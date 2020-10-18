Усиления карантина стоит ожидать уже в ноябре, - врач-инфекционист Курпита

Уже в ноябре стоит ожидать ужесточения карантина из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в интервью "Обозревателю" выразил врач-инфекционист Владимир Курпита.

"Есть два выхода из этой ситуации (с коронавирусом. - Ред.). Действительно, для того, чтобы прервать цепочки, нужно объявить жесткий карантин или усилить тестирование и оставлять адаптивный карантин. Но для этого Украина должна делать не менее 100 тысяч тестов ежедневно. Это достаточно большое количество для Украины. Я не уверен, что наши способности позволят это решить. Поэтому в ноябре я бы ожидал более жесткий карантин, который будет объявлен правительством на фоне ухудшения эпидемической ситуации", – отметил медик.

При этом он спрогнозировал, что стабилизация должна произойти в феврале-марте 2021 года.

Я думаю, что это более реалистичные прогнозы – в течение ноября и декабря у нас будет нарастание, и мы будем видеть ухудшение эпидемической ситуации. А стабилизация, наверное, придется на февраль-март следующего года", – сказал Курпита.

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