Посилення карантину варто очікувати вже в листопаді, - лікар-інфекціоніст Курпіта
Уже в листопаді варто очікувати посилення карантину через погіршення епідеміологічної ситуації.
Як передає Цензор.НЕТ, таку думку в інтерв'ю "Обозревателю" висловив лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта.
"Є два виходи з цієї ситуації (з коронавірусом. - Ред.). Дійсно, для того, щоб перервати ланцюжок, потрібно оголосити жорсткий карантин або посилити тестування і залишати адаптивний карантин. Але для цього Україна повинна робити не менше 100 тисяч тестів щодня. Це досить велика кількість для України. Я не впевнений, що наші можливості дозволять це вирішити. Тому в листопаді я б очікував більш жорсткий карантин, який буде оголошений урядом на тлі погіршення епідемічної ситуації", - зазначив медик.
При цьому він спрогнозував, що стабілізація повинна відбутися в лютому-березні 2021 року.
"Я думаю, що це більш реалістичні прогнози - протягом листопада і грудня в нас буде наростання, і ми будемо бачити погіршення епідемічної ситуації. А стабілізація, напевно, припаде на лютий-березень наступного року", - сказав Курпіта.
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Великий огляд ефективності різних видів масок від відомого журналу. Роблять висновок, що типу маску варто носити. Але є там прихованим важливий нюанс.
Conclusions
...The majority of the particles emitted were in the aerosol range (< 5 μm). As inertial impaction should increase as particle size increases, it seems likely that the emission reductions observed here provide a lower bound for the reduction of particles in the droplet range (> 5 μm)...
Тобто маска аерозольні краплі, менші 5 мкм, не зупиняє. Бо "дірочки" в масці, значно більші 5 мкм (і ми це давно знали). І, виходить з дослідження, навіть "електростатика", про яку гарно розповідають фактчекери, не допомагає. А ще маска ніколи не сидить на обличчі герметично.
Це також підтверджується і за допомогою такого простого досліду:
https://www.youtube.com/watch?v=sRFtVsL9dzE&fbclid=IwAR3ZdA4dRkfVrmT_qQvlnT7vEadTY5Pn_y8LebVwzr7kgbDtDDkZnHN-1P4 https://www.youtube.com/watch?v=sRFtVsL9dzE
Саме з мільйонами таких дрібних аерозольних крапель і подорожують вільно віруси. І якщо великі краплі і без маски застрягають в нашому носі (особливо в тих, хто не видаляв з носу волосинки, які природою надані для захисту від пилу та чужих рідин ), то дрібні краплі дуже просто потрапляють в дихальні шляхи аж до легенів.
"Що ж робити?", - знервовано зойкнуть ковідопанікери. Одягніть на себе одразу 2-3 маски. Самодистанціюйтесь. Рвіть волосся на голові. Забийте на загальний природний імунітет. Вколіть собі вакцину, як тільки вона буде "готова".
"Приємного польоту!"
Великий огляд ефективності різних видів масок від відомого журналу. Роблять висновок, що типу маску варто носити. Але є там прихованим важливий нюанс.
Conclusions
...The majority of the particles emitted were in the aerosol range (< 5 μm). As inertial impaction should increase as particle size increases, it seems likely that the emission reductions observed here provide a lower bound for the reduction of particles in the droplet range (> 5 μm)...
Тобто маска аерозольні краплі, менші 5 мкм, не зупиняє. Бо "дірочки" в масці, значно більші 5 мкм (і ми це давно знали). І, виходить з дослідження, навіть "електростатика", про яку гарно розповідають фактчекери, не допомагає. А ще маска ніколи не сидить на обличчі герметично.
Це також підтверджується і за допомогою такого простого досліду:
https://www.youtube.com/watch?v=sRFtVsL9dzE&fbclid=IwAR3ZdA4dRkfVrmT_qQvlnT7vEadTY5Pn_y8LebVwzr7kgbDtDDkZnHN-1P4 https://www.youtube.com/watch?v=sRFtVsL9dzE
Саме з мільйонами таких дрібних аерозольних крапель і подорожують вільно віруси. І якщо великі краплі і без маски застрягають в нашому носі (особливо в тих, хто не видаляв з носу волосинки, які природою надані для захисту від пилу та чужих рідин ), то дрібні краплі дуже просто потрапляють в дихальні шляхи аж до легенів.
"Що ж робити?", - знервовано зойкнуть ковідопанікери. Одягніть на себе одразу 2-3 маски. Самодистанціюйтесь. Рвіть волосся на голові. Забийте на загальний природний імунітет. Вколіть собі вакцину, як тільки вона буде "готова".
"Приємного польоту!"
Тим часом у Швеції. Але в дебіловізорі тобі такого не покажуть.
Я думаю,напевне.
тока часа два назад была новость, шо все красиво и по зеленому нормуль.
и от опять зрада...
уже не знаешь кому верить или етому или ему же....
Тим часом у Швеції. Але в дебіловізорі такого не покажуть.