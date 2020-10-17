Атака на "Нафтогаз" могла бути ініційована структурами Фірташа, - нардеп Нагорняк
Масштабна інформаційна атака на держкомпанію НАК "Нафтогаз України" може бути пов'язана з боргами облгазів, які належать олігарху Дмитру Фірташу.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "канал 24", таку думку висловив Сергій Нагорняк, народний депутат, голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.
"Гостро стоїть питання повернення НАКу боргів облгазів. Багато облгазів мають велику заборгованість перед "Нафтогазом". Ми порушували це питання нещодавно, ці борги облгази не хочуть повертати. Ми розуміємо, хто стоїть за більшістю з них, – це саме Фірташ. Тому і йдуть інформатаки з їхнього боку", – зазначив Сергій Нагорняк.
На його думку, також в атаках на держкомпанію можуть брати участь проросійські сили, зацікавлені в зміні керівництва НАК "Нафтогаз України".
"Не відкидаю, що атака йде з боку Росії. Проросійські сили також зацікавлені в зміні керівництва компанії. Ми розуміємо, що компанія йде крок за кроком, щоб не відбулося будівництво "Північного потоку-2", ініціює прямий зв'язок з європейськими країнами і США, намагається зробити все, щоб санкції були продовжені для тих компаній, які будують "Північний потік-2". Тому не виключаю і цей сценарій", – повідомив народний депутат.
Як раніше повідомлялося, в ЗМІ з'явилася інформація про аудит НАК "Нафтогаз України", що його проводить Державна аудиторська служба. На думку Геннадія Кобаля, директора консалтингової компанії ExPro Ukraine, ситуація зі "зливом" у ЗМІ даних державного аудиту НАК "Нафтогаз України" – це закономірний результат цілеспрямованої кампанії проти компанії.
Раніше член наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Амос Хохштайн подав заяву про припинення його повноважень як незалежного директора в наглядовій раді компанії. Серед причин такого кроку Хохштайн назвав посилення протидії процесу реформування ринку газу і процесам трансформації "Нафтогазу" в незалежну ефективну компанію.
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Об этом говорится в ответе Верховного Суда на запрос Українських Новин.
Судья Всеволод Князев получил 542 тыс. гривен (в том числе оклад - 94,2 тыс. гривен), судья Наталья Антонюк получила 375 тыс гривен (оклад - 84,3 тыс. гривен), Судья Татьяна Анцупова получила 445,7 тыс. гривен (оклад - 111,3 тыс. гривен), судья Светлана Бакулина 708 тыс. гривен (оклад - 91,6 тыс. гривен), судья Владимир Британчук получил 389,2 тыс. гривен (оклад - 85,6 тыс. гривен), судья Юрий Власов получил 685,4 тыс. гривен (оклад - 90,6 тыс. гривен), судья Михаил Грыцив получил 742,2 тыс. гривен (оклад - 111,3 тыс. гривен), судья Дмитрий Гудыма получил 501,2 тыс. гривен (оклад - 102,8 тыс. гривен), судья Жанна Еленина получила 667,3 тыс. гривен (оклад - 111,3 тыс. гривен), судья Александр Золотников получил 644 тыс. гривен (оклад - 111,3 тыс. гривен), судья Елена Кибенко получила 620,6 тыс. гривен (оклад - 94,2 тыс. гривен), судья Леонид Лобойко получил 597,3 тыс. гривен (оклад - 111,3 тыс. гривен), судья Наталья Лященко получила 667,3 тыс. гривен (оклад - 111,3 тыс. гривен), судья Александр Прокопенко получил 589 тыс. гривен (оклад - 25,7 тыс. гривен), судья Виктор Пророк получил 357,2 тыс. гривен с окладом 42,8 тыс. гривен, судья Лариса Рогач получила 687,4 тыс. гривен (оклад - 91,6 тыс. гривен), судья Елена Сытник получила почти 500 тыс. гривен (оклад - 102,8 тыс. гривен), судья Олег Ткачук получил 615,8 тыс. гривен (оклад - 111,3 тыс. гривен), судья Виталий Уркевич получил 597,3 тыс. гривен (оклад - 111,3 тыс. гривен), судья Александра Яновская получила 680,3 тыс. гривен (оклад - 101,5 тыс. гривен).
Зарплата указана с учетом доплат, отпускных, материальной помощи и с учетом ограничений размера зарплат чиновников, установленному законом "О государственном бюджете Украины на 2020 год" на время карантина.
Эти сволочи в Нафтогазе, когда выиграли дело против Расии, премий себе понавыписывали!
Сменить итх всех!
Ще трошки, і вас , за копійки , продадуть коломойському, пінчуку, ахметову, ще якомусь олігарху з цієх свори, чи якомусь з представників мордора.
Рейдерське захоплення країни продовжується.
"В атаках на госкомпанию могут участвовать пророссийские силы, заинтересованные в смене руководства НАК "Нафтогаз Украины".
Хоча вам, какаяразница. Ви вже своє зробили разом в 2019.
Мене хвилює, що той же "газпром", який спонсорує вбивства українців, отримає контроль над українською державною компанією.
А ви в своїй тупості і жадібності готові лизати чоботи кацапам, знищити Україну, щоб лише коблев не отримав чесно зароблені ним гроші.
Я уже неоднократно приводил доказательства что обдиралово населения Украины Нафтогазом и *зелеными тарифами* не имеет ничего общего с наказанием Газпрома или енергосбережением. Если бы власть хотела реально заняться енергосбережением то прекратила бы драть три шкуры с населения за енергосберегающие технологии, товары и даже енергосберегающие лампочки, которые раельно в 10 раз уменьшают енергозатраты в отличии от *теплых кредитов* с помощью которых твой Петя отмывал деньги через свои банки и чистил карманы населению.
Повышать оплату на сырьё без полноценного изучения и публикации выводов антимонопольного комитета - преступление Закона.
Вывод: Нафтогаз - криминальная ОПГ, которая не подчиняется олигархам, ибо сам по себе - олигарх.