Атака на "Нафтогаз" могла быть инициирована структурами Фирташа, - нардеп Нагорняк
Масштабная информационная атака на госкомпанию НАК "Нафтогаз Украины" может быть связана с долгами облгазов, принадлежащих олигарху Дмитрию Фирташу.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "канал 24", такое мнение высказал Сергей Нагорняк, народный депутат, председатель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.
"Остро стоит вопрос возвращения НАКу долгов облгазов. Многие облгазы имеют большую задолженность перед"Нафтогазом". Мы поднимали этот вопрос недавно, эти долги облгазы не хотят возвращать. Мы понимаем, кто стоит за большинством из них, – это как раз Фирташ. Поэтому и идут информатаки с их стороны", – отметил Сергей Нагорняк.
По его мнению, также в атаках на госкомпанию могут участвовать пророссийские силы, заинтересованные в смене руководства НАК "Нафтогаз Украины".
Не исключаю, что атака идет со стороны России. Пророссийские силы также заинтересованы в смене руководства компании. Мы понимаем, что компания идет шаг за шагом, чтобы не произошло строительство "Северного потока-2", инициирует прямую связь с европейскими странами и США, пытается сделать все, чтобы санкции были продлены для тех компаний, которые строят "Северный поток-2". Поэтому не исключаю и этот сценарий,
– сообщил народный депутат.
Как ранее сообщалось, в СМИ появилась информация об аудите НАК "Нафтогаз Украины", который проводит Государственная аудиторская служба. По мнению Геннадия Кобаля, директора консалтинговой компании ExPro Ukraine, ситуация со "сливом" в СМИ данных государственного аудита НАК "Нафтогаз Украины" – это закономерный результат целенаправленной кампании против компании.
Ранее член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Амос Хохштайн подал заявление о прекращении его полномочий как независимого директора в наблюдательном совете компании. Среди причин такого шага Хохштайн назвал усиление противодействия процессу реформирования рынка газа и процессам трансформации "Нафтогаза" в независимую эффективную компанию.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Об этом говорится в ответе Верховного Суда на запрос Українських Новин.
Судья Всеволод Князев получил 542 тыс. гривен (в том числе оклад - 94,2 тыс. гривен), судья Наталья Антонюк получила 375 тыс гривен (оклад - 84,3 тыс. гривен), Судья Татьяна Анцупова получила 445,7 тыс. гривен (оклад - 111,3 тыс. гривен), судья Светлана Бакулина 708 тыс. гривен (оклад - 91,6 тыс. гривен), судья Владимир Британчук получил 389,2 тыс. гривен (оклад - 85,6 тыс. гривен), судья Юрий Власов получил 685,4 тыс. гривен (оклад - 90,6 тыс. гривен), судья Михаил Грыцив получил 742,2 тыс. гривен (оклад - 111,3 тыс. гривен), судья Дмитрий Гудыма получил 501,2 тыс. гривен (оклад - 102,8 тыс. гривен), судья Жанна Еленина получила 667,3 тыс. гривен (оклад - 111,3 тыс. гривен), судья Александр Золотников получил 644 тыс. гривен (оклад - 111,3 тыс. гривен), судья Елена Кибенко получила 620,6 тыс. гривен (оклад - 94,2 тыс. гривен), судья Леонид Лобойко получил 597,3 тыс. гривен (оклад - 111,3 тыс. гривен), судья Наталья Лященко получила 667,3 тыс. гривен (оклад - 111,3 тыс. гривен), судья Александр Прокопенко получил 589 тыс. гривен (оклад - 25,7 тыс. гривен), судья Виктор Пророк получил 357,2 тыс. гривен с окладом 42,8 тыс. гривен, судья Лариса Рогач получила 687,4 тыс. гривен (оклад - 91,6 тыс. гривен), судья Елена Сытник получила почти 500 тыс. гривен (оклад - 102,8 тыс. гривен), судья Олег Ткачук получил 615,8 тыс. гривен (оклад - 111,3 тыс. гривен), судья Виталий Уркевич получил 597,3 тыс. гривен (оклад - 111,3 тыс. гривен), судья Александра Яновская получила 680,3 тыс. гривен (оклад - 101,5 тыс. гривен).
Зарплата указана с учетом доплат, отпускных, материальной помощи и с учетом ограничений размера зарплат чиновников, установленному законом "О государственном бюджете Украины на 2020 год" на время карантина.
Эти сволочи в Нафтогазе, когда выиграли дело против Расии, премий себе понавыписывали!
Сменить итх всех!
Ще трошки, і вас , за копійки , продадуть коломойському, пінчуку, ахметову, ще якомусь олігарху з цієх свори, чи якомусь з представників мордора.
Рейдерське захоплення країни продовжується.
"В атаках на госкомпанию могут участвовать пророссийские силы, заинтересованные в смене руководства НАК "Нафтогаз Украины".
Хоча вам, какаяразница. Ви вже своє зробили разом в 2019.
Мене хвилює, що той же "газпром", який спонсорує вбивства українців, отримає контроль над українською державною компанією.
А ви в своїй тупості і жадібності готові лизати чоботи кацапам, знищити Україну, щоб лише коблев не отримав чесно зароблені ним гроші.
Я уже неоднократно приводил доказательства что обдиралово населения Украины Нафтогазом и *зелеными тарифами* не имеет ничего общего с наказанием Газпрома или енергосбережением. Если бы власть хотела реально заняться енергосбережением то прекратила бы драть три шкуры с населения за енергосберегающие технологии, товары и даже енергосберегающие лампочки, которые раельно в 10 раз уменьшают енергозатраты в отличии от *теплых кредитов* с помощью которых твой Петя отмывал деньги через свои банки и чистил карманы населению.
Повышать оплату на сырьё без полноценного изучения и публикации выводов антимонопольного комитета - преступление Закона.
Вывод: Нафтогаз - криминальная ОПГ, которая не подчиняется олигархам, ибо сам по себе - олигарх.