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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні 75,7% смертей від COVID-19 - люди старше 60 років, - МОЗ

Люди віком старше 60 років становлять 75,7% від усіх летальних випадків від коронавірусу COVID-19 в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на брифінгу в неділю, 18 жовтня, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"У нас із загальної кількості померлих людей відсоток людей, які старші 60 років - це 75,7%. Тому дуже прошу вас, громадяни старше 60 років, користуйтеся маскою, дотримуйтеся дистанції, користуйтеся антисептиками ...", - сказав він.

Також читайте: У ЗСУ зафіксовано 13-й летальний випадок від COVID-19, за добу захворіла 91 особа

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5391) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+18
В Україні 75,7% смертей від COVID-19 - люди старше 60 років, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3638

...
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18.10.2020 11:25
+8
Для каких целей ты это озвучиваешь ,идиот зедебильный? Что бы и дальше молодые люди не носили средств защиты и заражали своих родных и близких? Это у вас план такой с зе шоблой ,пусть больше вымрет пожилых людей?
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18.10.2020 11:24
+7
наверное открою страшную тайну, но люди старше 60 и кони двигают чаще и без ковида.
а маску, как минимум, все равно надо на уши вешать когда на людях - ето не трудно.
даже свои прелести есть - можно бриться через день, а не каждый...
хлопцы поймут и словят...
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18.10.2020 11:28
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Для каких целей ты это озвучиваешь ,идиот зедебильный? Что бы и дальше молодые люди не носили средств защиты и заражали своих родных и близких? Это у вас план такой с зе шоблой ,пусть больше вымрет пожилых людей?
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18.10.2020 11:24 Відповісти
походу да, логика такая: "умирают только старики, а они и так всех зае.али, особенно пенсионный фонд"
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18.10.2020 11:36 Відповісти
в Украине если тебе больше 60 лет ти всегда в групе риска
сдохнуть с голоду
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18.10.2020 14:45 Відповісти
Это если руки из опы.
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18.10.2020 20:06 Відповісти
Вполне логично и обосновано - после 60-ти подавляющее большинство в бюджет ничего не дают, а только забирают из него. Естественно - нафига их лечить, чем их меньше, тем целее куча бабла для распила, ну и для оплаты всех остальных получающих из бюджета - как тех же более менее полезных гос.медиков и учителей, так и всех остальных, от крышевателей наркоты и проституток, до депутатов, помощников депутатов, помощников помощников и помощников помощников помощников ...
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18.10.2020 11:25 Відповісти
В Україні 75,7% смертей від COVID-19 - люди старше 60 років, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3638

...
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18.10.2020 11:25 Відповісти
наверное открою страшную тайну, но люди старше 60 и кони двигают чаще и без ковида.
а маску, как минимум, все равно надо на уши вешать когда на людях - ето не трудно.
даже свои прелести есть - можно бриться через день, а не каждый...
хлопцы поймут и словят...
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18.10.2020 11:28 Відповісти
более того, к 60 обычно собирается какой-то букетик сопутствующих заболеваний... которые и вступают в сговор с ковидом...
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18.10.2020 11:42 Відповісти
тут не поспоришь
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18.10.2020 11:44 Відповісти
а от кода снимаешь маску, а она за щетину цепляeтся?
от тода уже пора поголитися и бегом к бритве!
не для бородатых коммент.
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18.10.2020 11:52 Відповісти
В Україні 75,7% смертей від COVID-19 - люди старше 60 років, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5854В Україні 75,7% смертей від COVID-19 - люди старше 60 років, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2101

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18.10.2020 11:57 Відповісти
де вы таких чудовищ нашли?

глянешь и задумаешься, може все таки лучше ковид?
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18.10.2020 12:03 Відповісти
та здрасьте...
один рекламирует маску для бороды, вторая прикалывается с "брендовых" масок....
а ковид в любом случае хуже )))))))
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18.10.2020 12:05 Відповісти
абсолютно ничего не рекламирую, но нижняя особенно понравилась.
прищемили ваньке нос - защита 100%
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18.10.2020 12:12 Відповісти
сразу стала на Кончиту Вуст пожоха )))
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18.10.2020 12:19 Відповісти
от оно "потерянное звено" - от обезьяны к человеку.
все таки прав был дедушка дарвин со своими сказками...
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18.10.2020 12:26 Відповісти
нічого та маска не чіпляється - перевірено Володимиром Павловичем Я взагалі не голюся, лише підстригаю коли відростає. В цьому певно є плюс у нинішній ситуації. Бо при голінні хочеш не хочеш попадає інфекція. А спирт - дарма що медицинський, але до того вонючий навряд що лише етиловий.
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18.10.2020 12:59 Відповісти
рокiв з 20 ходив з бородою, як посивiла поголився - жалiю страшно...
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18.10.2020 13:06 Відповісти
а если без вируса ,то в целом по всему миру ,смертность людей после 60 выше,что естественно
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18.10.2020 11:45 Відповісти
Степашка вчора був у Я.Соколової і відбрехався на всі запитання.
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18.10.2020 11:48 Відповісти
Степанов врятує наш Пенсійний фонд!
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18.10.2020 11:57 Відповісти
-- а деды поддержат...
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18.10.2020 12:07 Відповісти
Чому Степанов, Ляшко і Шмигаль й досі не захвроіли на ковід-19??? Щось тут не те. Чи може просто приховують, а кожен з них по 3-4 разі перехворів?..
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18.10.2020 12:07 Відповісти
Это происки пенсионного фонда
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18.10.2020 12:08 Відповісти
Майже співпадає з процентом ЗЕлохів.
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18.10.2020 12:10 Відповісти
Остальные проценты это патологии,хронические заболевания и несчастные случаи на дорогах.
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18.10.2020 12:38 Відповісти
 
 