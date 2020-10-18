Усиления карантина стоит ожидать уже в ноябре, - врач-инфекционист Курпита
Уже в ноябре стоит ожидать ужесточения карантина из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.
Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в интервью "Обозревателю" выразил врач-инфекционист Владимир Курпита.
"Есть два выхода из этой ситуации (с коронавирусом. - Ред.). Действительно, для того, чтобы прервать цепочки, нужно объявить жесткий карантин или усилить тестирование и оставлять адаптивный карантин. Но для этого Украина должна делать не менее 100 тысяч тестов ежедневно. Это достаточно большое количество для Украины. Я не уверен, что наши способности позволят это решить. Поэтому в ноябре я бы ожидал более жесткий карантин, который будет объявлен правительством на фоне ухудшения эпидемической ситуации", – отметил медик.
При этом он спрогнозировал, что стабилизация должна произойти в феврале-марте 2021 года.
Я думаю, что это более реалистичные прогнозы – в течение ноября и декабря у нас будет нарастание, и мы будем видеть ухудшение эпидемической ситуации. А стабилизация, наверное, придется на февраль-март следующего года", – сказал Курпита.
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Великий огляд ефективності різних видів масок від відомого журналу. Роблять висновок, що типу маску варто носити. Але є там прихованим важливий нюанс.
Conclusions
...The majority of the particles emitted were in the aerosol range (< 5 μm). As inertial impaction should increase as particle size increases, it seems likely that the emission reductions observed here provide a lower bound for the reduction of particles in the droplet range (> 5 μm)...
Тобто маска аерозольні краплі, менші 5 мкм, не зупиняє. Бо "дірочки" в масці, значно більші 5 мкм (і ми це давно знали). І, виходить з дослідження, навіть "електростатика", про яку гарно розповідають фактчекери, не допомагає. А ще маска ніколи не сидить на обличчі герметично.
Це також підтверджується і за допомогою такого простого досліду:
https://www.youtube.com/watch?v=sRFtVsL9dzE&fbclid=IwAR3ZdA4dRkfVrmT_qQvlnT7vEadTY5Pn_y8LebVwzr7kgbDtDDkZnHN-1P4 https://www.youtube.com/watch?v=sRFtVsL9dzE
Саме з мільйонами таких дрібних аерозольних крапель і подорожують вільно віруси. І якщо великі краплі і без маски застрягають в нашому носі (особливо в тих, хто не видаляв з носу волосинки, які природою надані для захисту від пилу та чужих рідин ), то дрібні краплі дуже просто потрапляють в дихальні шляхи аж до легенів.
"Що ж робити?", - знервовано зойкнуть ковідопанікери. Одягніть на себе одразу 2-3 маски. Самодистанціюйтесь. Рвіть волосся на голові. Забийте на загальний природний імунітет. Вколіть собі вакцину, як тільки вона буде "готова".
"Приємного польоту!"
Великий огляд ефективності різних видів масок від відомого журналу. Роблять висновок, що типу маску варто носити. Але є там прихованим важливий нюанс.
Conclusions
...The majority of the particles emitted were in the aerosol range (< 5 μm). As inertial impaction should increase as particle size increases, it seems likely that the emission reductions observed here provide a lower bound for the reduction of particles in the droplet range (> 5 μm)...
Тобто маска аерозольні краплі, менші 5 мкм, не зупиняє. Бо "дірочки" в масці, значно більші 5 мкм (і ми це давно знали). І, виходить з дослідження, навіть "електростатика", про яку гарно розповідають фактчекери, не допомагає. А ще маска ніколи не сидить на обличчі герметично.
Це також підтверджується і за допомогою такого простого досліду:
https://www.youtube.com/watch?v=sRFtVsL9dzE&fbclid=IwAR3ZdA4dRkfVrmT_qQvlnT7vEadTY5Pn_y8LebVwzr7kgbDtDDkZnHN-1P4 https://www.youtube.com/watch?v=sRFtVsL9dzE
Саме з мільйонами таких дрібних аерозольних крапель і подорожують вільно віруси. І якщо великі краплі і без маски застрягають в нашому носі (особливо в тих, хто не видаляв з носу волосинки, які природою надані для захисту від пилу та чужих рідин ), то дрібні краплі дуже просто потрапляють в дихальні шляхи аж до легенів.
"Що ж робити?", - знервовано зойкнуть ковідопанікери. Одягніть на себе одразу 2-3 маски. Самодистанціюйтесь. Рвіть волосся на голові. Забийте на загальний природний імунітет. Вколіть собі вакцину, як тільки вона буде "готова".
"Приємного польоту!"
Тим часом у Швеції. Але в дебіловізорі тобі такого не покажуть.
Я думаю,напевне.
тока часа два назад была новость, шо все красиво и по зеленому нормуль.
и от опять зрада...
уже не знаешь кому верить или етому или ему же....
Тим часом у Швеції. Але в дебіловізорі такого не покажуть.