Школи не стали осередками поширення коронавірусу, - "слуга народу" Бабак
У Раді вважають, що школи не стали осередками поширення коронавірусу. Це питання обговорювалося на засіданні комітету з представниками Міністерства охорони здоров'я і МОН минулого четверга.
Про це заявив глава парламентського комітету з питань науки і освіти Сергій Бабак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна
Бабак каже, що загалом захворіли приблизно чотири тисячі дітей і приблизно шість тисяч вчителів.
"Хоча учнів у нас значно більше, приблизно в співвідношенні 10 до 1. Це проста логіка: якщо б дійсно школи були осередками заражень, то хворих серед дітей було б разів у десять більше, ніж вчителів. Тобто такої прямої кореляції і підтверджень ми не бачимо", - сказав він.
За другою версією, діти можуть безсимптомно хворіти на COVID-19 і при цьому бути переносниками інфекції, але і цього прямих підтверджень немає. За даними Міністерства охорони здоров'я, до поширення інфекції призводить навіть не стільки відвідування шкіл, скільки поїздки до них.
"За логікою МОЗ, великий ризик зараження є під час поїздок у школу - в громадському транспорті. Тобто у нас понад чотири мільйони дітей щодня добираються до школи, плюс вчителі та інші працівники. Сумарно це майже п'ять мільйонів осіб які їздять в школи щодня", - пояснив Бабак.
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Экстрасенсы?
Кстати о детях ычера столкнулся с детским буллингом детишки травили однокласника и знаете как они его называли? ЗЕБИЛОМ!
Это полное отсутствие логики ,ибо вывод основан на клинических симптомах ,
а не на 100% тестировании учащихся и учителей.
Проведите поголовное тестирование и у вас появятся прямые подтверждения. Еще проще ознакомиться с европейскими и корейскими исследованиями: они уже все сделали за вас и выявили, что бессимптомные носители заразны 2-3 недели, а среди детей около 60% переносят коронавирусную инфекцию бессимптомно, у 30% - стертое течение.