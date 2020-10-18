В Україні 75,7% смертей від COVID-19 - люди старше 60 років, - МОЗ

Люди віком старше 60 років становлять 75,7% від усіх летальних випадків від коронавірусу COVID-19 в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на брифінгу в неділю, 18 жовтня, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"У нас із загальної кількості померлих людей відсоток людей, які старші 60 років - це 75,7%. Тому дуже прошу вас, громадяни старше 60 років, користуйтеся маскою, дотримуйтеся дистанції, користуйтеся антисептиками ...", - сказав він.

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