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Новости Коронавирус и карантин
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Болезни почек вдвое повышают риск умереть от COVID-19, - ученые

Болезни почек вдвое повышают риск умереть от COVID-19, - ученые

Врачи из Ассоциации анестезиологов Великобритании и Ирландии изучили клинические исходы 372 пациентов, госпитализированных с COVID-19. Они пришли к выводу, что болезни почек удваивают риск летального исхода.

Об этом говорится в выводах ученых Ассоциации анестезиологов Великобритании и Ирландии, опубликованных 16 октября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".

Исследователи изучили клинические исходы у 372 пациентов, госпитализированных с COVID-19 в период с 10 марта по 31 июля 2020 года в реанимации четырех больниц Лондона и Бирмингема. В общей сложности 216 (58%) пациентов поступили с COVID‐19 и почечной недостаточностью.

107 пациентов (49,53%) скончались. Из числа остальных 156 пациентов, не имеющих проблем с почками, умерло 32 человека (21%).

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Максимальная смертность наблюдалась у пациентов, перенесших трансплантацию почек, сказано в исследовании.

"Данные показывают, что почечная недостаточность у пациентов, поступивших в реанимацию с COVID-19, связана с высокой смертностью и необходимостью постоянной поддержки функции почек после выписки из отделения интенсивной терапии", – подытожили ученые.

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Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
брешут эти учённые все! до ковида люди даже от старости не умирали!
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18.10.2020 15:03
+1
Вчоні такі вчоні шо аж страшно.
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18.10.2020 14:32
+1
Хоч на Цензорі нормально зформулювали заголовок цієї новини.
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18.10.2020 14:40
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Вчоні такі вчоні шо аж страшно.
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18.10.2020 14:32 Ответить
брешут эти учённые все! до ковида люди даже от старости не умирали!
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18.10.2020 15:03 Ответить
Хоч на Цензорі нормально зформулювали заголовок цієї новини.
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18.10.2020 14:40 Ответить
Поки що немає української версії - головне, щоб там не написали "хвороби бруньків"
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18.10.2020 14:45 Ответить
"Лікарі з Асоціації анестезіологів Великої Британії та Ірландії вивчили клінічні наслідки 372 пацієнтів, госпіталізованих з COVID-19. Вони прийшли до висновку, що хвороби нирок подвоюють ризик летального результату."- а хвороба тупості?
Думаю там 100% результат.
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18.10.2020 14:55 Ответить
в России коронавирусом за неделю заразилось более 100 тысяч человек
Это на 20% превышает показатель предыдущей недели.
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18.10.2020 15:23 Ответить
А как же препарат новый от ковид 19
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18.10.2020 16:11 Ответить
Статистика - це добре, а хто має відповісти за цей Новачк-19....
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18.10.2020 15:57 Ответить
Майже 100 річний філарет вилікувався ,а може і не хворів.
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18.10.2020 17:48 Ответить
Последнее время я не очень слежу за новостями у Вас,потому сегодня прочитал в наших СМИ про какого-то украинского "известного отрицателя" Ковида,и стало интересно,- не цензорский ли Дидовик это крякнул?
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18.10.2020 19:53 Ответить
 
 