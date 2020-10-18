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Новини Коронавірус і карантин
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Посилення карантину варто очікувати вже в листопаді, - лікар-інфекціоніст Курпіта

Посилення карантину варто очікувати вже в листопаді, - лікар-інфекціоніст Курпіта

Уже в листопаді варто очікувати посилення карантину через погіршення епідеміологічної ситуації.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку в інтерв'ю "Обозревателю" висловив лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта.

"Є два виходи з цієї ситуації (з коронавірусом. - Ред.). Дійсно, для того, щоб перервати ланцюжок, потрібно оголосити жорсткий карантин або посилити тестування і залишати адаптивний карантин. Але для цього Україна повинна робити не менше 100 тисяч тестів щодня. Це досить велика кількість для України. Я не впевнений, що наші можливості дозволять це вирішити. Тому в листопаді я б очікував більш жорсткий карантин, який буде оголошений урядом на тлі погіршення епідемічної ситуації", - зазначив медик.

При цьому він спрогнозував, що стабілізація повинна відбутися в лютому-березні 2021 року.

"Я думаю, що це більш реалістичні прогнози - протягом листопада і грудня в нас буде наростання, і ми будемо бачити погіршення епідемічної ситуації. А стабілізація, напевно, припаде на лютий-березень наступного року", - сказав Курпіта.

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Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
щас выборы проведут и загонят всех по будкам!!!!
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18.10.2020 12:15
+9
Посилення карантину варто очікувати вже в листопаді, - лікар-інфекціоніст Курпіта - Цензор.НЕТ 5907
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18.10.2020 12:27
+5
Как можно усилить то, чего с нуля не осилили?
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18.10.2020 12:15
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щас выборы проведут и загонят всех по будкам!!!!
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18.10.2020 12:15 Відповісти
Пішли у сраку, зе-мерзото.
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18.10.2020 14:35 Відповісти
Как можно усилить то, чего с нуля не осилили?
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18.10.2020 12:15 Відповісти
Усиления карантина стоит ожидать уже в ноябре, - врач-инфекционист Курпита - Цензор.НЕТ 8162
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18.10.2020 12:17 Відповісти
А якщо люди не будуть його виконувати?
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18.10.2020 12:16 Відповісти
То маску на ...натягнути !!!
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18.10.2020 12:18 Відповісти
https://www.nature.com/articles/s41598-020-72798-7

Великий огляд ефективності різних видів масок від відомого журналу. Роблять висновок, що типу маску варто носити. Але є там прихованим важливий нюанс.

Conclusions

...The majority of the particles emitted were in the aerosol range (< 5 μm). As inertial impaction should increase as particle size increases, it seems likely that the emission reductions observed here provide a lower bound for the reduction of particles in the droplet range (> 5 μm)...

Тобто маска аерозольні краплі, менші 5 мкм, не зупиняє. Бо "дірочки" в масці, значно більші 5 мкм (і ми це давно знали). І, виходить з дослідження, навіть "електростатика", про яку гарно розповідають фактчекери, не допомагає. А ще маска ніколи не сидить на обличчі герметично.

Це також підтверджується і за допомогою такого простого досліду:
https://www.youtube.com/watch?v=sRFtVsL9dzE&fbclid=IwAR3ZdA4dRkfVrmT_qQvlnT7vEadTY5Pn_y8LebVwzr7kgbDtDDkZnHN-1P4 https://www.youtube.com/watch?v=sRFtVsL9dzE

Саме з мільйонами таких дрібних аерозольних крапель і подорожують вільно віруси. І якщо великі краплі і без маски застрягають в нашому носі (особливо в тих, хто не видаляв з носу волосинки, які природою надані для захисту від пилу та чужих рідин Посилення карантину варто очікувати вже в листопаді, - лікар-інфекціоніст Курпіта - Цензор.НЕТ 6103), то дрібні краплі дуже просто потрапляють в дихальні шляхи аж до легенів.

"Що ж робити?", - знервовано зойкнуть ковідопанікери. Одягніть на себе одразу 2-3 маски. Самодистанціюйтесь. Рвіть волосся на голові. Забийте на загальний природний імунітет. Вколіть собі вакцину, як тільки вона буде "готова".

"Приємного польоту!"
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18.10.2020 14:06 Відповісти
ну тогда естественный отбор
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18.10.2020 12:19 Відповісти
https://censor.net/ru/user/334764 Це не природній відбір.
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18.10.2020 12:20 Відповісти
как раз природный...кто не умеет пользоваться мозгами-не умеет и маской
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18.10.2020 12:26 Відповісти
https://censor.net/ru/user/40719 В природі виживають істоти без мізків.так що це не природній відбір.
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18.10.2020 12:54 Відповісти
вранье...динозавры вымерли . а там соотношение масса мозга / масса тела стремилось к нулю.
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18.10.2020 13:16 Відповісти
https://www.nature.com/articles/s41598-020-72798-7

Великий огляд ефективності різних видів масок від відомого журналу. Роблять висновок, що типу маску варто носити. Але є там прихованим важливий нюанс.

Conclusions

...The majority of the particles emitted were in the aerosol range (< 5 μm). As inertial impaction should increase as particle size increases, it seems likely that the emission reductions observed here provide a lower bound for the reduction of particles in the droplet range (> 5 μm)...

Тобто маска аерозольні краплі, менші 5 мкм, не зупиняє. Бо "дірочки" в масці, значно більші 5 мкм (і ми це давно знали). І, виходить з дослідження, навіть "електростатика", про яку гарно розповідають фактчекери, не допомагає. А ще маска ніколи не сидить на обличчі герметично.

