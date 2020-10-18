Хвороби нирок вдвічі підвищують ризик померти від COVID-19, - вчені

Лікарі з Асоціації анестезіологів Великої Британії та Ірландії вивчили клінічні наслідки 372 пацієнтів, госпіталізованих з COVID-19. Вони прийшли до висновку, що хвороби нирок подвоюють ризик летального результату.

Про це йдеться у висновках вчених Асоціації анестезіологів Великої Британії та Ірландії, опублікованих 16 жовтня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".

Дослідники вивчили клінічні наслідки у 372 пацієнтів, госпіталізованих із COVID-19 у період із 10 березня до 31 липня 2020 року в реанімації чотирьох лікарень Лондона і Бірмінгема. Усього 216 (58%) пацієнтів надійшли з COVID-19 і нирковою недостатністю.



У 216 із них були хронічні або зумовлені інфекцією хвороби нирок. 107 пацієнтів (49,53%) померли. З-поміж інших 156 пацієнтів, які не мають проблем із нирками, померло 32 людини (21%).



Максимальну смертність спостерігали у пацієнтів, які перенесли трансплантацію нирок, указано в дослідженні.



"Дані підтверджують, що ниркова недостатність у пацієнтів, які надійшли в реанімацію із COVID-19, пов'язана з високою смертністю і необхідністю постійної підтримки функції нирок після виписки з відділення інтенсивної терапії", – підсумували вчені.





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