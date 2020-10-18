Болезни почек вдвое повышают риск умереть от COVID-19, - ученые

Врачи из Ассоциации анестезиологов Великобритании и Ирландии изучили клинические исходы 372 пациентов, госпитализированных с COVID-19. Они пришли к выводу, что болезни почек удваивают риск летального исхода.

Об этом говорится в выводах ученых Ассоциации анестезиологов Великобритании и Ирландии, опубликованных 16 октября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".

Исследователи изучили клинические исходы у 372 пациентов, госпитализированных с COVID-19 в период с 10 марта по 31 июля 2020 года в реанимации четырех больниц Лондона и Бирмингема. В общей сложности 216 (58%) пациентов поступили с COVID‐19 и почечной недостаточностью.

107 пациентов (49,53%) скончались. Из числа остальных 156 пациентов, не имеющих проблем с почками, умерло 32 человека (21%).

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Максимальная смертность наблюдалась у пациентов, перенесших трансплантацию почек, сказано в исследовании.

"Данные показывают, что почечная недостаточность у пациентов, поступивших в реанимацию с COVID-19, связана с высокой смертностью и необходимостью постоянной поддержки функции почек после выписки из отделения интенсивной терапии", – подытожили ученые.

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