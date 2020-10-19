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Новини Коронавірус і карантин
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Жодна область України не відповідає вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Жодна область України не відповідає вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 16 жовтня жодна область України не відповідає всім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% в Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Всього по Україні завантаження ліжок становить 65,7%.

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Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Таким чином, вимогам для пом'якшення карантину не відповідає жодна область України.

Жодна область України не відповідає вимогам для помякшення карантину, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5391) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Жодна область України не відповідає вимогам для керування такими Зе!білами як Бубочка та його зеленими прожерливими мишами... тільки "лнр та днр", туди і їдьте...
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19.10.2020 11:15 Відповісти
 
 