Атака на "Нафтогаз" могла бути ініційована структурами Фірташа, - нардеп Нагорняк

Масштабна інформаційна атака на держкомпанію НАК "Нафтогаз України" може бути пов'язана з боргами облгазів, які належать олігарху Дмитру Фірташу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "канал 24", таку думку висловив Сергій Нагорняк, народний депутат, голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

"Гостро стоїть питання повернення НАКу боргів облгазів. Багато облгазів мають велику заборгованість перед "Нафтогазом". Ми порушували це питання нещодавно, ці борги облгази не хочуть повертати. Ми розуміємо, хто стоїть за більшістю з них, – це саме Фірташ. Тому і йдуть інформатаки з їхнього боку", – зазначив Сергій Нагорняк.

На його думку, також в атаках на держкомпанію можуть брати участь проросійські сили, зацікавлені в зміні керівництва НАК "Нафтогаз України".

"Не відкидаю, що атака йде з боку Росії. Проросійські сили також зацікавлені в зміні керівництва компанії. Ми розуміємо, що компанія йде крок за кроком, щоб не відбулося будівництво "Північного потоку-2", ініціює прямий зв'язок з європейськими країнами і США, намагається зробити все, щоб санкції були продовжені для тих компаній, які будують "Північний потік-2". Тому не виключаю і цей сценарій", – повідомив народний депутат.

Як раніше повідомлялося, в ЗМІ з'явилася інформація про аудит НАК "Нафтогаз України", що його проводить Державна аудиторська служба. На думку Геннадія Кобаля, директора консалтингової компанії ExPro Ukraine, ситуація зі "зливом" у ЗМІ даних державного аудиту НАК "Нафтогаз України" – це закономірний результат цілеспрямованої кампанії проти компанії.

Раніше член наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Амос Хохштайн подав заяву про припинення його повноважень як незалежного директора в наглядовій раді компанії. Серед причин такого кроку Хохштайн назвав посилення протидії процесу реформування ринку газу і процесам трансформації "Нафтогазу" в незалежну ефективну компанію.