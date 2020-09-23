Ахметов опровергает информацию о финансировании им команды Зеленского, - пресс-секретарь

Распространенная рядом СМИ информация о финансировании бизнесменом Ринатом Ахметовым команды президента Украины Владимира Зеленского и партии "Слуга народа" не соответствует реальности, заявила пресс-секретарь Ахметова Анна Терехова.

"Ринат Ахметов передал управление своим бизнесом менеджменту, а политическую деятельность он не ведёт с 2012 года. Все, на чем он сосредоточен - это благотворительность и развитие футбольного клуба "Шахтер". Поэтому любые попытки "привязать" Рината Леонидовича к каким-либо политическим процессам не соответствуют действительности", - сообщила она в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Отмети, ранее Бизнес-Цензор писал, что Ринат Ахметов выделяет каждый месяц более $2 миллионов на команду президента Владимира Зеленского и президентскую партию "Слуга народа".