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Атака на "Нафтогаз" могла бути ініційована структурами Фірташа, - нардеп Нагорняк

Атака на

Масштабна інформаційна атака на держкомпанію НАК "Нафтогаз України" може бути пов'язана з боргами облгазів, які належать олігарху Дмитру Фірташу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "канал 24", таку думку висловив Сергій Нагорняк, народний депутат, голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

"Гостро стоїть питання повернення НАКу боргів облгазів. Багато облгазів мають велику заборгованість перед "Нафтогазом". Ми порушували це питання нещодавно, ці борги облгази не хочуть повертати. Ми розуміємо, хто стоїть за більшістю з них, – це саме Фірташ. Тому і йдуть інформатаки з їхнього боку", – зазначив Сергій Нагорняк.

На його думку, також в атаках на держкомпанію можуть брати участь проросійські сили, зацікавлені в зміні керівництва НАК "Нафтогаз України".

"Не відкидаю, що атака йде з боку Росії. Проросійські сили також зацікавлені в зміні керівництва компанії. Ми розуміємо, що компанія йде крок за кроком, щоб не відбулося будівництво "Північного потоку-2", ініціює прямий зв'язок з європейськими країнами і США, намагається зробити все, щоб санкції були продовжені для тих компаній, які будують "Північний потік-2". Тому не виключаю і цей сценарій", – повідомив народний депутат.

Як раніше повідомлялося, в ЗМІ з'явилася інформація про аудит НАК "Нафтогаз України", що його проводить Державна аудиторська служба. На думку Геннадія Кобаля, директора консалтингової компанії ExPro Ukraine, ситуація зі "зливом" у ЗМІ даних державного аудиту НАК "Нафтогаз України" – це закономірний результат цілеспрямованої кампанії проти компанії.

Раніше член наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Амос Хохштайн подав заяву про припинення його повноважень як незалежного директора в наглядовій раді компанії. Серед причин такого кроку Хохштайн назвав посилення протидії процесу реформування ринку газу і процесам трансформації "Нафтогазу" в незалежну ефективну компанію.

Автор: 

Нафтогаз (4407) Фірташ Дмитро (892) Нагорняк Сергій (12)


