Почему Ахметка не сидит , а зебубока , а потому что рыжая ахметка несёт золотые яички для слуг кремля ?
показать весь комментарий
23.09.2020 14:12 Ответить
Згідно з даними ЗМІ, люди Ахмєтова фігурють в списках партії СН на місцевих виборах.
показать весь комментарий
23.09.2020 21:28 Ответить
То что каждая власть пишет все законы и тарифы именно под Ахметова я бы очень удивился если бы Годок не отслюнявливал властям хороший процент с своих мнгомиллиардных прибылей на ровном месте.
показать весь комментарий
23.09.2020 14:13 Ответить
Да, и про какие то несчастные $2,5млн в месяц не смешите мои ботинки. За такие копейки никто проахметовские законы принимать не будет. Только один депутат за *правильное* голосование получает $1млн. Плюс еще главари партий и фракций в 10 раз больше. Так что ету сумму смело умножайте на 10.
показать весь комментарий
23.09.2020 14:16 Ответить
Ахметов врет. Он давно выкупил всю Зе шваль с потрохами.
показать весь комментарий
23.09.2020 14:28 Ответить
хто з зеленими поведеться, того і посадять
показать весь комментарий
23.09.2020 14:31 Ответить
Клован охметовская пэрхоть
показать весь комментарий
23.09.2020 14:38 Ответить
-Зе! Вы отдались Ахметке по-любви или за деньги?
-Конечно по-любви!! Разве 3 рубля это деньги??
показать весь комментарий
23.09.2020 14:43 Ответить
шмыгаль ,точно не даст соврать.что это 3,14стеж
показать весь комментарий
23.09.2020 19:19 Ответить
 
 