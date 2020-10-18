Посилення карантину варто очікувати вже в листопаді, - лікар-інфекціоніст Курпіта

Уже в листопаді варто очікувати посилення карантину через погіршення епідеміологічної ситуації.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку в інтерв'ю "Обозревателю" висловив лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта.

"Є два виходи з цієї ситуації (з коронавірусом. - Ред.). Дійсно, для того, щоб перервати ланцюжок, потрібно оголосити жорсткий карантин або посилити тестування і залишати адаптивний карантин. Але для цього Україна повинна робити не менше 100 тисяч тестів щодня. Це досить велика кількість для України. Я не впевнений, що наші можливості дозволять це вирішити. Тому в листопаді я б очікував більш жорсткий карантин, який буде оголошений урядом на тлі погіршення епідемічної ситуації", - зазначив медик.

При цьому він спрогнозував, що стабілізація повинна відбутися в лютому-березні 2021 року.

"Я думаю, що це більш реалістичні прогнози - протягом листопада і грудня в нас буде наростання, і ми будемо бачити погіршення епідемічної ситуації. А стабілізація, напевно, припаде на лютий-березень наступного року", - сказав Курпіта.

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