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Топ коментарі
+4
Какаяразница. ДИбіли задоволені тим, що "нафтогаз", при зеленському, знову став збитковим, як і при "господарниках" януковича. Для них збитки, куди краще тих мільйярдних прибутків, які ви приносили країні, а відповідно і їм, дИбілам.
Ще трошки, і вас , за копійки , продадуть коломойському, пінчуку, ахметову, ще якомусь олігарху з цієх свори, чи якомусь з представників мордора.
Рейдерське захоплення країни продовжується.
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17.10.2020 10:42
+3
Судейская падаль вместе с дрянью зеленским жирует за счёт нищих лохов украинцев
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17.10.2020 11:27
+2
Да чтоб им это на собственные похороны было.
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17.10.2020 10:12
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https://ukranews.com/news/732736-sudi-ks-poluchili-ot-277-tys-do-350-tys-griven-zarplaty-za-sentyabr Судьи КС получили от 277 тыс. до 350 тыс. гривен зарплаты за сентябрь
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17.10.2020 10:03 Відповісти
Да чтоб им это на собственные похороны было.
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17.10.2020 10:12 Відповісти
Судейская падаль вместе с дрянью зеленским жирует за счёт нищих лохов украинцев
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17.10.2020 11:27 Відповісти
Польские судьи апелляционного суда зарабатывали в среднем 12 926 (3102 евро, минимальная з/п в Польше 520 евро) злотых в месяц. Это приблизительно 110000 грн при минимальной зарплате 16600 грн, т.е в 6,5 раз больше минимальной зп. У нас минимальная зп 5000, а судьи в среднем получают 300000, т.е разница в 60 раз!!!!!!!!, а у некоторых в120 и больше раз чем минимальная зарплата, т.е простому человеку нужно работать 5 лет а в некоторых случаях 10 лет, чтобы заработать столько же сколько судья получает за один месяц!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! В то время, как самая большая https://ukranews.com/news/719879-zarplata-sudej-konstitutsionnogo-suda-ot-34-7-tys-do-0-4-mln-grn зарплата судей Конституционного Суда в июле - почти 400 тыс. гривен, зарплата 20 судей Верховного Суда за июль составила от 357 тыс. гривен до 742 тыс. гривен.
Об этом говорится в ответе Верховного Суда на запрос Українських Новин.
Судья Всеволод Князев получил 542 тыс. гривен (в том числе оклад - 94,2 тыс. гривен), судья Наталья Антонюк получила 375 тыс гривен (оклад - 84,3 тыс. гривен), Судья Татьяна Анцупова получила 445,7 тыс. гривен (оклад - 111,3 тыс. гривен), судья Светлана Бакулина 708 тыс. гривен (оклад - 91,6 тыс. гривен), судья Владимир Британчук получил 389,2 тыс. гривен (оклад - 85,6 тыс. гривен), судья Юрий Власов получил 685,4 тыс. гривен (оклад - 90,6 тыс. гривен), судья Михаил Грыцив получил 742,2 тыс. гривен (оклад - 111,3 тыс. гривен), судья Дмитрий Гудыма получил 501,2 тыс. гривен (оклад - 102,8 тыс. гривен), судья Жанна Еленина получила 667,3 тыс. гривен (оклад - 111,3 тыс. гривен), судья Александр Золотников получил 644 тыс. гривен (оклад - 111,3 тыс. гривен), судья Елена Кибенко получила 620,6 тыс. гривен (оклад - 94,2 тыс. гривен), судья Леонид Лобойко получил 597,3 тыс. гривен (оклад - 111,3 тыс. гривен), судья Наталья Лященко получила 667,3 тыс. гривен (оклад - 111,3 тыс. гривен), судья Александр Прокопенко получил 589 тыс. гривен (оклад - 25,7 тыс. гривен), судья Виктор Пророк получил 357,2 тыс. гривен с окладом 42,8 тыс. гривен, судья Лариса Рогач получила 687,4 тыс. гривен (оклад - 91,6 тыс. гривен), судья Елена Сытник получила почти 500 тыс. гривен (оклад - 102,8 тыс. гривен), судья Олег Ткачук получил 615,8 тыс. гривен (оклад - 111,3 тыс. гривен), судья Виталий Уркевич получил 597,3 тыс. гривен (оклад - 111,3 тыс. гривен), судья Александра Яновская получила 680,3 тыс. гривен (оклад - 101,5 тыс. гривен).
Зарплата указана с учетом доплат, отпускных, материальной помощи и с учетом ограничений размера зарплат чиновников, установленному законом "О государственном бюджете Украины на 2020 год" на время карантина.
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17.10.2020 16:09 Відповісти
Атака на "Нафтогаз" могла бути ініційована структурами Фірташа, - нардеп Нагорняк - Цензор.НЕТ 8518
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17.10.2020 10:14 Відповісти
Правильно!
Эти сволочи в Нафтогазе, когда выиграли дело против Расии, премий себе понавыписывали!
Сменить итх всех!
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17.10.2020 10:38 Відповісти
Какаяразница. ДИбіли задоволені тим, що "нафтогаз", при зеленському, знову став збитковим, як і при "господарниках" януковича. Для них збитки, куди краще тих мільйярдних прибутків, які ви приносили країні, а відповідно і їм, дИбілам.
Ще трошки, і вас , за копійки , продадуть коломойському, пінчуку, ахметову, ще якомусь олігарху з цієх свори, чи якомусь з представників мордора.
Рейдерське захоплення країни продовжується.
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17.10.2020 10:42 Відповісти
Нафтогаз звичайна озг, що кришується владою. Чи є якійсь обгрунтовані заперечення?
