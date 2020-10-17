Атака на "Нафтогаз" могла быть инициирована структурами Фирташа, - нардеп Нагорняк

Масштабная информационная атака на госкомпанию НАК "Нафтогаз Украины" может быть связана с долгами облгазов, принадлежащих олигарху Дмитрию Фирташу.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "канал 24", такое мнение высказал Сергей Нагорняк, народный депутат, председатель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

"Остро стоит вопрос возвращения НАКу долгов облгазов. Многие облгазы имеют большую задолженность перед"Нафтогазом". Мы поднимали этот вопрос недавно, эти долги облгазы не хотят возвращать. Мы понимаем, кто стоит за большинством из них, – это как раз Фирташ. Поэтому и идут информатаки с их стороны", – отметил Сергей Нагорняк.

По его мнению, также в атаках на госкомпанию могут участвовать пророссийские силы, заинтересованные в смене руководства НАК "Нафтогаз Украины".

Не исключаю, что атака идет со стороны России. Пророссийские силы также заинтересованы в смене руководства компании. Мы понимаем, что компания идет шаг за шагом, чтобы не произошло строительство "Северного потока-2", инициирует прямую связь с европейскими странами и США, пытается сделать все, чтобы санкции были продлены для тех компаний, которые строят "Северный поток-2". Поэтому не исключаю и этот сценарий,

– сообщил народный депутат.

Как ранее сообщалось, в СМИ появилась информация об аудите НАК "Нафтогаз Украины", который проводит Государственная аудиторская служба. По мнению Геннадия Кобаля, директора консалтинговой компании ExPro Ukraine, ситуация со "сливом" в СМИ данных государственного аудита НАК "Нафтогаз Украины" – это закономерный результат целенаправленной кампании против компании.

Ранее член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Амос Хохштайн подал заявление о прекращении его полномочий как независимого директора в наблюдательном совете компании. Среди причин такого шага Хохштайн назвал усиление противодействия процессу реформирования рынка газа и процессам трансформации "Нафтогаза" в независимую эффективную компанию.





