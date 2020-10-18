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В Украине 75,7% смертей от COVID-19 - люди старше 60 лет, - Минздрав
Люди в возрасте старше 60 лет составляют 75,7% от всех летальных случаев от коронавируса COVID-19 в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге в воскресенье,18 октября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"У нас из общего количества умерших людей процент людей, которые старше 60 лет - это 75,7%. Поэтому очень прошу вас, граждане старше 60 лет, пользуйтесь маской, соблюдайте дистанцию, пользуйтесь антисептиками...", - сказал он.
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+18 Вася Шевченко #371210
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+8 Игорь Колонелл
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+7 три - пятнадцать
показать весь комментарий18.10.2020 11:28
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сдохнуть с голоду
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а маску, как минимум, все равно надо на уши вешать когда на людях - ето не трудно.
даже свои прелести есть - можно бриться через день, а не каждый...
хлопцы поймут и словят...
от тода уже пора поголитися и бегом к бритве!
не для бородатых коммент.
глянешь и задумаешься, може все таки лучше ковид?
один рекламирует маску для бороды, вторая прикалывается с "брендовых" масок....
а ковид в любом случае хуже )))))))
прищемили ваньке нос - защита 100%
все таки прав был дедушка дарвин со своими сказками...