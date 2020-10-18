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Новини Коронавірус і карантин
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Хвороби нирок вдвічі підвищують ризик померти від COVID-19, - вчені

Хвороби нирок вдвічі підвищують ризик померти від COVID-19, - вчені

Лікарі з Асоціації анестезіологів Великої Британії та Ірландії вивчили клінічні наслідки 372 пацієнтів, госпіталізованих з COVID-19. Вони прийшли до висновку, що хвороби нирок подвоюють ризик летального результату.

Про це йдеться у висновках вчених Асоціації анестезіологів Великої Британії та Ірландії, опублікованих 16 жовтня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".

Дослідники вивчили клінічні наслідки у 372 пацієнтів, госпіталізованих із COVID-19 у період із 10 березня до 31 липня 2020 року в реанімації чотирьох лікарень Лондона і Бірмінгема. Усього 216 (58%) пацієнтів надійшли з COVID-19 і нирковою недостатністю.

У 216 із них були хронічні або зумовлені інфекцією хвороби нирок. 107 пацієнтів (49,53%) померли. З-поміж інших 156 пацієнтів, які не мають проблем із нирками, померло 32 людини (21%).

Максимальну смертність спостерігали у пацієнтів, які перенесли трансплантацію нирок, указано в дослідженні.

"Дані підтверджують, що ниркова недостатність у пацієнтів, які надійшли в реанімацію із COVID-19, пов'язана з високою смертністю і необхідністю постійної підтримки функції нирок після виписки з відділення інтенсивної терапії", – підсумували вчені.

Також дивіться: Смертність від коронавірусу в Україні наразі становить менше 2%, - Ляшко. ВIДЕО

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
брешут эти учённые все! до ковида люди даже от старости не умирали!
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18.10.2020 15:03
+1
Вчоні такі вчоні шо аж страшно.
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18.10.2020 14:32
+1
Хоч на Цензорі нормально зформулювали заголовок цієї новини.
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18.10.2020 14:40
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Вчоні такі вчоні шо аж страшно.
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18.10.2020 14:32 Відповісти
брешут эти учённые все! до ковида люди даже от старости не умирали!
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18.10.2020 15:03 Відповісти
Хоч на Цензорі нормально зформулювали заголовок цієї новини.
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18.10.2020 14:40 Відповісти
Поки що немає української версії - головне, щоб там не написали "хвороби бруньків"
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18.10.2020 14:45 Відповісти
"Лікарі з Асоціації анестезіологів Великої Британії та Ірландії вивчили клінічні наслідки 372 пацієнтів, госпіталізованих з COVID-19. Вони прийшли до висновку, що хвороби нирок подвоюють ризик летального результату."- а хвороба тупості?
Думаю там 100% результат.
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18.10.2020 14:55 Відповісти
в России коронавирусом за неделю заразилось более 100 тысяч человек
Это на 20% превышает показатель предыдущей недели.
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18.10.2020 15:23 Відповісти
А как же препарат новый от ковид 19
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18.10.2020 16:11 Відповісти
Статистика - це добре, а хто має відповісти за цей Новачк-19....
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18.10.2020 15:57 Відповісти
Майже 100 річний філарет вилікувався ,а може і не хворів.
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18.10.2020 17:48 Відповісти
Последнее время я не очень слежу за новостями у Вас,потому сегодня прочитал в наших СМИ про какого-то украинского "известного отрицателя" Ковида,и стало интересно,- не цензорский ли Дидовик это крякнул?
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18.10.2020 19:53 Відповісти
 
 