Це також підтверджується і за допомогою такого простого досліду:
https://www.youtube.com/watch?v=sRFtVsL9dzE&fbclid=IwAR3ZdA4dRkfVrmT_qQvlnT7vEadTY5Pn_y8LebVwzr7kgbDtDDkZnHN-1P4 https://www.youtube.com/watch?v=sRFtVsL9dzE

Саме з мільйонами таких дрібних аерозольних крапель і подорожують вільно віруси. І якщо великі краплі і без маски застрягають в нашому носі (особливо в тих, хто не видаляв з носу волосинки, які природою надані для захисту від пилу та чужих рідин Посилення карантину варто очікувати вже в листопаді, - лікар-інфекціоніст Курпіта - Цензор.НЕТ 7438), то дрібні краплі дуже просто потрапляють в дихальні шляхи аж до легенів.

"Що ж робити?", - знервовано зойкнуть ковідопанікери. Одягніть на себе одразу 2-3 маски. Самодистанціюйтесь. Рвіть волосся на голові. Забийте на загальний природний імунітет. Вколіть собі вакцину, як тільки вона буде "готова".

"Приємного польоту!"
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18.10.2020 14:06 Відповісти
тебе плохо? ото не надо было в носу эпиляцию делать
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18.10.2020 14:10 Відповісти
https://www.facebook.com/igor.prohorov.5/posts/10158589856560813

Тим часом у Швеції. Але в дебіловізорі тобі такого не покажуть.
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18.10.2020 14:17 Відповісти
Я думаю, что это более реалистичные прогнозы - в течение ноября и декабря у нас будет нарастание, и мы будем видеть ухудшение эпидемической ситуации. А стабилизация, наверное, придется на февраль-март следующего года", - сказал Курпита.Источник: https://censor.net/ru/n3225427''

Я думаю,напевне.
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18.10.2020 12:18 Відповісти
Нехай істерічки вже зараз затарюються масками, бо Кітай заборонив вивіз, а наші дозволили.
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18.10.2020 12:24 Відповісти
Якби ще в лютому-березні не розпочалася чергова хвиля.
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18.10.2020 13:47 Відповісти
т.е после местных выборов и преЗЕдентского опроса по подворотням ? ))))
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18.10.2020 12:21 Відповісти
Посилення карантину варто очікувати вже в листопаді, - лікар-інфекціоніст Курпіта - Цензор.НЕТ 5907
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18.10.2020 12:27 Відповісти
З кожним днем лєхчє жіть.
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18.10.2020 12:37 Відповісти
карантин буде посилений одразу після виборів - для того, щоб не проводити другий тур голосування по мерам.
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18.10.2020 12:41 Відповісти
какое такое усиление?
тока часа два назад была новость, шо все красиво и по зеленому нормуль.
и от опять зрада...
уже не знаешь кому верить или етому или ему же....
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18.10.2020 12:42 Відповісти
Зеленые и ковид это тождество.Они друг без друга не выживут.
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18.10.2020 12:44 Відповісти
Бідоносець - первопричина.
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18.10.2020 13:49 Відповісти
колись вошдь і хенералісімус всіх москалів сказав таку доволі цинічну, але відповідну тій країні фразу: неважно хто як голосує, важно кто считать буде. Нічого з тих пір не змінилося для московських гнид: як нам треба - так і порахуємо. І от диво дивне: від завезеного ще на початку року в Україну ковіду ( з китаю літачок, з італії купа заробітчан і тд) спочатку вмирало від атипової пневмонії від десяти до тридцяти чоловік в день. Хоча нас переконували у занадто високій інфекційності нової болячки. Що таке ланцюгова реакція люди з нормальною середньою освітою надіюсь памятають. І та реакіція заражень відбувалася. Але мерло в середньому кільканадцять чоловік на всю! Україну. У Миколаєві і області ніхто не хотів заражатися і тим більше вмирати. І лише після особистої поїздки ляшка в Миколаєві стало як у людей - двоє, потім ще кілька. На жаль, статистика в тім числі і загальної смертності по Україні буде лише наступного року (якщо не засекретять). І буде видно - чи збільшилася загальна смертність порівняно з минулими роками чи ні. Якщо смерність збільшиться в межах похибки - зелену владу треба віддати під нароний суд за знущання над Україною і українцями.
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18.10.2020 12:51 Відповісти
мерло - вмирало
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18.10.2020 12:51 Відповісти
Додам, ось тільки но переглядав ФБ сторінку Сергія Діброва і наткнувся на таку інфу: через затримку в тестуванні часто люди з підозрою на ковід лежать в одному відділенні із вже ковідними! Вас, мої співгромадяни, ще дивує підвищення захворюваності і смертності від ковіду? Стєпанова і його босів (босяків по суті) треба гнати від влади і віддавати під суд.
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19.10.2020 04:28 Відповісти
Ничего не давая взамен, давайте ужесточать карантин, правда это может быть с риском для вашего здоровья.
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18.10.2020 13:21 Відповісти
Ну к марту какраз половина и переболеет.
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18.10.2020 13:24 Відповісти
Посилення тестування - це вихід із ситуації? 0_0
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18.10.2020 13:36 Відповісти
https://www.facebook.com/igor.prohorov.5/posts/10158589856560813
Тим часом у Швеції. Але в дебіловізорі такого не покажуть.
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18.10.2020 14:18 Відповісти
 
 