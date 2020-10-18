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В Україні 75,7% смертей від COVID-19 - люди старше 60 років, - МОЗ
Люди віком старше 60 років становлять 75,7% від усіх летальних випадків від коронавірусу COVID-19 в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на брифінгу в неділю, 18 жовтня, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"У нас із загальної кількості померлих людей відсоток людей, які старші 60 років - це 75,7%. Тому дуже прошу вас, громадяни старше 60 років, користуйтеся маскою, дотримуйтеся дистанції, користуйтеся антисептиками ...", - сказав він.
Топ коментарі
+18 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар18.10.2020 11:25
+8 Игорь Колонелл
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+7 три - пятнадцать
показати весь коментар18.10.2020 11:28
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сдохнуть с голоду
...
а маску, как минимум, все равно надо на уши вешать когда на людях - ето не трудно.
даже свои прелести есть - можно бриться через день, а не каждый...
хлопцы поймут и словят...
от тода уже пора поголитися и бегом к бритве!
не для бородатых коммент.
глянешь и задумаешься, може все таки лучше ковид?
один рекламирует маску для бороды, вторая прикалывается с "брендовых" масок....
а ковид в любом случае хуже )))))))
прищемили ваньке нос - защита 100%
все таки прав был дедушка дарвин со своими сказками...