Школи не стали осередками поширення коронавірусу, - "слуга народу" Бабак

У Раді вважають, що школи не стали осередками поширення коронавірусу. Це питання обговорювалося на засіданні комітету з представниками Міністерства охорони здоров'я і МОН минулого четверга.

Про це заявив глава парламентського комітету з питань науки і освіти Сергій Бабак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна

Бабак каже, що загалом захворіли приблизно чотири тисячі дітей і приблизно шість тисяч вчителів.

"Хоча учнів у нас значно більше, приблизно в співвідношенні 10 до 1. Це проста логіка: якщо б дійсно школи були осередками заражень, то хворих серед дітей було б разів у десять більше, ніж вчителів. Тобто такої прямої кореляції і підтверджень ми не бачимо", - сказав він.

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За другою версією, діти можуть безсимптомно хворіти на COVID-19 і при цьому бути переносниками інфекції, але і цього прямих підтверджень немає. За даними Міністерства охорони здоров'я, до поширення інфекції призводить навіть не стільки відвідування шкіл, скільки поїздки до них.

"За логікою МОЗ, великий ризик зараження є під час поїздок у школу - в громадському транспорті. Тобто у нас понад чотири мільйони дітей щодня добираються до школи, плюс вчителі та інші працівники. Сумарно це майже п'ять мільйонів осіб які їздять в школи щодня", - пояснив Бабак.