В Украине 75,7% смертей от COVID-19 - люди старше 60 лет, - Минздрав

Люди в возрасте старше 60 лет составляют 75,7% от всех летальных случаев от коронавируса COVID-19 в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге в воскресенье,18 октября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"У нас из общего количества умерших людей процент людей, которые старше 60 лет - это 75,7%. Поэтому очень прошу вас, граждане старше 60 лет, пользуйтесь маской, соблюдайте дистанцию, пользуйтесь антисептиками...", - сказал он.

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