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17.10.2020 10:42 Відповісти
Так було при януковичу і так буде при зеленському.
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17.10.2020 10:57 Відповісти
А при Пете такого небыло? Кстати именно при Пете газ для украинцев был самый дорогой.
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17.10.2020 11:04 Відповісти
При Порошенкові "Нафтогаз" був збитковим?
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17.10.2020 11:08 Відповісти
За счет чего или точнее кого Нафтогаз при Пете был сверхприбыльным? Ты еще мне про прибыли Газпрома расскажи.
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17.10.2020 11:45 Відповісти
За рахунок збитків кацапського "газпрому". Та вам же какаяразница?
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17.10.2020 12:41 Відповісти
Фирташ наехал на маму Коболева? Забавно посмотреть. Хотя как то насрать. Нафтогаз же не государственная украинская организация.
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17.10.2020 11:02 Відповісти
То ви таки тупий.
"В атаках на госкомпанию могут участвовать пророссийские силы, заинтересованные в смене руководства НАК "Нафтогаз Украины".
Хоча вам, какаяразница. Ви вже своє зробили разом в 2019.
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17.10.2020 11:16 Відповісти
Вы же сами говорили что народ не имеет никаких прав на газ Нафтогаза. Если Нафтогазу и Коболеву насрать на народ то с какого х*****я меня должно волновать судьба Нафтогаза и сколько в етом году заработает Коболев и его мама?
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17.10.2020 11:51 Відповісти
На відміну від вас, мене хвилює, що прибуткова компанія, яка приносила гроші державі і нагинала "газпром", стала збитковою.
Мене хвилює, що той же "газпром", який спонсорує вбивства українців, отримає контроль над українською державною компанією.
А ви в своїй тупості і жадібності готові лизати чоботи кацапам, знищити Україну, щоб лише коблев не отримав чесно зароблені ним гроші.
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17.10.2020 12:39 Відповісти
Нафтогаз ето украинская государственная компания? В каком ето смысле? Насколько я вижу то Нафтогаз ето частная мафиозная структура которая все прибыли забирает и делит между мафиозными кланами. Вы же сами неоднократно говорили что я как и весь остальной народ не имеем никакого отношения к деньгам Нафтогаза. А как только начинаются проблемы так сразу начинается скулеж и давить на патриотизьму что мол давайте потрясите своими кошельками и поможем Нафтогазу выбратьс из ямы.
Я уже неоднократно приводил доказательства что обдиралово населения Украины Нафтогазом и *зелеными тарифами* не имеет ничего общего с наказанием Газпрома или енергосбережением. Если бы власть хотела реально заняться енергосбережением то прекратила бы драть три шкуры с населения за енергосберегающие технологии, товары и даже енергосберегающие лампочки, которые раельно в 10 раз уменьшают енергозатраты в отличии от *теплых кредитов* с помощью которых твой Петя отмывал деньги через свои банки и чистил карманы населению.
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17.10.2020 13:02 Відповісти
Та не обмовляйте себе. Ви, в своїй упоротосі, нічого не бачите, окрім своїх хотілок і заздрості.
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17.10.2020 13:09 Відповісти
Зеленский очередная падла в кресле президента
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17.10.2020 11:28 Відповісти
Пояснюю: держструктура утримується в межах її фінансування з бюджету. Є конструктивні заперечення, чи лише гасла, бл...?
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17.10.2020 11:42 Відповісти
Вся наша боротьба,всі оті атаки одних на інших - це боротьба олігархів між собою...Це їхні ігри,іхні розважання,а ми тут статисти,стадо баранів,яких натравлюють одних на одного заради розваги...Але людина все таки не баран,людина може взяти в руки зброю і піти застрілити...будь кого...Будь кого,це справа часу і організаціі,ніхто не захищений...Адресний тероризм,який сповідував Шухевич,Бандера - найбільше,чого бояться ******* князьки і бояри...
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17.10.2020 12:24 Відповісти
В даному випадку це боротьба не олігархів, а кацапів та олігархів проти енергетичної безпеки України, бо Група «Нафтога́з Украї́ни» - найбільша національна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F компанія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України . Провідне https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE підприємство https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 паливно-енергетичного комплексу країни.
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17.10.2020 12:47 Відповісти
Продавать газ кубометрами, без учета давления и температуры) - вздор!
Повышать оплату на сырьё без полноценного изучения и публикации выводов антимонопольного комитета - преступление Закона.
Вывод: Нафтогаз - криминальная ОПГ, которая не подчиняется олигархам, ибо сам по себе - олигарх.
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17.10.2020 12:55 Відповісти
 
 